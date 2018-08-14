Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 августа 2018
- 04:30 Как сирийцы воспринимают Россию через 3 года операции ВКС (ФОТО).
- 01:02 Настало время обсудить Идлиб.
- Вчера 22:58 Пять беспилотников уничтожены на подлёте к базе Хмеймим.
- Вчера 21:42 Жизнь в аду: боевики обрекли миллионы сирийцев на кошмарное существование (ВИДЕО, ФОТО).
Как сирийцы воспринимают Россию через 3 года операции ВКС (ФОТО)
Уже близок тот час, когда антитеррористическая операция в Сирии закончится полным разгромом боевиков.
Пришло время задуматься о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных от НВФ. Обеспечение мирных граждан продовольствием, медикаментами, стройматериалами и вещами является наиважнейшей частью работы сирийских властей, дабы не допустить гуманитарный кризис в стране.
Несомненно, в этом масштабном мероприятии большая часть помощи оказывается Российской Федерацией, но немаловажную роль в решении проблем нуждающихся жителей САР играют сирийские патриоты. Один из них — Аммар Джамаль, правозащитник и общественный деятель, занимающийся обеспечением гуманитарной помощью жителей провинции Хама.
Во время одной из гумакций с ним познакомились военкоры «Русской Весны».
Стоит отметить, какими катастрофичными выглядят цифры разрушенных объектов и погибших граждан от преступных действий боевиков в Сирии.
Только по оценкам Мирового банка, война в САР полностью разрушила 7% жилищного фонда и 20% домов считаются непригодными для жилья (без учёта административных и инфраструктурных объектов). Более 470 тысяч человек числятся убитыми, а больше половины населения являются беженцами. Уничтожено несколько тысяч предприятий и заводов. Согласно экспертным данным, на восстановление Сирии требуется не менее триллиона долларов.
В таких условиях взаимовыручка и помощь среди местного населения ценится очень высоко. Люди, которые смогли уберечь от бандитов свой бизнес, нередко становятся благотворителями для своего народа, ради восстановления мира в Сирии. В провинции Хама одним из таковых является местный правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль. За последние 6 месяцев в период с марта по август 2018 года Аммар доставил сотни килограммов продовольствия, необходимых вещей, канцелярских принадлежностей и т. д. По словам господина Джамаля, вся его благотворительная деятельность совершается во благо Родины, примером щедрости для него послужила гуманитарная помощь от России.
Сам Аммар Джамаль говорит, что ближайший друг официального Дамаска — Москва, которая с помощью ВКС России помогла в уничтожении бандформирований на территории Сирии. Сейчас, когда нужна активная поддержка в решении гуманитарного вопроса — российская помощь всегда рядом. Эти усилия высоко оцениваются местным населением.
Стоит отметить, что оказываемая гуманитарная помощь российской стороны народу Сирии не только помогает спасать от голода, холода и болезней мирных граждан, но и способствует укреплению чувства патриотизма, осознанию величия своей Родины. Учит поступать гуманно и по-человечески по отношению к людям из другого народа.
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Пётр Кириллов, специально для «Русской Весны», провинция Хама, август 2018 г.
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Настало время обсудить Идлиб
На фоне подготовки операций в Латакии и Идлибе и происходящей концентрации войск САА на севере Сирии, настала пора обсудить вопросы общей стратегии связанные с позицией Турции.
