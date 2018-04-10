Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 апреля 2018
- 14:31 Меркель: «Доказательства применения химоружия в Сирии ясные и чёткие».
- 13:13 post.
- 11:55 «Томагавки» готовы: ударит ли Трамп по Сирии (ФОТО).
- 10:42 Сколачивание группировки.
- 04:30 Российские военные прибыли на место «голливудской химатаки» под Дамаском — подробности (ВИДЕО).
- 01:29 СРОЧНО: Самолёты ВКС РФ начали запугивать ВМС США у берегов Сирии.
- 01:12 ВАЖНО: Россия пригрозила США, если они атакуют Сирию.
- 00:11 США атакуют Сирию независимо от решения Совбеза ООН, — Хейли.
- 00:00 Постпред РФ при ООН рассказал, зачем Западу нужен фейк о химатаке в Сирии.
- Вчера 23:07 Постпред РФ при ООН обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии.
- Вчера 21:41 Пасхальное шествие в Сирии.
Меркель: «Доказательства применения химоружия в Сирии ясные и чёткие»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается общей позиции западных стран и утверждает, что существуют «ясные и четкие» доказательства применения химического оружия в Сирии.
Об этом Меркель заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Порошенко.
«Считаю, что доказательства, что там (в сирийском городе Дума в Восточной Гуте — прим. РВ) было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», — сказала Меркель.
Напомним, МИД РФ подчеркивает, что Запад во главе с США утверждает о якобы имевших место химатаках для того, чтобы оправдать готовящийся удар по Сирии.
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«Томагавки» готовы: ударит ли Трамп по Сирии (ФОТО)
Соединённые Штаты рассматривают возможность применения силы против Сирии из-за химической атаки в городе Дума. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, добавив, что мир может узнать об этом и постфактум.
Несмотря на недоказанность причастности Дамаска к химатаке, глава Белого дома не исключил ответных мер в ближайшие 24-48 часов.
Бывший американский конгрессмен Рон Пол заявил в беседе с RT, что действия Трампа непредсказуемы — об этом, в частности, свидетельствует назначение известного ястреба Джона Болтона на пост советника президента.
В экспертном сообществе полагают, что США могут без согласования с ООН и союзниками нанести удар по арабской республике ракетами «Томагавк» — так же, как это произошло год назад.
По данным СМИ, Пентагон уже отправил к сирийскому побережью два эсминца, вооружённых «Томагавками».
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Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военного ответа на химическую атаку, которую якобы осуществили сирийские правительственные войска. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«У нас есть множество вариантов, и военных тоже. И мы дадим вам об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум», — заявил глава государства.
Возможность применения силы против Сирии ранее допустил и глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Вашингтон должен обратить внимание на то, «почему химическое оружие всё ещё используется, хотя Россия была гарантом ликвидации всего химоружия (в Сирии)».
Трамп уточнил, что США по-прежнему выясняют, кто несёт ответственность за применение химического оружия.
«У нас есть очень хорошие ответы», — сказал президент.
Ранее американский лидер заявил, что примет «важные решения» относительно ситуации в Сирии в течение ближайших 24–48 часов. По словам бывшего конгрессмена Рона Пола, действия Трампа непредсказуемы — и свидетельством этого является назначение ястреба Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности.
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«Когда я следил за его (Трампа. — прим. ред.) предвыборной кампанией, я думал, есть надежда. Но когда я увидел, кого он назначает на те или иные должности… Вы знаете, сейчас бал правят неоконсерваторы — чего стоит назначение Джона Болтона. Сначала они говорят, что надо закончить войну. На следующий день мнение меняется на ровно противоположное», — обрисовал ситуацию Пол в беседе с RT.
Как отметил американский журналист Дейв Линдорфф, за применение силы в Сирии выступает военный и политический истеблишмент США.
«Ранее Трамп говорил, что хочет вывести оттуда войска. И это подрывает планы Трампа по выводу контингента из Сирии. Трамп может пойти на такой шаг (применение силы в Сирии. — прим. ред.) без всяких консультаций с союзниками. Односторонние действия — его конёк», — заявил Линдорфф в беседе с RT.
«Нельзя говорить об уважении к ООН»
Вместе с тем Вашингтон не намерен ждать решения Совбеза ООН по поводу возможного применения химоружия в Сирии. Об этом в ходе заседания заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. Это войдёт в историю как момент, когда Совет Безопасности либо выполнит свои обязательства, либо продемонстрирует полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США ответят», — сказала дипломат.
Соединённые Штаты могут нанести удар ракетами «Томагавк», предположил Линдорфф. Он также не исключил нападения с воздуха.
