Новый премьер-министр Британии
14:34. 23 июля 2019 Просмотров - 324 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Борис Джонсон стал новым премьер-министром Британии.
Если абстрагироваться от текущих межпартийных раскладов в британском парламенте, это даже смешнее, чем президентство Трампа.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5154713.html
Рыжие в цене!
Да ,теперь будет полный брексит.
Утёрли нос Зелёнкину.
Он теперь самый НЕ смешной ))
Но думаю напрягётся и проявит себя.
Интересная тенденция.
Гудвин начал ОТБИРАТЬ “мозги” у Страшил )))
Саакашвили по такой логике должен вернуться презом в Грузию ))
А в Беларусь Галыгин ))
я за галыгина,пусть все смеются.
https://www.youtube.com/watch?v=GZrOXsWaOyU
Согласен.