Слава тебе, закалённый в бою и труде, комсомол!
В нынешнее либерально-демократическое время слово "комсомол", к сожалению, приобретает негативную окраску. Связано это с тем, что в период перестройки, не к ночи будь упомянута, многие комсомольские лидеры активно перешли в бизнес. Который в те годы особой нравственной щепетильностью никак не отличался.
Однако здесь видится некая логическая… несправедливость. Ибо по поведению части судят о целом. А целое – это и комсомольские начальники, коих было подавляющее меньшинство среди всех комсомольцев, но также и подавляющее большинство рядовых членов этой молодёжной организации.
И подвиги, совершённые комсомольцами, были массовым явлением. Поэтому, ради сохранения и уважения памяти погибших героев и тружеников, недопустимо очернять всю замечательную организацию ВЛКСМ.
*
Слава тебе, закалённый в бою и труде, комсомол!
Несмотря на развал Советского Союза, граждане нашей страны до сих пор вспоминают о нём с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) уже давно прекратил своё существование.
Более того, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодёжной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников.
День рождения комсомола отмечается 29 октября. Причём в 2018 году у ВЛКСМ юбилей: ему исполняется 100 лет. В 2017 году было 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции (прошло практически незамеченным властью), которое отметилось лишь спорными фильмами «Троцкий» и «Демон революции».
Не станет удивлением, если ТВ опять обойдёт молчанием столь важную для нашей истории и страны дату. Зато широко отметили 100-летие поэта-диссидента Александра Галича (Александр Аркадьевич Гинзбург), планируется на государственном уровне масштабно отметить 100-летие Александра Солженицына.
Другие времена — другие герои. А потому стоит вспомнить, кем был ВЛКСМ для страны и почему современной молодёжи не хватает аналогичной организации.
29 октября 1918 года в Москве открылся I съезд рабочей и крестьянской молодёжи, провозгласивший создание Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ).
Спустя 73 года, точнее 28 сентября 1991 года, в Москве завершил свою работу ХХII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. Руководители и актив комсомола признали, что в условиях «демократизации советского общества», «роста национального самосознания» в союзных республиках, «стремления к суверенизации» субъектов комсомола единая всесоюзная молодёжная организация существовать не может.
Съезд постановил «считать исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодёжи».
Делегаты Первого съезда комсомола
Два этих съезда комсомола отражали умонастроения разных поколений молодёжи, живших в принципиально отличающихся социально-политических условиях. Между ними лежит целая эпоха, насыщенная грандиозными для судеб страны и мира событиями.
А ведь Комсомол был в авангарде построения советского общества
Комсомол, как помощник партии, был активным созидателем социалистического общества, организатором и воспитателем советской молодёжи. Об этом свидетельствуют высокие государственные награды, полученные ВЛКСМ:
1928 год — в ознаменование боевых заслуг, за беспримерный героизм в годы гражданской войны и иностранной интервенции — орден Красного Знамени;
1931 год — за инициативу, проявленную в деле ударничества и социалистического соревнования в годы первой пятилетки, — орден Трудового Красного Знамени;
1945 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности отечеству — орден Ленина;
1948 год — за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве и в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ — орден Ленина;
1956 год — за большие заслуги комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом строительстве, особо отмечая самоотверженный и плодотворный труд в успешном освоении целинных и залежных земель, — орден Ленина;
1968 год — за выдающиеся заслуги и большой вклад в становление и укрепление советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами Родины, активное участие в социалистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающих поколений и в связи с 50-летием ВЛКСМ — орден Октябрьской Революции.
Никакая другая общественно-политическая организация не удостаивалась столь высокого признания своих заслуг.
Материально-технические и культурные ценности, созданные непосильным трудом предшествующих поколений, служат современному обществу, хотя ушли в небытие миллионы безымянных тружеников, прежняя общественно-политическая система и её структуры, включая комсомол. Казалось бы, полученное наследство должно вызывать чувство благодарности.
Однако отношение к социалистическому прошлому, атрибутам власти и общественным организациям у наших современников неоднозначное.
Негативная струя в освещении истории не утихает до сих пор. Фальсификации подвергаются история советской страны, её руководители, политическая система, этапные события.
Нельзя не отметить и тот факт, что все страны СНГ издали свои национальные истории. И там в своих трудах определённый круг историков показывают Россию:
«как внешнего противника, иногда даже как внешнего врага, которому приписывают негативное влияние на ход исторического развития в этих новых суверенных государствах».