«Нельзя говорить о каком-то уважении к ООН или даже к НАТО. Я не удивлюсь, если он (Трамп. — прим. ред.) просто запустит «Томагавки».
Возможно, удар нанесут и с помощью авиации, но они (США. — прим. ред.) не хотят конфронтации с российскими ВВС в воздухе. Скорее всего, это будет очередная атака с использованием ракет «Томагавк», — считает журналист.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в сфере обороны, на востоке Средиземного моря уже находится ракетный эсминец США — «Дональд Кук».
По данным Hürriyet, корабль, оснащённый ракетами «Томагавк», располагается в 100 км от сирийского города Тартус, где находятся российские пункты материально-технического обеспечения. Отмечается, что российские самолёты пролетели над эсминцем по меньшей мере четыре раза.
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Эсминец ВМС США «Портер» / © navy.mil
По информации WSJ, второй американский эсминец — «Портер» — может достичь сирийского побережья в течение нескольких дней. Напомним, что этот корабль, наряду с эсминцем «Росс», в прошлом году нанёс ракетный удар по правительственной базе Шайрат в провинции Хомс. Тогда по ней было выпущено 59 ракет «Томагавк».
Нападение стало ответом на химатаку в сирийском Хан-Шейхуне, за которую, по мнению Вашингтона, несёт ответственность Дамаск. При этом доказательств своей версии Вашингтон не предоставил.
«Некие силы хотят создать проблему»
Напомним, что Запад до сих пор не предоставил доказательств химической атаки в Думе и ориентируется на сведения боевиков и движений, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду. При этом ещё до сообщений о нападении Москва предупреждала о провокации с инсценировкой применения отравляющих веществ.
На постановочный характер инцидента указал и постпред России при ООН Василий Небензя.
«Траектория предполагаемого попадания бомбы неестественна. Она пробила крышу и спокойно улеглась на деревянную кровать, нисколько её не повредив. Ясно, что её туда положили при подготовке к съёмке…» — заметил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.
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Рон Пол не видит причин, по которым правительственные силы Сирии могли бы пойти на применение отравляющих веществ против мирных жителей.
«Есть некие силы, которые хотят создать проблему. И создаются основания для присутствия там наших (США. — прим. ред.) сил. Помните, как Маккейн говорил, что США слишком рано ушли из Ирака? И что же тогда произошло?
Появилась террористическая группировка ИГИЛ*. Я думаю, что те, кто формирует политику Соединённых Штатов, не хотят, чтобы мы оттуда уходили», — предположил он.
«В Вашингтоне, Лондоне и Париже поспешили возложить вину на правительство Сирии, но в основном — на Россию и Иран. Причём сделано это безо всякого рассмотрения», — также подчёркивал Василий Небензя.
По словам Хейли, своими действиями в Сирии Россия подорвала авторитет ООН, и призвала «не забывать о российской роли в разрушительной политике (президента Сирии Башара) Асада».
«Ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом», — заявила она.
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В свою очередь, Небензя выразил обеспокоенность тем, что западные страны «взяли курс на нагнетание международной напряжённости».
«Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведёт конфронтационную линию по отношению к России и Сирии и подталкивает к этому других», — сказал дипломат.
Небензя отметил, что при этом используется широкий арсенал методов, среди которых клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угроза применения силы против суверенного государства.
«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешёл границы допустимого. Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли. Что дальше?» — заявил он.
Илья Соколов
* запрещенная в РФ террористическая группировка
Сколачивание группировки
К утру 10 апреля в Восточном Средиземноморье наблюдается сколачивание группировки для удара по Сирии.
Отмечены:
1. Эсминец "Дональд Кук". Он уже расположен к 100 километрах от Латакии и фактически вышел в район, откуда может эффективно запускать ракеты. Вчера рядом с ним на низких высотах пролетали российские ударные самолеты.
2. Эсминец "Лабун". 8 апреля прошел через Гибралтарский пролив и движется в Восточное Средиземноморье.
3. АПЛ "Джорджия" класса "Огайо – также находится в Восточном Средиземноморье.
4. Кроме того к востоку от Кипра отмечалось присутствие самолета-заправщика Британских ВВС, который может быть задействован при использовании для удара британских самолетов с отдаленных от Сирии баз.
По итогам вчерашнего заседания Россия еще раз предупредила, что нападение на Сирию со стороны США не останется без тяжелых последствий.
Два самолета дальнего обнаружения А-50 в сопровождении 4 истребителей патрулируют воздушное пространство Сирии вдоль западных границ страны. "Аль-Джазира" сообщает о чрезвычайно высокой активности ВКС РФ и ВВС Сирии в сирийском воздушном пространстве за последние сутки.
Пока выглядит так, что США намерены как минимум повторить удар аналогичный тому, чтобы был нанесен по аэродрому Шайрат.
