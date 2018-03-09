Новости Украины и Новороссии 09 марта 2018
- 12:00 «Киев 4 года культивирует в обществе ненависть к России», — постпред РФ при ООН .
- 11:32 Кoгдa пopoхобoты плaвятcя.
- 10:06 Когда терять нечего: Украина кидается на «Газпром», угрожая арестовать активы по всему миру.
- 09:29 Кругом зрада: в Киеве обиделись на термин «Малопольша».
- 08:47 Сайт “Миротворец” призвал стрелять в священников РПЦ.
- 07:30 ВАЖНО: В Москве пытаются дискредитировать добровольцев Донбасса (ФОТО).
- 07:00 С лица Украины сотрут русские города.
- 06:00 Киев рискует потерять запад Украины.
- 03:30 Как выглядело бы украинское общество, если бы на Украине жили 100 человек (ВИДЕО).
- 02:45 Загадка ареста генерала Рубана: Донбасс, ФСБ, СБУ, Медведчук и другие слагаемые.
- 01:00 «Я считаю, что МВФ должен нам простить все выданные деньги», — украинский депутат Рабинович.
- Вчера 22:40 В Раде предложили изменить гимн Украины.
«Киев 4 года культивирует в обществе ненависть к России», — постпред РФ при ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг обвинения западных стран в том, что Россия осуществляет агрессию в отношении Украины.
Выступая на заседании Совбеза ООН 8 марта, дипломат напомнил коллегам, что в 2014 году «при прямой вовлеченности Запада на Украине произошел государственный переворот».
По словам Небензи, к власти в стране пришли «те, кто решил выдавить из Украины всё русское и родной для миллионов граждан этой страны русский язык».
Дипломат подчеркнул, что в Крыму и на востоке Украины «с такой властью согласиться категорически не захотели».
«Крымчане свободно выбрали воссоединение с Россией, на Донбасс обрушились пули и снаряды», — сказал Небензя.
Как заявил дипломат, последние четыре года «Киев не только воевал со своими же гражданами, но и последовательно культивировал в обществе ненависть к России» при полном попустительстве западных стран.
По мнению постпреда РФ в ООН, ключ к решению проблем в стране лежит в руках самих украинцев, но Киев предпочитает «сваливать все свои проблемы, нежелание вести диалог со своими гражданами на пресловутую „российскую агрессию”, доказательства которой так никто и не сумел предъявить».
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Кoгдa пopoхобoты плaвятcя
Унизь порохобота!
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Когда терять нечего: Украина кидается на «Газпром», угрожая арестовать активы по всему миру
Глава правительства Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции страны совместно с руководством «Нафтогаза» не только скоординировать действия для возможного ареста активов «Газпрома» по всему миру при невыполнении постановления Стокгольмского арбитража, но еще и внезапно «пристегнуть» к оспоренному «Газпромом» в апелляционной инстанции решению Стокгольмского арбитража собственную, украинскую челобитную о «злоупотреблении монопольным положением на рынке».
На основании последней тут же начали опись и арест имущества, принадлежащего российскому газовому концерну непосредственно на территории Украины.
Тут необходимо кое-что напомнить.
В январе 2016 года антимонопольный комитет «незалежной» признал российский «Газпром» — по факту своего существования как «естественной монополии» — виновным в злоупотреблении монопольным положением на своем рынке (не, ну а чего, справедливо: других-то и вправду нет). И посему повелел платить себе порядка трех миллиардов долларов ежегодно.
Украинские суды, естественно, подтвердили «законность» вердикта.
На сегодняшний день Украина, соответственно, считает, что «Газпром», согласно этим решениям и «вердиктам», должен ей более 171 миллиарда гривен. Что по текущему курсу — порядка 386 миллиардов российских рублей.
И все это выглядело бы даже забавно, если бы Украина решением Гройсмана не «пристегнула» эти бумажки к решению Стокгольмского арбитража и, признав сама для себя их «консолидированным иском к русским», не начала рейдерский захват принадлежащего «Газпрому» имущества.
На сегодня под арест попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Арестованы также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита». И хотя вышеуказанные активы оцениваются на суммы не просто незначительные, но и порой откровенно смешные — тут важен прецедент.
По-русски говоря, украинская сторона откровенно нарывается.
