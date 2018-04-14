Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 апреля 2018
- 10:51 Утро стойкости: Асад пришёл на работу после удара НАТО по Дамаску (ВИДЕО).
- 10:32 Жертв нет: Армия Сирии сообщила о результатах удара 110 ракет коалиции.
- 10:10 Шойгу докладывает Путину о ситуации в Сирии после атаки коалиции США.
- 09:59 Силы ПВО сбили все ракеты, выпущенные по авиабазе Думейр, — Минобороны РФ.
- 09:25 Опубликованы кадры: Французские истребители летят бомбить Сирию (ВИДЕО).
- 09:00 Мэй рассказала, зачем Британия атаковала Сирию.
- 07:15 Минобороны России сообщило подробности о ракетных ударах Коалиции США.
- 06:20 Ответ агрессору: Кадры перехвата ракет Коалиции США, нацеленных на Дамаск (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:35 Пентагон: Нападение Коалиции США на Сирию завершено. ПВО сбили не менее 13 ракет, — подробности агрессии (+ФОТО).
- 05:10 Первые кадры: ПВО отражает удары Коалиции США по Сирии (ВИДЕО).
- 04:51 МОЛНИЯ: Первый удар Коалиции США нанесён по Дамаску, чаcть ракет сбита силами ПВО.
- 04:38 МОЛНИЯ: Трамп отдал приказ атаковать Сирию.
- 01:39 СРОЧНО: Трамп хочет покарать Россию и Иран мощным ударом в Сирии, — WSJ.
- 00:31 ВАЖНО: Военные захватили лабораторию с химоружием боевиков под Дамаском (ВИДЕО).
- 00:27 Химическая лаборатория в Афтарисе.
- Вчера 23:13 Госдеп прокомментировал информацию о причастности Британии к провокации в Думе.
- Вчера 22:42 США не ведут переговоров с Россией по Сирии на высоком уровне, — Госдеп.
- Вчера 22:19 Это провал: Британский генерал рассказал правду о химатаке в Сирии и был отключён от эфира Sky News (ВИДЕО).
- Вчера 20:04 Англичанка гадит.
Утро стойкости: Асад пришёл на работу после удара НАТО по Дамаску (ВИДЕО)
После ночного удара коалиции США президент Сирии Башар Асад находится в столице страны и утром в субботу пришёл на своё рабочее место.
Соответствующие видеокадры распространила его администрация.
Запись, на которой глава заходит в президентский дворец в Дамаске и идет по коридорам, сопровождается комментарием «Утро стойкости».
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Жертв нет: Армия Сирии сообщила о результатах удара 110 ракет коалиции
Генштаб Сирии распространил информацию о ночном ударе, нанесенном коалицией США по территории страны в нарушение всех международных норм.
По данным сирийского командования, США, Британия и Франция выпустили в общей сложности 110 ракет. При этом ночная атака Трампа и компании оказалась практически безрезультативной.
«США, Британия и Франция осуществили тройственную агрессию около 3.55 по местному времени, выпустив около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города», — говорится в заявлении генштаба.
Сообщается, что системы ПВО Сирии «высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно из зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории».
Ракетные удары не привели к человеческим жертвам, подчеркнули в Дамаске. Ущерб от ночного налёта «ограничивается только материальными потерями».
Курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить. «В результате одна из ракет взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей», — уточнили в Генштабе САР.
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Шойгу докладывает Путину о ситуации в Сирии после атаки коалиции США
Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает от министра обороны Сергея Шойгу доклад о ситуации в Сирии.
Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России Владимиру Путину», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Силы ПВО сбили все ракеты, выпущенные по авиабазе Думейр, — Минобороны РФ
Силы ПВО Сирии сбили все 12 ракет, выпущенные ночью по военному аэродрому Думейр, расположенному к востоку от Дамаска.
О провалившейся атаке западной коалиции на аэродром сообщает Минобороны России.
«Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от г. Дамаск, был атакован 12-ю крылатыми ракетами.
Средствами ПВО ВС Сирии все крылатые ракеты были перехвачены», — говорится в сообщении российского ведомства.
Уточняется, что в отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в Советском Союзе.
При этом российские подразделения ПВО, расположенные на территории Сирийской Арабской Республики, для отражения ракетного удара не применялись, сообщили в ведомстве.
Всего в ходе ночной атаки, совершенной в нарушение всех международных норм, по военным и гражданским объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, уточняет Минобороны России.
