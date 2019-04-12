Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2019
- 08:42 Полторак грозит «взять» Керченский пролив.
- 07:59 Канал «1+1» подаёт в суд на Порошенко за то, что он ворвался в студию, набросившись на Зеленского.
- 07:32 «Вон из Одессы, бандеровские бесы»: Антифашисты вышли на улицы Украины (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:00 Что означает заявление о возврате ЛНР и ДНР в состав Украины — версия Комбрига.
- 05:00 Парижские смотрины. Зачем Макрон встречается с Зеленским на 3 часа раньше, чем с Порошенко.
- 02:25 Пopoшенко нa кaнaлe Koлoмойского.
- 02:00 В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление минобороны Украины о судоходстве через Керченский пролив.
- Вчера 23:47 «Удар ниже пояса»: Зеленский поставил на место Порошенко во время перепалки в прямом эфире (ВИДЕО).
- Вчера 22:18 В ОБСЕ прокомментировали нарушения в первом туре выборов президента Украины.
Полторак грозит «взять» Керченский пролив
Украинские корабли будут проходить через Керченский пролив, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире украинского телевидения.
По его словам, следующий проход произойдет, когда Военно-морские силы Украины будут в полной готовности.
То есть, никогда? — спросит дотошный читатель.
«Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив. Потому что если мы откажемся от таких проходов, это будет означать что мы отказываемся от Азовского моря. Проходить мы будем, но тогда, когда мы получим полную готовность наших ВМС, получим поддержку наших партнеров, и я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен», — заявил Полторак.
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Остаётся только вспомнить украинскую поговорку «дурень думкою багатіє», дословный перевод звучит как «Дурак мыслью богатеет».
А в Совфеде уже прокомментировали это заявление Полторака: так, сенатор Франц Клинцевич назвал эти слова «блефом» и одной из «крапленых карт в предвыборной колоде Петра Порошенко».
Напомним, ранее Вашингтон предостерёг Киев от новой провокации в Керченском проливе. Эта информация была доведена до украинского руководства как вице-президентом США Майком Пенсом, так и по другим каналам.
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Канал «1+1» подаёт в суд на Порошенко за то, что он ворвался в студию, набросившись на Зеленского
После того как вечером 11 апреля Пётр Порошенко внезапно появился в прямом эфире в студии канала «1+1», буквально набросившись на соперника — Владимира Зеленского, руководство канала решило подать в суд.
Об этом генеральный директор медиагруппы «1+1 media» Александр Ткаченко написал на странице в социальной сети, уточнив, что телеканал подаст в суд на президента-олигарха «за обвинения в адрес канала» и после того, как он «позорно ворвался в эфир частной компании, пользуясь статусом главы государства».
Ткаченко также прокомментировал появление Порошенко в эфире программы «Право на власть». Гендиректор «плюсов» подчеркнул, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали.
«Эфир „Право на владу”. Все как обычно — приглашены гости, не кандидаты(!), эксперты, с разных сторон. И вдруг, за пару минут до эфира, появляется представитель АП — Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии им. Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент.
Причем не совсем понятно, в каком он тут статусе — кандидата или президента. Но, как понимаете, при его виде и охранников УГО — все в шоке. Он говорит, что пришёл на дебаты. То есть таки как бы кандидат? Или?..
При этом он точно знает, что его оппонент — Зеленский в этот момент уже находится в Париже, в преддверии завтрашней встречи с президентом Франции Макроном. Поскольку и СБУ, и МИД все-таки ещё как бы под контролем президента, его впускают в студию. А что делать? Статус президента никто не отменял.
Дальше начинается феерическое. Прокурор Кулик обвиняет президента в препятствии следствию по делу Курченко. Президент, в традиционной для себя манере, обвиняет Кулика в нарушении правил. Уволенный губернатор Одесской области Степанов говорит о нарушениях во время избирательной кампании, президент обвиняет Степанова, Саакашвили и Палицу в том, что он — президент — сделал неправильный выбор, и именно трижды в Одесской области, и поэтому их уволил, но не сам, а руками Кабмина. И тут вдруг звонит в студию кандидат в президенты Зеленский — из Парижа. И расставляет точки над і», — написал Ткаченко.
Он добавил, что программа «Право на власть» в ходе всей избирательной кампании приглашала Порошенко в эфир.
