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Максим Токарев. “Сражение в заливе Лейте”. Часть 1

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Максим Токарев. “Сражение в заливе Лейте”. Часть 1.

Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/

Предыдущие ролики Максима Токарева.
Капитаны Немо Битвы за Мидуэй:
https://youtu.be/54aqmBHrQDY
Первый камикадзе:
https://youtu.be/5s2kLb3AtbY
Цветок сакуры – реактивный камикадзе:
https://youtu.be/lLG9QklaA-Y

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jGKfAA5KYPg
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