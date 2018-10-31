Слава тебе, закалённый в бою и труде, комсомол! Несмотря на развал Советского Союза, граждане нашей страны до сих пор вспоминают о нём с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) уже давно прекратил своё существование. Более того, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодёжной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников.

В нынешнее либерально-демократическое время слово "комсомол", к сожалению, приобретает негативную окраску. Связано это с тем, что в период перестройки, не к ночи будь упомянута, многие комсомольские лидеры активно перешли в бизнес. Который в те годы особой нравственной щепетильностью никак не отличался. Однако здесь видится некая логическая… несправедливость. Ибо по поведению части судят о целом. А целое – это и комсомольские начальники, коих было подавляющее меньшинство среди всех комсомольцев, но также и подавляющее большинство рядовых членов этой молодёжной организации. И подвиги, совершённые комсомольцами, были массовым явлением. Поэтому, ради сохранения и уважения памяти погибших героев и тружеников, недопустимо очернять всю замечательную организацию ВЛКСМ.



День рождения комсомола отмечается 29 октября. Причём в 2018 году у ВЛКСМ юбилей: ему исполняется 100 лет. В 2017 году было 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции (прошло практически незамеченным властью), которое отметилось лишь спорными фильмами «Троцкий» и «Демон революции».



Не станет удивлением, если ТВ опять обойдёт молчанием столь важную для нашей истории и страны дату. Зато широко отметили 100-летие поэта-диссидента Александра Галича (Александр Аркадьевич Гинзбург), планируется на государственном уровне масштабно отметить 100-летие Александра Солженицына.



Другие времена — другие герои. А потому стоит вспомнить, кем был ВЛКСМ для страны и почему современной молодёжи не хватает аналогичной организации.

29 октября 1918 года в Москве открылся I съезд рабочей и крестьянской молодёжи, провозгласивший создание Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ).

Спустя 73 года, точнее 28 сентября 1991 года, в Москве завершил свою работу ХХII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. Руководители и актив комсомола признали, что в условиях «демократизации советского общества», «роста национального самосознания» в союзных республиках, «стремления к суверенизации» субъектов комсомола единая всесоюзная молодёжная организация существовать не может.



Съезд постановил «считать исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодёжи».

Делегаты Первого съезда комсомола



Два этих съезда комсомола отражали умонастроения разных поколений молодёжи, живших в принципиально отличающихся социально-политических условиях. Между ними лежит целая эпоха, насыщенная грандиозными для судеб страны и мира событиями.

А ведь Комсомол был в авангарде построения советского общества

Комсомол, как помощник партии, был активным созидателем социалистического общества, организатором и воспитателем советской молодёжи. Об этом свидетельствуют высокие государственные награды, полученные ВЛКСМ:

1928 год — в ознаменование боевых заслуг, за беспримерный героизм в годы гражданской войны и иностранной интервенции — орден Красного Знамени;



1931 год — за инициативу, проявленную в деле ударничества и социалистического соревнования в годы первой пятилетки, — орден Трудового Красного Знамени;



1945 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности отечеству — орден Ленина;



1948 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве и в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ — орден Ленина;



1956 год — за большие заслуги комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом строительстве, особо отмечая самоотверженный и плодотворный труд в успешном освоении целинных и залежных земель, — орден Ленина;



1968 год — за выдающиеся заслуги и большой вклад в становление и укрепление советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами Родины, активное участие в социалистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающих поколений и в связи с 50-летием ВЛКСМ — орден Октябрьской Революции.

Никакая другая общественно-политическая организация не удостаивалась столь высокого признания своих заслуг.

Материально-технические и культурные ценности, созданные непосильным трудом предшествующих поколений, служат современному обществу, хотя ушли в небытие миллионы безымянных тружеников, прежняя общественно-политическая система и её структуры, включая комсомол. Казалось бы, полученное наследство должно вызывать чувство благодарности.



Однако отношение к социалистическому прошлому, атрибутам власти и общественным организациям у наших современников неоднозначное.

Негативная струя в освещении истории не утихает до сих пор. Фальсификации подвергаются история советской страны, её руководители, политическая система, этапные события.

Нельзя не отметить и тот факт, что все страны СНГ издали свои национальные истории. И там в своих трудах определённый круг историков показывают Россию:

«как внешнего противника, иногда даже как внешнего врага, которому приписывают негативное влияние на ход исторического развития в этих новых суверенных государствах».

В целом в настоящее время, как и в 90-е годы, легко прослеживается устойчивость так называемого чёрно-белого видения всего социального, политического и нравственного опыта советского прошлого. Комсомол здесь не исключение.

Забвение положительного исторического опыта создаёт почву для отчуждения молодого человека от прошлого своей страны, восприятия истории советского периода, в том числе и истории комсомола, как череды трагедий, и не более.

