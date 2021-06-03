Битва за Мидуэй. Планы американцев/Максим Токарев и Егор Яковлев
В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев. Он продолжил рассказ о морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. В этот раз затронута тема о планах и подготовке американцев. Как проходило противостояние между США и Японией на Тихом океане? Как американцы планировали победить японцем? В каком состоянии стороны подошли к битве за Мидуэй? Об этом – в новой увлекательном исторической лекции на ЦИ.
«Битва за Мидуэй. Планы японцев» — https://youtu.be/pS5knSHgEMA