«В ответ — молчок. Больше того, в ответ запрет со стороны человека, стоявшего у ворот студии — Горковенко, — представителям президента приходить к нам в студию, а когда припекло, он даже вроде командовал главой фракции БПП Герасимовым лететь срочно из Мариуполя на эфир, чтобы спровоцировать конфликт недопуска в студию, когда его уже не ждали», — заявил гендиректор «1+1».
По его словам, после того как Порошенко «позорно ворвался в эфир частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства, и не собирался уходить…», не иначе как на иск в суд от канала он заработал.
«Ждите в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес „1+1”. В стране, которая стряхнёт с себя ваше враньё, — это уже будет возможно. Пошёл обратный отсчёт — ещё 9 дней осталось», — написал Ткаченко.
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«Вон из Одессы, бандеровские бесы»: Антифашисты вышли на улицы Украины (ФОТО, ВИДЕО)
Антифашистское шествие прошло по улицам Одессы в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 10 апреля. В этом году — 75-я годовщина освобождения .
Участники шествия прошли к Вечному огню, скандируя «Одесса — город-герой» и «Вон из Одессы, бандеровские бесы».
Сообщается, что неподалёку стояли и так называемые украинские «патриоты», но в конфликт не вступали, хотя пытались помешать шествию громкой украинской музыкой.
«Больше всего огорчала заглушающая музыка из динамиков. Одесситы вспоминают своих освободителей, а их перекрикивает национальная попса «українці танцюють гопака», — рассказал в своем блоге экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, который тоже принял участие в шествии.
У одного из мужчин увидели георгиевскую ленту, полиция попыталась отнять её, но мужчина пустился бежать. Сообщается, что его и его сына, который хотел помешать полиции, всё же задержали.
Они были доставлены в Приморское отделении полиции. Им вменяют злостное неповиновение законным требованиям полицейских, а также изготовление и пропаганду запрещенной символики.
Стоит отметить, что в Одессе день освобождения города — едва ли не главный после 9 мая праздник, даже день города не так популярен среди горожан. В 2014 году в этот день по улицам города прошло многотысячное шествие, несмотря на то, что это был рабочий день.
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Что означает заявление о возврате ЛНР и ДНР в состав Украины — версия Комбрига
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о готовности Республик Донбасса вернуться в состав Украины на правах автономии.
«Проскочило очередное заявление Медведчука, сопряжённое с заигрываниями Зеленского перед нацбатами — не подведу, дескать. Каждый отыгрывает свою роль, а по окончании — кинут. Их задача соблюсти интересы той финансово-политической элиты, которую они представляют, и на фоне этого любая риторика — это не больше, чем средство. Пока те, кого мы называем «нацбаты», но на деле это явление шире, и те, кого они называют «сепары», ещё имеют вес и влияние — к ним ищется подход. Но как только состоится перехват власти и укрепление в ней — реверансы закончатся.
Вся украинская власть сегодня сидит в своих креслах благодаря майдану. Но даже допустить мысль, что при всех внутренних противоречиях она допустит майдан против себя — невозможно. Причём в этом вопросе даже противники единодушны.
У нас на всех ключевых должностях уже сидят люди, адаптированные под идеи Медведчука, и только пока ещё шевелятся остатки «четырнадцатого года» — громко заявлять о готовности слиться с Украиной в любовном экстазе они не решаются, но втихаря «рабочие переговоры» уже давно в разгаре. Вопрос только времени.
А вот время не за нас, к сожалению. Были предпосылки, на которые я втайне надеялся, что в борьбе за власть эта свора вцепится друг другу в глотки и мы сумеем воспользоваться ситуацией. Но сейчас вижу — не вцепятся. Процессом руководят парни «оттуда», которым совсем не выгодно позволить случиться там большой драке. Они поработали уже со всеми — а лидеры националистов, как мы знаем, едят у них с руки ещё с домайданных времён — и «движущая сила протеста» отползла в угол ждать, что может им за покладистость чего и перепадёт при дележке пирога.