В этой связи позволим две цитаты из вступительного слова редактора-составителя сборника «Молодёжное движение России в документах (1905 —1938 гг.)» Петра Деркаченко (1972 — 2016):

«Вдохновителем и одним из главных организаторов такой организации (РКСМ) прислужников партии был Лазарь Щацкин. Помимо него в руководство входили фамилии, которые говорят сами за себя: Цейтлин, Рывкин, Герр… Не было в руководстве РКСМ молодых учителей, врачей, инженеров, офицеров… Были бывшие уголовники, эмигранты, дезертиры и прочие».

Далее даётся оценка комсомола в целом:

«По смыслу своего учреждения, методам работы в целом кровавой деятельности комсомол был и остаётся механизмом подавления и уничтожения российской молодёжи».

В этой оценке сквозят или полное невежество, или неукротимая злоба. В ней нет и тени научного анализа. Возникает естественный вопрос: пригоден ли опыт комсомола действующим ныне молодёжным организациям? Вопрос вовсе не праздный, если иметь в виду, что ВЛКСМ оказался нежизнеспособным, как общественная организация, в условиях перехода к новым общественным отношениям.



Ответ может быть только однозначным: да, опыт полезен и может быть использован.

Понятие «исторический опыт», на наш взгляд, имеет два основных слоя и воспринимается, во-первых, как реальный процесс (то, что было в действительности) и, во-вторых, как научное отражение данного процесса (продукт оценки практической деятельности практики).



Именно знание практической деятельности комсомола может выступать в качестве важного компонента созидательной деятельности молодёжных организаций на современном этапе.



Непознанный исторический опыт — это «вещь в себе» и новые наследные его обладатели, не зная истинной цены, обращаются с ним небрежно. В немалой степени это относится к опыту ВЛКСМ.

За время своего существования комсомол, как и вся советская страна, прошёл ряд этапов, существенно отличавшихся по первоочередным задачам.

Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции. В 1930 году Комсомол взял шефство над всевобучем. Прошедшие обучение считались военнообязанными.

Занятие по всевобучу



Комсомол выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных.

Школа для малограмотных



Комсомол объявил поход молодёжи в науку. В 1928 —1929 годах по комсомольским путёвкам пошли учиться на рабфаки 15 тысяч человек, на курсы по подготовке в вузы — 20 тысяч, в вузы и техникумы — 30 тысяч. В 1934 году рабочая прослойка среди студентов достигла 48 %.

Рабфак



По инициативе Комсомола родилась новая массовая форма технического обучения рабочих — техминимум.

«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — с такими словами обратился В. И. Ленин к делегатам III съезда РКСМ в 1920 году.

В 1941 году в СССР было более 10 млн комсомольцев. Около 1 млн членов ВЛКСМ перед войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн сдали нормы ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона), по военной топографии и другим военным специальностям.



Они и стали «Молодой гвардией» и «Юными мстителями». Три с половиной тысячи стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями.

Награды комсомольцев



В годы Великой Отечественной войны специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч пулемётчиков, снайперов и специалистов других специальностей.



За свои боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками орденами и медалями были награждены 100 тысяч девушек, 58 из которых получили звание Героя Советского Союза.

Комсомолки в годы ВОВ



Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга.

В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ. К началу 1970-х годов выходит 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 млн экземпляров, в том числе одна всесоюзная — «Комсомольская правда». Комсомольские журналы, комсомольское издательство «Молодая гвардия», премия Ленинского Комсомола.

Роль комсомола — это восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки.

В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 1960—1980-х годах в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. Комсомол направлял и распределял на работу по «Комсомольским путёвкам», реализовывал жилищную программу Молодёжный жилой комплекс по бесплатному обеспечению молодёжи жильём.



В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. Комсомол стал не просто массовым, а практически всеобщим.

При неизменности идеологии в деятельности комсомола на каждом этапе были свои специфические черты. Опыт работы с молодёжью видоизменялся и обогащался.

Кадровая политика ВЛКСМ

В деятельности комсомола можно выявить немало практического опыта, возможного для использования в нынешнее время, так же как и поучительных уроков.

Исторический опыт отличается от истории тем, что изучается не вся история, а только те её стороны, которые приобретают особую актуальность. Среди них — система работы с кадрами и активом комсомола.

Комсомол по определению считался и фактически являлся резервом правящей коммунистической партии. Но не только. На самом деле его политические функции простирались гораздо шире: циркуляция элиты в советском обществе, как общее правило, начинала свой разбег именно в комсомоле.



Комсомольские работники вырастали из многомиллионной армии комсомольского актива. Только выборный актив ВЛКСМ насчитывал в 80-е годы свыше 9 млн. человек. Кадровая политика в ВЛКСМ слагалась из многих элементов, но важнейшую роль в воспитании кадров и актива играли их обучение, сложившаяся система повышения идейно-теоретического уровня и деловой квалификации.



