Проект воцарения Романовых

То, что произошло с Биарнией, или Скифо-Сибирской Русью, хотя и кратко, но мы уже рассказывали. Теперь поговорим о другом проекте деятелей из Ватикана. Он был направлен на искоренение на Руси ведического христианства – церкви Сергия Радонежского. Понятно, что в военном плане разгромить Европейскую Русь – проектировщики не сумели. Своих сил не хватило, чужих поблизости под руками не оказалось. Но тёмные не расстроились. Они снова применили излюбленный приём – стали формировать вокруг Московского князя мощную пятую колонну влияния и, используя её, постарались внушить Ивану III, что Московское государство является преемником Римской империи. Казалось бы, что тут особенного, ну и пусть себе думают что хотят. На самом деле против Руси был применён оккультный приём отождествления. Всем известно, что стало с Римом. Он был уничтожен. Поэтому отождествлять своё общество с погибшим было нельзя, и митрополит Московский попытался объяснить Ивану III, что некоторые бояре и кое-кто из церковников им явно манипулируют. Но возгордившийся значимостью своего положения, молодой князь не послушал дальновидного священнослужителя. Зачем же Ивану III внушалось, что его государство является преемником Рима и Византии? Чтобы он в военном плане не помог последней отбиться от турок. Всё просто «если я являюсь наследником дяди Васи, то чем скорее этот дядя сыграет в ящик, тем лучше». Логика железная, это с одной стороны, с другой – для того, чтобы Иван III женился не на русской девушке, а на племяннице византийского императора, чтобы ещё глубже увязло его сознание в делах отживающей своё насквозь прогнившей империи. Всё так и произошло – Софья Палеолог, племянница последнего императора Византии, стала женой Ивана III. Теперь русский князь оказался на крепком византийском крючке. Со своей стороны, жрецы Сета-Амона при Ватикане, используя, как всегда, ложные обещания, склонили византийского патриарха к признанию главенства над византийским христианством Римской католической церкви. За это папская курия обещала помочь Византии сокрушить насевших на неё турок.

Взятие турками Константинополя

Естественно, обещание выполнено не было, его для того и давали, чтобы не выполнять. Наверняка Иван III мог помочь военной силой своему родственнику из Византии, но по понятным причинам не захотел. Он сослался на то, что занят войной с католической Литвой. Что у него натянутые отношения с Ливонским Орденом и на востоке назревает война с Большой Ордой. Князь говорил правду, всё так и было. Но даже небольшой отряд русских при обороне Константинополя мог многое решить. Турки традиционно не любили воевать с русскими, к тому же крымский хан в то время был союзником Москвы. В результате в 1453 году Византийская империя прекратила своё существование. Этого как раз Ватикан и добивался. Теперь масса обездоленных греческих священников хлынула на единоверную Русь, чтобы дальше жить, им нужны были приходы.

Но на Руси набрало силу созданное Сергием Радонежским ведическое христианство, где место ветхозаветного Амона-Яхве занял Отец Небесный, фактически древний Род, причём в своей ипостаси Творца или Сварога. Место Богоматери – Богиня единства всего сущего – Лада-матушка. На Руси чтили и другие ипостаси Рода, просто не называли их, чтобы не раздражать Ватикан именами апостолов. Но это был своеобразный камуфляж, так как имена древних Богов все сохранились. Отождествление же придавало силы солнечному христианству. Понятно, что византийские попы, не понимая русского православия, бросились в ноги к своей соотечественнице Софье с просьбой о возвращении византийского канона. Понятно, что византийская принцесса их услышала. Всё это осталось за рамками русской исторической науки, но такие события произошли. Фактически после гибели Византийской империи на Руси начался новый этап христианизации. Дело усугубилось ещё и тем, что вокруг Ивана III, усилиями Ватикана образовалась мощная, прозападно настроенная, пятая колонна. Старый надёжный приём тёмного жречества. Многие из бояр, которые окружали великого князя, происходили из элит бывших удельных княжеств, поэтому особой симпатии к его объединительной политике не питали. Они искали любую возможность сближения с силами Запада, чтобы хоть как-то приостановить дальнейшее усиление княжеской власти. С одной стороны, движущей силой их поведения являлась обида за утраченные княжеские вотчины, с другой – делало своё дело золото, которое эти люди получали от возникшей на русской земле сети тайного общества. Понятно, что под влиянием своего окружения, Иван III очень скоро пришёл к решению о необходимости религиозной реформации в пользу византийских беженцев.

Об этой церковной реформе мало что известно, но она была. Тихая, незаметная, постепенная. Кончилось тем, что христианская церковь Сергия Радонежского вынуждена была уступить греческой и уйти в подполье. Но жрецов Сета-Амона при Ватикане манил к себе новгородский архив. Ещё бы! Ведь в подвалах Святой Софии Великого Новгорода кроме государственного архива и библиотеки хранились книги и архивы Старгорода, Волина, Ретры, Торнова и Арконы.

Несколько веков назад жрецы западной Руси, понимая, что венетская Русь обречена, перевезли архивы и библиотеки в свою восточную колонию – Великий Новгород. Ватикану книги и архивы из этих библиотек нужны были как воздух. Ради того, чтобы их заполучить, на Новгород было совершено несколько крестовых походов, но новгородцы с честью отразили все обрушившиеся на них удары. С немцами, датчанами, шведами и Ливонским Орденом новгородцы всегда бились насмерть. Тогда против них решено было применить другую тактику – натравить на новгородцев единокровников и единоверцев из Московии. Поначалу Иван III не стремился воевать с Новгородом. У него хватало забот с Большой Ордой хана Ахмата. Кроме того, не складывались, как хотелось бы, отношения с Казанью. Но под влиянием суфлёров из прозападной партии князь со временем склонился к мысли о присоединении Великого Новгорода. Что называется, лёд тронулся, война началась.

Любопытно, что приготовления к войне с Великим Новгородом у Московского правителя начались только с того момента, когда он понял, что архиепископ Новгородский владыка Феофил в борьбе последователей церкви Сергия Радонежского с носителями и пропагандистами Византийского канона принял сторону последних. Владыка предал не только свой народ, но и своё вольное Отечество. Понятно, что его позиция отразилась на ходе военных действий. Когда войска Данилы Холмского полководца Ивана III, стали разорять земли Великого Новгорода, новгородцы, естественно, вынуждены были двинуть на них свою армию, и у села Коростынь разразилась первая битва новгородцев с московитами. Сначала тяжёлая пехота Великого Новгорода опрокинула московские рати, осталось только добить армию Ивана III. Но этого не произошло, потому что новгородская конница – гордость вольного города, которая подчинялась лично самому владыке Феофилу, вместо того, чтобы атаковать, развернувшись, вышла из боя. Воеводы владычного полка заявили, что Феофил послал их сражаться только с псковичами – союзниками Московии, но не с самой Москвой. Битва была проиграна. Как говорится в Московских хрониках, архиепископ Новгородский Феофил перед битвой даже не благословил своё войско. Вот принцип разделения в действии. В результате – тысячи убитых соплеменников и торжество московского князя.

