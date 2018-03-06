Останки “Лексингтона”
23:48. 6 марта 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: brahman
3 марта в Коралловом море были найдены останки американского авианосца "Лексингтон".
В мае 1942 года авианосец принимал участие в первом сражении авианосных групп в истории, которое состоялось в ходе битвы в Коралловом море. По ее итогам японцы добились определенного тактического успеха, но стратегически сражение закончилось скорее в пользу американцев.
Часть историков не отдает предпочтение одной из сторон и считает, что сражение закончилось вничью.
Схема сражения в Коралловом море, где японцы потеряли легкий авианосец "Сехо", а американцы "Лексингтон", танкер "Неошо" и эсминец "Симс".
Для тех, кто не в курсе, о чем идет речь.
Для выполнения первой задачи японские сухопутные и военно-воздушные силы сосредоточились в районе Рабаула, на острове Новая Британия, а военно-морские силы — в районе Трука, на Каролинских островах, в 1000 милях к северу. Высадку десантов прикрывало авианосное ударное соединение, готовое отразить контрудары американцев. Оно состояло из авианосцев «Дзуйкаку» и «Сёкаку» с эскортом из крейсеров и эсминцев и имело 125 самолетов (42 истребителя и 83 бомбардировщика). Их могли поддержать еще 150 самолетов, расположенных в Рабауле.
Американская разведка раскрыла основные нити японского плана, и адмирал Нимиц направил на юг все имеющиеся у него силы: два авианосца — «Йорктаун» и «Лексингтон» — из Пёрл-Харбора со 141 самолетом (42 истребителя и 99 бомбардировщиков) и две группы крейсеров для их охраны. (Два других американских авианосца — «Энтерпрайз» и «Хорнет», — возвратившиеся после выполнения задачи при налете на Токио, тоже получили приказ срочно следовать в Коралловое море, но они прибыли туда слишком поздно, когда сражение уже закончилось.)
3 мая японцы высадились на острове Тулаги и заняли его, не встретив сопротивления (небольшой австралийский гарнизон был заранее предупрежден и выведен с острова). В это время «Лексингтон» заправлялся топливом в море, а «Йорктаун» под командованием контр-адмирала Флетчера оказался еще дальше от места действия. Однако на следующий день, находясь почти в 100 милях от Тулаги, он нанес ряд ударов. Правда, они не имели особого эффекта, если не считать потопления японского эсминца. «Йорктауну» удалось избежать ответного удара. Накануне два японских авианосца получили задачу доставить в Рабаул несколько истребителей (авианосцы отправили из района боевых действий лишь потому, что хотели сэкономить на лишней перегонке самолетов). Это положило начало целому ряду ошибок и недоразумений с обеих сторон; в результате всего этого выиграли американцы.
Авианосная группа адмирала Такаги прошла восточнее Соломоновых островов в Коралловое море в надежде нанести удар американскому авианосному соединению с тыла. Тем временем «Лексингтон» присоединился к «Йорктауну», и оба авианосца направились на север на перехват японских сил вторжения, находившихся на пути к Порт-Морсби. 6 мая, в черный день капитуляции Коррехидора, авианосные группы американцев и японцев пытались найти друг друга, но так и не вступили в соприкосновение, хотя одно время их отделяло всего лишь 70 миль.
Утром 7 мая японские разведывательные самолеты доложили, что им удалось обнаружить авианосец и крейсер. Такаги немедленно приказал нанести массированный бомбовый удар, и обнаруженные корабли быстро потопили. Оказалось, однако, что жертвами стали всего лишь танкер и эскортировавший его эсминец, так что время и усилия были потрачены зря. В тот же вечер Такаги попытался нанести еще один, уже менее мощный удар, но в результате потерял 20 из 27 самолетов. Тем временем самолеты с авианосца Флетчера, тоже введенного в заблуждение ложным донесением, нанесли удар по силам непосредственного прикрытия высадки в Порт-Морсби. При этом они потопили легкий авианосец «Сёхо», затратив на это всего десять минут. Это было одно из самых быстрых потоплений, зарегистрированных за годы войны. Важнее оказалось другое: японскому командованию пришлось отложить вторжение и приказать своим силам вернуться.
Утром 8 мая американское и японское авианосные соединения наконец завязали бой. Силы сторон были почти равными: у японцев — 121 самолет, у американцев — 122. Их эскорты тоже были почти одинаковы по силе: четыре тяжелых крейсера и шесть эсминцев у японцев; пять тяжелых крейсеров и семь эсминцев у американцев. Однако японцы двигались в зоне облачности, а американцам пришлось действовать в районе чистого неба. Авианосец «Дзуйкаку» остался незамеченным, но «Секаку» получил три попадания бомб, и пришлось вывести его из боя. В «Лексингтон» попали две торпеды и две бомбы, а последующие взрывы внутри авианосца завершили гибель этого любимца моряков, который они ласково называли «Леди Лекс». Более подвижный «Йорктаун» отделался одним попаданием бомбы.
Во второй половине дня Нимиц приказал авианосному соединению покинуть Коралловое море, тем более что угроза для Порт-Морсби на время миновала. Японцы тоже оставили район боевых действий, ошибочно полагая, что оба американских авианосца потоплены.
По абсолютным потерям американцы вышли из боя в несколько лучшем положении: 74 самолета против более 80 у японцев и 543 человека против более 1000. Однако американцы лишились тяжелого авианосца, тогда как японцы потеряли легкий. Более важно то, что американцы сорвали японский план захвата стратегического объекта — Порт-Морсби на Новой Гвинее. К тому же благодаря техническому превосходству американцам удалось вовремя отремонтировать «Йорктаун» для следующего этапа войны на Тихом океане, тогда как ни один из двух японских авианосцев, участвовавших в сражении в Коралловом море, не был подготовлен для другого, более решающего сражения.
Сражение в Коралловом море было первым в истории боем между флотами, которые так и не увидали друг друга. Вскоре предстояло повторить подобное сражение в более широком масштабе.
"Лексингтон" отбивает удары авиагрупп с "Секаку".
Американская хроника 1942 года посвященная битве в Коралловом море.
Битва в Коралловом море в цвете. Немного цветных кадров, как американских, так и японских.
"Лексингтон" был сильно поврежден в ходе атак японских авиагрупп с авианосцев "Секаку" и "Дзуйкаку", после чего там произошел внутренний взрыв и экипаж был вынужден покинуть корабль, который был добит эсминцами сопровождения.
Погибающий авианосец.
Ну а на днях его из подводного небытия вытащил Пол Аллен, который уже давно промышляет экспедициями к потопленным кораблям времен второй мировой войны, наиболее известными из которых стали экспедиции к останкам британского линейного крейсера "Худ" потопленного "Бисмарком" и японского суперлинкора "Мусаси" потопленного американского авиацией.
Останки корабля лежат на глубине 3 километра в чуть более 810 километрах от австралийского побережья.
Одна из не взорвавшихся торпед, которыми добивали "Лексингтон"
Неплохо сохранившийся палубный истребитель.
До гибели авианосца, пилот этого истребителя успел сбить 4 японских самолета.
Значительная часть авиагруппы "Лексингтона" погибла вместе с авианосцем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com