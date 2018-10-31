Новости Украины и Новороссии 31 октября 2018

Чего вы не знали о царском подарке Порошенко

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Повестка Киева на международной арене сводится исключительно к антироссийским инициативам постпред

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Переход АЭС Украины на топливо Westinghouse. Не ведают, что творят?

Украинский Госстат опубликовал данные о закупках ядерного топлива для атомных электростанция страны. Напомним, что ранее украинские власти заявляли, что они планомерно отказываются от российского ядерного топлива и переходят на топливо американской компании Westinghouse.

Опубликованная статистика говорит о том, что основным экспортёром топливных кассет для АЭС Украины продолжает оставаться Российская Федерация. Однако объёмы импорта топлива для АЭС у России всё же снизились. За период с января по август текущего года Украина приобрела у России около 183,5 тонн ядерного топлива на общую сумму почти 209 млн долларов. Перемогой в Киеве назвали сокращение объёмов приобретения топливных элементов для АЭС у России на 3,2%.



Приобретается топливо и в Швеции. Речь идёт об упомянутой компании «Westinghouse», которая уже успела пройти через процедуру банкротства в США. Через шведские структуры Украина приобрела около 141 тонны ядерного топлива «Westinghouse» на сумму до 99 млн долларов.



Для справки: за 2017 год Украина купила у России ядерного топлива для атомных электростанций на общую сумму в 386 млн долларов США. Показатель от 2014 года – 558 млн долларов.



Другими словами, Украина продолжает осуществлять переход на западное ядерное топливо для своих электростанций (АЭС советской разработки). Ранее американцы обещали Киеву кредит, средства которого должны пойти на строительство завода по производству ядерного топлива «Westinghouse» на украинской территории. Однако вместо этого кредит был предоставлен для строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне. Планируется, что в Киевскую область ядерные отходы будут свозить с атомных электростанций не только самой Украины, но и стран Европы. Открытие хранилища намечено на 2019 год.

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«Нафтогаз» утвердил новые повышенные цены на газ для украинцев

«Нафтогаз» утвердил новые цены на газ для украинских потребителей, которые будут действовать уже с 1 ноября. Население страны будет платить 8,5 тысяч гривен (около 19,9 тыс. руб.) за 1 тыс. кубометров газа, а коммунальные предприятия — 8,36 тыс. гривен (19,5 тыс. руб.). В настоящее время украинцы платят всего 6,96 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров. Новые тарифы будут действовать до 30 апреля 2019 г., а затем цены будут вновь повышены. Киев не может отказаться от повышения цен на газ, так как это основное требование Международного валютного фонда. В МВФ хотят добиться либерализации газового рынка Украины и только после приведения цен к «рыночным» соглашаются выделить новый транш в размере $3,9 млрд. Согласно расчетам правительства, рост цен на газ приведет к увеличению тарифов в среднем на 16% на отопление и горячую воду уже с декабря 2018 года. Читайте также: Украинские политики в ожидании санкций сдают России коллег

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Украину захватили пациенты сумасшедшего дома, или Почему Киев много лет не проводит перепись

Ад — это, наверное, единственное, с чем характеризуется сегодняшняя Украина. В этом государстве и раньше всё складывалось не особо благополучно, но теперь ситуация напоминает отчетливо выраженный хаос и ужас. Едва ли не самой страшной проблемой современности является массовая миграция. Украинцы до 25 лет (да и более старшее поколение) не видят будущего в своей стране и стараются из нее уехать. Их выбор падает на близлежащие государства — Польшу, Россию, Румынию, Венгрию, Словакию и т. д. Люди готовы быть гастарбайтерами, но жить в более комфортных условиях. Причем многие говорят, что вернутся в свою страну, проявляя патриотический энтузиазм. Однако, привыкнув к хорошей жизни, они понимают, что обратного пути нет. Катастрофическая ситуация привела к тому, что население Украины постоянно убывает. По словам руководителя украинского аналитического центра «Третий Сектор» Андрея Золотарева (политконсультант известных украинских политиков, – прим. РВ), именно по этой причине киевские власти не запускают процесс переписи с 2001 года. По его словам, цифры будут шокирующими и политически токсичными для первых лиц государства. «Украинцы бегут из сумасшедшего дома, власть в котором захватили пациенты», — сказал эксперт. Аналитик сравнивает местное население с карлсонами. «Наши государственные мужи говорят, что украинцы — они, как Карлсон: улетел, но обещал вернуться», — подчеркивает Золотарев. Интересно, что ситуация в ближайшее время будет только усугубляться. Вместо евроинтеграции, которой так хотели многие украинцы, происходит массовый геноцид. На Донбассе продолжается война, людям обещают повысить налоги, производство так и не может выйти на тот уровень, который бы благоприятно влиял на Украину. Наверное, какие-то положительные показатели, которые демонстрирует экономика Незалежной, «появляются» из-за того, что продолжается та же торговля лесом-кругляком и черноземом. Киев захватили пациенты сумасшедшего дома, которые не осознают, что уничтожают святую славянскую землю. И вряд ли в ближайшее время ситуация будет меняться, так как у руля страны стоят психи. Читайте также: Политическая война на Украине: Порошенко уличили в тесных связях с Россией (ВИДЕО) Антон Орловский, для «​Русской Весны»