В целом в настоящее время, как и в 90-е годы, легко прослеживается устойчивость так называемого чёрно-белого видения всего социального, политического и нравственного опыта советского прошлого. Комсомол здесь не исключение.
Забвение положительного исторического опыта создаёт почву для отчуждения молодого человека от прошлого своей страны, восприятия истории советского периода, в том числе и истории комсомола, как череды трагедий, и не более.
В этой связи позволим две цитаты из вступительного слова редактора-составителя сборника «Молодёжное движение России в документах (1905 —1938 гг.)» Петра Деркаченко (1972 — 2016):
«Вдохновителем и одним из главных организаторов такой организации (РКСМ) прислужников партии был Лазарь Щацкин. Помимо него в руководство входили фамилии, которые говорят сами за себя: Цейтлин, Рывкин, Герр… Не было в руководстве РКСМ молодых учителей, врачей, инженеров, офицеров… Были бывшие уголовники, эмигранты, дезертиры и прочие».
Далее даётся оценка комсомола в целом:
«По смыслу своего учреждения, методам работы в целом кровавой деятельности комсомол был и остаётся механизмом подавления и уничтожения российской молодёжи».
В этой оценке сквозят или полное невежество, или неукротимая злоба. В ней нет и тени научного анализа. Возникает естественный вопрос: пригоден ли опыт комсомола действующим ныне молодёжным организациям? Вопрос вовсе не праздный, если иметь в виду, что ВЛКСМ оказался нежизнеспособным, как общественная организация, в условиях перехода к новым общественным отношениям.
Ответ может быть только однозначным: да, опыт полезен и может быть использован.
Понятие «исторический опыт», на наш взгляд, имеет два основных слоя и воспринимается, во-первых, как реальный процесс (то, что было в действительности) и, во-вторых, как научное отражение данного процесса (продукт оценки практической деятельности практики).
Именно знание практической деятельности комсомола может выступать в качестве важного компонента созидательной деятельности молодёжных организаций на современном этапе.
Непознанный исторический опыт — это «вещь в себе» и новые наследные его обладатели, не зная истинной цены, обращаются с ним небрежно. В немалой степени это относится к опыту ВЛКСМ.
За время своего существования комсомол, как и вся советская страна, прошёл ряд этапов, существенно отличавшихся по первоочередным задачам.
Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции. В 1930 году Комсомол взял шефство над всевобучем. Прошедшие обучение считались военнообязанными.
Занятие по всевобучу
Комсомол выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных.
Школа для малограмотных
Комсомол объявил поход молодёжи в науку. В 1928 —1929 годах по комсомольским путёвкам пошли учиться на рабфаки 15 тысяч человек, на курсы по подготовке в вузы — 20 тысяч, в вузы и техникумы — 30 тысяч. В 1934 году рабочая прослойка среди студентов достигла 48 %.
Рабфак
По инициативе Комсомола родилась новая массовая форма технического обучения рабочих — техминимум.
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — с такими словами обратился В. И. Ленин к делегатам III съезда РКСМ в 1920 году.
В 1941 году в СССР было более 10 млн комсомольцев. Около 1 млн членов ВЛКСМ перед войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн сдали нормы ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона), по военной топографии и другим военным специальностям.
Они и стали «Молодой гвардией» и «Юными мстителями». Три с половиной тысячи стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями.
Награды комсомольцев
В годы Великой Отечественной войны специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч пулемётчиков, снайперов и специалистов других специальностей.
За свои боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками орденами и медалями были награждены 100 тысяч девушек, 58 из которых получили звание Героя Советского Союза.
Комсомолки в годы ВОВ
Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга.
В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ. К началу 1970-х годов выходит 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 млн экземпляров, в том числе одна всесоюзная — «Комсомольская правда». Комсомольские журналы, комсомольское издательство «Молодая гвардия», премия Ленинского Комсомола.
Роль комсомола — это восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки.
В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась, и в 1960—1980-х годах в ВЛКСМ принимались практически все учащиеся общеобразовательных школ. Комсомол направлял и распределял на работу по «Комсомольским путёвкам», реализовывал жилищную программу Молодёжный жилой комплекс по бесплатному обеспечению молодёжи жильём.
В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. Комсомол стал не просто массовым, а практически всеобщим.
