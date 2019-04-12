Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2019

12 апреля, за 9 дней до финальной схватки 21 апреля, оба кандидата в президенты поедут в Европу на «смотрины».

В этот день должна состояться встреча Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В этот же день французский лидер пригласил на аудиенцию и победителя первого тура Владимира Зеленского. Причем с ним Макрон встретится первым, рандеву назначено на 15:00 в Елисейском дворце, а с Порошенко — в 18:00.

Многие увидели в такой очередности знак того, что Франция уже сделала свой выбор — и он не в пользу действующего президента. Хоть у самого Порошенко уверяют, что встреча с Макроном и Меркель — сигнал Европы о его поддержке. И понятно, что у гаранта сделают все, чтобы максимально пропиариться на приеме у европейских лидеров. Впрочем, тот факт, что в Европу вызывают и Зеленского, может пиару Порошенко лишь помешать.

Украинское издание «Страна» разбиралось, чего ждать от европейских смотрин финалистов президентской гонки, которые в соцсетях в шутку называют «первым туром дебатов между Порошенко и Зеленским в Париже».

«Пусть Макрон сначала с «жилетами» разберется»

Запад, который до сих пор нейтрально наблюдал за украинской избирательной кампанией, теперь подал голос. Правда, звучит он растерянно. Европейские дипломаты и СМИ не раз говорили, что Порошенко для Европы — более предсказуемый, а Зеленский — темная лошадка, но работать, мол, готовы с любым победителем.

Двойственная позиция проявилась сначала в позиции спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, который одним заявлял, что Вашингтон будет работать с любым президентом Украины, а другим — что Порошенко все-таки лучше.

Меркель, которая после конфликта с Россией в Керченском проливе отказалась посылать корабли в помощь Порошенко, за несколько дней до второго тура все-таки встречается с действующим президентом, что некоторые расценили как знак поддержки с ее стороны (впрочем, встреча, по информации Bild, еще под вопросом, поскольку накануне у канцлера умерла 90-летняя мать, возможно, в этот день ей придется отбыть на похороны).

Но важнее, по мнению экспертов, будет свидание кандидатов с Макроном, который после заявления Меркель об уходе из политики фактически остался «старшим по ЕС», определяющим его внешнюю политику.

«Встречами с Порошенко и Зеленским в Европейском союзе хотят понять, что будет дальше в Украине и как с ней строить отношения. Поле беседы с Макроном позиция Европы прояснится. В самой Франции часть экспертов скептически относится к встречам с кандидатами в президенты другой страны, считая, во-первых, что Парижу нужно проявлять нейтралитет к чужим выборам, а во-вторых, что Макрону следует сначала навести порядок у себя в стране, с „желтыми жилетами“, а потом примерять на себя роль „властителя Европы“. По данным из Елисейского дворца, у Макрона недовольны коррупцией, которую развел Порошенко, но Украина остается союзником в противостоянии с Россией. А вот как будет при Зеленском — неясно. Вот в этом и хочет разобраться Макрон», — сказал французский политолог Доминик Рейни.

До этого подобные встречи назначали только представителям Африки и Азии

Накануне встреч с украинскими кандидатами Елисейский дворец выпустил заявление о том, что встреча с президентом Украины «позволит подвести итоги соответствующих проектов наших двух стран по развитию двусторонних отношений и перспективам урегулирования конфликта на Донбассе».

Зеленский, отметили в Елисее, будет принят в качестве «другого квалифицированного кандидата на второй тур президентских выборов в Украине».

«Европе интересно из первых уст услышать от наиболее рейтингового кандидата его мнение по поводу ряда вопросов — в том числе работы Нормандского формата и отношений с Россией, США, ЕС. Также интересует обеспечение нормального, без эксцессов транзита власти. Именно эти вопросы и волнуют Макрона и Меркель», — говорит политолог Константин Бондаренко.

То, что Зеленского примут в Париже первым, определяется, по его словам, рейтингами и тем, что Порошенко Западу понятен, а с Зеленским предстоит первое знакомство.

Кстати, лидеры ЕС обычно не встречаются с кандидатами других стран, бывали в истории случаи только с малоразвитыми государствами. И, похоже, Украину ставят именно в ряд «третьих стран».