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Киев бросает Москве «чёрную метку»: Россия изменила границы Украины в Чёрном море (КАРТА)

Киев постепенно переходит от словесной перепалки к действиям. В середине месяца мир уже мог наблюдать за тем, как было рейдерски захвачено рыболовецкое судно «Норд», шедшее в Азовском море под флагом России. Теперь дело дошло до Черного моря. Так, украинское правительство бросает «чёрную метку» Москве. Первый звоночек уже прозвучал в эфире одного из ток-шоу Незалежной. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что российские военные останавливают морские суда в Черном море и опрашивают представителей судов о цели их визита и характере груза на борту. «Они уже проводят опросы, когда суда и под нашими флагами, и под флагами других государств направляются к черноморским портам. Капитаны этих судов имеют право не давать четких ответов характера груза и куда они направляются. Но, к сожалению, процентов 90 капитанов дают такие ответы», — заявил он. Однако слова генерала необходимо воспринимать не более, как истерию и паническое состояние первых лиц Незалежной. Они только осознают, что после проведенного в Крыму референдума лишились не только территорий на земле, но и на воде. Причем интересно, что проверка грузов, заходящих в территориальные воды России, проходила с 2014 года. На данный момент представители Украины разыгрывают некий сценарий, где нашу страну пытаются выставить гнусным пиратом. При этом именно украинские корабли чаще всего нарушают водное пространство и их смело можно отнести к морским разбойникам. Между тем, водные границы после 2014 года действительно изменились как в Азовском, так и в Черном морях. Так что обвинения в адрес Москвы больше похожи на пустое сотрясание воздуха и очередную попытку выслужиться перед западными партнерами, в том числе НАТО. granicy_rosii_v_chernom_more_2014.jpg

Границы России «до» и «после» 2014 года granicy_rossii_do_prisoedineniya_kryma.jpg

Первая часть карты: Границы России и других стран в Чёрном море до присоединения Крыма

Вторая часть карты: Границы России и других стран в Чёрном море после присоединения Крыма Не исключено, что представители Североатлантического альянса хотят расширить свое влияние в регионе и им требуется причина. Так как «под рукой» есть марионетка — Украина, то Киев сталкивают с Москвой лбами по этому вопросу. Впрочем, вряд ли такое стечение обстоятельств будет выгодно для Европы. В случае развития НАТО в Восточной Европе Москва незамедлительно примет ответные меры. Суверенитет государства будет обеспечен надежной защитой. Читайте также: Мы на пороге катастрофы, сопоставимой с развалом СССР, — Олег Царёв Антон Орловский, для «Русской Весны»

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Порошенко пообещал «не сдавать суверенитет» Москве ради газа

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что не допустит сдачу «имперской России» суверенитета ради газа. Он призвал не допускать снижения уровни жизни населения и потребовал от правительства не откладывать решение проблем с субсидиями на коммунальные платежи. «Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ — а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб — будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет», — сказал Порошенко во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука. «Мы не допустим возврата к этим временам», — заверил украинский президент. Читайте также: Экс-консул Украины зиганул перед карателями (ФОТО)

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Западные страны в Совбезе ООН призвали Россию остановить выборы на Донбассе