Даже если не учитывать апелляцию «Газпрома» и его иск в Стокгольмский арбитраж (на время рассмотрения все исполнительные производства по тяжбам вокруг контракта до окончательного вердикта как минимум приостанавливаются), то абсолютный максимум, на который может рассчитывать украинская сторона, — это те самые итоги арбитражных разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом» (одно касалось контракта на поставку газа, а второе — контракта по его транзиту от 2009 года), завершившихся 28 февраля 2018 года, согласно которым суд обязал «Газпром» уплатить $2,56 милиарда украинской стороне.
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Это составляет для «Газпрома» цифру безусловно неприятную, но настолько с точки зрения гигантского газпромовского бизнеса незначительную, что ее можно даже и не обсуждать.
Спрашивается: зачем это украинской стороне вообще нужно?
А Украине просто нечего терять.
Мы уже об этом писали: решение по строительству «Северного потока — 2» принято. Того же 7 марта австрийская OMV, один из европейских партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», известила, что не только сохранит объем финансирования проекта в 2018 году на уровне прошлого года, но и при необходимости готова предоставить дополнительное финансирование.
Параллельно о том же заявил и германский Wintershall. И еще меньше сомнений в том, что уже довольно скоро будет закончено и строительство обеих ниток «Турецкого потока», на прокладку которого у американских лимитрофов в Восточной Европе вообще нет никаких шансов повлиять.
А главным свидетельством того, что украинский маршрут признан Европой «безнадежным и бесперспективным», является нынешнее состояние транзитной трубы.
Не так давно один из самых авторитетных в мире аудиторов в этой области, компания Mott MacDonald, обследовав газотранспортную систему Незалежной (по заказу самих же украинских властей), пришла к выводу, что объем только срочных необходимых затрат на ее капитальный ремонт составляет порядка 4,8 миллиарда долларов США.
Всего же, по различным экспертным оценкам, текущие вложения в поддержание «жизнеспособности трубы» оцениваются в разбросе от шести до девяти миллиардов долларов.
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И это отнюдь не политические и даже не экономические, а сугубо технологические оценки рисков. Износ украинской ГТС — уже и вправду откровенно критический. И речь тут не только о состоянии труб, но и о необходимости капитальной реконструкции газокомпрессорных станций с изношенной архаичной советской механикой, для которой уже банально даже не производится запчастей.
В Mott MacDonald отдельно отметили сквозную коррозию на отдельных участках в «местах повреждения антикоррозийной защиты». То есть на «отдельных участках» украинская труба тупо проржавела насквозь.
Для сравнения: строительство Nord Stream 2, если грубо, обойдется «Газпрому» и его европейским партнерам в восемь с копейками миллиардов долларов. То есть практически в ту же сумму, что для поддержания транзита необходимо начинать срочно вкладывать в украинскую ГТС.
При этом балтийская труба будет находиться в их прямой собственности, а транзит по ней будет значительно дешевле, чем по украинскому маршруту. «Северный поток — 2» окупится в течение девяти лет: срок для таких проектов в буквальном смысле этого слова ничтожный.
Но и это еще не все: как любой лимитроф, Украина критически зависима не только от политических, но и от экономических решений своего заокеанского суверена.
А безопасность и надежность поставок трубопроводного газа, особенно в условиях разворачивающегося системного противостояния европейской экономики с американской, для Европы критична.
Таким образом, украинскую трубу уже очевидно приговорили, в нее уже даже инвестировать поздно: с этим согласны и продавцы, и покупатели.
Собственно говоря, и вся эта история с решением Стокгольмского арбитража — это не про Украину.
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Это спор на тему, кто именно, Европа или Россия, должен брать на себя неизбежные политические и финансовые издержки за процесс окончательного превращения прежней трубы в тыкву. И вопрос тут исключительно в том, насколько хорошо это понимают в самом утратившем и политический, и экономический суверенитет Киеве.
Похоже на то, что очень хорошо понимают. Просто, как уже было сказано, терять им нечего.
Дмитрий Лекух
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Кругом зрада: в Киеве обиделись на термин «Малопольша»
Ни дня без зрады — таков девиз украинской майданной власти. На этот раз зрада пришла от вчерашних друзей и «союзников по боротьбе с Путиным» — из Польши.
Как оказалось, в и без того скандальном «антибандеровском» законе, принятом польским Сеймом, западные регионы Украины элегантно и недвусмысленно именуются «Малопольшей».
