XX съезд со знаком плюс.

В отличие от печально-известного XX съезда КПСС, который нанес чудовищный по своей силе удар изнутри по мировому коммунистическому движению и СССР, XX съезд КПК можно рассматривать как исторический со знаком плюс.1. Несмотря на все инсинуации и слухи, председатель Си Цзиньпин не только сохранил, но и укрепил свою власть. Сегодня фактически начался его 3-й срок, что является отступлением от прежнем традиции, уходящей корнями к Дэн Сяопину. Но тут важно помнить, что кумир председателя Си не Дэн, а Мао (китайский Сталин). Таким образом существовавший десятилетиями принцип ротации политического руководства КПК как минимум временно отложен в сторону. Китай делает ставку на проверенного рулевого, которому предстоит провести Китай через шторм трансформации миропорядка. Примерно как Сталин провел СССР через шторм второй мировой войны к статусу сверхдержавы.2. Внутрипартийная оппозиция председателю Си потерпела тяжелое поражение, курс на конвергенцию с США был отвергнут партийным большинством, которое резонно полагает, что Китай вступил в этап борьбы за будущий миропорядок и "вернуться в 2007-й" год уже не получится. Впереди борьба с США и те, кто призывают "договориться", становятся не просто не нужны, но опасны для китайских перспектив.3. Обновление ЦК КПК и Политбюро отражает не только перераспределение сил в самой большой коммунистической партии мира, но и закрепляет основные тенденции, которые утверждены съездом – борьба за возвращение Тайваня в родную гавань, решительное укрепление вооруженных сил, курс на многополярный мир без американской гегемонии. По этому пути Китай поведет председатель Си, а там уже в зависимости от успешности борьбы, он сможет либо пойти на 4-й срок, либо если не позволит здоровье, подготовить преемников, которые не дадут откатить ситуацию назад.4. Для России это означает, что в нашей борьбе за новый миропорядок мы будем не одни, Холодная война США против Китая будет обостряться и успехи Китая в этой борьбе против США настолько же важны для нас, как наши успехи в вопросах разрушения американской гегемонии важны для Китая. Хотя КНР и РФ и не являются союзниками в полном смысле этого слова, в вопросе борьбы с американской гегемонией, мы с Китаем в одной лодке. И пока это так, ни о какой изоляции России речи идти не может. Поэтому победа председателя Си это хороший сигнал для России, что Китай выходит на борьбу и не свернет с этого пути, поддавшись уговорам тех, кто предлагал "не усложнять".5. США очевидно ожидали чего-то подобного, поэтому вряд ли их обрадует такой исход. Ставка на внутренние противоречия в ЦК КПК себя не оправдала, также как и попытки угрозами вынудить Китай отказаться от курса на воссоединение с Тайванем. Ввиду этого можно ожидать, что США будут форсировать начало военного конфликта на Тайване, чтобы организовать его в тот момент, когда Китай еще не будет в полной мере к нему готов. США прекрасно знают критический триггер ситуации – провозглашение Тайванем суверенитета. Это неминуемо спровоцирует военный ответ Китая. Соответственно, этот механизм с точки зрения США должен быть активирован до того, как Китай будет полностью готов. Победа Си серьезно повышает вероятность войны за Тайвань, где Тайваню отведена роль Украины. Чем бы этот конфликт не закончился, можно ожидать, что экономическое значение Тайваня в долгосрочной перспективе сильно упадет.