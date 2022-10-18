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Ливонская война – первая битва с объединённым Западом. Откуда тянутся корни русофобии

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Большую часть царствования Ивана Грозного Россия вела тяжелую Ливонскую войну, которая тянулась ни много ни мало 25 лет. Она стала первым столкновением России с коалицией западноевропейских держав. Началась эта война с разгрома русской армией Ливонского ордена, а завершилась героической обороной Пскова от поляков. Сегодня её редко вспоминают. А вспомнить есть что… В частности, первые европейские санкции против нашей страны. Лекция историка, популяризатора науки, писатель, номинанта литературной премии «Александр Невский» Сергея Цветкова.

Запись произведена на литературной площадке КУЛЬТБРИГАДА.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1dy44ZSa-Ms
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