Примерно то же самое произошло в решительной битве москвичей с новгородцами при Шеломе. Опять в начале сражения новгородцы стали теснить московитов. Но в решительный момент, когда надо было отразить фланговый удар московской конницы, новгородская военная рать, повинуясь наставлению владыки Феофила, предпочла сдаться москвичам на «милость победителя». Разгром был полный. После этого московская партия владыки Феофила добилась того, что осаждённый московским войском великий Новгород признал себя побеждённым. Он открыл ворота своей крепости и впустил московское войско. Понятно, что Иван III тут же приказал вывести в хранилища московского кремля библиотеку и архив Великого Новгорода. Наполовину дело было сделано. Теперь осталось переправить всё это огромное духовное наследие в Ватикан – за новгородским архивом и другими бесценными документами погибших городов Полабской Руси было кому присматривать. Осталось только организовать в Московии хорошую смуту, причем такую, чтобы под её прикрытием привести к власти свою прозападно настроенную династию. А там всё пойдёт, как по маслу, – любое желание будет исполнено, и демоны из Ватикана разработали план искоренения на Руси династии Рюриковичей после смерти князя Ивана III и прихода к власти специально подготовленных людей из своего клана. Во время правления в Московии Великого князя Василия тёмные начали подготовку к будущей русской смуте. Как известно, случайностей в мире не бывает. Только глупые люди во всём видят «его величество случай». На самом же деле везде есть своя закономерность. Поэтому в списке 13 фамилий высокопоставленных иллюминатов, не по Вайсхаупту, для отвода глаз, а истинных, по крови, числятся и Романовы, бывшие Захарьины-Юрьевы.

Надо сказать, что Романовы – это единственная русская фамилия в среде носителей нечеловеческих генов. Где и от кого получили эти гены бывшие Захарьины-Юрьевы или Романовы – мы никогда не узнаем. Скорее всего, это произошло не на Руси, а на бывшей родине Захарьиных-Юрьевых, на территории Польского Поморья, предположительно в XIV веке. И скорее всего, гены нелюдей попали к ним не по переднеазиатской линии, а по европейской, из среды чёрной аристократии. Но это всё – предположения. Суть в том, что тайное общество, создавшее в Московии сильную пятую колонну, по приказу своих хозяев из Ватикана, объявило смертельную войну русскому правящему дому Рюриковичей. Основные события этой войны развернулись после того, как царь Иван Васильевич показал себя умным и талантливым правителем. Западу надо было ввести на русской земле крепостное право, но русский правитель не пожелал видеть свой народ в рабстве. Его отказ от проведения навязываемой извне реформы, подстегнул события. Кроме того, русский царь испугал тёмное жречество своим наступлением на осколки бывшей Золотой Орды. Не столько фактом самого завоевания, сколько своим отношением к омусульманенным потомкам Сибирской Руси. На завоёванных землях над населением никаких расправ не чинилось. Татар по приказу царя в русское государство принимали как равноправных граждан. Такой практики по отношению к завоёванному населению просвещённая Европа никогда не знала. Жрецы Сета-Амона поняли, что русский царь не в меру образован и хорошо понимает их старую надёжную политику разделения и стравливания, и был дан приказ срочно от такого царя избавиться. Заодно и от всей династии Рюриковичей.

Из того что мы сказали, можно догадался – почему, чувствуя приближение своей кончины, царь Иван Васильевич взял всё ценное из архива Рюриковичей, а также письменные сокровища, вывезенные его дедом Иваном из подвалов Софии Новгородской, плюс ко всему летописи и книги двух завоёванных ханств – Казани и Астрахани, и всё это спрятал так, что никакие масонские ищейки до сих пор найти не могут. Что сделал русский царь-подвижник? Он заложил мощную информационную бомбу в будущее. Когда-нибудь она всё равно взорвётся. И человечество узнает правду о своём прошлом о том, откуда пришли в Европу народы белой расы, где их древняя прародина, как отделились от славянского пласта кельты и германцы, как была уничтожена Полабская Русь, и об этапах гибели Великой Северной империи, или Биарнии. Скорее всего, Иван Грозный сумел передать свою библиотеку хранителям ведического древнего знания. Наверняка её вывезли из Москвы, и она под присмотром хранится где-нибудь на Урале или на севере в Архангельской области. Главное то, что она не попала в руки нелюдей из Ватикана. Значит, есть надежда, что её когда-нибудь найдут, просто пока не пришло время.

Но вернёмся к русской смуте, которая, в конечном счёте, привела на царство Михаила Романова, бывшего Захарьина-Юрьева. Что мы наблюдаем? Хорошо организованный управляемый хаос. С чего он начался? Естественно, с поражения русского государства в Ливонской войне. Как мы уже знаем, проиграть Ливонскую войну царю Ивану помогли. Причём те люди, кому он более всего доверял. Деятели из пятой колонны отлично знали, как проигранная война создаёт в обществе социальное напряжение, и, понимая причины неудач, царь Иван сделал свой ход. Он создал личную гвардию – корпус опричников. Прогрессивным это было решение или нет? Не просто прогрессивным, но и необходимым для спасения Отечества. Опираясь на опричников, Иван Васильевич разгромил пятую колонну в думных боярах. Но и они нанесли по нему удар. Как уже в наше время выяснилось, Иван Васильевич Грозный умер от отравления хлорной ртутью. Анализ его костей показал, что тяжёлым металлом его поили не один год. От сулемы умерли и жёны царя и его наследник царевич Иван. Масоны придумали миф, что царь убил своего сына, на самом же деле, всё было далеко не так. Это они своими руками сделали это, так как на костях царевича не найдено ни одной царапины. Кто распустил на всю Россию слух, что царь своими руками убил наследника? Масон Карамзин. Кто же ещё! Другие масоны подхватили. Видать, сильно насолил царь своим противникам, если и после его смерти они до сих пор старательно поливают его грязью.

Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать книги Бунича. В них царь Иван Васильевич показан таким злодеем, что читая серию Бунича о полутысячелетней гражданской войне в России, от поведения царя-маньяка волос на голове шевелится. По Буничу, Иван Васильевич только тем и занимался, что направо-налево всех подряд казнил и днём и ночью пытал. Бедных девушек, которые ему отказали, он через промежность распиливал волосяными верёвками, а мужчин сажал на кол, да так, чтобы кол проходил сквозь тело как можно медленнее. По сравнению с царём Иваном Васильевичем знаменитый Влад Дракула – просто ангел. Хотя, как сейчас выяснилось, за все годы правления русского царя, в Московии было казнено всего 5 тысяч человек, всех вместе, включая и уголовников. Во Франции же одна Варфоломеевская ночь унесла более 80 тысяч. Но ведь то Франция – не Россия! Понятно, что Бунич, как «богоизбранный», выполнял заказ своих хозяев. Что он наплёл о И. Сталине говорить не будем и скучно, и противно. Плохо то, что подобных Буничу у нас – хоть отбавляй. Отрадно то, что не все «богоизбранные» служат своим хозяевам. Есть и такие, которые от их цепкой хватки освободились. Жаль, что таких пока немного. Но мы опять несколько отвлеклись, поэтому вернёмся к нашему повествованию.

Царя Фёдора Ивановича современники считали слабоумным. Но так ли это? Скорее всего, чтобы выжить и спасти свою жену, царь вынужден был играть роль психически нездорового человека. Но как мы знаем, это его не спасло. От царя Фёдора Ивановича избавились точно так же, как и от его отца. Возможно, ему в этом помог его шурин Борис Годунов. До сих пор точно никто не знает, кем был Лжедмитрий I. Есть версия, что он на самом деле являлся чудом спасшимся младшим сыном царя Ивана Грозного. Но есть и другое мнение, по которому Лжедмитрий I был беглым монахом расстригой Григорием Отрепьевым. Так это или нет - мы никогда не узнаем. Потому что генетический анализ, который бы мог многое объяснить, провести невозможно. Похоже, именно для этой цели и было сожжено заговорщиками тело убитого самозванца. Странное совпадение, не правда ли? Как говорится, концы в воду. Почерк явно масонский. По всей видимости, Лжедмитрий I являлся их человеком, а чтобы скрыть это – тайное общество на будущее подстраховалось. Но на смену Лжедмитрию на Московском престоле оказался расторопный Василий Шуйский – опять человек из рода Рюриковичей. Если Бориса Годунова царя из знатного ордынского рода, адепты тайного общества терпели (они избавились от него для того, чтобы очистить дорогу к трону своему ставленнику), то нового Рюриковича терпеть никто не собирался. Вот почему у В. Шуйского, сразу после его воцарения, возникло столько проблем, что он не рад был тому, что пришёл к власти. Тут и восстание Болотникова, и появление второго Лжедмитрия, и восстание казачьей верхушки. Словом, не будь у царя Василия гениального полководца, его племянника князя Скопина-Шуйского, вряд ли бы он справился со своими проблемами. Маленькая армия князя Скопина-Шуйского спасла положение. Практически все враги царя Василия были разгромлены. Но вот беда – молодой и популярный полководец из рода Рюриковичей очень понравился патриотически настроенным боярам и, конечно же, народу. В будущем он вполне мог заменить на троне старого своего дядю. Решено было убрать Скопина-Шуйского, да так, чтобы все шишки посыпались на старшего Шуйского. Как всегда одним выстрелом подстрелить двух зайцев. Сколько потом Василий Шуйский не клялся, что он не убивал своего любимого племянника, ему всё равно не поверили. Заговорщики обвинили царя во многих злодеяниях, в том числе и в отравлении лучшего полководца Московии. После судилища невезучего царя насильно постригли в монахи. Всё было кончено. Царская династия Рюриковичей иссякла.

Опять открылась дорога к московскому трону для очередного ставленника. Но, манипулирующее предателями-боярами, тайное общество не торопилось. Урок с Лжедмитрием I для него не прошёл даром. Решено было психологически «разыграть» русское общество, чтобы оно пошло на выборы новой династии. Поэтому семибоярщина и пригласила на Московский престол Польского королевича Владислава. Такое решение оскорбило всё русское общество – пригласить чужеземца-латинянина на православный престол? Неслыханное дело! Естественно, в народе начались волнения. Первым дал понять Польше, что не желает королевича Владислава, Смоленск. Понятно, что польский король Сигизмунд, отец Владислава, двинул к Москве свою армию. Началась война восставшего русского народа с Польшей.

Лучшего хаоса невозможно было и придумать. Как нам известно, тайное общество всегда творит свои дела во время созданного им же управляемого хаоса. Те, кто его создал нисколько не сомневались в успехе. Они хорошо понимали, что русское общество королевича-чужестранца никогда не примет. Подобному решению оно будет противиться до последнего. Как раз это и нужно было проектировщикам. Зная психологию русских, они понимали, что поляки на Руси обречены, а после их изгнания, настанет момент, когда можно будет навязать русскому народу на царский трон кого угодно. Московиты не станут особо упираться, лишь бы это был свой. И прекратится надоевшая всем смута. Всё как раз, так и произошло. Захарьиных-Юрьевых привели к власти на волне радостного ликования в честь победы над интервенцией. Правда, чуть не спутал карты манипуляторам герой освободительного движения князь Пожарский ещё один из ненавистного рода Рюриковичей. Но после освободительной войны его удалось нейтрализовать. Так закончился проект тёмного жречества из Ватикана по замене царствующей на Руси династии. Наконец-то на русском престоле оказались подлинные иллюминаты кровные родственники европейской чёрной элиты, сама природа которых была настроена на служение своим невидимым хозяевам.

РОМАНОВЫ И «ЧУЖЕБЕСИЕ»

Сама фамилия Романов говорит о многом. Что это, если не признание Рима своим идеалом. Рим – вторая Атлантида – враждебное славянскому миру государство, которое всю свою историю с огнём и мечом бешено рвалось на восток, вдруг стало настолько любимым новой династией, что в честь него она изменила свою фамилию! Для чего это было сделано? Наверное, для преемственности судьбы империи. Понимали происходящее в Московии немногие, но что они могли сделать? Колесо истории оказалось куда сильнее здравого смысла. Как мы упомянули, Миша Романов, по приказу своих хозяев, добровольно отказался от выхода своего государства в Чёрное море. В результате его внуку Петру I пришлось опять завоёвывать Азов. Но ещё больше зла сделал его сын Алексей Романов. Религиозную реформу 1666 года у нас принято называть Никонианской. На самом же деле руками Никона её проделал царь Алексей Михайлович.

