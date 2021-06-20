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Битва за Мидуэй. Заключительный этап/Максим Токарев и Егор Яковлев

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В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев. Он продолжил рассказ о морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. В этот раз речь пойдет о заключительном этапе боя. Как закончилось сражение? В чем были ключевые ошибки японцев? Каковы политические и стратегические итоги Мидуэя? Об этом и другом – в новой увлекательной лекции на ЦИ.

«Битва за Мидуэй. Планы японцев» — https://youtu.be/pS5knSHgEMA
«Битва за Мидуэй. Планы американцев» — https://youtu.be/0bSnDBII1gU
«Битва за Мидуэй. Начальный этап» — https://youtu.be/rQFpOUg8qUM
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7cDY3TdPo8k
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