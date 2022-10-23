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1971. Фрэнк Баумгарт в Карелии

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01. Двое рыбаков отдыхают у перевернутой лодки на берегу озера недалеко от города Кондопога
01. Двое рыбаков отдыхают у перевернутой лодки на берегу озера недалеко от города Кондопога

02. Старый рыбак несет сеть домой.jpg
02. Старый рыбак несет сеть домой

03. Молодые люди из Петрозаводска проводят выходной день на озере недалеко от города Кандопога.jpg
03. Молодые люди из Петрозаводска проводят выходной день на озере недалеко от города Кандопога

04. Молодые люди из Петрозаводска проводят выходной день на озере недалеко от города Кандопога.jpg

05. Молодые люди из Петрозаводска проводят выходной день на озере недалеко от города Кандопога.jpg

06. Бревна карельской березы выгружаются для дальнейшей обработки на открытой площадке лесозавода в Кондопоге.jpg
06. Бревна карельской березы выгружаются для дальнейшей обработки на открытой площадке лесозавода в Кондопоге

07. Во дворе лесокомбината в Кондопоге женщина направляет подъемный кран с бревнами.jpg
07. Во дворе лесокомбината в Кондопоге женщина направляет подъемный кран с бревнами

08. Водопад – главная достопримечательность заповедника Кивач под Кондопогой.jpg
08. Водопад – главная достопримечательность заповедника Кивач под Кондопогой

09. Водопады – главная достопримечательность заповедника Кивач под Кондопогой.jpg
09. Водопады – главная достопримечательность заповедника Кивач под Кондопогой

10. Большое количество водных путей в Карелии используется для сплава бревен на лесоперерабатывающие заводы.jpg
10. Большое количество водных путей в Карелии используется для сплава бревен на лесоперерабатывающие заводы

11. Ближе к вечеру на озере Имандра на Кольском полуострове. В начале 1970-х годов эта территория РСФСР была доступна для иностранцев только по специ…
11. Ближе к вечеру на озере Имандра на Кольском полуострове. В начале 1970-х годов эта территория РСФСР была доступна для иностранцев только по специальному разрешению

12. Бесчисленные мелкие острова и скалы под водной гладью представляют опасность для судоходства в Кандалакшском заливе Белого моря.jpg
12. Бесчисленные мелкие острова и скалы под водной гладью представляют опасность для судоходства в Кандалакшском заливе Белого моря

13. На одном из многочисленных небольших островов в Белом море простая деревянная лачуга служит летней резиденцией местному егерю.jpg
13. На одном из многочисленных небольших островов в Белом море простая деревянная лачуга служит летней резиденцией местному егерю

14. На одном из многочисленных небольших островов в Белом море егерь областного управления охраны природы показывает заезжему журналисту огромный мур…
14. На одном из многочисленных небольших островов в Белом море егерь областного управления охраны природы показывает заезжему журналисту огромный муравейник. Примечательный размер можно объяснить тем, что муравьи ни чем не обеспокоены. С мая по сентябрь рейнджер живет жизнью отшельника и раз в неделю снабжается всем необходимым на лодке

15. Пейзаж на Кольском полуострове.jpg
15. Пейзаж на Кольском полуострове

16. Типично для Карелии - вода близко, ближайшая деревня далеко.jpg
16. Типично для Карелии – вода близко, ближайшая деревня далеко.

17. Типично для Карелии - вода близко, ближайшая деревня далеко.jpg

18. Деревянный дом у воды - Типично для Карелии - вода близко, соседний поселок далеко.jpg

18. Здания на главной улице города Апатиты в Хибинских горах на Кольском полуострове в дневное время. .jpg
19. Здания на главной улице города Апатиты в Хибинских горах на Кольском полуострове в дневное время. Город основан в 1935 году для разработки близлежащих месторождений апатита. Для того чтобы привлечь рабочих жить здесь постоянно или в течение нескольких лет, с семьями или без них, им предлагалась так называемая «северная надбавка», означавшая, что заработная плата была вдвое или втрое больше, чем им платили бы за сопоставимую работу на юге.

19. Главная улица города Апатиты в Хибинских горах на Кольском полуострове при вечернем освещении.jpg
20. Главная улица города Апатиты в Хибинских горах на Кольском полуострове при вечернем освещении

21. Руководство Кандалакшского рыбокомбината на берегу Белого моря организовало показ ассортимента продукции предприятия.jpg
21. Руководство Кандалакшского рыбокомбината на берегу Белого моря организовало показ ассортимента продукции предприятия

22. Прогулочный катер доставляет туристов на остров-музей Кижи в Онежском озере для осмотра достопримечательностей.jpg
22. Прогулочный катер доставляет туристов на остров-музей Кижи в Онежском озере для осмотра достопримечательностей

23. Храм Преображения Господня — главная достопримечательность музея под открытым небом карельского и русского деревянного строительства на острове К…
23. Храм Преображения Господня — главная достопримечательность музея под открытым небом карельского и русского деревянного зодчества на острове Кижи в Онежском озере

24. Храм Преображения Господня — главная достопримечательность музея под открытым небом карельского и русского деревянного строительства на острове К…

25. Храм Преображения Господня — главная достопримечательность музея под открытым небом карельского и русского деревянного строительства на острове К…

26. Храм Преображения Господня — главная достопримечательность музея под открытым небом карельского и русского деревянного строительства на острове К…

27. Вид с колокольни Храма Преображения Господня на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в музее карельского и русского деревянного строительства под…
27. Вид с колокольни Храма Преображения Господня на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в музее карельского и русского деревянного зодчества

28. В порту Мурманска сухогруз «Риза» из ГДР загружается апатитом, минералом, используемым в производстве удобрений.jpg
28. В порту Мурманска сухогруз «Риза» из ГДР загружается апатитом, минералом, используемым в производстве удобрений

29. В порту Мурманска грузовое судно из ГДР загружается апатитом, минералом, используемым в производстве удобрений..jpg
29. В порту Мурманска грузовое судно из ГДР загружается апатитом, минералом, используемым в производстве удобрений

30. В невоенной части порта Мурманск.jpg
30. В невоенной части порта Мурманск

31. Два мальчика сидят на полностью проржавевшем списанном корабле в порту Мурманска, пытаясь поймать рыбу.jpg
31. Два мальчика сидят на полностью проржавевшем списанном корабле в порту Мурманска, пытаясь поймать рыбу

32. Колесо обозрения в центре Мурманска служит наблюдательным пунктом для иностранных журналистов. В 1970-е годы Мурманск претендовал на звание самог…
32. Колесо обозрения в центре Мурманска служит наблюдательным пунктом для иностранных журналистов. В 1970-е годы Мурманск претендовал на звание самого северного города мира

33. Одна из главных улиц Мурманска, который в начале 1970-х годов претендовал на звание самого северного города мира.jpg
33. Одна из главных улиц Мурманска, который в начале 1970-х годов претендовал на звание самого северного города мира
Источник: https://humus.livejournal.com/8642383.html
Метки: история, кандалакша, Мурманск, Россия, фото
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