Зачем такая реформа была нужна Московии: ведь ни в экономическом плане, ни в политическом, ни в военном она ничего не давала? Скорее наоборот – она разрушила согласие между русским народом и так его ослабила, что не будь европейцы заняты своими проблемами, они могли бы взять русское царство голыми руками. Кому наша религиозная смута была выгодна? Безусловно Западу. Почему? Да потому что первая религиозная реформа, предпринятая Великим князем Иваном III, на окраинах Руси забуксовала. А при царе Иване Васильевиче начался обратный процесс. Византийский канон бездушного обрядо-догматического христианства стал вытесняться русским жизнеутверждающим ведическим христианством церкви Сергия Радонежского. С такой «бедой» надо было что-то делать, «благо» во главе русского царства стояла своя прозападно настроенная антирусская династия. Ей достаточно было намекнуть, и, как говаривал наш «милашка» Горбачёв: «процесс пошёл вперёд» .

Перед нами ещё один локальный проект в рамках глобального Библейского. Проект жестокий, просто чудовищный. Мы не станем описывать все его ужасы, они и так хорошо известны. Факт в том, что его запустил русский царь против своего же народа. Что может быть страшнее? Фактически в том роковом, сатанинском 1666 году в русском обществе была организована первая наша перестройка. Только проведена она была не в политической, а в религиозной плоскости. И год-то какой! Неужели кто-то может поверить, что он был выбран случайно? Если найдутся такие – то Бог им судья. Пусть думают всё, что хотят. Случайностей в природе нет; и не может быть! Везде своя закономерность. Так что пусть читатель пораскинет своими мозгами: что за династия возглавила Россию? Почему она начала войну против своего же народа? Сначала при Михаиле Романове было введено в стране крепостное право, а потом при его сыне был устроен кровавый раскол и уничтожение наследия Сергия Радонежского. А что же произошло при его внуке Петре Алексеевиче? У нас принято считать, что Пётр Алексеевич был царём-подвижником, что он завоевал выход России к Балтийскому морю. По выражению Карамзина, царь Пётр «прорубил окно в Европу». С царём Петром связывают появление у России Военно-Морского флота. Всё это так. При Петре I Россия действительно оттеснила шведов с восточных берегов Балтики, причём был построен Петербург и заложен Кронштадт. Пётр I дал начало Русскому флоту – и военному, и торговому. Но вопрос: для кого царь Пётр так старался? Многие историки приходят к выводу, что не столько для России, сколько для своих друзей с Запада. Деятели из Ватикана и представители чёрной европейской аристократии понимали, что сдержать гигантскую Россию в её стремлении к Балтике Швеция не в состоянии, слишком большая разница в весовых категориях. Тем более в России начала развиваться военная промышленность. Причём такими темпами, какие Европе и не снились. Поэтому на Западе было решено процесс продвижения России к Балтике взять под свой контроль. Как это сделать? Естественно, используя не просто прозападно настроенного монарха, но ещё и масона. Вот почему «дрессировка» Петра I началась с раннего детства. Ему стали внушать, что Запад это подлинная европейская культура и наука, а Россия – это страна полудиких варваров. Понятно, что Петру Алексеевичу никто не говорил, что европейская наука создана тайным масонским орденом, что он её и контролирует.

Западные лжеучителя-масоны учили маленького Петра псевдоистории, в которой не было места его Отечеству. Например, ничего не знал он о том, что русский народ является прямым потомком скифской цивилизации, что прародина людей белой расы тысячи лет назад находилась в центральной Азии, и что туда племена протославян, протокельтов и протогерманцев пришли с далёкой Северной, ныне погибшей земли. Пётр I не знал, что в Средние века Русь являлась мощной морской державой, что она на равных боролась с Византией и не раз её побеждала. Не знал маленький Пётр, что Чёрное море в древности называлось Русским. Ему с детства было вбито в голову, что он будет править дикарями, которые недавно спрыгнули с деревьев, и что по отношению к ним лучше всего применять жестокость. Вот почему юноша Пётр пропадал в немецкой слободе, где его сознанием занимались старые опытные масоны. Один Лефорт чего стоил. Но были и другие, которые действовали ещё тоньше и изощрённее. Естественно, после такого воспитания у молодого царя сложилось совершенно неправильное представление и об истории России, и о её культуре, и о её народе. Для него и то, и другое стали средством для удовлетворения своих личных амбиций. Всё остальное царь Пётр I воспринимал как досадную необходимость.

Кроме того, на Западе возникла одна трудно разрешимая проблема. Мы уже говорили, что для жреческого клана Сета-Амона при Ватикане нет разницы кем управлять – католиками, протестантами или мусульманами. Все они являются различными частями одного и того же глобального проекта, который условно мы называем Библейским. Поэтому силами и католического, и протестантского Запада для сдерживания русских в их стремлении вернуть свои исконные земли в Прибалтике было рождено агрессивное шведское королевство. Но «дитя оказалось чересчур балованным». Оно начало вести захваты в Скандинавии и в Европе, надо было его срочно ставить на место. Кому это было под силу? Конечно же, только одной России. Именно для этой цели масонский орден и воспитывал царя Петра Алексеевича. Если Швеция следовала завещанию короля Густава Адольфа – не пускать русских к берегам Балтики, то голландцы и англичане думали теперь иначе. И тем, и другим была нужна русская торговая фактория на Балтийском побережье. Лучше не одна, а несколько. Понятно, что у англичан с голландцами, которые являлись наследниками венецианских и генуэзских купцов возникли противоречия с воинственными шведами. Поэтому в обход последних они, повинуясь команде из Ватикана, занялись претворением в жизнь нового проекта под названием «Царь Пётр».