При неизменности идеологии в деятельности комсомола на каждом этапе были свои специфические черты. Опыт работы с молодёжью видоизменялся и обогащался.
Кадровая политика ВЛКСМ
В деятельности комсомола можно выявить немало практического опыта, возможного для использования в нынешнее время, так же как и поучительных уроков.
Исторический опыт отличается от истории тем, что изучается не вся история, а только те её стороны, которые приобретают особую актуальность. Среди них — система работы с кадрами и активом комсомола.
Комсомол по определению считался и фактически являлся резервом правящей коммунистической партии. Но не только. На самом деле его политические функции простирались гораздо шире: циркуляция элиты в советском обществе, как общее правило, начинала свой разбег именно в комсомоле.
Комсомольские работники вырастали из многомиллионной армии комсомольского актива. Только выборный актив ВЛКСМ насчитывал в 80-е годы свыше 9 млн. человек. Кадровая политика в ВЛКСМ слагалась из многих элементов, но важнейшую роль в воспитании кадров и актива играли их обучение, сложившаяся система повышения идейно-теоретического уровня и деловой квалификации.
Эта система включала в себя: для самого массового звена, школы комсомольского актива при комитетах ВЛКСМ, райкомах и горкомах комсомола (к середине 80-х годов их насчитывалось 39 тыс. и в течение года в них повышали квалификацию более 5 млн. человек); для освобождённых секретарей первичных организаций, работников райкомов, горкомов комсомола — зональные, республиканские и областные школы — их формирование началось в 1968 году и к 1983 году насчитывалось более 40 с общим количеством мест — 3345. Другими словами, это позволило обучать ежегодно более 26 тыс. комсомольских работников (вот это была система социального лифта!).
Центральным звеном системы являлась Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, созданная в 1969 году. За годы существования ВКШ в ней получили высшее и второе высшее образование свыше 20 тыс. человек плюс почти 10 тыс. иностранцев из 110 стран мира. Более 1000 человек закончили аспирантуру, защитили кандидатские диссертации.
Однако следует заметить, что среди этих тысяч и тысяч были и другие «кадры»: коммерсанты, будущие олигархи и нечистые на руку политтехнологи. Об истории нескольких таких «кадров» советуем почитать статью «Предатели идеи: Как комсомольцы становились коммерсантами», которая иногда грешит лишними обобщениями, перенося качества отдельных индивидов на всё комсомольское движение в целом (и это понятно, если посмотреть на сам сайт, но фактура в статье — занятная, поэтому и советуем почитать).
Заботу о подготовке молодых специалистов, управленцев, чиновников вроде бы проявляет сегодня и власть, но это проявление носит точечный характер: Всероссийский информационно-образовательный форум «Селигер», движение «Наши» (которое на данный момент прекратило своё существование), сейчас конкурс «Лидеры России» и ряд других инициатив.
Прошедшие годы показали, что медленно, но верно молодые лидеры занимали разновеликие карьерные посты. В принципе — как в комсомоле, но масштабы только несравнимы. И здесь не просматривается «кадровой революции» и никакой другой вообще.
Зато впечатляет анализ жизненного пути большинства комсомольских работников в последующем на производстве, в науке, системе партийного и государственного управления, что подтверждало общеизвестный факт — комсомол был кузницей кадров для всей системы советского общества и государства.
Само государство было заинтересовано в каждом активном комсомольце, потому что эти активисты были готовыми управленцами.
Кстати, воспитанницей комсомола (естественно, гэдээровского) является и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая была секретарём институтского комитета по идеологии. Это первая в Германии женщина-политик, достигшая столь высокого положения.
Комсомолка Меркель в своем офисе в Бюро пропаганды и агитации
Заметим также, что комсомол стал отправной точкой в карьере (со знаком «плюс» или «минус», смотрите указанную выше статью) для большинства представителей нынешней «элиты» России.
Доля активистов ВЛКСМ среди россиян разного общественного статуса составляет: среди крупных бизнесменов и топ-менеджеров — 33%; специалистов — 24%; служащих и рабочих — 16%.
Почему так происходит? Что же комсомольцы смогли вынести полезного для капиталистических реалий из коммунистических организаций?
Они получили в комсомоле школу организации дела, навыки лидерства, возможность обзавестись связями по всей стране, развить ораторские способности и умение убеждать. Бизнесмен из Волгограда Александр Петренко в анкете написал:
«Мне комсомол дал нужные связи, знание высших слоёв общества в городе. Такому в институте не научат. И вообще для меня комсомол — это советский Кембридж».
