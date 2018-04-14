Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 апреля 2018

Один из крупнейших британских телеканалов — Sky News прервал разговор с экс-командующим силами армии Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу, рассказавшем о том, что у Вооружённых сил САР не могло быть никакого мотива для химической атаки в Восточной Гуте.

Генерал Шоу выступал в прямом эфире, где заявил, что правительственные войска Сирии в последнее время делают большие успехи в борьбе с террористическими и радикальными исламистскими бандформированиями, и потому у командования САА нет ни малейшего повода к проведению химических атак.

«Я считаю, что мы кое-что упускаем из вида… а именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают», — подчеркнул военачальник.

Джонатан Шоу процитировал недавнее заявление генерала Пентагона в конгрессе о том, что «Асад выиграл эту войну, и нам надо это принять», также он напомнил пост президента США Дональда Трампа в «Твиттер» о скорой победе над террористической группировкой ИГИЛ* и скором уходе американских войск из Сирии.

«И вдруг мы получаем химическую атаку (в городе Дума, — прим. РВ)…» — попытался закончить мысль британский генерал, но ведущая Sky News не дала ему договорить.

«Простите, мы очень сожалеем, вы ждали нас так долго, но мы должны прерваться. Очень жаль», — сказала тележурналистка, и связь с экс-командующим силами армии Великобритании в Ираке была прервана.

Напомним, что неделю назад Запад обвинил режим «Башара Асада» в химической атаке под Дамаском — в городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной вертолётом ВВС САР. МИД России заявил, что цель информационной провокации о применении отравляющих веществ ВС САР — выгородить террористов и оправдать планируемую агрессию Запада. Интересно, что в Генштабе ВС РФ ещё 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.