Чем все это страшно? Тем, что большому гаранту дают гарантии, что все продумано, что все под контролем, что мы почти добились деноминации неприятного Порошенко, а Зеленский — почти наш человек, что по Донбассу продумана элегантная схема и его формальные лидеры готовы эту схему реализовывать…
Сколько правды в сказанном? Только про Порошенко и про «готовы». Я понимаю резоны всех «нянек», которым уже хочется спихнуть с себя проблемное дитя, но нужно помнить, что сейчас мы Донбасс по схеме Медведчука не просто в Украину будем заталкивать, а прямо в руки американцам, — потому что гаранту картинку показывают не в полном объёме, — тем самым глуша последний очаг активного сопротивления пресловутой экспансии запада на Украине. Сомнительный вариант выхода из положения, если не сказать грубее».
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Парижские смотрины. Зачем Макрон встречается с Зеленским на 3 часа раньше, чем с Порошенко
12 апреля, за 9 дней до финальной схватки 21 апреля, оба кандидата в президенты поедут в Европу на «смотрины».
В этот день должна состояться встреча Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В этот же день французский лидер пригласил на аудиенцию и победителя первого тура Владимира Зеленского. Причем с ним Макрон встретится первым, рандеву назначено на 15:00 в Елисейском дворце, а с Порошенко — в 18:00.
Многие увидели в такой очередности знак того, что Франция уже сделала свой выбор — и он не в пользу действующего президента. Хоть у самого Порошенко уверяют, что встреча с Макроном и Меркель — сигнал Европы о его поддержке. И понятно, что у гаранта сделают все, чтобы максимально пропиариться на приеме у европейских лидеров. Впрочем, тот факт, что в Европу вызывают и Зеленского, может пиару Порошенко лишь помешать.
Украинское издание «Страна» разбиралось, чего ждать от европейских смотрин финалистов президентской гонки, которые в соцсетях в шутку называют «первым туром дебатов между Порошенко и Зеленским в Париже».
«Пусть Макрон сначала с «жилетами» разберется»
Запад, который до сих пор нейтрально наблюдал за украинской избирательной кампанией, теперь подал голос. Правда, звучит он растерянно. Европейские дипломаты и СМИ не раз говорили, что Порошенко для Европы — более предсказуемый, а Зеленский — темная лошадка, но работать, мол, готовы с любым победителем.
Двойственная позиция проявилась сначала в позиции спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, который одним заявлял, что Вашингтон будет работать с любым президентом Украины, а другим — что Порошенко все-таки лучше.
Меркель, которая после конфликта с Россией в Керченском проливе отказалась посылать корабли в помощь Порошенко, за несколько дней до второго тура все-таки встречается с действующим президентом, что некоторые расценили как знак поддержки с ее стороны (впрочем, встреча, по информации Bild, еще под вопросом, поскольку накануне у канцлера умерла 90-летняя мать, возможно, в этот день ей придется отбыть на похороны).
Но важнее, по мнению экспертов, будет свидание кандидатов с Макроном, который после заявления Меркель об уходе из политики фактически остался «старшим по ЕС», определяющим его внешнюю политику.
«Встречами с Порошенко и Зеленским в Европейском союзе хотят понять, что будет дальше в Украине и как с ней строить отношения. Поле беседы с Макроном позиция Европы прояснится. В самой Франции часть экспертов скептически относится к встречам с кандидатами в президенты другой страны, считая, во-первых, что Парижу нужно проявлять нейтралитет к чужим выборам, а во-вторых, что Макрону следует сначала навести порядок у себя в стране, с „желтыми жилетами“, а потом примерять на себя роль „властителя Европы“. По данным из Елисейского дворца, у Макрона недовольны коррупцией, которую развел Порошенко, но Украина остается союзником в противостоянии с Россией. А вот как будет при Зеленском — неясно. Вот в этом и хочет разобраться Макрон», — сказал французский политолог Доминик Рейни.
До этого подобные встречи назначали только представителям Африки и Азии
Накануне встреч с украинскими кандидатами Елисейский дворец выпустил заявление о том, что встреча с президентом Украины «позволит подвести итоги соответствующих проектов наших двух стран по развитию двусторонних отношений и перспективам урегулирования конфликта на Донбассе».
Зеленский, отметили в Елисее, будет принят в качестве «другого квалифицированного кандидата на второй тур президентских выборов в Украине».
