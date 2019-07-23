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Новый премьер-министр Британии

14:34. 23 июля 2019 Просмотров - 324 5 коммент. Опубликовал:


Борис Джонсон стал новым премьер-министром Британии.
Если абстрагироваться от текущих межпартийных раскладов в британском парламенте, это даже смешнее, чем президентство Трампа.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5154713.html

Метки: Британия, джонсон, юмор

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