Переговоры с Роухани прошли совсем недавно в Актау, а сегодня вечером Лавров прилетел в Анкару, где предстоят переговоры с турецким руководством. Помимо общих вопросов связанных с позицией Турции по Идлибу (где турки в рамках Астанинских соглашений имеют развернутые обсервационные военные пункты и невыполненные обязательства по уничтожению Ан-Нусры), будет обсуждаться и вопрос подготовки международного саммита с участием России, Турции, Франции и Германии, который будет посвящен будущему послевоенной Сирии. По Идлибу официальная позиция Эрдогана пока заключается в том, чтобы создать больше деэскалационных зон и "избежать катастрофы", как в других частях Сирии. Позиция достаточно двусмысленная, но вполне в духе Эрдогана, когда он желает поторговаться. Вероятно, речь может идти о договоренностях с отводом подконтрольных Анкаре боевиков из Северной Хамы, Северной Латакии и южного Идлиба, с созданием более контролируемых зон безопасности в центральном и северном Идлибе, сделав "Ан-Нусру", заботой Асада и его союзников. Скорее всего тут еще будет ряд переговоров, в том числе с участием Генштаба ВС РФ. Не удивлюсь, если в ближайшие недели Герасимов прилетит с визитом в Турцию.
Наверняка будет обсуждаться и текущее положение в отношениях между США и Турцией, которое просто таки подталкивает Анкару в объятия России и Ирана, для которых американо-турецкий конфликт порождает просто чудесные возможности по переформатированию региона в желаемом ключе.
Турки уже выразили заинтересованность в вступлении в БРИКС, а также о желании снизить зависимость от доллара. Как показали последние санкции США, по Турции они ударили куда как больнее, и если Россия уже привыкла к периодическим падениям рубля после очередных санкций, то турецкая экономика пережила настоящий шок (примерно как российская осенью 2014), когда лира обвалилась под воздействием американских санкций. Экономические проблемы Турции также облегчают достижение договоренностей по взаимовыгодным вопросам в духе "возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке".
Есть подозрение, что общаться и встречаться с "другом Реджепом" будут даже чаще, чем раньше. Объективные факторы будут требовать от Турции искать другие точки опоры в свете конфликта с США и Германией, ну а список альтернатив не очень богат – Россия, Китай и отчасти Иран.
Из более мелких вопросов, будет обсуждаться реализация контракта на поставку С-400, который стал одной из причин ухудшения отношений между США и Турцией. Реализация контракта закрепит тенденции к ухудшению в отношениях между США и Турцией, что понятное дело на руку Москве.
PS. Сирийские военные источники отмечают, что в районе Абу-Дахура появились российские ССО и другие специалисты, которые вероятно будут играть обеспечивающую роль в готовящейся войсковой операции.
Сегодня также продолжились авиаудары по инфраструктуре боевиков.
В соц.сетях циркулирует информация (пока фактуры мало), что боевики и "Белые каски" готовят провокацию с использованием кустарого хим.оружия в Джиср-аль-Шугуре.
В общем, подготовка к грядущим событиям на северо-западе Сирии идет полным ходом на самых разных уровнях.
PS2. Относительно вояжей Лаврова и Герасимова по Европе, то вот вам чудесная польская истерика.
Силы тьмы наступают
Европа начинает напоминать толкиеновское Средиземье, на которое наступают силы тьмы. По Евросоюзу, напоминая о «Властелине колец», начали кружить «черные всадники»: кремлевские посланники зла. Это не просто метафора: в Германию и Францию нанесли визит российский министр иностранных дел и начальник Генштаба вооруженных сил РФ. Встает вопрос, с какой целью? Любопытно, что присутствие последнего было незаконным, ведь автор гибридной военной доктрины генерал Валерий Герасимов остается в Европе персоной нон грата. Демократические западные страны четко продемонстрировали, что они готовы поступиться общими европейскими ценностями.
Комментируя итоги недавнего саммита Дональд Трамп — Владимир Путин, мировые СМИ прогнозировали, что следующей целью России станет Европа. Эксперт по кремлевской политической кухне Алексей Малашенко сообщал, что еще в начале июля российский президент раздумывал, какие международные приоритеты избрать. Многие его советники указывали, что дипломатическое и военное давление на охваченную внутренним кризисом Европу принесет больше пользы, чем диалог с непредсказуемым Трампом.
