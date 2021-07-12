Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Сражение в Коралловом море. Начало/Максим Токарев и Егор Яковлев

37 0

В гостях у «Цифровой истории» вновь историк военно-морского флота Максим Токарев с увлекательным рассказом о сражении в Коралловом море, произошедшем в 1942 году на Тихоокеанском театре военных действий. Что известно о первом в истории сражении авианосцев? Как японцы и американцы были подготовлены перед сражением? Чем географически примечателен этот регион, находящийся около Австралии? Об этом и многом другом – рассказывает прекрасный историк Максим Токарев вместе с основателем ЦИ Егором Яковлевым.

Аудиоверсия лекции – https://t.me/egoryakovleff/53
Все ролики с Максимом Токаревым можно просмотреть в нашем плейлисте – https://www.youtube.com/watch?v=pS5kn…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zKKBIz7KKdk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Топография Тартарии
15 людей получившихся в результате смешивания кровей.
Море стало красным от крови: дерзкий рейд русской эскадры уничтожил целый флот в крупнейшем сражении (ФОТО)
Сидоров Г.А. книга "Тайный проект Вождя"
Сидоров Г.А - Энергообмен между мужчиной и женщиной [2012]
Вышла книга Г.А. Сидорова "Тайный проект Вождя"
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru