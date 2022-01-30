В дальнейшем оказалось, что произошло банальное ограбление целой страны. Первое десятилетие (они же «лихие 90-е») в основном, прошло под знаком грандиозного шухера, беззастенчивого выноса советского имущества на «мировой рынок» и криминальной, шариковско-швондерской войной всех против всех за право отнять и поделить общественную собственность. После, как известно, началось становление нового, капиталистического общества.

Конечно, нельзя сказать, что ширнармассы вообще не ожидали от контрреволюции никакого подвоха, вот только что за ягодки полезли после перестроечных «цветочков» – узнали в дальнейшем.

Перед падением СССР чёткого ответа на вопрос: «Какое общество будем строить, если сломаем это?» никто не давал . Была лишь необузданная жажда перемен, жажда жвачки, джинсы, кока-колы и ста сортов колбасы вкупе с баварским пивом. При этом каждый думал, ну уж я-то точно не пропаду, со мной уж точно ничего не случится – стану предпринимателем и заживу в открытой стране, где будет разделение властей, свобода слова и настоящая демократия. Тогда наступит если не рай земной, то вполне себе сытая и размеренная жизнь как на Западе.



За 30 лет население сократилось минимум втрое. Школа, в 1991 году с количеством учащихся в 700 человек, сегодня влачит убогое существование со 120 учениками. И это ещё с учётом подвоза школьников из пяти соседних более мелких сёл, где школы оптимизировали, а здания развалили или забросили.

Районная больница урезана до одного терапевтического отделения, про качество медобслуживания и говорить не приходится.



В других общественных институтах муниципалитета положение соответствующее. Экономика сугубо сельскохозяйственная плюс бюджетники.



В глаза бросается разделение по имущественному цензу. Когда «фермеры» делили землю, под волнующие басни об исконно русском, справедливом распределении паёв, свежеиспечённые пайщики и не подозревали, что всё закончится крахом, как и приснопамятная ваучеризация.

С помощью разных, не всегда законных схем, владельцами всей колхозной земли стала узкая группа лиц, причём за истекшие пару десятков лет 90% сельхозугодий перешли в руки к самому «крепкому хозяйственнику», которого без преувеличения можно назвать лендлордом.



Он, как и положено просвещённому барину XXI века, живёт в городе, а от его имени управляют приказчики, представляя собой целый управленческий аппарат.

Остальные «фермеры», их не более 5 человек, делят оставшиеся 10 % пахотных земель. Однако не стоит думать, что это какая-то мелочь. Это довольно устойчивые хозяйства с десятками наёмных рабочих, тяжелой техникой, разветвлённой торговлей и т.д. Это кулаки.

К середнякам можно причислить с десяток человек, открывших небольшие розничные магазины плюс граждане, работающие на руководящих должностях у барина, плюс руководители бюджетных учреждений. Эта категория самая нестабильная, имеющая тенденцию скорее скатиться вниз, нежели «выбиться в люди».



Всем вышеперечисленным категориям принадлежит львиная доля экономического «пирога» района.

Стоит отметить появление в районе игрока федерального масштаба по имени «Мираторг». В будущем, на мой взгляд, он станет доминировать, т.к. организация имеет стратегическое планирование, ресурсы и завязана на высшее руководство страны.

Чуть не забыл сказать про ещё одно «действующее лицо» общественно-экономической жизни нашего села.



Встречайте, бывший владелец всех средств производства страны, светоч всех угнетенных по всему миру, создатель сверхдержавы, победитель фашизма, творец великой науки, покоритель космоса, гроза всех капиталистов, ранее известный как рабочий класс СССР, а ныне позорно называемый пролетариатом.



Зарабатывает он, продавая свою способность к труду как местным хозяевам, так и мотаясь по вахтам в крупных городах, в целом, пока ещё сводя концы с концами. Однако падение образования, рост алкоголизма и наркомании, истощение морально-этических норм поведения людей — характерные черты сегодняшнего быта сельчан-пролетариев.

В частных беседах по душам, практически все заставшие СССР в дееспособном возрасте, так или иначе задают себе и окружающим вопрос: уничтожая советские, более прогрессивные общественные отношения, мы таких ожидали результатов?