Что этот проект собой представлял? Пользуясь институтом высшей русской власти, решено было навязать России алгоритм западной европейской культуры. Сразу возникает вопрос: неужели ватиканские проектировщики и представители чёрной европейской элиты вдруг оказались такими сердобольными и продвинутыми по отношению к русским «варварам»? Конечно, всё далеко не так. Во-первых, хваленная европейская культура заметно отставала от русской. Например, в Европе в XVII веке не знали настоящих бань. Люди мылись либо в водоёмах, либо, по-римски, в ваннах и чанах. О благотворном действии пара на здоровье в Европе никто не знал. Не знали в Европе и о специально сделанных отхожих местах. По нужде люди предпочитали ходить в различные ёмкости, содержимое которых выносилось в вырытые для этого ямы. О западной гигиене конца XVII века хорошо написано у В. Мединского. Наконец, на русской земле, ещё со времён Гипербореи и Великой Скифии, знали нормальные штаны и кожаные сапоги. И то, и другое сохраняло человеку здоровье. В Европе же предпочитали ходить в подштанниках, чулках и башмаках, причём в любую погоду. Европейская мода всегда зависела от экономики. Русская земля была богаче Европы, поэтому мы и одевались иначе. Ткани не жалели ни на порты, ни на зипуны, а кожи – на обувь. На русской земле никто никогда не ходил в башмаках из дерева. Знаменитые лапти одели только при Екатерине II, да и то в основном на покос, потому что в них удобнее. Это позднее русская беднота стала ходить в них везде, где придётся. Но лапти – не деревянные башмаки, хоть они и плетёные, но имеют свойства настоящей обуви. А что собой представляет деревянный башмак? Самая настоящая колодка. Если же сравнить наше русское народное рукоделие с тем, что делалось на Западе, то здесь опять – небо и земля! Русские льняные ткани считались лучшими в мире, их сравнивали с китайским шёлком. То же самое можно было сказать и о русской шерсти. Русские женщины умели делать вышивки золотыми и серебряными нитями. Они украшали свои одежды речным жемчугом и полудрагоценными камнями. В Европе ничего этого не было. Там люди жили куда скромнее, и времени у них для творчества явно не хватало.

Единственное, в чём преуспевала Европа, так это в науках. Но опять же, европейская академическая наука была создана масонскими структурами не столько для поиска знания, сколько для его герметизации. Прикладные области научного знания работали, это так, они обслуживали развитие нарождающейся в Европе техники, но теоретические изыскания в европейской науке не поощрялись. Европейских академиков с самого начала зажали в рамки вульгарного материализма. По большому счёту, и современная наша наука мается в тех же рамках. В России подобной науки не было, но вполне могла появиться иная, без рамок грубого материализма и ложного представления о прошлом. Просто не пришло время. Хоть в России академической науки и не было, по-настоящему образованных людей было немало. Дело в том, что традиция церкви Сергия Радонежского до конца искоренена не была, и в некоторых удалённых монастырях продолжали сохраняться книги с древним забытым знанием. Этими книгами интересовались не только монахи, но и некоторые светские люди, и вокруг хранилищ древней мудрости сложился круг нашего русского академического знания. Например, в монастырях Беломорья сохранились древние карты островов и морского дна, они были точнее западных. Сохранились чертежи древних русских кораблей и карбасов, а также знания о предсказании погоды и о причинах изменения морских течений. Именно туда, в Беломорье, и ездили учиться у русских и голландцы, и англичане. Это и понятно, потому что и у тех, и у других преобладали южные представления, и о кораблестроении, и о навигации. Как-то странно получалось: у поморов шить борта кораблей корнями вётлы учились голландцы и англичане, а уже у них, у голландцев и англичан, учился строить корабли Пётр I. Кстати, ни голландцы, ни англичане так такую технологию и не освоили. По этой причине высокие широты были освоены не ими, а нашими соотечественниками.

Но всё, о чём мы написали выше, царь Пётр, по известным причинам, не знал. Он с детства был взят под опеку масонского ордена и поэтому смотрел на вверенную ему Богом страну глазами адептов тайного общества. Орден растил русского царя для решения четырёх задач. Первой задачей, о ней мы уже сказали, было приструнить Швецию. Второй построить для потомков генуэзских и венецианских купцов удобные торговые фактории в Прибалтике. Третья задача – построение на руинах древнего Орианского города в устье реки Невы новой столицы России для того, чтобы скрыть под видимостью современных соборов (Исакиевского собора и Казанского собора) от общества многотысячелетние развалины, а также остатки древних храмов. Четвёртой задачей, очень важной и нужной для Запада, являлся ещё один раскол русского общества, его можно было организовать с помощью насильно навязанного алгоритма чуждой русскому духу культуры. Понятно, что крестьянство, живущее по своему традиционному укладу, всё ненужное, и к тому же насильно навязываемое, отметёт. На заморские ценности может клюнуть только слой высшего общества. В основном те, которые в силу своей службы, связаны с Европейским Западом. На таких людей и была сделана ставка проектировщиками. Будучи великолепными психологами, они хорошо знали – признаком той или иной национальности является не столько генетика, сколько следование определённой культуре . Если немца или китайца воспитать в ценностном поле арабской культуры, то воспитается самый настоящий араб. Следовательно, люди с другими культурными ценностями его будут раздражать. Вот почему по приказу своих масонских хозяев Пётр I, вернувшись из-за границы, где он постигал культурные ценности Европейского Запада, занялся насильственным навязыванием этих ценностей своей элите. До него не доходило, что этим он собственными руками творит на родной земле ещё один раскол. Его отец с помощью закона организовал в русском обществе раскол религиозный. Пётр же продолжил традицию раскола по линии культурного наследия. В результате такой реформы резко изменилось сознание царского окружения. Все эти Меньшиковы, Апраксины, Ржевские, Толстые и многие другие, напялив на себя западные подштанники, чулки и камзолы, стали смотреть на простой народ как на отсталую полудикую свору варваров. Этого как раз и добивались проектировщики. От заболевшей западными ценностями петровской элиты заразились и остальные русские дворяне. Лезвие социального раскола в очередной раз рассекло российское общество. Если в допетровские времена русские люди смотрели на немцев, австрийцев, голландцев и других представителей западной цивилизации со снисходительной жалостью, то с подачи русскою царя-масона в России всё изменилось до наоборот. На гигантских её просторах вспыхнула отвратительная психическая болезнь, имя которой – чужебесие. В XVIII веке она поразила психику верхов, и в начале XIX века стала проникать в массы.

Что такое чужебесие? Преклонение перед всем иностранным. Европу стали называть не иначе, как «просвещённой», а Россию «отсталой и дикой». Теперь понимаете, откуда пошло у нас преклонение перед всем закордонным – с лёгкой руки третьего из Романовых. Теперь дворяне почитатели всего западного смотрели на свой народ как на что-то нелепое и недоразвитое, себя же превозносили. Вот когда родилась поговорка «о подлом русском народе». Если же граждане страны в глазах элиты превратились в скопище дикарей, то какое может быть снисхождение? Пусть они мрут, как мухи, на непосильной работе или на войне. Как говорили в те времена: «бабы рожать ещё не разучились, нарожают ещё». Получилось так, что новая петровская элита стала вести себя на своей родной земле, как на завоёванной. Для неё всё европейское стало близким и понятным, а своё кровное – чужим и диким. Дошло до того, что послепетровские дворяне стали стесняться знания своего же родного языка, своей русской азбуки, не говоря уж о нашей национальной культуре.