Малашенко не ошибся в своих оценках: спустя неделю после хельсинкской встречи Путин решил задействовать главу МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Посланники Кремля, как толкиеновские «черные всадники», посетили Израиль, Германию и Францию, встретившись там с представителями властей. Этот тандем необычен тем, что министра иностранных дел редко сопровождает в ходе дипломатических миссий настолько высокопоставленный военный. Конечно, в эпоху необъявленной но совершенно реальной войны нового типа, которую Россия уже несколько лет ведет с Западом, роль военного аспекта во внешней политике значительно возросла, и Москва не представляет здесь исключения: министр обороны США в последнее время регулярно посещает страны Азии. Руководитель Пентагона занимается созданием антикитайских союзов в этом регионе мира и работает над корейским направлением.
Однако одно дело министр обороны (чаще всего — гражданское лицо), а другое — глава Генштаба, тем более что в рамках российской системы командования он занимается оперативным управлением вооруженными силами. Кроме того, Герасимов считается «отцом» доктрины гибридной агрессии. В чем она заключается, мы видим по той роли, которую играла российская армия, спецслужбы и дипломатия в украинском конфликте, сирийской операции, а также информационных и кибернетических атаках на США и Европу. Присутствие такой персоны на переговорах с канцлером Меркель, премьером Израиля и президентом Франции — это очень показательный факт, особенно если вспомнить, что ЕС удостоил Герасимова за его «профессиональные заслуги» специфической чести: с 2014 года он занимает одно из первых мест в списке российских чиновников, военных и олигархов, которым запретили въезд в Европу. Не будем, однако, наивно полагать, что роль генерала состояла только в том, чтобы оказать давление на Меркель или Макрона и начать их шантажировать. Его задача в секретных миссиях была более конкретной, а его участие в них не предвещает ничего хорошего.
Берлинский вираж
Поездка российского тандема в Германию принесла результат уже благодаря тому, что информация о ней стала достоянием общественности. Во-первых, визит Герасимова вызвал резкую реакцию оппозиции. Либералы и «зеленые» обвинили правящую коалицию в том, что она придерживается двойных стандартов. Это очень верное определение для теплого приема, который встретил человек, попавший под санкции за резню, устраивавшуюся в рамках его стратегии или под его командованием. Возмущение усиливал тот факт, что канцлер Меркель, узнав о прибытии кремлевских всадников, прервала отпуск, чтобы встретиться с, судя по всему, долгожданными гостями. Во-вторых, на волне размышлений о ходе саммита Трамп — Путин немецкая оппозиция потребовала обнародовать подробности берлинской встречи.
Здесь следует отбросить штуки в сторону, поскольку официальный Берлин ограничился крайне лаконичным сообщением. Как сообщает «Дойче Велле», «пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) лишь упомянула о том, что на встрече звучали темы Сирии и Украины, но отказалась говорить о деталях, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров». Значит, россияне, по всей видимости, использовали свою излюбленную «пакетную» переговорную стратегию. Проще говоря, Лавров предложил немцам помощь в возвращении сирийских беженцев и экономических эмигрантов на их родину. Из появившихся в прессе комментариев следует, что Москва видит Берлин в роли спонсора этого процесса, а кроме того, ждет от нашего западного соседа финансового участия в восстановлении разрушенной войной Сирии. Удивительное бесстыдство: ведь именно российская военная помощь Асаду сыграла ключевую роль в появлении миграционной волны, которая захлестнула Европу. Российская авиация и артиллерия разрушали Сирию, а теперь Москва, создавшая хаос не только в этой стране, но и в ЕС, просит европейцев дать деньги на восстановление того, что она сама превратила в руины.
NB! Какой неполживый журналист. Как будто война в Сирии не шла 4 года до вмешательства России. Удивительное бестыдство.
Бессмысленным это все выглядит лишь на первый взгляд. Меркель, которая в одностороннем порядке приняла решение о том, что Берлин откроет двери перед беженцами, в той же степени несет ответственность за провоцирование европейского миграционного кризиса, который обернулся кризисом самого ЕС и обострением политических противоречий в Германии. Европа до сих пор не может отойти от шока и преодолеть свое бессилие. Немецкая правительственная коалиция трещит по швам из-за конфликтов на этой почве, а сама канцлер теряет поддержку избирателей. Популистская оппозиция набирает силу, а Москва начинает диктовать свои условия Берлину и, соответственно, Брюсселю. Кому не хотелось бы в таких обстоятельствах повернуть процесс вспять, то есть отправить нежеланных гостей домой?
