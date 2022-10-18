Ливонская война – первая битва с объединённым Западом. Откуда тянутся корни русофобии
Большую часть царствования Ивана Грозного Россия вела тяжелую Ливонскую войну, которая тянулась ни много ни мало 25 лет. Она стала первым столкновением России с коалицией западноевропейских держав. Началась эта война с разгрома русской армией Ливонского ордена, а завершилась героической обороной Пскова от поляков. Сегодня её редко вспоминают. А вспомнить есть что… В частности, первые европейские санкции против нашей страны. Лекция историка, популяризатора науки, писатель, номинанта литературной премии «Александр Невский» Сергея Цветкова.
Запись произведена на литературной площадке КУЛЬТБРИГАДА.
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