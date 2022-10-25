Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сделать всё возможное, чтобы не допустить провокации украинских властей с применением грязной бомбы. Об этом говорится в письме постпреда РФ Василия Небензи генсеку.

«Мы призываем генерального секретаря ООН сделать всё, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления. Мы будем рассматривать использование киевским режимом грязной бомбы как акт ядерного терроризма», – говорится в документе.

Дипломат также отметил, что, по данным Минобороны РФ, «эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран» и Россия «призывает западные страны использовать своё влияние на киевский режим с тем, чтобы тот отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности».

«В свете антироссийской пропагандистской кампании хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация не намеревалась и не намеревается использовать ядерное оружие на Украине», – подчеркнул Небензя.

Как сообщили РИА Новости заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом грязной бомбы – маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

Грязная бомба представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. В Минобороны РФ заявили, что если Киев всё же использует такую бомбу, изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1 500 км и могут накрыть Польшу.

Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию, сказал: «Мы знаем о сообщениях в прессе. У нас нет возможностей знать наверняка, так это или нет. Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчётам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным».

Он добавил, что не располагает информацией, получил ли секретариат ООН письмо представительства России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила: «Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чём не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счёт. Опасно доводить дело до эскалации. Западу не следует измерять ширину красной линии».

По материалам ТАСС, РИА Новости, НТВ, Telegram