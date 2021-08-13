Сражение в Коралловом море. Финал / Максим Токарев и Егор Яковлев
Продолжаем разговор с Максимом Токаревым о сражении в Коралловом море, произошедшем в 1942 году на Тихоокеанском театре военных действий. В этот раз обсудим адмирала Флетчера и командующего японскими силами Сигэёси Иноуэ; поговорим о десанте в Новую Гвинею; ударе «Йорктауна» по острову Тулаги; о ходе действий сторон в сражении. Кто был главными действующими лицами битвы? Какие потери понесли обе сражавшиеся страны и, в конце концов, какое значение имело сражение в Коралловом море для всей Второй Мировой войны? Об этом и многом другом – рассказывает историк Максим Токарев вместе с основателем ЦИ Егором Яковлевым.
Полное расписание лекций-экскурсий Егора Яковлева тут — https://vk.com/egortrip
Аудиоверсия лекции — https://t.me/egoryakovleff/200