Отсутствие в настоящее время аналогичного института раннего приобщения молодых людей к общественно-управленческой деятельности не может не сказаться на качестве состава руководителей.
Сегодня такой школы управления, такой системы подготовки кадрового резерва в России просто нет.
Комсомол и воспитание — были едины
Главной целью комсомола было воспитание молодёжи. На вопрос «Что из опыта ВЛКСМ можно использовать в современной жизни?» абсолютное большинство (66%) из числа опрошенных бывших комсомольских работников (более 400) ответили: воспитание молодёжи в духе преданности Родине.
Беря на себя роль воспитателя молодёжи, комсомол помогал партии в решении общегражданских задач. В процессе труда, учёбы, творческой деятельности происходило нравственное воспитание молодёжи. Коммунистическая нравственность была классовой, так же как и буржуазная мораль.
В соответствии с заветом В.И. Ленина нравственным считался такой образ действий, который способствовал утверждению коммунизма.
Будучи противоположной буржуазной морали, коммунистическая нравственность содержала некоторые общечеловеческие ценности. К ним следует отнести труд на благо общества, социальную справедливость, взаимопомощь, стремление к духовному росту, освоение культурного наследия человечества, любовь к своей стране, уважение к другим народам, чувство долга.
Не воспитай комсомол этих качеств (а его школу прошли двести миллионов человек), не было бы тех побед в хозяйственном строительстве и победы в самой жестокой войне — войне с фашизмом.
В системе обучения и воспитания молодёжи комсомолом накоплен значительный опыт, есть немало ценных находок, которые носят универсальный и потому вневременной характер.
Подчеркнём: во всякий исторический период, в любом государстве возникает проблема воспитания молодёжи. С формированием в обществе групп индивидов занятых в «рыночных» отношениях у них формируется и соответствующий тип личности, который был не чужд, скажем, и периоду «сталинского СССР», где тоже был свой «рынок».
Специфические черты таких личностей: готовность к риску, потребность в жизненных достижениях и успехе, способность к самостоятельному принятию решений, постоянному саморазвитию своего интеллекта и профессиональных качеств; в разумной мере — ориентация на свои интересы и потребности, обладание«прагматическим» отношением к жизни, умение приспосабливаться к экономической конъюнктуре.
Все эти качества при доброй нравственности дают нам активного гражданина (и таких было много в комсомоле), улучшающего жизнь общества, но те же качества, помноженные на безудержное своекорыстие и злонравие способны превратить в ад жизнь многих поколений.То есть проблема воспитания нравственности — более актуальна, чем проблема воспитания указанных выше качеств средствами молодёжной пол
итики.
И вроде бы тут в дело вступают патриотические организации, показывающие великие достижения, понятные и привлекательные цели развития, Большие идеи и веру в торжество социальной справедливости — всё то, чего у нас сегодня просто нет в общественной жизни на государственном уровне. Потому и патриотизм нынешней России — пустой.
Анализ истории и деятельности комсомола на протяжении всех десятилетий подтверждает вывод: любой политический строй крепок поддержкой юношества, и наоборот, режим, отвернувшийся от молодого поколения, не имеет исторических перспектив.
Заключение
В советское время большинство молодёжи вступало в комсомол. Только самым отъявленным хулиганам ВЛКСМ отказывал. Быть некомсомольцем было стыдно! В ряды молодых ленинцев вступали с 14 лет.
Но если пионером стать мог почти каждый, то комсомольцев отбирали более придирчиво — рассматривали кандидатуру каждого в отдельности.
За будущего члена ВЛКСМ должны были поручиться двое уже действующих комсомольцев. После этого заявление будущего ленинца попадало в школьную комсомольскую организацию. Сейчас можно бесконечно ругать комсомол.
Но все нынешние олигархи, народные депутаты и верхушка власти имеют за плечами комсомольское прошлое. Через ВЛКСМ прошло около двухсот миллионов человек!
Для многих — это большая школа жизни. Как ни крути, молодёжь не была такой брошенной! Её пытались сплотить, молодые люди активно проявляли себя во многих сферах. Сколько энтузиазма было!
А кому нужна нынешняя молодёжь? Никому! Дети предоставлены самим себе, спиваются, колются, идут на преступления. В СССР курящие комсомольцы — уже было ЧП.
