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Битва за Мидуэй. Планы американцев/Максим Токарев и Егор Яковлев

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В гостях у «Цифровой истории» историк военно-морского флота Максим Токарев. Он продолжил рассказ о морском сражении у атолла Мидуэй, произошедшем в июне 1942 года, между американцами и японцами. В этот раз затронута тема о планах и подготовке американцев. Как проходило противостояние между США и Японией на Тихом океане? Как американцы планировали победить японцем? В каком состоянии стороны подошли к битве за Мидуэй? Об этом – в новой увлекательном исторической лекции на ЦИ.

«Битва за Мидуэй. Планы японцев» — https://youtu.be/pS5knSHgEMA

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0bSnDBII1gU
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