Вице-премьер Украины Павел Розенко в интервью украинскому телеканалу заявил, что такое название равносильно утверждению о том, что Крым был и будет российским.
«Как реагировать нам, украинцам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши вводится термин «Восточная Малопольша». В закон Польши! А, извините, «Восточная Малопольша» стоит в одном разряде с термином «Крым был и будет российским!» — сказал Розенко, хотя, логичней, конечно, было сравнить с топонимом Малороссия.
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Розенко посетовал на то, то в Польше последние два года «накручивается открытая антиукраинская истерия».
При этом почему-то не вспомнил, что истерию эту активно и довольно успешно накручивают украинские неонацисты по пока ещё эту сторону украино-польской границы: то факельный марш с угрозами полякам проведут во Львове, то заставят поляка-туриста поднимать флаг УПА* над домом отдыха.
Ну а фюрер неонацистской партии «Свобода» Олег Тягнибок оказался в разы более догадлив и менее дипломатичен, заявив, что термин «Восточная Малопольша», по отношению к современной территории Галичины и Волыни, указывает на территориальные претензии Варшавы к Киеву.
А ведь вице-консул Польши на Украине Марек Запур ещё в ноябре прошлого года говорил, что Львов — польский город, а Украина «оккупировала» Крым и Донбасс.
*Запрещенная в России экстремистская группировка
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Сайт “Миротворец” призвал стрелять в священников РПЦ
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинский сайт “Миротворец” назвал священнослужителей РПЦ “боевыми единицами” России и призвал военных в случае опасности стрелять в них, не задумываясь. Об этом говорится в заявлении портала на его странице в Facebook, передает РИА Новости.
Сайт “Миротворец” известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет “изменниками родины”.
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ВАЖНО: В Москве пытаются дискредитировать добровольцев Донбасса (ФОТО)
Накануне праздников сразу в нескольких районах Москвы были замечены листовки псевдопатриотического содержания.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Союзе Добровольцев Донбасса.
«Провокационный текст, якобы написанный «ветеранами Донбасса», не имеет никакого отношения к реальным участникам событий в Донецкой и Луганской Народных Республиках», — сообщили в СДД.
«Мы можем предполагать, что подобные подметные письма распространяют те, кому выгодно очернить добровольцев и добровольческое движение в целом. Не удивимся, если выяснится, что это дело рук пробандеровски настроенных «заробитчан», которые массово приезжают на территорию России.
Ранее подобные листовки появлялись и в других городах Российской Федерации», — уточнили в ветеранской организации воинов ДНР и ЛНР.
«Союз добровольцев Донбасса призывает при получении подобных посланий обращаться в органы правопорядка», — призвали в Союзе Добровольцев Донбасса.
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С лица Украины сотрут русские города
В самом начале весны украинские контролеры Вселенной одержали очередную перемогу.
После того как в Facebook бдительным депутатом Рады Тетеруком была выявлена и разоблачена международная зрада, с русскоязычной страницы ООН удалили инфографику, демонстрирующую происхождение украинского языка от русского.
Картинка иллюстрировала ситуацию с вымирающими языками в глобализированном мире. Казалось бы, никакого злого умысла, а только констатация факта. Нарисованное дерево языков безнаказанно провисело на странице больше месяца, не вызывая никакой дискуссии, пока его не нашел патриот.
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Мгновенно была оформлена приличествующая факту конспирология, русский след, антиукраинская пропаганда, давление Кремля и прочие любимые украинские паранойи, смертельно надоевшие своим унылым, но настырным однообразием.
Депутат Тетерук потребовал от Верховной рады и МИДа немедленного реагирования, с тем чтобы разоблачить лживые утверждения, позволяющие «втянуть мировое сообщество» в захватническую войну против Украины и сделать ООН инструментом игнорирования верховенства международного права.
Вряд ли украинский парламент успел хотя бы даже заглянуть на страницу ООН, но администраторы отреагировали четко, по обыкновению уступив безумным требованиям профессиональных украинцев, неустанно и бесперебойно лепящим свой государствообразующий миф из всего, что под рукой.
Да, как ни странно, спустя четыре года после победы национальной идеи на Украине языковые баталии не утихают ни на минуту. И даже ужесточаются: лирические воззвания к переходу на мову сменяются жестким подавлением непослушных. А непослушных все еще легион.
