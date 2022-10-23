1971. Фрэнк Баумгарт в Карелии
01. Двое рыбаков отдыхают у перевернутой лодки на берегу озера недалеко от города Кондопога
02. Старый рыбак несет сеть домой
03. Молодые люди из Петрозаводска проводят выходной день на озере недалеко от города Кандопога
06. Бревна карельской березы выгружаются для дальнейшей обработки на открытой площадке лесозавода в Кондопоге
07. Во дворе лесокомбината в Кондопоге женщина направляет подъемный кран с бревнами
08. Водопад – главная достопримечательность заповедника Кивач под Кондопогой
09. Водопады – главная достопримечательность заповедника Кивач под Кондопогой
10. Большое количество водных путей в Карелии используется для сплава бревен на лесоперерабатывающие заводы
11. Ближе к вечеру на озере Имандра на Кольском полуострове. В начале 1970-х годов эта территория РСФСР была доступна для иностранцев только по специальному разрешению
12. Бесчисленные мелкие острова и скалы под водной гладью представляют опасность для судоходства в Кандалакшском заливе Белого моря
13. На одном из многочисленных небольших островов в Белом море простая деревянная лачуга служит летней резиденцией местному егерю
14. На одном из многочисленных небольших островов в Белом море егерь областного управления охраны природы показывает заезжему журналисту огромный муравейник. Примечательный размер можно объяснить тем, что муравьи ни чем не обеспокоены. С мая по сентябрь рейнджер живет жизнью отшельника и раз в неделю снабжается всем необходимым на лодке
15. Пейзаж на Кольском полуострове
16. Типично для Карелии – вода близко, ближайшая деревня далеко.
19. Здания на главной улице города Апатиты в Хибинских горах на Кольском полуострове в дневное время. Город основан в 1935 году для разработки близлежащих месторождений апатита. Для того чтобы привлечь рабочих жить здесь постоянно или в течение нескольких лет, с семьями или без них, им предлагалась так называемая «северная надбавка», означавшая, что заработная плата была вдвое или втрое больше, чем им платили бы за сопоставимую работу на юге.
20. Главная улица города Апатиты в Хибинских горах на Кольском полуострове при вечернем освещении
21. Руководство Кандалакшского рыбокомбината на берегу Белого моря организовало показ ассортимента продукции предприятия
22. Прогулочный катер доставляет туристов на остров-музей Кижи в Онежском озере для осмотра достопримечательностей
23. Храм Преображения Господня — главная достопримечательность музея под открытым небом карельского и русского деревянного зодчества на острове Кижи в Онежском озере
27. Вид с колокольни Храма Преображения Господня на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в музее карельского и русского деревянного зодчества
28. В порту Мурманска сухогруз «Риза» из ГДР загружается апатитом, минералом, используемым в производстве удобрений
29. В порту Мурманска грузовое судно из ГДР загружается апатитом, минералом, используемым в производстве удобрений
30. В невоенной части порта Мурманск
31. Два мальчика сидят на полностью проржавевшем списанном корабле в порту Мурманска, пытаясь поймать рыбу
32. Колесо обозрения в центре Мурманска служит наблюдательным пунктом для иностранных журналистов. В 1970-е годы Мурманск претендовал на звание самого северного города мира
33. Одна из главных улиц Мурманска, который в начале 1970-х годов претендовал на звание самого северного города мира