«Ранее на подобные мероприятия (встречи западных лидеров с действующим президентом и возможным преемником) проводились только с представителями некоторых африканских и азиатских государств. Например, Шарль де Голль и Хрущев приглашали к себе принца Суфанувонга и его оппонента Суванну Фуму из Лаоса в 1961 году — для того, чтобы понять, по какому пути будет развиваться страна в случае прихода к власти одного или другого», — говорит Бондаренко.

«Бедная Украина! Где ее суверенитет?»

В экспертной среде некоторые расценивают встречи кандидатов с Меркель и Макроном как попытку Европы вмешаться в украинские выборы.

«Запад утверждает, что не вмешивается в выборы, но накануне второго тура Макрон вызывает Порошенко и ЗЕ на „ковер“, Меркель уже встречалась с Пе, а Трамп руководит всеми. Не верю, что он пригласил их отведать французского вина с лягушачьими лапками», — пишет в Facebook политолог Николай Логинов.

Кстати, на французских форумах по этому поводу иронизируют.

«Бедная Украина! Где ее суверенитет? Если кандидаты будут посвящены в рыцари будущим президентом Европы, который пообещает победителю его вступление в Европейский Союз, если тот последует его рекомендациям», — пишет пользователь форума Эвжен Эчверри на сайте Le Figaro.

«Нет способа решить проблемы во Франции, так Макрон хочет „позаботиться“ об Украине», — возмущается комментатор под ником Poussezpas.

По мнению британского политолога Грегори Шварца, Меркель поддержит Порошенко на выборах, поскольку для Германии проще иметь дело с человеком, которого они знают, чем с Зеленским, от которого неясно чего ждать.

«Поэтому Порошенко, возможно, использует эту поездку в свою пользу», — прогнозирует Шварц.

Российский политолог Станислав Белковский, однако, считает «поддержку Порошенко канцлером Меркель» политтехнологическим фейком

«Г-жа канцлер, мягко говоря, недолюбливает уходящего в туман истории президента Украины. Главная причина: в 2015–16 гг. он действительно возомнил себя великим и посчитал что „Меркель — это мелкая политическая фигура эпохи Порошенко“. Другие причины: канцлер, как типичный немец и дочь священника, не очень любит разнузданную коррупцию со всякими там Мальдивами. Сама живет в простой квартире на Marienstrasse, рядом с театром Брехта. Команда Порошенко не понимает, что безразмерными и безмерными фейками окончательно движет себя на дно», — говорит Белковский.

«К Порошенко будут вопросы и претензии»

Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, по мнению политолога Руслана Бортника, станет финальным этапом битвы за политическую поддержку страны Европейского союза — в виде политического признания, совместных фото, начавшегося диалога. И в виде будущего предложения финансовой поддержки.

«ЕС ведь так и не дал 500 млн евро кредитов, которые он собирался выделить еще месяц назад. Украино-европейские отношения переживают не лучший период, связанный с решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении», — говорит эксперт «Стране».

Пока что у ЕС, по его словам, нет единой, монолитной позиции по Украине, и Запад готов вести диалог с любым из победителей украинской избирательной кампании.

«И если с Зеленским собираются говорить о том, продолжит ли он курс на евроинтеграцию и будет ли проводить европейские реформы, то круг вопросов к действующему президенту может быть намного шире.

Порошенко спросят, куда потрачены выделенные ЕС деньги, почему не все реформы дали эффективный результат, почему буксует антикоррупционная реформа, почему состоялось такое решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении и до сих пор не принят новый закон. К Порошенко будут не только вопросы, но и, безусловно, претензии», — полагает Бортник.

От обоих Европа хочет получить гарантии стабильности.

«От Зеленского — что он не будет поднимать Майдан в случае своего поражения во втором туре, от Порошенко — что не будет цепляться за кресло незаконными методами в случае своего поражения. Любая дестабилизация в Украине угрожает сменой внешнеполитического вектора, огромным геополитическим поражением для ЕС и США в Украине. Поэтому одними из ключевых на встрече будут вопросы стабильности — военной и политической», — прогнозирует эксперт.

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Александра Харченко