Национальный флаг Украины с надписью «Единая страна» на русском и украинском языках
Можно сколько угодно спорить об изначальности украинского языка (по версии певицы Русланы — прародителя шумерской письменности), о том, написаны ли на нем сакральные тексты всех религий, говорили ли на нем римские цезари, воины Македонского и Пилат с Иисусом.
Но факт остается фактом — несмотря на циклопические усилия промоутеров мовы, невзирая на все новые и новые репрессивные инициативы в отношении носителей русского, украинский в качестве добровольно выбираемого языка общения на Украине пока так и не прижился.
В любой ситуации, где человек импульсивно выбирает язык общения, как правило, звучит русский. Рожает ли женщина, ударяется ли мизинцем ноги о ножку стола патриотически настроенный киборг, дерутся ли за игрушку в песочнице дети, отпускает ли шутки в адрес журналистки президент — с вероятностью процентов восемьдесят они сделают все это по-русски. Примерно в тех же пропорциях, свидетельствует сухая статистика, вбиваются на территории Нероссии поисковые запросы в гугле.
Пропагандисты украинского возрождения твердо намерены выжечь эту данность каленым железом. Прошли те времена, когда идеологические лидеры Украины соглашались считать патриотами русскоязычных сограждан. Да, не вполне совершенными, но все же достойными гнить в окопах гражданской войны, тем самым доказывая преданность украинской идее. Ситуация изменилась.
Теперь все чаще императив звучит так: «москворотым трофеям Путина» (© — Ирина Фарион) не место на Украине. Нас не обмануть! Чемодан — вокзал — Россия! Русскоязычный — символ поражения Украины с клеймом оккупанта, даже если ты «мешками кровь проливал», карая неверных в Донбассе.
…Но несмотря на усилия и страстные причитания, мова не приживается. Чтобы увидеть глубину катастрофы, достаточно ознакомиться хотя бы с содержимым Facebook-аккаунтов пассионарных хедлайнеров украинского сегмента.
Один из таковых — несомненно, главная фурия крестового похода против всего русского Лариса Ницой. Номинально детская писательница, на самом же деле — творец и промоутер языкового хоррора в культурно-социальном пространстве родины.
Последний из своих многочисленных «шоков» Ницой испытала в кинотеатре, где «все вокруг общались на тамбовском» (это, кстати, не новая фишка — называть русский как угодно, только не русским).
«Почему?» — трагически вопрошает Лариса. Ну что вам еще надобно? Почти все книги на русском запрещены к ввозу и при изъятии уничтожаются. Каждый день Госкомитет вносит в черные списки новые и новые названия, включая детские раскраски. Российские фильмы больше не прокатывают. Дубляж исключительно на мове.
Гастроли представителей оккупационно-террористического шоу-бизнеса остановлены. Телевизор часами проводит пятиминутки ненависти, в том числе и языковой. В школах и детсадах жесткий лингвистический контроль. «Ну откуда оно все лезет?» — мучительно доискивается истины Ницой.
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Киеве
А ведь ответ на поверхности.
Точнее, даже несколько.
Во-первых, по сути, в стране есть три языка. Русский, суржик и немного украинского. Суржик в данном случае — это смесь сильно травмированного русского с ощутимо искаженным украинским.
В среде, числящей себя культурной, роль суржика выполняет новояз с обильными польско-английско-немецкими включениями и фантазиями телеканалов о том, как должна в XXI веке выглядеть модернова цеевропейська мова. Сказать, что все это как-то ощутимо привлекает неофитов, было бы большим преувеличением. Зачем, если уже есть удобный и ювелирно заточенный инструмент общения?
Во-вторых, украинский, будучи мелодичным, нежным и милым языком песен и поэтической лирики, все же не очень пригоден, например, для научного или технического обихода. Наконец, для многих он по ряду неумолимых обстоятельств остается атрибутом архаики.
Стремление украинских идеологов незалежности непременно насадить в стране глубоко сельский стиль или, говоря политкорректно, тотальный аграрный дискурс, отвращает многих давно урбанизированных украинцев от такой культуры и от мовы как ее инструмента.