Комсомольское движение — это яркая страница истории, через школу комсомола прошли миллионы молодых людей Советского Союза.
На протяжении многих десятилетий комсомольский значок был непременным атрибутом активной жизненной позиции и предметом гордости, ведь комсомольцы всегда были в центре наиболее значимых событий в истории страны и народа.
Послесловие
Сегодня говорят об излишней заидеологизированности комсомольского движения, однако жизнь человека невозможна без Большой Идеи. Если внимательно перечитать Устав, то можно увидеть, что в него входят общечеловеческие ценности, в том числе и девять из двенадцати библейских заповедей.
На протяжении всей жизни человечества его сопровождали различные идеи, Большие и поменьше.
Отношения внутри комсомольской организации строились на принципах добра, справедливости и взаимовыручки. Почему современные молодёжные движения не могут заменить комсомол?
Потому что он был единственной в своём роде, уникальной организацией, внутри которой сосредоточилось всё: техническое творчество молодёжи, наука, искусство, помощь ветеранам, спорт — каждый мог найти себе занятие по душе.
Сегодняшние организации не дают того синергетического эффекта, который обеспечивали комплексность, системность и активную помощь государству.
Да и некоторым группам во власти такие организации нужны не как социальные лифты и кузницы кадров, а только как электоральные «доилки», способные привести на выборы такое-то количество молодёжи.
Тем не менее, нынешняя молодёжь тянется к объединению на основе Больших Идей, и это стремление надо поддерживать.
И вроде бы это начинают понимать некоторые другие группы во власти и мы надеемся, что с проявлением в государственной политике Большой Идеи уже присутствующей в обществе государство будет помогать активной молодёжи эту Большую Идею реализовать.
ИАЦ
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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Авангард, говоришь? А как быть с этим?
«Женщина — не человек!»
В публичном доме революции
«Каждая комсомолка обязана отдаться…»
«Комсомолка, не будь мещанкой – помоги мужчине снять напряжение!»
Женщины – есть достояние всего трудового народа
Декрет Саратовского Губернского Совета Народных комиссаров
«Эротисты» и «страдальцы от нетерпежки»
«Нужны хозяйки, а не партийные *****!»
Стыд,- как классовый предрассудок
После Октябрьского переворота 1917 года по всей России появлялись и множились кружки «Долой стыд!», «Долой невинность!», «Долой брак!», «Долой семью!». На заре своего появления многие комсомольские ячейки видели свою основную задачу не в подготовке кадров для строительства светлого будущего (такой задачи партия еще не поставила перед молодыми), а в раскрепощении молодежи, развале старого мещанского быта и уничтожении православных оков нравственности времён «проклятого царизма».
Очень скоро комсомол остался единственной в СССР политической организацией молодежи. Через структуры этой организации осуществлялось идеологическое воспитание молодежи. ВЛКСМ позиционировался как помощник и резерв Коммунистической партии. Каждая комсомолка обязана отдаться комсомольцу Евреи пришли к власти первым делом взялись за моральные ценности за семью Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы Пропаганда разврата Общество «Долой стыд!» (1924—1925) — движение радикальных нудистов в СССР Общество Великая октябрьская сексуальная революция
19 декабря 1917 года после знаменитых декретов «О мире» и «О земле» выходят декреты Ленина «Об отмене брака» и «О гражданском браке, о детях и о внесении в акты гражданского состояния», в составе которого был и декрет «Об отмене наказания за гомосексуализм».
Сексуальная революция 20-х годов проходила под лозунгом «Долой стыд!». В стране множились идейно-помешанные «люди новой формации», которые разгуливали по улицам голыми, громогласно заявляя, что стыд – это буржуазное прошлое советского народа. В Петрограде 19 декабря 1918 года праздновалась годовщина декрета «Об отмене брака» шествием лесбиянок. Троцкий в своих воспоминаниях утверждает, что на это известие Ленин радостно отреагировал: «Так держать, товарищи!»