А теперь вопрос: для чего нужен был проектировщикам такой вот раскол русского общества? Чтобы без труда присоединить громадную империю к будущему Европейскому Союзу. Мы не оговорились, именно к будущему Европейскому Союзу. Потому что, несмотря на внутренние разногласия и войны, глобализаторы ещё со времён Римской империи рассматривали Европу как единое целое. Близки к объединению Европы были уже тамплиеры, просто они занялись этим делом, игнорируя закон времени, потому Ватикан и дал команду Филиппу Красивому и другим монархам от них избавиться. В петровские времена Германия и Голландия считались эталонными в культурном и научном отношении европейскими странами. Поэтому русские дворяне больше копировали их культуру и говорили на немецком языке. Но со временем русская элита стала предпочитать всё французское. Историки объясняют такой феномен французской культуры резким подъёмом по сравнению с другими европейскими государствами. Но тогда почему ровно через 100 лет именно Франция объединила под своим началом всю континентальную Европу и двинула её на Россию? Странное совпадение. Как мы уже знаем, совпадений и случайностей в последовательной событийной мозаике природой не предусмотрено. Какой из всего вышеизложенного следует вывод?

Намеренный раскол русского общества на рабов и господ был затеян с целью более простого захвата нашей страны силами объединённой Европы. Проектировщики из Ватикана были уверены, что прозападно воспитанная русская элита в случае нападения на Россию какой-либо из западных держав, не задумываясь, предаст интересы своего полудикого дремучего народа и перейдёт на сторону завоевателей. Для этого её столько лет и «окультуривали». Вбивали в голову, что русские безнадёжны, и что их может спасти только продвинутый Запад. Поэтому, чем скорее Россия станет частью европейской цивилизации, тем лучше.

Можно себе представить, какое было разочарование у ватиканских стратегов, когда войска Наполеона Бонапарта вторглись в пределы нашей Родины! Вместо того, чтобы перейти на сторону императора объединённой Европы и помочь ему в присоединении своего народа к просветлённой Франции, российская элита вдруг вспомнила о своих русских корнях. Многие дворяне знали свой родной язык хуже французского, некоторые вообще его не знали, но это им не мешало отчаянно защищать родную землю. И Наполеон, и те, кто его поставил во главе тогдашнего Евросоюза, такого развития событий не ожидали. Тогда и появилось на Западе мнение, что русские – непредсказуемы. От них ожидают одно, а они ведут себя совсем иначе. После войны 1812 года, Запад полностью разочаровался в России, особенно в русской элите. Это и понятно, она не оправдала ожиданий.

Но мы коснулись одной стороны проекта. Здесь деятелям из Ватикана явно не повезло. Но если взять другую сторону, то она прошла так, как они хотели. Мы имеем в виду уничтожение царём Петром Алексеевичем последних поселений ведических русов в Сибири.

Многие историки, в том числе и такие известные как Карамзин, пытаются нам доказать, что Сибирь была присоединена к Московии казаками Волги, Дона и Яика. На самом же деле всё было не так. Ни донским казакам, ни волжским было не до Сибири. Те и другие увязли в двухсотлетней непрерывной войне с османами. Сибирь к русскому государству была присоединена казаками сибирскими, прямыми потомками ордынцев. Но не омусульманенными полутюрками, из которых впоследствии сложился этнос сибирских татар, а ведическими казаками севера Сибири. Вплоть до середины XVIII века их небольшие города стояли на берегах многих сибирских рек. Название их можно прочесть на старинных тобольских картах Ремезова и других русских чертёжников. От тех, некогда цветущих городов, в наши дни не осталось и следа. Одни валы и названия на чудом уцелевших старинных картах. Больше ничего. Да и то, заросшие лесом валы и западины наши современные историки приписывают то хантам, то селькупам, то тунгусам. Хотя и те, и другие, и третьи утверждают, что странные городища никогда им не принадлежали, что это крепости белых бородатых богатырей, которые жили на этой земле задолго до прихода их предков. Куда делись странные бородатые хозяева бескрайних сибирских просторов? Этот вопрос занимает многих знающих краеведов и историков, которые самостоятельно докопались до факта древнего заселения нашими предками северных просторов Азии. Но оказывается, на этот вопрос ответить не так-то просто.

В исторической науке есть необъяснимые вещи, на которые ответов пока нет. Например: каким образом 3 тысячи лет до н.э. на крайний север переселились те же эскимосы? Ведь все степные и лесостепные просторы, возможно, и таёжные, были заселены белой расой так называемых афанасьевцев. Они что, перелетели на Чукотку по воздуху? А за ними, точно таким же образом, перебрались предки чукчей и юкагиров? Позднее через степи, заселённые андроновцами, ушли на север древние тунгусы, а в начале новой эры – три ветви самодийцев и племена обских угров. Неужели предки этих маленьких кочевых народов смогли сокрушить мощную скифскую империю и пройти через её владения на свою новую родину? Понятно, что нет. Очевидно, предки вышеупомянутых народов были пропущены хозяевами лесостепи на далёкий, суровый, слабо обжитый север. Об этом рассказывают легенды эскимосов, чукчей, тунгусов, самодийцев и угров. Просто на предания этих народов никто всерьёз не обращает внимания. А в них прямо сказано, что древним хозяином севера и Сибири являлся бородатый, голубоглазый народ могучих белых богатырей. Тот самый, о котором мы практически ничего не знаем. Стоят в тайге руины непонятных городов – и Бог с ними! Никто их не замечает. Лежат заросшие вековым лесом солярные капища по берегам рек – и никому нет до них дела. Наши учёные либо делают вид, что ничего этого нет, либо относят все эти артефакты к следам пребывания так называемых «коренных» народов севера. Хотя, как мы уже сказали, и чукчи, и юкагиры, и тунгусы, и другие малые народы Сибири прямо говорят, что это не их наследие.