«Европе интересно из первых уст услышать от наиболее рейтингового кандидата его мнение по поводу ряда вопросов — в том числе работы Нормандского формата и отношений с Россией, США, ЕС. Также интересует обеспечение нормального, без эксцессов транзита власти. Именно эти вопросы и волнуют Макрона и Меркель», — говорит политолог Константин Бондаренко.
То, что Зеленского примут в Париже первым, определяется, по его словам, рейтингами и тем, что Порошенко Западу понятен, а с Зеленским предстоит первое знакомство.
Кстати, лидеры ЕС обычно не встречаются с кандидатами других стран, бывали в истории случаи только с малоразвитыми государствами. И, похоже, Украину ставят именно в ряд «третьих стран».
«Ранее на подобные мероприятия (встречи западных лидеров с действующим президентом и возможным преемником) проводились только с представителями некоторых африканских и азиатских государств. Например, Шарль де Голль и Хрущев приглашали к себе принца Суфанувонга и его оппонента Суванну Фуму из Лаоса в 1961 году — для того, чтобы понять, по какому пути будет развиваться страна в случае прихода к власти одного или другого», — говорит Бондаренко.
«Бедная Украина! Где ее суверенитет?»
В экспертной среде некоторые расценивают встречи кандидатов с Меркель и Макроном как попытку Европы вмешаться в украинские выборы.
«Запад утверждает, что не вмешивается в выборы, но накануне второго тура Макрон вызывает Порошенко и ЗЕ на „ковер“, Меркель уже встречалась с Пе, а Трамп руководит всеми. Не верю, что он пригласил их отведать французского вина с лягушачьими лапками», — пишет в Facebook политолог Николай Логинов.
Кстати, на французских форумах по этому поводу иронизируют.
«Бедная Украина! Где ее суверенитет? Если кандидаты будут посвящены в рыцари будущим президентом Европы, который пообещает победителю его вступление в Европейский Союз, если тот последует его рекомендациям», — пишет пользователь форума Эвжен Эчверри на сайте Le Figaro.
«Нет способа решить проблемы во Франции, так Макрон хочет „позаботиться“ об Украине», — возмущается комментатор под ником Poussezpas.
По мнению британского политолога Грегори Шварца, Меркель поддержит Порошенко на выборах, поскольку для Германии проще иметь дело с человеком, которого они знают, чем с Зеленским, от которого неясно чего ждать.
«Поэтому Порошенко, возможно, использует эту поездку в свою пользу», — прогнозирует Шварц.
Российский политолог Станислав Белковский, однако, считает «поддержку Порошенко канцлером Меркель» политтехнологическим фейком
«Г-жа канцлер, мягко говоря, недолюбливает уходящего в туман истории президента Украины. Главная причина: в 2015–16 гг. он действительно возомнил себя великим и посчитал что „Меркель — это мелкая политическая фигура эпохи Порошенко“. Другие причины: канцлер, как типичный немец и дочь священника, не очень любит разнузданную коррупцию со всякими там Мальдивами. Сама живет в простой квартире на Marienstrasse, рядом с театром Брехта. Команда Порошенко не понимает, что безразмерными и безмерными фейками окончательно движет себя на дно», — говорит Белковский.
«К Порошенко будут вопросы и претензии»
Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, по мнению политолога Руслана Бортника, станет финальным этапом битвы за политическую поддержку страны Европейского союза — в виде политического признания, совместных фото, начавшегося диалога. И в виде будущего предложения финансовой поддержки.
«ЕС ведь так и не дал 500 млн евро кредитов, которые он собирался выделить еще месяц назад. Украино-европейские отношения переживают не лучший период, связанный с решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении», — говорит эксперт «Стране».
Пока что у ЕС, по его словам, нет единой, монолитной позиции по Украине, и Запад готов вести диалог с любым из победителей украинской избирательной кампании.
«И если с Зеленским собираются говорить о том, продолжит ли он курс на евроинтеграцию и будет ли проводить европейские реформы, то круг вопросов к действующему президенту может быть намного шире.
Порошенко спросят, куда потрачены выделенные ЕС деньги, почему не все реформы дали эффективный результат, почему буксует антикоррупционная реформа, почему состоялось такое решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении и до сих пор не принят новый закон. К Порошенко будут не только вопросы, но и, безусловно, претензии», — полагает Бортник.