Это лишь одна из причин, по которым немцев может заинтересовать российское предложение. Вторая — это обязательства Берлина в отношении Израиля, которые можно выгодно увязать с иранской проблемой. Как известно, Тель-Авив выступает резко против присутствия шиитской милиции Тегерана в Сирии. В этом его поддерживает Вашингтон, который вышел из соглашения, отменяющего санкции в отношении Ирана. При этом и Берлин, и Москва заинтересованы в развитии экономических отношений с этой страной. Немецкие концерны уже зарабатывают миллиарды евро на торговле с Ираном, а новые двусторонние соглашения могут сделать этот бизнес еще более прибыльным. В связи с этим Германия размышляет, какую выгоду она может извлечь из участия в восстановлении Сирии, выступающей важным клиентом Москвы и Тегерана. При этом ключевым фактором в российско-немецком взаимодействии остается газ. Как пишет авторитетное издание «Нэшнл Интерест» (National Interest), Берлин нуждается в стабильном увеличение объема поставок этого сырья. Германия претворяет в жизнь две масштабные энергетические программы, которые призваны стать ответом на рост потребностей промышленности. Первая — это вывод из эксплуатации атомных электростанций, вторая — замена их альтернативными источниками энергии.
Развитие «зеленой» энергетики, однако, встречает на своем пути множество препятствий. Согласно опросу, который провел концерн «Винтерсхалл» (Wintershall, инвестиционный партнер Газпрома), 60% немцев не верят в то, что проект удастся претворить в жизнь в намеченные сроки, в связи с этим все более важную роль начинает играть газ. Как это связано с Сирией? Напрямую. Во-первых, Дамаск выступает экспортером газа, так что участие в восстановлении сирийской добывающей и транспортной инфраструктуры даст немцам возможность получить доступ к месторождениям. Во-вторых, мирная Сирия может стать транспортным хабом, через который (разумеется, под контролем Москвы) пойдет газ из Персидского залива. В-третьих, приближается момент начала разработки газовых месторождений на израильском шельфе. Безопасность израильских границ позволит использовать эти огромные запасы газа и направить сырье в Европу. Также известно, что сирийскими и израильскими месторождениями интересуется Россия, а, значит, и ее крупнейший партнер — Берлин, располагающий деньгами и технологиями. Таким образом энергетический союз россиян и немцев сможет послужить закреплению газовой монополии в Европе и превратиться в глобальное партнерство.
Помимо прочего темой российско-немецких переговоров стала Украина. «Бильд» (Bild) полагает, что тандем Лавров — Герасимов «прощупывал почву», стремясь узнать мнение Меркель по поводу размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН или проведения «референдума» на оккупированных Россией территориях. Между тем, как сообщает агентство «Блумберг» (Bloomberg), еще весной «Киев и Москву посетил немецкий министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), чтобы выработать условия соглашения, позволяющего запустить вторую ветку газопровода „Северный поток", сохранив при этом транзит сырья в Европу через украинскую территорию». При этом по действующей стратегии Кремля эти системы транспортировки считались взаимоисключающими. Более того, «Северный поток —2» задумывался как проект, позволяющий исключить непокорную Украину из числа стран, зарабатывающих на транзите.
Альтмайеру, однако, удалось сблизить позиции сторон настолько, что в мае канцлер Меркель прилетела в Сочи и получила от Путина обещание не отказываться от украинского направления, «если поставки окажутся экономически целесообразными» для Газпрома, то есть для Кремля. Два миллиарда нефтедолларов — это серьезная сумма для бедного Киева, а получение им этих денег позволит уменьшить объем помощи, которую оказывает ему Берлин. Немецко-российско-украинскому соглашению мешает только то, что против появления нового газопровода на дне Балтийского моря выступают США. Ситуация выглядит сложной лишь на первый взгляд. Как полагает «Блумберг», немецко-российскому сотрудничеству в газовой сфере помешать ничто не сможет, а его венцом станет новый газопровод, который не в силах заблокировать Трамп.
