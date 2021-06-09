Битва за Мидуэй. Начальный этап/Максим Токарев и Егор Яковлев
В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев. Он продолжил рассказ о морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. В этот раз речь пойдет о первом этапе боя. Какие были технические проблемы у японской морской авиации? Чем качественно отличались личные составы американцев и японцев? Какую роль при Мидуэе сыграл «туман войны», и как развивались события сражения за атолл Мидуэй? Об этом и другом – в новой увлекательной лекции на ЦИ.