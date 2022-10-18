Максим Токарев. “Сражение в заливе Лейте”. Часть 2. “Бой у острова Самар”
Максим Токарев. “Сражение в заливе Лейте”. Часть 2. “Бой у острова Самар”.
Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/
Описание японских сил.
Ход морского боя у о. Самар.
Жертвенная атака трёх эсминцев, на японскую эскадру.
Парадоксальный отход японского флота.
Важность точной оценки обстановки.
Выводы.
Предыдущие ролики Максима Токарева.
Сражение в заливе Лейте. Часть 1:
https://youtu.be/jGKfAA5KYPg
Капитаны Немо Битвы за Мидуэй:
https://youtu.be/54aqmBHrQDY
Первый камикадзе:
https://youtu.be/5s2kLb3AtbY
Цветок сакуры – реактивный камикадзе:
https://youtu.be/lLG9QklaA-Y
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