Но ведь не шуточное дело – исчезновение многих тысяч людей, которые контролировали, причём сравнительно не так давно, огромные просторы Севера и Сибири. Куда они могли провалиться? Не могли же они все одновременно отправиться к предкам? Оказывается, могли. Только об этом нам почти ничего не известно. О сокрытии тайны позаботились цари из династии Романовых. Сначала царь Алексей Михайлович, а потом и его сынок Пётр Алексеевич. А история русского коренного населения Сибири такова: после воцарения в «сибирской юрте» Ермака Тимофеевича, русское ведическое население Сибири стало испытывать религиозное и идеологическое давление не только со стороны мусульманского и буддийского юга, но и со стороны христианского запада. После построения Тобольска в Сибирь хлынули тысячи христианских миссионеров. Сначала они действовали в среде инородцев. Дело в том, что сибирские челдоны охотно стали помогать казакам вести присоединение новых земель к Московии. Таких союзников терять было нельзя, поэтому их в христианство не обращали. Но когда к России была присоединена Даурия и земли северо-востока Азии, отношение к русским солнцепоклонникам резко изменилось. Если при царе Алексее Михайловиче их намеренно путали с христианскими раскольниками, то при Петре I был издан тайный указ о насильственной христианизации челдонов. Тех, кто принимал новую веру, не трогали, но с непокорными расправлялись нещадно.

Кто же этим занимался? Так называемые «служивые люди» и сосланные на поселение в Сибирь стрельцы. И те, и другие казаками не были, но в народной памяти их знают как казаков. Вот откуда у потомков челдонов столько ненависти к казачеству. Так как городки челдонов были невелики и располагались друг от друга на значительном расстоянии, то оказать организованное сопротивление царским людям русские сибиряки не могли. И потом, все нападения бандитов в законе производились в тайне, и под прикрытием попов, которые отслеживали, чтобы никто в живых из деревень или городов челдонов не остался. Поэтому уничтожались и старики, и женщины, и дети. Все до единого человека. Понимая, что происходит, часть сибирских русов подалась на юг к мусульманскому населению края – его царские карательные отряды не трогали. Другая часть челдонов стала разбегаться по диким урманам севера Сибири, где ей частично удалось сохраниться вплоть до XX столетия. От их потомков мы и узнали, что творилось на просторах Сибири в петровское время, потому что все отчёты по репрессивным действиям правительства были строго засекречены и сданы в архивы. Подлинники – в архив столицы империи, а копии в архив города Тобольска. В советское время мы, но наивности, попытались добиться разрешения поработать в архиве Тобольска, и сразу же оказались в особом отделе. Там нас вежливо спросили, зачем нам это надо, а потом выпроводили вон. Когда кто-то пытается доказать, что Советский Союз не контролировался глобализаторами и находился в стороне от Библейского проекта, то это намеренная ложь.

В своё время Сталину удалось вырвать Советскую Россию из рамок глобализации, но ненадолго. После его смерти Хрущёв дело «исправил». Наверняка и в наше время увидеть своими глазами отчёты по уничтожению поселений сибирских челдонов-солнцепоклонников удастся далеко не многим. На это потребуется особое разрешение. Спонтанно возникает вопрос: зачем нужно было первым Романовым, сначала царю Алексею Михайловичу, а потом и его сыну Петру, поголовно вырезать сибирских солнцепоклонников? Ведь фактически их усилиями была присоединена гигантская территория Сибири к Отечеству. За это надо награждать и любить, а не уничтожать. Но так – с точки зрения нашей логики, у крамешников из Ватикана – она другая. Оставить в покое общины солнцепоклонников они никак не могли, всё это противоречило их концепции. Сохранить в сердце Российской империи анклавы древнего справедливого жизнеуклада, значит – подвергнуть риску хорошо продуманный, построенный на древнем оккультном знании Библейский проект. Но русский царь получил указания из Британии, Европы и Рима не только в отношении уцелевших солнцепоклонников, ему дали приказ – споить русский народ, заставить его курить табак и внедрить на территории Российской империи такое крепостное рабство, какое не снилось никому ни в Европе, ни в Азии. Историки и статисты утверждают, что во времена Петра I в России от непосильного труда и репрессий ушёл из жизни каждый третий русский. Очевидно, те, кто это утверждает, хорошо знают, что творилось во времена Петра I в Сибири и на севере.

Ну, а что же Елизавета Петровна, дочь «великого» реформатора? В её царствование мало что изменилось. То же преклонение перед всем заграничным, и отношение элиты к своему народу как к завоёванному. Только при Екатерине II Россия превратилась в могущественную державу. Почему так произошло? Потому что проект по управлению нашей империей дал неожиданный сбой. К власти над Россией пришла женщина из древнего венетского рода. Она хоть и родилась герцогиней, но её предки не относились к европейской привилегированной чёрной аристократии, и это Екатерина II хорошо знала. Отсюда и отношение к Европе у неё было особое. Она не пресмыкалась ни перед Габсбургами, ни перед Стюартами. Вела себя и с теми, и с другими строго и независимо. При Екатерине II Россия, к неудовольствию европейской чёрной элиты, пробилась к берегам Чёрного моря и наголову разгромила союзную Британии Турцию. Отношение царицы к основной массе русского народа тоже было другим. Она издала указ о запрещении помещикам издеваться над крепостными и их убивать. Плюс ко всему открыла в Российской империи церковно-приходские школы для простого народа. Кроме того, русская царица написала своими руками научный труд о русской письменности, в котором прямо заявила, что русский народ имел свою письменность задолго до греков и римлян. Конечно, всё это не могло понравиться проектировщикам, и они организовали против Екатерины Великой Пугачёвский бунт. Совсем недавно стало известно, что Емельяна Пугачёва готовили иезуиты и жильцы Ватикана на территории Польши. Так что не надо рассказывать сказки о том, что Пугачёв желал русскому народу счастья и процветания. Он пытался в угоду своим хозяевам расшатать трон неудобной для Запада правительницы России. До сих пор не ясно, какой смертью ушла из жизни Екатерина II. Внезапная смерть царицы наводит на мысль, что здесь не обошлось без яда.

Екатерина II

То, что сын Екатерины Павел стал магистром Мальтийского ордена, - говорит о многом. Он был человеком полностью западного направления, и его ненависть к Британии носила личный характер. Как только Павел I пошёл навстречу узурпатору и объединителю Европы Наполеону, так от него сразу же избавились, а на его место поставили удобного и управляемого Александра I. У читателя может возникнуть вопрос: чем же так провинился Павел I? Всё просто – не надо было вступать в союз с тем, кого жрецы Амона специально создали для завоевания России, им нужен был другой царь, тот, на кого можно было «зюкнуть». Хочется добавить, что в черепе Наполеона Бонапарта был обнаружен микрочип. О чём это говорит? О многом. Получается, что Наполеон управлялся, причём, не только посредством лексики, но и с помощью электроники. Возникает вопрос – кто? Естественно, те, кто считает себя хозяевами нашей планеты, которыми были созданы «богоизбранные», чёрная европейская элита и весь так называемый Библейский проект.