В Москве демонстранты прошли по Красной площади нагишом с красными перевязями через плечо, требуя от всех остальных членов российского общества примкнуть к ним. Идейным вдохновителем голых пролетариев был верный сын ленинской партии и близкий друг Льва Троцкого Карл Радек, возглавлявший колонны раздетых, марширующих у стен священного Кремля. «Да, во главе этого шествия банного вида шел большевик со стажем, любимец Ленина, Карл Радек. Впрочем, он и по квартире разгуливал совершенно обнаженным, пугая малых детей родной сестры, с которой жил…»
В Симферополе побывали с «просветительской» миссией пролетарские агитаторы во главе с Владимиром Маяковским. Местные жители видели, как «бунтарь, главарь, горлан» Маяковский шел в белом костюме, а рядом дефилировали две совершенно голые мамзели, на которых из одежды – по красной ленте через плечо с надписью «Долой стыд!».
Краснодар. Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью «Долой стыд!», оратор кричал с трибуны: «Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха!» Однако вечером на том же месте прохожие лицезрели поваленную трибуну и избитого оратора. списки советского правительства в 1917-1921г. Совет народных комиссаров – 77,2% евреев. Военный комиссариат – 76%, Наркоминдел 81.2%, Наркомфин – 80%, Наркомюст – 95%, Наркомпрос 79,2,Нарком соцобеспечения – 100%, Наркомат труда – 87,5%, Комиссары провинции – 91%, журналисты 100% Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы 1-й Устав РКСМ написал Оскар Львович Рывкин, где имелся пункт следующего содержания: «Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы и занимается общественной работой». Положение действовало до 1929 года, когда была принята вторая редакция этого Устава. Параграф о соитии изъяли.
Оскар Рывкин также был одним из создателей Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Он родился в 1899 году в еврейской семье служащего в Петербурге. Работал учеником в типографии, затем в аптеке. В марте 1917 года вступил в партию большевиков. Был командиром созданного им боевого отряда в период Октябрьской революции. В декабре 1917-апреле 1918 г. участвовал в боях с контрреволюционными частями под Петроградом. Активно поддержал идею создания коммунистического союза молодежи и участвовал в подготовке и проведении первого съезда комсомола, был избран первым секретарем ЦК РКСМ. До 1924 года работал в комсомоле, входил в состав Бюро ЦК РКСМ. С 1924 года на партийной работе. В 1927-1934 г.г. член ЦКК ВКП (б). С 1934 г. – секретарь Краснодарского горкома партии.
Оскар Львович Рывкин (1899—1937) Организатор и Первый руководитель — председатель, генеральный секретарь ЦК комсомола с ноября 1918 по октябрь 1919. Ефим Викторович Цетлин родился в 1898 году. Активный участник Октябрьской революции в Петрограде. Много сил и энергии вложил в подготовку Первого съезда комсомола. Был избран секретарем ЦК РКСМ.
В 1920 году – секретарь ЦК РКСМ и Московского комитета комсомола. В 1922 году избран членом исполкома Коммунистического интернационала молодежи. Направлен для ведения большевистской агитации в Германию. Однако долго агитировать не пришлось. Был арестован и выслан обратно в СССР. В 1925-1926 г.г. на партийной работе в Ленинграде, затем работал в исполкоме Коминтерна, в редакции “Правды”, заведовал секретариатом Бухарина. В 1930 году перешел на работу в Наркомат тяжелой промышленности и одновременно был секретарем Бухарина.
Ефим Цетлин был в дружеских отношениях с Александром Слепковым, который в 1925 году стал первым редактором начавшей тогда выходить газеты “Комсомольская правда”. Затем Слепков работал в партаппарате. Выступил против линии Сталина. Возникло дело Слепкова, к которому оказался причастен и Ефим Цетлин. В феврале 1933 года он был арестован ОГПУ и помещен во Владимирский централ. За Ефима заступился Бухарин, который обратился с просьбой к Сталину. Цетлина снимают с этапа и возвращают в Москву. Однако с Бухариным у него все равно отношения разладились. По многим вопросам они расходятся во взглядах.
Ефим уезжает в Свердловск. Здесь он работал на Уралмаше, заведующим бюро технической информации. В 1936 году Ефим Цетлин был арестован. В 1937 году осужден и расстрелян.
* * *
Три молодых человека, три еврея – Шацкин, Цетлин, Рывкин. Они основали комсомол. В первые годы его существования были его руководителями, сменили друг друга на посту первого секретаря ЦК РКСМ.
Очень скоро комсомол остался единственной в СССР политической организацией молодежи. Через структуры этой организации осуществлялось идеологическое воспитание молодежи. ВЛКСМ позиционировался как помощник и резерв Коммунистической партии.
https://biboroda.livejournal.com/6266787.html
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Полностью согласен!
