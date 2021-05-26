В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев с рассказом о крупном морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. Можно ли Мидуэйское сражение назвать «американским Сталинградом», как настаивает зарубежная историография? Какова военная предыстории региона, где развернулось сражение? Как проходило противостояние между США и Японией на Тихом океане? Как адмирал Ямамото планировал победить Америку? В каком состоянии стороны подошли к битве за Мидуэй? Об этом – в новой увлекательном исторической лекции на ЦИ.

1:08 – можно ли назвать битву за Мидуэй «американским Сталинградом»?

5:00 – могли ли японцы победить?

10:15 – отношение союзников к использованию японского вооружения

17:45 – предыстория битвы. Март 1942 года.

21:30 – другие фронты Второй мировой войны.

27:50 – о родоначальнике геополитики

28:41 – значение сражения за атолл Мидуэй. Как Япония смотрела на задачи предстоящей битвы?

31:43 – характеристика Ямамото

40:00 – противоречия в японской армии

48:00 – о планировании японского морского генерального штаба на тихоокеанском фронте

1:00:45 – о географическом и политическом значении атолла Мидуэй

1:10:24 – первый и второй по Мидуэй в 1941-1942 годах

1:13:00 – что имел в виду адмирал Ямамото, указывая генштабу Мидуэй?