Эта система включала в себя: для самого массового звена, школы комсомольского актива при комитетах ВЛКСМ, райкомах и горкомах комсомола (к середине 80-х годов их насчитывалось 39 тыс. и в течение года в них повышали квалификацию более 5 млн. человек); для освобождённых секретарей первичных организаций, работников райкомов, горкомов комсомола — зональные, республиканские и областные школы — их формирование началось в 1968 году и к 1983 году насчитывалось более 40 с общим количеством мест — 3345. Другими словами, это позволило обучать ежегодно более 26 тыс. комсомольских работников (вот это была система социального лифта!).

Центральным звеном системы являлась Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, созданная в 1969 году. За годы существования ВКШ в ней получили высшее и второе высшее образование свыше 20 тыс. человек плюс почти 10 тыс. иностранцев из 110 стран мира. Более 1000 человек закончили аспирантуру, защитили кандидатские диссертации.

Однако следует заметить, что среди этих тысяч и тысяч были и другие «кадры»: коммерсанты, будущие олигархи и нечистые на руку политтехнологи. Об истории нескольких таких «кадров» советуем почитать статью «Предатели идеи: Как комсомольцы становились коммерсантами», которая иногда грешит лишними обобщениями, перенося качества отдельных индивидов на всё комсомольское движение в целом (и это понятно, если посмотреть на сам сайт, но фактура в статье — занятная, поэтому и советуем почитать).

Заботу о подготовке молодых специалистов, управленцев, чиновников вроде бы проявляет сегодня и власть, но это проявление носит точечный характер: Всероссийский информационно-образовательный форум «Селигер», движение «Наши» (которое на данный момент прекратило своё существование), сейчас конкурс «Лидеры России» и ряд других инициатив.

Прошедшие годы показали, что медленно, но верно молодые лидеры занимали разновеликие карьерные посты. В принципе — как в комсомоле, но масштабы только несравнимы. И здесь не просматривается «кадровой революции» и никакой другой вообще.



Зато впечатляет анализ жизненного пути большинства комсомольских работников в последующем на производстве, в науке, системе партийного и государственного управления, что подтверждало общеизвестный факт — комсомол был кузницей кадров для всей системы советского общества и государства.

Само государство было заинтересовано в каждом активном комсомольце, потому что эти активисты были готовыми управленцами.



Кстати, воспитанницей комсомола (естественно, гэдээровского) является и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая была секретарём институтского комитета по идеологии. Это первая в Германии женщина-политик, достигшая столь высокого положения.

Комсомолка Меркель в своем офисе в Бюро пропаганды и агитации



Заметим также, что комсомол стал отправной точкой в карьере (со знаком «плюс» или «минус», смотрите указанную выше статью) для большинства представителей нынешней «элиты» России.



Доля активистов ВЛКСМ среди россиян разного общественного статуса составляет: среди крупных бизнесменов и топ-менеджеров — 33%; специалистов — 24%; служащих и рабочих — 16%.



Почему так происходит? Что же комсомольцы смогли вынести полезного для капиталистических реалий из коммунистических организаций?

Они получили в комсомоле школу организации дела, навыки лидерства, возможность обзавестись связями по всей стране, развить ораторские способности и умение убеждать. Бизнесмен из Волгограда Александр Петренко в анкете написал:

«Мне комсомол дал нужные связи, знание высших слоёв общества в городе. Такому в институте не научат. И вообще для меня комсомол — это советский Кембридж».

Отсутствие в настоящее время аналогичного института раннего приобщения молодых людей к общественно-управленческой деятельности не может не сказаться на качестве состава руководителей.



Сегодня такой школы управления, такой системы подготовки кадрового резерва в России просто нет.

Комсомол и воспитание — были едины

Главной целью комсомола было воспитание молодёжи. На вопрос «Что из опыта ВЛКСМ можно использовать в современной жизни?» абсолютное большинство (66%) из числа опрошенных бывших комсомольских работников (более 400) ответили: воспитание молодёжи в духе преданности Родине.



Беря на себя роль воспитателя молодёжи, комсомол помогал партии в решении общегражданских задач. В процессе труда, учёбы, творческой деятельности происходило нравственное воспитание молодёжи. Коммунистическая нравственность была классовой, так же как и буржуазная мораль.



В соответствии с заветом В.И. Ленина нравственным считался такой образ действий, который способствовал утверждению коммунизма.



Будучи противоположной буржуазной морали, коммунистическая нравственность содержала некоторые общечеловеческие ценности. К ним следует отнести труд на благо общества, социальную справедливость, взаимопомощь, стремление к духовному росту, освоение культурного наследия человечества, любовь к своей стране, уважение к другим народам, чувство долга.