Мириады вышиванок, выложенные из чего попало колоссальных размеров трезубы, поэтизация сена и сала, стремление сделать знаменитые прежде города империи филиалами Коломый и Стрыев — вот почерк профессионально-украинских культуртрегеров. Этот обскурантизм слишком далек от современной культуры.
Не может человек добровольно выбросить нож и вилку и хватать еду с тарелки ртом. Никто не обязан сваливаться из лучшего в худшее.
Никто по доброй воле и в здравом уме не откажется от великой русской культуры, созданной в том числе и украинскими гениями, ощущавшими себя частью огромной славянской цивилизации. Ни один носитель большой городской культуры по собственному выбору не станет идентифицировать себя с хуторянством.
Украина же, увы, строит новый государствообразующий миф на генеральной идее «подальше от России».
На этом пути выясняется, что предъявить что-то особенно героическое не получается («подальше от России» в хуторском варианте автоматически означает «подальше от большого города»). Отсюда обилие нелепых фантазий о стотысячелетней истории, о шумерских корнях, об украинском санскрите, присваивание себе чужих достижений, чужих писателей и ученых — и отторжение реальных общих побед.
Что создано за годы незалежности? Что стоит на книжных полках Украины? О чем сняты фильмы? О чем написан новый героический эпос?
Может это кого-то привлечь?
Может. Сравнительно небольшую, но крайне агрессивную группу людей, подсевших на наркотик ненависти. Остальные сопротивляются как могут.
И кстати. Украинские современные идеологи любят говорить о сотнях лет пребывания в статусе «колонии» России.
Едва ли есть хоть одна колония, выходцы из которой постоянно оказывались у руля метрополии. Но даже если на секунду допустить идею «колонии», то бывшие колонии реального мира в подавляющем большинстве своем сохранили язык метрополии именно в качестве государственного. И не отреклись от культуры «колонизаторов». Это было залогом их собственного развития.
Украина же идет своим путем. Ей развиваться необязательно.
Нюра Н. Берг
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Киев рискует потерять запад Украины
Закарпатские венгры призывали развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
Эту инициативу оценил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
— Венгры Украины уже почти неделю призывают ввести миссию ОБСЕ. Это вполне понятное и разумное действие. ОБСЕ — организация, где среди прочих задач значится защита прав человека.
Еще в 70-х годах было принято решение, что защита прав человека может происходить трансгранично, то есть невзирая на государственные границы. Поскольку венгры считают свои права нарушенными. И, объективно, Украина нарушила их права, предусмотренные в том числе обязательствами перед Европейским Союзом (Украина ратифицировала европейскую хартию региональных языков меньшинств).
Причем на Украине происходит систематическое наступление на права не только меньшинств, но даже русскоязычного большинства страны (языковые права). По этому поводу высказывался российский МИД, румынский и польский МИД, политики всех уровней.
Все страны, окружающие Украину, высказались по поводу нарушения ею прав человека.
В данных условиях введение туда миссии ОБСЕ, которая будет мониторить выполнение Украиной своих обязательств по защите основных прав человека — единственный шанс на бескровный, невоенный выход из ситуации.
Если Киев будет дальше безоглядно давить, то национальные общины в западных регионах страны сделают примерно то же самое, что сделали русские общины в восточных регионах. То есть заявят о своей сепарации от Киева. При этом они обопрутся на поддержку соседних национальных государств.
Ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не откажут в поддержке венграм, румынам и полякам, так же, как Россия не отказалась от поддержки Донбасса. И Украина начнет сворачиваться как шагреневая кожа.
Поэтому введение миссии ОБСЕ — последнее предложение Киеву найти мирный выход из ситуации.
Ростислав Ищенко
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Как выглядело бы украинское общество, если бы на Украине жили 100 человек (ВИДЕО)
Украинский телеканал «24» рассказал, как бы выглядело украинское общество, если бы в стране жили только 100 человек.
54 женщины и 46 мужчин — так бы гендерно поделилось население, если бы на Украине жили 100 человек. А еще подавляющее большинство из 100 украинцев имели бы высшее образование, но это совсем не гарантировало бы им достойной жизни.
Примерно 90 из 100 жителей Украины, по мнению телеканала, считают себя украинцами, 6 отождествляют себя с русскими, а 4 относятся к другой национальности.
69 украинцев из 100 живут в городах, а 31 — в селах.
К христианам себя относят 85 человек из 100, около 13 человек не относят себя ни к одной конфессии. На Украине на сотню только один мусульманин.