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором заявили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс. «Мы призываем международное сообщество объединиться в противодействии этим незаконным «выборам»… и призываем Россию оказать значительное влияние на то, чтобы остановить так называемые «выборы», — заявила от лица всех этих стран постпред Великобритании Карен Пирс. «Мы по-прежнему убеждены в том, что мирное урегулирование конфликта возможно. Только прогресс на дипломатическом фронте приведет нас к тому, что законные и заслуживающие доверия выборы могут быть проведены на востоке Украины в соответствии с соглашениями в Минске», — добавила Пирс. Во вторник Совбез ООН рассмотрел на заседании вопрос о выборах в ДНР и ЛНР, которые должны пройти 11 ноября. Читайте также: Совбез ООН не дал возможности выступить представителю ЛНР (+ВИДЕО)

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Постпред РФ при ООН заявил о возможной причастности Украины к убийству Захарченко

Имеются веские основания предполагать, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко имеет отношение украинская сторона, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Убийство (главы ДНР Александра Захарченко — ред.) было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона», — сказал Небензя на заседании Совбеза. Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело Читайте также: МОЛНИЯ: Россия пригласила представителей ДНР и ЛНР на заседание Совбеза ООН (+ВИДЕО)

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Денис Пушилин встретился с работниками ГП «Донецкая железная дорога»

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И.о. главы ДНР рассказал, что ждёт экономику Республики

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Совбез ООН не дал возможности выступить представителю ЛНР (+ВИДЕО)

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Совет безопасности ООН не дал возможности выступить на своем заседании по выборам в Донбассе главе ЦИК Луганской народной республики Елене Кравченко, проголосовав против внесения ее в повестку заседания. За ее участие проголосовала Россия. Франция, США, Швеция, Польша, Нидерланды, Великобритания проголосовали против, остальные страны-участники заседания воздержались. Заседание Совбеза, которое запросили страны, проголосовавшие против участия Кравченко, изначально запрашивалось ими как закрытое. Однако Россия, по словам постпреда Василия Небензи, была против подобной инициативы и запросила открытое проведение. Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Читайте также: Мы на пороге катастрофы, сопоставимой с развалом СССР, — Олег Царёв

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МОЛНИЯ: Россия пригласила представителей ДНР и ЛНР на заседание Совбеза ООН (+ВИДЕО)

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Россия пригласила на заседание Совета безопасности ООН, посвященное предстоящим выборам на Донбассе, представителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя. По его словам, западные страны хотели сделать заседание Совбеза закрытым, но Россия выступила против и пригласила глав ЦИК ДНР и ЛНР к участию. Читайте также: Как евреи «захватили» Т-90 в Сирии и «превратили» его в Меркаву (ВИДЕО)

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Под российские санкции попадут 360 украинских предприятий и более 50 физ.лиц

Появились первые подробности о санкциях против Украины, которые будут введены в ближайшее время.Согласно сообщениям в прессе под санкции попадут:1. 360 компаний и предприятий.2. Более 50 физических лиц.3. Согласно заявлениям, среди лиц попадающих в этот список, будут и персонажи, которым русофобия не мешала более 4 лет вести бизнес в России (лучше поздно, чем никогда, но меры эти конечно сильно запоздали).Полный список лиц и предприятий попадающий под санкции будет опубликован в официальных печатных органах сразу после утверждения в правительстве, что произойдет в самое ближайшее время.На Украине подозревают, что наиболее сильный удар придется по олигархам связанным с металургией.Даже интересно, увидим ли мы в этом списке Ахметова и Ко?

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Умер Давид Черкасский

В Киеве умер известный советский мультипликатор Давид Черкасский.В детстве особенно нравился сериал про капитана Врунгеля и конечно "Остров сокровищ", который даже сейчас неимоверно доставляет меметичными персонажами вроде доктора Ливси и вставками с живыми актерами.Как и у многих советских творцов, после развала СССР дальнейшая творческая карьера у Черкасского не сложилась – ничего даже близко похожего на нетленные анимационные шедевры от него не появлялось.Но с другой стороны, у него получилось снять один из лучших советских советских мультфильмов 80х, который пережил и развал СССР и наверняка переживет самого Черкасского.Мир праху.

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