От обоих Европа хочет получить гарантии стабильности.
«От Зеленского — что он не будет поднимать Майдан в случае своего поражения во втором туре, от Порошенко — что не будет цепляться за кресло незаконными методами в случае своего поражения. Любая дестабилизация в Украине угрожает сменой внешнеполитического вектора, огромным геополитическим поражением для ЕС и США в Украине. Поэтому одними из ключевых на встрече будут вопросы стабильности — военной и политической», — прогнозирует эксперт.
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Александра Харченко
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Пopoшенко нa кaнaлe Koлoмойского
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В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление минобороны Украины о судоходстве через Керченский пролив
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал «блефом» заявление министра обороны Украины Степана Полторака о возобновлении судоходства через Керченский пролив при готовности ВМС страны и поддержке Запада.
Ранее Полторак заявил, что украинские суда возобновят проход через Керченский пролив, когда ВМС страны будут к этому готовы и Киев получит полную поддержку «западных партнеров».
«Что называется, нет проблем. Украина может хоть завтра направить свои корабли через Керченский пролив при соблюдении соответствующих процедур», — написал Клинцевич на своей странице в соцсети.
«Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано. А потому утверждение министра обороны Украины Степана Полторака, что такие попытки произойдут, как только к этому будут готовы военно-морские силы Украины и ее международные партнеры, — типичнейший блеф, одна их крапленых карт в предвыборной колоде Петра Порошенко», — заявил он.
«Тем более что страны НАТО прекрасно понимают разницу: одно дело поддержать на словах некие претензии Украины, а совсем другое — непосредственно участвовать в ее провокациях», — подчеркнул сенатор.
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«Удар ниже пояса»: Зеленский поставил на место Порошенко во время перепалки в прямом эфире (ВИДЕО)
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты в студию канала «1+1».
Об этом Порошенко заявил в прямом эфире, находясь в студии программы «Право на власть».
«Приглашаю Владимира Александровича Зеленского прямо сейчас на дебаты в студию канала „1+1“», — сказал Порошенко.
В ответ на это предложение Владимир Зеленский по телефону шокировал Порошенко, сказав, что не может явиться на дебаты, так как находится в Париже, где завтра состоится его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Некоторые эксперты считают эту встречу «ударом ниже пояса Порошенко от Евросоюза», где Зеленского принимают уже на самом высоком уровне, как будущего победителя.
В ходе телефонного общения с президентом в эфире телеканала «1+1» Зеленский несколько раз перебил Порошенко и заявил, что будет дебатировать только 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
«Нашу команду никто из вас не будет ставить в позицию», — резко сказал шоумен и бросил трубку.
В свою очередь Порошенко назвал некрасивым такое поведение оппонента и сказал, что будет ожидать Зеленского на НСК «Олимпийский» 14 апреля для участия в дебатах.
Он добавил, что 19 апреля согласен дебатировать в студии Национальной общественной телекомпании Украины.
Напомним, что 3 апреля кандидат Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. Порошенко принял этот вызов. С тех пор кандидаты не могут договориться между собой по месту и дате дебатов.
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В ОБСЕ прокомментировали нарушения в первом туре выборов президента Украины
Во время первого тура президентских выборов на Украине был зафиксирован ряд нарушений, которые не могут поставить под сомнение легитимность избирательного процесса, заявил глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим инициативам и правам человека ОБСЕ Питер Тейлер.
«На общей позитивной основе мы были свидетелями того, что были определенные нарушения правил проведения таких выборов… Все эти нарушения не имеют силы или достаточного объема, чтобы поставить под сомнение честность этих выборов», — сказал представитель БДИПЧ, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.
Цитируя предварительный отчет миссии международных наблюдателей, П.Тейлер отметил: «В Украине прошел первый тур президентских выборов на конкурентной основе, равных и с высокой явкой».
В частности, по его словам, среди 39 кандидатов в президенты большинство не вели активности во время предвыборной кампании.
«Действующий президент был и кандидатом в президенты. Мы также увидели, что отдельные кандидаты проводили свои кампании в школах, государственных учреждениях. Мы это называем злоупотреблением админресурсом», — отметил П. Тейлер.
Кроме того он проинформировал, что во многих аспектах все соответствовало законодательству.
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