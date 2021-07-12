Сражение в Коралловом море. Начало/Максим Токарев и Егор Яковлев
В гостях у «Цифровой истории» вновь историк военно-морского флота Максим Токарев с увлекательным рассказом о сражении в Коралловом море, произошедшем в 1942 году на Тихоокеанском театре военных действий. Что известно о первом в истории сражении авианосцев? Как японцы и американцы были подготовлены перед сражением? Чем географически примечателен этот регион, находящийся около Австралии? Об этом и многом другом – рассказывает прекрасный историк Максим Токарев вместе с основателем ЦИ Егором Яковлевым.