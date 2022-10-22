Елисейский дворец и трансгендер под кроватью
Насколько самостоятельной фигурой является Эммануэль Макрон, почему его называют куклой Ротшильда и какую роль в управлении президентом играет Брижит Макрон, неясное прошлое которой и огромная разница в возрасте с мужем продолжает волновать французов. Была ли она замужем и родила троих детей или была при рождении мужчиной сменившим пол, всё это вызывает скандальный интерес и вопросы остающиеся без ответа. Во второй части передачи эксклюзивное интервью нашему каналу французского политика Франсуа Асселино, председателя партии «Народный республиканский союз» и экс-кандидата в президенты. Почему французы любят русских, но поставляют оружие Украине. В студии Александр Артамонов.
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