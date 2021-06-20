Битва за Мидуэй. Заключительный этап/Максим Токарев и Егор Яковлев
В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев. Он продолжил рассказ о морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. В этот раз речь пойдет о заключительном этапе боя. Как закончилось сражение? В чем были ключевые ошибки японцев? Каковы политические и стратегические итоги Мидуэя? Об этом и другом – в новой увлекательной лекции на ЦИ.
«Битва за Мидуэй. Планы японцев» — https://youtu.be/pS5knSHgEMA
«Битва за Мидуэй. Планы американцев» — https://youtu.be/0bSnDBII1gU
«Битва за Мидуэй. Начальный этап» — https://youtu.be/rQFpOUg8qUM