По критериям ООН, 60 украинцев из ста живут за чертой бедности. На сотню жителей страны приходится 9 безработных, 12 тех, которые работают за рубежом. Стоит отметить, что три четверти из ста украинцев имеют высшее образование.
Лишь 16 из ста граждан Украины владеют автомобилями. И четверть из сотни украинцев курит.
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Загадка ареста генерала Рубана: Донбасс, ФСБ, СБУ, Медведчук и другие слагаемые
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержание руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» генерал-полковника Владимира Рубана не является случайным.
«Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание», — написал Луценко в соцсети в комментарии к посту известного волонтёра «АТО» Мирослава Гая.
Сам «волонтёр» отметил, что Рубана задержали представители Государственной погранслужбы на пункте пропуска «Майорск» на Донбассе.
«Один из главных агентов пропутинской администрации в ОРДЛО, доверенный Медведчука, попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украину. Он был задержан в 9:15 на пункте “Майорск” пограничниками. По последней информации, преступника передали в СБУ», — отметил Гай.
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Гай заявил, что Рубан якобы незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных.
«Для этого ему была отведена роль переговорщика. Он давно был под колпаком у СБУ. Сейчас его попытаются отмазать Медведчуковские. В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили. Чтобы испугались дискредитацию президента и не посадили», — пояснил волонтер.
Он добавил, что в ближайшее время будет возможность узнать, кто именно занимает пророссийскую позицию.
«Сейчас будет включен весь ресурс для освобождения Рубана, и мы сможем узнать — кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и есть ли кроты в администрации президента», — резюмировал он.
Напомним, что кадры с места задержания вызывают много вопросов: на миномётных минах виден метательный заряд, который вставляют в отверстия хвостовика мины на месте непосредственно перед стрельбой.
Ещё большая странность: кому на Украине могут быть нужны мины 120-го калибра? Кто их может купить, если Рубан якобы собирался их продавать? Это не автомат, не гранатомёт, которые пригодны для использования в преступных целях «на гражданке». А к этим крупнокалиберным минам нужен ещё большой и тяжёлый миномёт, но кому он может пригодиться вне зоны боевых действий? Вопросов намного больше, чем ответов.
Ранее сообщалось, что Рубан уже доставлен в СИЗО в Мариуполе.
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«Я считаю, что МВФ должен нам простить все выданные деньги», — украинский депутат Рабинович
Украинский предприниматель и народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд обязан «простить» Украине выданные деньги.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «NewsOne». По его мнению, МВФ выдавал Украине транши под заранее обреченные программы.
«Я считаю, что МВФ должен нам простить все выданные деньги, потому что он дал их под заранее обреченные программы. Они на нас нажились в два раза больше», — сказал он.
Рабинович уверен, что МВФ необходимо увеличить денежную помощь Украине до 90–95 миллиардов.
«Они 86 миллиардов дали Польше, которая территориально и по многим вопросам уступала нам. Надо к нам относиться, как к равному. Тогда мы будем уважать вас тоже», — подчеркнул нардеп.
Политик убежден, что Украине необходимо найти «правильный тон», чтобы не сгибаться под зарубежным партнерами.
«Надо только тон правильный найти и не сгибаться перед ним, как перед властителями. Надо четко прослеживать проукраинский интерес», — подытожил Рабинович.
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В Раде предложили изменить гимн Украины
Два слова можно изменить в государственном гимне Украины, чтобы он не начинался трагически.
Об этом заявил народный депутат Нестор Шуфрич.
По словам Шуфрича, когда-то он уже предлагал немного изменить начало гимна Украины, но его за это раскритиковали.
«В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам: «Может, внесем еще одну: вместо “Ще не вмерла України і слава, і воля…” может, напишем: “Буде вічно Україна, її слава і воля”», — пояснил нардеп.
По мнению Шуфрича, если поменять первые слова гимна, то он будет иметь более позитивный посыл.
«Я бы допустил возможность изменения первых слов. Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — уточнил он.
В то же время Шуфрич выступил против замены цветов флага Украины.
«Я категорически против замены национальных цветов. Я считаю, что они уже сложились исторически. Из уважения к депутатам первого созыва и к нашей истории, я считаю, что это уже недопустимо», — резюмировал парламентарий.
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