Преследуя свои экономические интересы, Берлин решил поставить вопрос ребром, а снятие с повестки дня украинского вопроса станет самым главным политическим и правовым аргументом в американо-немецком споре на тему «Северного потока». Однако за то, чтобы Москва согласилась сохранить транзит, Берлину, вероятно, придется заплатить участием в восстановлении Сирии. Поиск средств — это сейчас для Путина ключевая задача или даже вопрос жизни и смерти. Ни у Москвы, ни у Тегерана нет необходимых капиталов, так что они рискуют утратить свои военные трофеи: не только контроль над Дамаском и постоянные базы, но и завоеванную с таким трудом политическую позицию, а также будущие дивиденды на Ближнем Востоке в целом. Удовлетворить великодержавные амбиции Кремля помогут деньги немецких налогоплательщиков, хотя в данном случае можно говорить о деньгах Европы, ведь к пророссийской игре благодаря стараниям кремлевских посланников активно подключился Париж.
Парижский вираж
«21 июля Макрон продал душу Путину. Речь идет не только о репутации Франции: то, что произошло — это позор для всего Запада, показавшего, как легко демократические страны готовы жертвовать своими ценностями и позволять авторитарным режимам себя использовать», — писала газета «Гардиан» (The Guardian). С чем была связана настолько жесткая критика? Произошло следующее: 21 июля российский военный транспортный самолет приземлился на одной из французских баз и принял на борт 50 тонн гуманитарного груза, предназначенного для Сирии. Но почему сотрудничество, преследующее благородные цели, вызвало возмущение, тем более что, как сообщал Елисейский дворец, помощь предназначалась для мирного населения регионов, которые находятся под контролем антиасадовской оппозиции, а следить за ее распределением должны были миротворцы ООН?
К сожалению, Париж умолчал о некоторых деталях, а, возможно, намеренно исказил факты. Самолет полетел на российскую базу в Сирию, так что груз попал к подконтрольным Дамаску организациям. Товары первой необходимости получили жители Восточной Гуты (предместий сирийской столицы), то есть территории, которую до недавнего времени активно бомбила российская авиация. Согласившись на такое сотрудничество, Франция «помогла Кремлю провернуть политический трюк и обмануть международную общественность. Получилось, что Россия взаимодействует со страной, дипломаты которой вот уже семь лет называют Асада преступником и требуют его отставки», — резюмирует «Гардиан».
Почему президент Макрон внезапно сменил фронт? Конечно, свою роль сыграло здесь падение его рейтинга, который после недавних скандалов с участием сотрудников президентской администрации упал до исторического минимума. Однако, как полагают британские журналисты, жест Парижа в адрес Кремля связан не только с французским контекстом. «Появление дуэта Макрон — Путин может стать сигналом о капитуляции Запада в Сирии», — пишут они, добавляя, что «молодой и амбициозный президент Франции претендует на роль лидера всей Европы».
Правда при этом такова, что потенциальный «лидер» Европы руководствуется собственными политическим расчетами и исключительно национальными интересами. Он старается погасить пожар, вызванный скандалами на внутриполитической арене, а одновременно восстановить французские влияния в Сирии и на Ближнем Востоке. Макрон надеется, что этот регион станет для Франции своего рода трамплином, который позволит ей в дальнейшем обрести позицию державы, выступающей посредницей между Россией и США. Но о какой европейской солидарности и приверженности нормам международного права можно говорить, если Елисейский дворец забывает о военных преступлениях Москвы и Дамаска, а в первую очередь о трагической судьбе миллионов сирийцев, бегущих от российских бомб?
NB! Удивительное бестыдство-2.