Удары наносились как с моря, так и с воздуха. Использовались крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».
В сирийском Генштабе уточнили, что было выпущено 110 ракет.
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Опубликованы кадры: Французские истребители летят бомбить Сирию (ВИДЕО)
Елисейский дворец (администрация президента Франции) продемонстрировал общественности вылет истребителей Мираж, которые ночью 14 апреля нанесли удары по объектам на территории Сирии.
«Взлёт (самолётов) вооруженных сил Франции этой ночью, которые (выступили) против нелегального химического арсенала сирийского режима», — гласит подпись к видео.
На кадрах несколько истребителей Мираж рулят по взлётной полосе, позже один из них идёт на взлёт.
Определить по видео, с какой именно базы вылетали самолёты, не представляется возможным.
Напомним, ранее во французских СМИ проходила информация, что Париж планирует задействовать для операции истребители с базы Сен-Дизье, которая находится на территории Франции, в департаменте Верхняя Марна.
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Мэй рассказала, зачем Британия атаковала Сирию
Премьер Британии Тереза Мэй сообщила, что отдала приказ военным «нанести точные удары по территории Сирии» для того, чтобы уничтожить объекты, на которых якобы производилось химическое оружие.
«Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и точном ударе, который не усилит напряжение в регионе», — говорится в лицемерном заявлении британского премьера.
Мэй добавила, что было «сделано все возможное, чтобы удар не привел к жертвам среди мирного населения».
Напомним, ранее Трамп в своём обращении поблагодарил Мэй за «совместную операцию».
Добавим, что удар Мэй, судя по всему, оказался абсолютно безрезультативным: по данным сирийского государственного информагентства SANA, силам ПВО Сирии удалось нейтрализовать все британские ракеты.
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Минобороны России сообщило подробности о ракетных ударах Коалиции США
В Министерстве обороны России сообщили подробности об агрессии Коалиции США против Сирии.
14 апреля с 3:42 (мск) до 5:10 (мск) самолётами и кораблями Вооружённых сил США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесён ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.
Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.
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Ответ агрессору: Кадры перехвата ракет Коалиции США, нацеленных на Дамаск (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликованы первые кадры перехвата ракет Коалиции США, нацеленных на Дамаск.
Известно, что ПВО Сирии сбило не менее 13 ракет западных агрессоров.
Атака западной коалиции началась в 04.00 по московскому времени: французские, британские и американские военные силы нанесли удары по целям в САР.
Менее чем через час Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что операция завешена и США не планируют проводить дополнительные удары по объектам Сирийской армии.
На фото ниже показаны остатки одной из сбитых ракет.
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Пентагон: Нападение Коалиции США на Сирию завершено. ПВО сбили не менее 13 ракет, — подробности агрессии (+ФОТО)
Ракетные удары по Сирии в настоящее время завершены, об этом заявил председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Также Данфорд сообщил, что Вашингтон не уведомлял Россию о времени нападения на Сирию: «Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полётов».
Министр обороны США Джеймс Мэттис утверждает, что в Пентагоне предпринимают все меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения и иностранных граждан в Сирии.
Мэттис добавил, что США не планируют проводить дополнительные удары по объектам Сирийской Арабской Армии.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, целями атак были лишь те объекты, на которых можно создавать и использовать химическое оружие.
Сбиты не менее 13-ти ракет западных агрессоров.
По данным телеканала Fox News, часть сирийской военной авиации перебазировалась на российскую авиабазу Хмеймим под защиту ПВО РФ.
По информации агентства САНА, аэропорт Дамаска атакам не подвергался.
Пока сообщается, что под удар попал некий крупный военный объект под Дамаском, где якобы проводилось тестирование химических и биологических видов оружия. Также были атакованы окрестности международного аэропорта Дамаска.
По подтверждённым данным, взрывы прогремели на базе 1-го танкового корпуса, расположенной в 27 км к югу от Дамаска в н.п. Аль-Кисва.
Также мишенью стал командный пункт и склады к западу от города Хомс, где могли храниться компоненты химоружия.
Позже появились данные об атаке на авиабазу Хальхаля в южной провинции Сувейда.
Возможно под удар попали иранские базы Тель Мари и Азра в провинции Дераа, по ним могли ударить израильские ВВС.
В агрессии Запада приняли участие эсминцы Porter, Donald Cook и Higgins, запустившие крылатые ракеты «Томагавк».
