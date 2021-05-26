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Битва за Мидуэй. Планы японцев/Максим Токарев и Егор Яковлев

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В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев с рассказом о крупном морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. Можно ли Мидуэйское сражение назвать «американским Сталинградом», как настаивает зарубежная историография? Какова военная предыстории региона, где развернулось сражение? Как проходило противостояние между США и Японией на Тихом океане? Как адмирал Ямамото планировал победить Америку? В каком состоянии стороны подошли к битве за Мидуэй? Об этом – в новой увлекательном исторической лекции на ЦИ.

1:08 – можно ли назвать битву за Мидуэй «американским Сталинградом»?
5:00 – могли ли японцы победить?
10:15 – отношение союзников к использованию японского вооружения
17:45 – предыстория битвы. Март 1942 года.
21:30 – другие фронты Второй мировой войны.
27:50 – о родоначальнике геополитики
28:41 – значение сражения за атолл Мидуэй. Как Япония смотрела на задачи предстоящей битвы?
31:43 – характеристика Ямамото
40:00 – противоречия в японской армии
48:00 – о планировании японского морского генерального штаба на тихоокеанском фронте
1:00:45 – о географическом и политическом значении атолла Мидуэй
1:10:24 – первый и второй по Мидуэй в 1941-1942 годах
1:13:00 – что имел в виду адмирал Ямамото, указывая генштабу Мидуэй?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pS5knSHgEMA
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