Британская газета делает вывод, что Франция, открыто приняв участие в игре Путина, стала политическим банкротом, а одновременно усугубила существующие в европейском сообществе внутренние конфликты и показала, что Европа окончательно утратила нравственные ориентиры. Политические последствия шага французского президента окажутся гораздо более серьезными. Покорность Берлина во время визита «черных всадников» Кремля — это эффект того, что Москве удалось успешно нажать на французскую педаль. Первую скрипку в Европе традиционно играл союз Франции и Германии, а их конфликт означал бы дестабилизацию, которая может нанести ущерб интересам немецких экспортеров. Теперь Макрон, пытающийся найти свое место в ряду мировых лидеров, решил сделать ставку на Москву. Как далеко он будет готов зайти? «Мы должны оказать реальную помощь франко-российскому стратегическому проекту. Нам следует возобновить сотрудничество, чтобы помочь в диверсификации российской экономики. Ее новые отрасли должны стать движущей силой экономического развития России». Такие слова произнес Макрон, выступая на Экономическом форуме в Петербурге, почетным гостем которого он выступал.
Американский телеканал «Фокс Ньюс» считает, что это уже не корректировка европейского политического курса, а знак, что ЕС готов совершить разворот в сторону Москвы, реагируя, в частности, на неудачную экономическую политику Трампа. «Фокс Ньюс» также не сомневается, что Франция и в первую очередь Германия считают Россию самым лучшим поставщиком газа в ЕС. Французские концерны активно включились в процесс развития российского потенциала в этой сфере. Политика нынешней американской администрации в отношении Европейского союза и НАТО может не только подтолкнуть Париж и Берлин к тесному сотрудничеству с Кремлем: немцы и французы регулярно возвращаются к идее создания общего экономического пространства, видя в России поставщика сырья и привлекательный рынок сбыта.
Конечно, Путин назначит свою политическую цену — это дальнейшее разрушение единства ЕС и НАТО. Если взглянуть на ситуацию в контексте поездки российского тандема в Париж и Берлин, можно констатировать, что вину за сложившуюся ситуацию несут отнюдь не только страны Центральной Европы, ведь Франция и Германия, сосредоточившиеся на реализации своих эгоистических интересов, тоже подрывают взаимное доверие и разрушают европейскую солидарность. Возможно, их политика окажется даже более разрушительной, ведь если в результате рухнет фундамент, которым служили наши общие ценности, от Европы ничего не останется. Между тем российские политологи уже сейчас начали думать о новом Ялтинском соглашении.
И под конец следует задаться принципиальными в контексте европейского будущего вопросами. Кто дал Берлину и Парижу право вести кулуарные переговоры, которые будут иметь серьезные последствия для всего ЕС (в особенности в экономической сфере с упором на энергетику), да еще и с начальником российского Генштаба? Что это — объединенная Европа, стоящая на фундаменте права и общих ценностей, или ширма, нужная лишь для того, чтобы проводить собственные национальные интересы?
Роберт Хеда, Финансовая Газета
https://inosmi.ru/politic/20180813/242983417.html – цинк
Эльфы Ривендела волнуются, как бы снова не пришлось уезжать за океан.
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Пять беспилотников уничтожены на подлёте к базе Хмеймим
Российские военные уничтожили пять беспилотников террористов, приближавшихся к авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.
Пострадавших и материального ущерба нет. Дроны сбили на удалении от авиабазы, которая продолжила работу в штатном режиме.
Последние инциденты
В последнее время участились случаи уничтожения дронов, запущенных в сторону авиабазы Хмеймим. Так, накануне военные ликвидировали летательный аппарат боевиков. В общей сложности в августе сбили шесть беспилотников террористов, приближавшихся к российской авиабазе.
В июле российские военные также многократно сбивали дроны боевиков.