Французские истребители Mirage, Британские истребители Tornado и американские бомбардировщики B-1 нанесли удары с воздуха.
Будьте внимательны: в сети много фейковых видео со страшными взрывами, которые не имеют никакого отношения к этим событиям.
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Первые кадры: ПВО отражает удары Коалиции США по Сирии (ВИДЕО)
Силы противовоздушной обороны отражают удары по Дамаску и другим городам, которые атакуют ракетами военные США, Франции и Великобритании.
Первый удар пришёлся по окрестностям Дамаска. В настоящее время сирийские ПВО сбивают американские крылатые ракеты «Томагавк».
Также ракетные удары были нанесены по военной базе «Аль-Хальхаль» в Сувейде, исследовательским центам в Масиафе и Джамрае и по штаб-квартире «Хезболлы» в аль-Кусейре. Также появляется информация об атаках военных баз в провинциях Хама и Дераа, кроме того, под огнём штаб Республиканской гвардии в Алеппо.
В нападении на Сирию принимают участие бомбардировщики B-1, передаёт телеканал FOX News.
«ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии», — передаёт агентство SANA.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ нанести удар по Сирии.
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МОЛНИЯ: Первый удар Коалиции США нанесён по Дамаску, чаcть ракет сбита силами ПВО
Первые удары Коалиции США нанесены по окрестностям Дамаска.
Корреспондент Русской Весны с места событий сообщает, что первые удары пришлись по Дамаску и его окрестностям — по району Аль-Кисве. Ракета взорвалась в руинах между Харастой и Дамаском. Большая часть ракет была сбиты силами ПВО.
Как сообщала Русская Весна, президент США Дональд Трамп сегодня отдал приказ атаковать сирийские военные объекты.
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МОЛНИЯ: Трамп отдал приказ атаковать Сирию
Американский президент Дональд Трамп заявил, что отдал приказ атаковать военные объекты в Сирии.
«Некоторое время назад я приказал Вооружённым сил США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада», — уточнил Трамп.
«Совместная операция с Вооружённых сил Франции и Великобритании сейчас началась, мы благодарим их», — добавил президент США во время своего телевизионного обращения, которое в прямом эфире транслировали местные телеканалы.
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СРОЧНО: Трамп хочет покарать Россию и Иран мощным ударом в Сирии, — WSJ
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп настаивает на максимально масштабном ударе по Сирии, при котором бы пришлось «заплатить» России и Ирану. Об этом сообщает авторитетное американское издание The Wall Street Journal cо ссылкой на источники в Белом Доме.
«Во время встреч с министром обороны Джеймсом Метисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы режим Асада, но и заставила бы заплатить двух его иностранных покровителей, Россию и Иран», — цитирует WSJ слова представителя администрации президента.
«Дональд Трамп призывает своих военных советников согласиться на более масштабный удар по Сирии, чем тот, который они считают разумным», — добавляет издание
«Трамп недоволен более ограниченными вариантами, которые ему до сих пор предлагали», — говорится в статье The Wall Street Journal.
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ВАЖНО: Военные захватили лабораторию с химоружием боевиков под Дамаском (ВИДЕО)
При зачистке Восточной Гуты бойцы Вооружённых сил САР нашли мастерскую для изготовления снарядов и большую лабораторию боевиков по производству отравляющих веществ в посёлке Афрантис в пригороде Дамаска, передаёт политуправление Минобороны Сирии.
Военные сообщают, что ресурсов лаборатории хватало для изготовления различных типов боевых отравляющих веществ.
«Она оборудована для производства различных видов токсичных веществ и имеет все необходимое оборудование для изготовления порошков, используемых при изготовлении запрещенного оружия», — сообщает сирийские оборонное ведомство.
В лаборатории найден хлор и защитное снаряжение, а также специальные контейнеры и ампулы, используемые для смешивания реагентов.
В политуправлении САА добавили, что в районе Афрантиса была также найдена большая мастерская по изготовлению самодельных снарядов разного калибра — 60 мм, 80 мм и 180 мм, а также других боеприпасов и СВУ.
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Химическая лаборатория в Афтарисе
По мере изучения территории Восточной Гуты продолжают всплывать чудесные находки. После лаборатории обнаруженной в Айн-Тарме, был обнаружен еще один объект боевиков, представляющий из себя лабораторию по производству кустарного хим.оружия.
