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Битва за Мидуэй. Начальный этап/Максим Токарев и Егор Яковлев

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В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев. Он продолжил рассказ о морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. В этот раз речь пойдет о первом этапе боя. Какие были технические проблемы у японской морской авиации? Чем качественно отличались личные составы американцев и японцев? Какую роль при Мидуэе сыграл «туман войны», и как развивались события сражения за атолл Мидуэй? Об этом и другом – в новой увлекательной лекции на ЦИ.

«Битва за Мидуэй. Планы японцев» — https://youtu.be/pS5knSHgEMA
 
«Битва за Мидуэй. Планы американцев» — https://youtu.be/0bSnDBII1gU
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rQFpOUg8qUM
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