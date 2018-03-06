Останки “Лексингтона”

3 марта в Коралловом море были найдены останки американского авианосца "Лексингтон".В мае 1942 года авианосец принимал участие в первом сражении авианосных групп в истории, которое состоялось в ходе битвы в Коралловом море. По ее итогам японцы добились определенного тактического успеха, но стратегически сражение закончилось скорее в пользу американцев.Часть историков не отдает предпочтение одной из сторон и считает, что сражение закончилось вничью.Схема сражения в Коралловом море, где японцы потеряли легкий авианосец "Сехо", а американцы "Лексингтон", танкер "Неошо" и эсминец "Симс".Для тех, кто не в курсе, о чем идет речь."Лексингтон" отбивает удары авиагрупп с "Секаку".Американская хроника 1942 года посвященная битве в Коралловом море.Битва в Коралловом море в цвете. Немного цветных кадров, как американских, так и японских."Лексингтон" был сильно поврежден в ходе атак японских авиагрупп с авианосцев "Секаку" и "Дзуйкаку", после чего там произошел внутренний взрыв и экипаж был вынужден покинуть корабль, который был добит эсминцами сопровождения.Погибающий авианосец.Ну а на днях его из подводного небытия вытащил Пол Аллен, который уже давно промышляет экспедициями к потопленным кораблям времен второй мировой войны, наиболее известными из которых стали экспедиции к останкам британского линейного крейсера "Худ" потопленного "Бисмарком" и японского суперлинкора "Мусаси" потопленного американского авиацией.Останки корабля лежат на глубине 3 километра в чуть более 810 километрах от австралийского побережья.Одна из не взорвавшихся торпед, которыми добивали "Лексингтон"Неплохо сохранившийся палубный истребитель.До гибели авианосца, пилот этого истребителя успел сбить 4 японских самолета.Значительная часть авиагруппы "Лексингтона" погибла вместе с авианосцем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com