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Жизнь в аду: боевики обрекли миллионы сирийцев на кошмарное существование (ВИДЕО, ФОТО)
Фильм «Капернаум» ливанской женщины-режиссера — довольно трогательная история о жизни сирийских беженцев в Ливане, которым из-за безысходности приходится идти против совести и морали, обменивая самое дорогое на ничтожные материальные блага.
Посмотрев эту картину, ловишь себя на мысли, что вряд ли такое может быть на самом деле. Однако в действительности жизнь сирийских беженцев в Ливане — сущий ад, там всё возможно.
С начала войны из Сирии в Ливан переправилось около двух миллионов сирийцев. Проживают беженцы в основном в ливанской долине Бекаа, где находятся множество самодельных палаток, покрытых простой клеёнкой.
Пол в палатке цементный, по которому ползают маленькие дети, не имеющие игрушек. Ночью расстилаются матрасы и вся семья спит на цементном полу. Летом в таком жилище довольно жарко, а зимой холодно, потому как не обогревается.
Бывали случаи, когда дети умирали от переохлаждения. Беженцам приходится платить даже за аренду земли, на которой стоит их убогое жилище, 700 долларов в год.
Везде антисанитарные условия. «Помощь» для беженцев от организации ООН, о которой так часто рассказывают западные СМИ, составляет 13 долларов на человека, и это на месяц. Даже если семья большая, численностью 15 человек, то помощь выделяется максимум только на пятерых, а это 65 долларов, на такую сумму вряд ли возможно прожить в Ливане.
Дети в многодетных семьях не имеют возможности посещать школу. Многих сирийских девочек в несовершеннолетнем возрасте родители вынуждены выдать замуж за богатых ливанцев, дабы прокормить остальную семью. Бывали случаи, что ребенка отдавали замуж и в 10 лет. К сожалению, жизнь сирийского ребенка в Ливане ничего не стоит.
Получить медицинскую помощь беженцам не представляется возможным.
Что касается работы, то люди, получающие минимальное пособие, не имеют права трудоустроиться. В основном это бывшие пастухи и земледельцы.
Больше повезло тем сирийцам, которые имеют востребованные профессии, но и тут есть свои преграды.
Многие жалуются на непорядочность работодателей, которые выплачивают намного меньше зарплаты, чем положено, задерживают или попросту вообще не оплачивают работу. Сирийцы сетуют, что жаловаться некому — всё равно будет прав всегда ливанец.
Кроме этого, в Ливане существует закон, в соответствии с которым желающий работать сириец должен иметь своего гаранта и только среди граждан Ливана, и с довольно приличным достатком. Не каждый готов помочь сирийскому беженцу. Таким образом и получается, что около миллиона сирийских беженцев в Ливане живут без средств для нормального существования.
Поборы в Ливане на каждом шагу, а прав для сирийских беженцев никаких. Даже умереть на ливанской земле для простого сирийца — это большая роскошь. Хоронить умерших из Сирии разрешают только в городе Триполи и требуют для этого около 2000 долларов. Ходят слухи, что люди, не имеющие денег, тайком умерших зарывают в горах, где становятся добычей диких зверей.
Желающих вернуться к себе на родину в данный момент довольно большое количество, но, к сожалению, у многих документы о пребывании в Ливане просрочены из-за неимения денег их продлить, а теперь нужны ещё большие деньги, чтобы оплатить штраф.
Вся история проживания в Ливане сирийских беженцев — это далеко не вымысел, а рассказы тех, кто вновь вернулся к себе на родину, благодаря российским представителям из Центра приёма, распределения и размещения беженцев.
Данный Центр открыт совсем недавно, но уже действительно видны плоды его работы. Всего за три прошедшие недели посредством сотрудников Центра вернулось к себе на родину более шести тысяч сирийских беженцев.
На ливанско-сирийской границе в пунктах пропуска «Джейдет-Ябус» и «Эль-Дабусия» людям раздают гуманитарную помощь. Безопасность и правопорядок обеспечивают российские военнослужащие из военной полиции.
Дальше сирийцев ждёт долгожданная дорога домой и восстановление мирной жизни на своей земле.
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