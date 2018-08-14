Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 августа 2018

Уже близок тот час, когда антитеррористическая операция в Сирии закончится полным разгромом боевиков.

Пришло время задуматься о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных от НВФ. Обеспечение мирных граждан продовольствием, медикаментами, стройматериалами и вещами является наиважнейшей частью работы сирийских властей, дабы не допустить гуманитарный кризис в стране.

Несомненно, в этом масштабном мероприятии большая часть помощи оказывается Российской Федерацией, но немаловажную роль в решении проблем нуждающихся жителей САР играют сирийские патриоты. Один из них — Аммар Джамаль, правозащитник и общественный деятель, занимающийся обеспечением гуманитарной помощью жителей провинции Хама.

Во время одной из гумакций с ним познакомились военкоры «Русской Весны».

Стоит отметить, какими катастрофичными выглядят цифры разрушенных объектов и погибших граждан от преступных действий боевиков в Сирии.

Только по оценкам Мирового банка, война в САР полностью разрушила 7% жилищного фонда и 20% домов считаются непригодными для жилья (без учёта административных и инфраструктурных объектов). Более 470 тысяч человек числятся убитыми, а больше половины населения являются беженцами. Уничтожено несколько тысяч предприятий и заводов. Согласно экспертным данным, на восстановление Сирии требуется не менее триллиона долларов.

В таких условиях взаимовыручка и помощь среди местного населения ценится очень высоко. Люди, которые смогли уберечь от бандитов свой бизнес, нередко становятся благотворителями для своего народа, ради восстановления мира в Сирии. В провинции Хама одним из таковых является местный правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль. За последние 6 месяцев в период с марта по август 2018 года Аммар доставил сотни килограммов продовольствия, необходимых вещей, канцелярских принадлежностей и т. д. По словам господина Джамаля, вся его благотворительная деятельность совершается во благо Родины, примером щедрости для него послужила гуманитарная помощь от России.

Сам Аммар Джамаль говорит, что ближайший друг официального Дамаска — Москва, которая с помощью ВКС России помогла в уничтожении бандформирований на территории Сирии. Сейчас, когда нужна активная поддержка в решении гуманитарного вопроса — российская помощь всегда рядом. Эти усилия высоко оцениваются местным населением.

Стоит отметить, что оказываемая гуманитарная помощь российской стороны народу Сирии не только помогает спасать от голода, холода и болезней мирных граждан, но и способствует укреплению чувства патриотизма, осознанию величия своей Родины. Учит поступать гуманно и по-человечески по отношению к людям из другого народа.

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Пётр Кириллов, специально для «Русской Весны», провинция Хама, август 2018 г.