Добавлю, только то, что у истоков комсомола стояли жoпaшники и педофилы.
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А вон – J UDOV (говорящая за себя фамилия) не согласен со мной…
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Женя Удов, вполне достойная фамилия. А вот служба в последний путь, как то не очень.
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Ник J UDOV = от Юрий Удовиченко (в испаноязычной
транскрипции), хохол в 10 – м колене.
Лапу сосать проще, чем с мозгами заглянуть в анкету ?!
J UDOV
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А почему думаете сейчас капитализм победил? Потому что комсомолки бесплатно не отдаются и набивают такой ценник, что приходится эксплуатировать других, чтобы оплатить их запросы.
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Никто ничего не победил… Народ как трудился, так и трудится – хоть капитализм, хоть социализм… И не нужно ему мешать… Меж собой не могут никак поладить пархатые верхи – это от них все проблемы – им нужны власть безграничная и деньги немалые… Вот пробудятся от многовекового морока хотя бы 10-15% славян, тогда и будет наведён порядок…
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Невозможно сейчас в хижини жить,
Вся ваша отсталая логика рушится
Предлагали гулять и трахаться
Отказались
Теперь получайте целомудрие.
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Очень много сказано – и все было, и все правда !
Кроме последнего абзаца : нет у нынешней власти
Большой (Высокой ?) Идеи. И уж тем более –
желания помогать молодежи хоть в чем – то.
J UDOV
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Юрец, ты что не согласен с тем, что и влксм – будущего могильщика СССР евреи создали?
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…З д Р а В с Т в УЙ т Е…
Как говорится – “ЧТО” было “ТО” БЫЛО…
““““““`
_ ВСЁ Хорошее,что Было в комсомоле – Приветствую!
А вот ВСЁ “иное”(типа долой стыд) – НА @@Й Посылаю!
Патриотизм,любовь к Родине – Поддерживаю!
А лозунги,типа долой совесть – ПРЕЗИРАЮ!
ТА партия(кпсс)- Наш Союз развалила(ПОГУБИЛА)!
И ЧЛЕНАМИ той партии – ЧАСТЬ комсомолии БЫЛА…
* НЫНЕ Комсомол(в Хорошем Качестве)-Нужно Возрождать!
* а ВСЕХ,кто ратуют за ПАРТИИ(типа кпсс)- ПОСЫЛАТЬ…
* НЫНЕшняя партия(“ед-ро”)- страну РАЗРУШАЕТ!
* и эту ПАРАЗИТическую структуру – страна ПРОКЛИНАЕТ!
* Комсомол – Поддержать!Партию(ПАРАЗИТ)- в три-шеи ГНАТЬ!
“““““
Здравомыслящий Комсомол – ЭТО “фундамент” Будущей Власти!
Комсомол НУЖНО – от проникновение в него ПАРАЗИТОВ Спасти!
Вирус ПАРАЗИТизма – туда НЕЛЬЗЯ впускать!
Моральное Здоровье Комсомолии – Нужно Защищать!
* Но НЫНЕшней “власти-МАСТИ” российской – ВСЕГО Этого,
однозначно – НЕЛЬЗЯ(!!!)доверять!
[Комсомол от НЫНЕшних - Нужно Защищать!!!]
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` “
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 31-10-18.
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Алекса́ндр Валенти́нович Турчи́нов! C отличием окончил технологический факультет Днепропетровского металлургического института (1986). Будучи студентом второго курса как командир стройотряда был премирован поездкой в составе делегации ЦК ЛКСМУ в Индию и на Цейлон! В 1987—1990 годах секретарь райкома комсомола, затем заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Просто образцовый комсомольский вожак! Только под его руководством, была устроена бойня в Одессе и началась война с ЛНР и ДНР! Ну могут сказать мол это там в дикой окраине! Анато́лий Бори́сович Чуба́йс! В 1977 году вступил кандидатом члены КПСС, в 1978 году — в члены КПСС, а до этого был ярким комсомольцем! Михаил Борисович Ходорковский! Григорий Алексеевич Явлинский! Можно до бесконечности!
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Сейчас тебя сминусуют Александр Громыко и J MUDOV – ты им наступил на комсомольскую мозоль…
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А у нас комсорг на задних партах импортными лифчиками и колготками девкам фарцевал, благо партийный папаша мог это всё “достать”. Сейчас тоже где-то в “бизнесе”.