Российские военные прибыли на место «голливудской химатаки» под Дамаском — подробности (ВИДЕО)
Российские специалисты в сопровождении бойцов военной полиции Минобороны РФ посетили Думу — оплот боевиков в пригороде Дамаска, для расследования предполагаемой химической атаки, произведённой проправительственными силами.
Эксперты по химоружию осмотрели место, где якобы применялись отравляющие вещества, но ими не было найдено никаких доказательств.
По итогам этих мероприятий было опубликован отчёт российского Центра по примирению враждующих сторон в САР:
«9 апреля группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники провели осмотр мест в сирийском городе Дума (находится в Восточной Гуте, — прим. РВ), где якобы применялось химическое оружие», — говорится в заявлении ЦПВС.
«Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ», — подчеркивают в Минобороны России.
Перед этим министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что пока не найдено никаких доказательств того, что правительство Сирии осуществило химическое нападение на крепость боевиков — город Думу.
Ранее пропагандистское крыло группировки «Джейш аль-Ислам» заявило, что десятки боевиков и мирных жителей якобы были убиты в прошлую субботу, когда Сирийская армия атаковала город Думу ракетами, содержащими ядовитый газ.
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СРОЧНО: Самолёты ВКС РФ начали запугивать ВМС США у берегов Сирии
Российская военная авиация начала «психологические атаки» против военных кораблей США, находящихся у берегов Сирии.
Боевые самолеты ВКС РФ на небольшой высоте не менее четырёх раз пролетели над печально известным ракетным эсминцем ВМС США «Дональдом Куком», прибывшим в Средиземное море, пишет авторитетная турецкая газета Hurriyet.
Издание сообщает, что USS Donald Cook приблизился на расстояние около 100 километров к российской военно-морской базе в сирийском Тартусе.
Ранее американские СМИ написали, что «Дональд Кук» в понедельник покинул порт на Кипре и отбыл в направлении Сирии. Как известно, эсминец оснащен 60 крылатыми ракетами Tomahawk.
Днем ранее просирийские медиа-активисты сообщили, что российские бомбардировщики Су-24 курсируют на низких высотах над Средиземным морем, предположительно, «следя за кораблями ВМС США». Об этом рассказали очевидцы из портового города Тартус.
Ранее в понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на химическую атаку, которая якобы произошла под Дамаском в городе Думе. Отвечая на вопрос журналистов о том, исключает ли он военные действия, лидер США сказал: «Ничего не исключено».
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На фото: пролёт Су-24 вблизи американского эсминца в 2017 году.
ВАЖНО: Россия пригрозила США, если они атакуют Сирию
Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях», если США решат нанести удар по Сирии.
Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает Reuters.
«Через соответствующие каналы мы уже передали США, что военная сила под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям», — подчеркнул он.
Дипломат сказал участникам заседания, что химатаки в сирийской Думе, о которой писали в СМИ, не было.
Ранее 9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов предполагаемой химатаки.
Заседание Совбеза ООН было созвано после того, как в СМИ появилась информация о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума, из-за чего якобы погибли несколько десятков мирных жителей. Минобороны России опровергло эти утверждения.
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США атакуют Сирию независимо от решения Совбеза ООН, — Хейли
США ответят на применение химоружия в Сирии, если Совет Безопасности ООН не сможет защитить мирных жителей, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании в понедельник.
«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят», — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после сообщений о химатаке в городе Дума.
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Постпред РФ при ООН рассказал, зачем Западу нужен фейк о химатаке в Сирии
Заявления о якобы предпринятой химической атаке в сирийском городе Дума нацелены на отвлечение внимания общественности от инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что специалисты из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) изучили место предполагаемой химатаки и не обнаружили следов применения отравляющих веществ.
«Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медучреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено», — добавил постпред.
Он также указал на то, что фото и видео с места предполагаемого инцидента явно носят постановочный характер. Ранее с соответствующими заявлениями выступили представители ЦПВС.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск.
Власти США, со своей стороны, объявили, что изучают возможность «военного ответа» на действия правительственных сил. При этом аргументы о непричастности сирийского правительства к инциденту не рассматриваются. В понедельник Дональд Трамп заявил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.
Москва, в свою очередь, опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными в Восточной Гуте. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками САР — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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Постпред РФ при ООН обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии сказали, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
«Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в этой стране (Сирии) поражение.
Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это (поражение) вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии проходит в понедельник, его призвали созвать девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д’Ивуар. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
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Трамп- животное во главе режима неоконов в Вашингтоне.
Если он хочет войны в Сирии, то получит, как во Вьетнаме,
где Маккейн побывал в плену.