Не воспитай комсомол этих качеств (а его школу прошли двести миллионов человек), не было бы тех побед в хозяйственном строительстве и победы в самой жестокой войне — войне с фашизмом.

В системе обучения и воспитания молодёжи комсомолом накоплен значительный опыт, есть немало ценных находок, которые носят универсальный и потому вневременной характер.

Подчеркнём: во всякий исторический период, в любом государстве возникает проблема воспитания молодёжи. С формированием в обществе групп индивидов занятых в «рыночных» отношениях у них формируется и соответствующий тип личности, который был не чужд, скажем, и периоду «сталинского СССР», где тоже был свой «рынок».



Специфические черты таких личностей: готовность к риску, потребность в жизненных достижениях и успехе, способность к самостоятельному принятию решений, постоянному саморазвитию своего интеллекта и профессиональных качеств; в разумной мере — ориентация на свои интересы и потребности, обладание«прагматическим» отношением к жизни, умение приспосабливаться к экономической конъюнктуре.



Все эти качества при доброй нравственности дают нам активного гражданина (и таких было много в комсомоле), улучшающего жизнь общества, но те же качества, помноженные на безудержное своекорыстие и злонравие способны превратить в ад жизнь многих поколений.То есть проблема воспитания нравственности — более актуальна, чем проблема воспитания указанных выше качеств средствами молодёжной пол

итики.



И вроде бы тут в дело вступают патриотические организации, показывающие великие достижения, понятные и привлекательные цели развития, Большие идеи и веру в торжество социальной справедливости — всё то, чего у нас сегодня просто нет в общественной жизни на государственном уровне. Потому и патриотизм нынешней России — пустой.

Анализ истории и деятельности комсомола на протяжении всех десятилетий подтверждает вывод: любой политический строй крепок поддержкой юношества, и наоборот, режим, отвернувшийся от молодого поколения, не имеет исторических перспектив.

Заключение

В советское время большинство молодёжи вступало в комсомол. Только самым отъявленным хулиганам ВЛКСМ отказывал. Быть некомсомольцем было стыдно! В ряды молодых ленинцев вступали с 14 лет.



Но если пионером стать мог почти каждый, то комсомольцев отбирали более придирчиво — рассматривали кандидатуру каждого в отдельности.



За будущего члена ВЛКСМ должны были поручиться двое уже действующих комсомольцев. После этого заявление будущего ленинца попадало в школьную комсомольскую организацию. Сейчас можно бесконечно ругать комсомол.



Но все нынешние олигархи, народные депутаты и верхушка власти имеют за плечами комсомольское прошлое. Через ВЛКСМ прошло около двухсот миллионов человек!

Для многих — это большая школа жизни. Как ни крути, молодёжь не была такой брошенной! Её пытались сплотить, молодые люди активно проявляли себя во многих сферах. Сколько энтузиазма было!



А кому нужна нынешняя молодёжь? Никому! Дети предоставлены самим себе, спиваются, колются, идут на преступления. В СССР курящие комсомольцы — уже было ЧП.

Комсомольское движение — это яркая страница истории, через школу комсомола прошли миллионы молодых людей Советского Союза.



На протяжении многих десятилетий комсомольский значок был непременным атрибутом активной жизненной позиции и предметом гордости, ведь комсомольцы всегда были в центре наиболее значимых событий в истории страны и народа.

Послесловие

Сегодня говорят об излишней заидеологизированности комсомольского движения, однако жизнь человека невозможна без Большой Идеи. Если внимательно перечитать Устав, то можно увидеть, что в него входят общечеловеческие ценности, в том числе и девять из двенадцати библейских заповедей.



На протяжении всей жизни человечества его сопровождали различные идеи, Большие и поменьше.

Отношения внутри комсомольской организации строились на принципах добра, справедливости и взаимовыручки. Почему современные молодёжные движения не могут заменить комсомол?



Потому что он был единственной в своём роде, уникальной организацией, внутри которой сосредоточилось всё: техническое творчество молодёжи, наука, искусство, помощь ветеранам, спорт — каждый мог найти себе занятие по душе.



Сегодняшние организации не дают того синергетического эффекта, который обеспечивали комплексность, системность и активную помощь государству.



Да и некоторым группам во власти такие организации нужны не как социальные лифты и кузницы кадров, а только как электоральные «доилки», способные привести на выборы такое-то количество молодёжи.



Тем не менее, нынешняя молодёжь тянется к объединению на основе Больших Идей, и это стремление надо поддерживать.



И вроде бы это начинают понимать некоторые другие группы во власти и мы надеемся, что с проявлением в государственной политике Большой Идеи уже присутствующей в обществе государство будет помогать активной молодёжи эту Большую Идею реализовать.





ИАЦ

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