Как сообщает SANA: «Лаборатория, оставленная террористами в населении Афтарис, оборудована для производства различных видов токсичных веществ и имеет все необходимое оборудование для изготовления порошков, используемых при изготовлении запрещенного оружия. По данным собеседника агентства, в лаборатории были хлор, защитное снаряжение, а также различные контейнеры для смешивания веществ"
Госдеп прокомментировал информацию о причастности Британии к провокации в Думе
Великобритания не причастна к инциденту в сирийском городе Дума, Россия своими утверждениями об обратном все ставит «с ног на голову», заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
«Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому (инциденту)», — заявила Науэрт на брифинге.
Она добавила, что США, а также Великобритания и Франция по-прежнему убеждены в том, что Думе была совершена химическая атака, которую провели власти Сирии.
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США не ведут переговоров с Россией по Сирии на высоком уровне, — Госдеп
Госдепартамент США не ведет переговоров с Россией о ситуации в Сирии на высоком уровне, заявила в пятницу журналистам официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт.
«Я не знаю, были ли у нас переговоры на высоком уровне с Россией. Возможно, они ведутся на низком уровне», — сказала она.
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Это провал: Британский генерал рассказал правду о химатаке в Сирии и был отключён от эфира Sky News (ВИДЕО)
Один из крупнейших британских телеканалов — Sky News прервал разговор с экс-командующим силами армии Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу, рассказавшем о том, что у Вооружённых сил САР не могло быть никакого мотива для химической атаки в Восточной Гуте.
Генерал Шоу выступал в прямом эфире, где заявил, что правительственные войска Сирии в последнее время делают большие успехи в борьбе с террористическими и радикальными исламистскими бандформированиями, и потому у командования САА нет ни малейшего повода к проведению химических атак.
«Я считаю, что мы кое-что упускаем из вида… а именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают», — подчеркнул военачальник.
Джонатан Шоу процитировал недавнее заявление генерала Пентагона в конгрессе о том, что «Асад выиграл эту войну, и нам надо это принять», также он напомнил пост президента США Дональда Трампа в «Твиттер» о скорой победе над террористической группировкой ИГИЛ* и скором уходе американских войск из Сирии.
«И вдруг мы получаем химическую атаку (в городе Дума, — прим. РВ)…» — попытался закончить мысль британский генерал, но ведущая Sky News не дала ему договорить.
«Простите, мы очень сожалеем, вы ждали нас так долго, но мы должны прерваться. Очень жаль», — сказала тележурналистка, и связь с экс-командующим силами армии Великобритании в Ираке была прервана.
Напомним, что неделю назад Запад обвинил режим «Башара Асада» в химической атаке под Дамаском — в городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной вертолётом ВВС САР. МИД России заявил, что цель информационной провокации о применении отравляющих веществ ВС САР — выгородить террористов и оправдать планируемую агрессию Запада. Интересно, что в Генштабе ВС РФ ещё 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Англичанка гадит
По данным российских военных, за инсценировкой "хим.атаки" боевиками стояла Британия. Целью провокации была организация внешней атаки на сирийское правительство.
Заявление МО РФ.
Показания свидетелей.
Заявление Лаврова.
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Подлая атака Сирии. Подлое руководство нашей России. Снова утерли себе сопли, беспокоясь за ворованные у народа и выведенные из страны богатства. За предательство, за допущенное унижение РОССИИ заслуживают народного суда и высшей меры – РАССТРЕЛ!
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В апреле 2014 года в Чёрном море у эсминца Дональд Кук, Российским самолётом СУ-24, была полностью отключена электроника. А сегодня не было предпринято никаких действий для наказания агрессора.
Это либо подлость, либо трусость.
Для путинистов показательная репетиция! Теперь можно бомбить и Иран и Россию- ответки не последует. Ну и где супер современное оружие Пукина. Путинисты голосовали за Пу в надежде, что он защитит Россию, ну что рассеялись иллюзии?
На фоне этого унизительного акта и Порошенко активизируется, бандеровцы воспрянут духом.
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Если жесткого ответа не будет, как не было после гибели бойцов Вагнера, то ждите новую агрессию, чего и дождались. Отвечать нужно жестко – потопить два корабля что обстреливали Сирию, но до этого предупредить экипажи военных судов что судна будут уничтожены и дать время на эвакуацию персонала, затем уничтожить корабли. После истечения времени ультиматума, если экипажи не будут эвакуированы, нанести ракетные удары по кораблям и вывести их из строя.
Промолчать, значит снова утереться как произошло после гибели бойцов Вагнера.