Но мы несколько отвлеклись, у нас же идёт разговор о представителях династии Романовых. Мы остановились на том, что в России силами темных, был поставлен такой царь, который стал раздражать императора объединённой Европы, Наполеона. Это как раз и требовалось крамешникам. Очевидно, после неудобной Екатерины II им захотелось не просто управлять Великой Россией, но напрямую подчинить её своему влиянию. Да так, чтобы она уже не вырвалась. Для этой цели и была объединена под начало Франции Европа, и во главе её поставили выдающегося полководца. Как России удалось выстоять в борьбе против Наполеона, до сих нор для многих западных исследователей остаётся загадкой. Как известно, соотношение сил противоборствующих сторон сложилось далеко не в нашу пользу. В военном отношении объединённая Европа была в три с лишним раза сильнее России. Но победили всё-таки мы, а не они.

Тут не заслуга императора Александра I, и не заслуга умницы Барклая, и гениального М. Кутузова, и даже не заслуга нашей героической армии. Произошло то, что до сих пор скрывают и от народа Европы, и от нас, русских. Михаил Илларионович Кутузов был не только опытным военачальником. Он отлично понимал, что русская 84-тысячная армия под Бородином не сможет победить 150-тысячную французскую. Тут дело было даже не в двойном превосходстве союзников, а в том, что они до этого не знали ни одного серьёзного поражения. Психологически объединённая европейская армия была настроена только на победу. Кутузов, Барклай де Толли и Багратион под Бородино сделали невозможное – Русская армия врагов не победила, это так, но она устояла и не дала себя разгромить. После грандиозной битвы наши праотцы сумели сохранить свой военный потенциал для дальнейшей борьбы.

Пока не ясно почему на Совете в Филях Кутузов упорно настаивал на сдаче французам города. Стратегически можно было без боя его не сдавать, но сдали именно так. Почему? А не потому ли, что русский фельдмаршал знал о том, о чём никто тогда не догадывался: что как только французы займут русскую столицу, к ним в форме плазмоида придёт их смерть. То, что произошло с армией Наполеона в Москве, мало кто знает. Принято говорить о пожаре и о московских поджигателях, но как позднее выяснилось, никто Москву специально не поджигал. Французы обвинили в пожаре невинных. Странный, всё испепеляющий пожар вспыхнул по другой причине – сразу после занятия города армией Наполеона на его улицы спустился неведомо откуда взявшийся огненный шар. Он летал между домами, и от него вспыхивало всё, что в состоянии было гореть. О странном явлении написали сами французы, они не понимали, что происходит и не знали, как объяснить такое явление. Из французских писем домой, нам стало известно, что огненное диво побывало во всех частях Москвы. Не залетело оно только за стены Кремля. Именно по этой причине внутренние его постройки и не сгорели. Но, как выяснилось из французских хроник, грандиозный пожар, который возник от плазмоида – всего лишь следствие более зловещего явления. Вскоре после посещения города огненным шаром, французы и их союзники почувствовали в себе некий отток энергии. Странная болезнь охватила всю французскую армию. Солдаты, как тени, бродили по выжженной Москве, от слабости у них дрожали колени, и сильно болела голова. Прошла неделя и у людей стали выпадать волосы и ногти. Описание того, что происходило, можно прочесть во французских письмах из России. Это – факт. А факты, как известно, упрямая вещь. В тысяче писем было написано одно и то же. В настоящее время хроник тех лет осталось не много, но их, если захотеть, легко можно найти не только во Франции, но и в Германии, Испании, Италии и в Польше.

Здесь – закрытая тема, и иллюминаты стараются обходить её стороной, это и понятно. Дело в том, что в письмах на родину солдаты Наполеона описали симптомы мощного радиационного воздействия. Какая-то неведомая сила в древней столице России облучила радиоактивным излучением великую армию вторжения, лишив её тем самым энергии наступать на Петербург и дальше, вглубь нашей Родины. Если вспомнить манёвр нашей армии, которая, выйдя из Москвы, ушла не на защиту Петербурга, а на юго-восток в село Тарутино, то складывается впечатление, что Кутузов знал, что произойдёт с армией Наполеона. Поэтому он и не перекрыл дорогу на Питер. Если так, то всё выстраивается в единую цепь. Становится понятно, почему наш фельдмаршал настоял на сдаче врагу Москвы. Понятно, почему он не нервничал, а спокойно залечивал раны, полученные при Бородино, и не торопился перекрыть дорогу из Москвы на новую столицу. И понятно, почему Великая армия вместо того, чтобы вести дальнейшие завоевания, двинулась по старой Смоленской дороге назад, к границе. Вот почему по дороге в Европу вымерло столько французов и их союзников.

Нам пытаются внушить, что от голода и холода. И то, и другое тоже имело место, но это был далеко не главный фактор. Понятно, что управляемая иллюминатами западная историческая наука пытается скрыть причину гибели Великой армии вторжения. Но почему наши историки делают то же самое? Наверняка потому, что не знают, как объяснить произошедшее. Кутузов сдал врагу древнюю столицу России для того, чтобы сконцентрировать в ней для лучевого удара все основные силы французской армии, это теперь ясно как день. Элементарная логика подсказывает, что его кто-то об этом попросил. Так это или нет, мы никогда не узнаем, но факт остаётся фактом.

В начале XX века Ватиканом и теми, кто над ним стоит, было сделано всё возможное, чтобы завоевать нашу Родину, но получился «облом». То же самое произошло и в первой половине XX века. Масоны под маской революционеров фактически правили страной. Вся власть была в их цепких руках, и тут нежданно-негаданно на их пути встал феномен Иосифа Виссарионовича Сталина. Весь гигантский труд по захвату власти и управлению страной опять полетел в тартарары, и жрецам тайного фиванского храма при Ватикане, чтобы уничтожить Сталина, пришлось спешно породить нового объединителя Европы. Им и стал Адольф Алоизович Шикльгрубер, или Гитлер. Но опять «облом», опять невезение.

Мною использован материал из книги Г. Сидорова «Рок возомнивших себя богами»