Большинство из оседлавших так и не взлетевшие мечтолёты, отвечают – нет. Таких результатов они, несмотря на мещанскую «чуйку» и обывательский «здравый смысл», не ожидали. Владеющие же «закромами» районного масштаба или приближенные к ним, отвечают – да.



Мы себя сами сделали, просто оторвав пятую точку от дивана. При этом они забывают добавить, что не бывает частной собственности, тем более в крупных размерах, нажитой честно. Но они хотели стать хозяевами, хотели стать меньшинством, богатеющим за счёт большинства, они этого добились. Что дальше?

А дальше, если мелкобуржуазная форма сознания так и будет преобладать среди обобранного большинства, это позволит крупным рыночным хищникам продолжить пожирать слабых, беззащитных и малообразованных соотечественников.



Отнимать у них источники средств к существованию, переводя их с помощью разнокалиберных реформ в разряд частной собственности. Отнимать только потому, что эксплуатируемые невежественны в вопросах обществоведения, а значит, слабы и беззащитны, следовательно, не конкурентоспособны.

Мелкий и средний бизнес, за редким исключением, также слаб и беззащитен перед крупными собственниками. Местными и московскими. Все наши сельские «середнячки», встречая отношение к себе как к холуям, довольствуются «чем бог послал», ведя на своём уровне похожую конкурентную жизнь.

И та горстка, наподобие нашего барина и его обслуги, дорвавшихся до общественной, по их определению ничьей собственности, раздербанившая вчерашние колхозы-миллионеры и заводы-гиганты, взявшая власть, валявшуюся под ногами после позорного самороспуска КПСС, сегодня жадно и грубо спешит брать от жизни всё, что можно – тоже сплошь конкуренты.

Правда, временно бедствующие «миллионеры» не унывают. У многих в головах прочно засела пропаганда господствующего класса: зато капитализм – это изобилие товаров на прилавках и действительная мотивация к труду, зато капитализм чрезвычайно гибок и чуток к конъюнктуре, чего в СССР не было, за исключением ВПК, как правильно подметил Путин в своём знаменитом пассаже о никому не нужных советских калошах, зато капитализм привлекателен для молодёжи, да и вообще для всех активных граждан, ведь капитализм даёт всем возможность, хотя и в условиях конкуренции, добиться в жизни практически любых высот.



Ну и нехай этот капитализм живёт, тем более, что конкуренция – стимул развития всего живого. Вот только бы ещё сделать этот капитализм социально ответственным…

Однако, конкуренция – это борьба за выживание, борьба на истощение. И знакомые с трудами Гегеля – знаменитого представителя немецкой классической философии идеалистического толка, легко вспомнят, что взаимное обогащение участников борьбы происходит лишь в борьбе противоположностей, составляющих диалектическое единство.



А борьба дяди Васи и дяди Стёпы, когда оба они наёмные рабы «Мираторга», пользу, в конечном итоге, принесёт именно «Мираторгу».

Что же касается иллюзии о том, что СССР потому и навернулся, что конкуренции не было, то всё в Союзе после 1953 года происходило с точностью до наоборот.



Сначала феерическая реформа Косыгина-Либермана, делавшая ставку на внедрение в экономику социалистического государства элементов капитализма, затем андроповский перевод производства на хозрасчёт – на конкуренцию между многочисленными предприятиями некогда единого производственного организма страны советов и, в конце концов, горбачёвская перестройка, закономерно оставили от первого в мире государства рабочих и крестьян рожки да ножки.

Впрочем, если разговорить практически любого односельчанина, то внезапно оказывается, что почти каждый вполне себе счастливо жил при СССР. Но понимают они это лишь в сравнении с теперешним рыночным прозябанием.



Правда, таких понимающих у нас на селе всё больше. И такими темпами скоро по всей стране их станет миллионы. А при наличии действительной и уважаемой в народе коммунистической партии, это понимание перейдёт в желание действовать. Тогда вряд ли кто позавидует нашим сельским вандербильдам…

Р. Иванов,

Д. Назаренко



***

.