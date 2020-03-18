Миссия последних Рюриковичей

”В год 6745 (1237). При благоверном великом князе Георгии благоверный епископ Митрофан поставил над трапезой в святом соборном храме Богородицы киот и украсил его золотом и серебром. В тот же год был расписан придел церкви святой Богородицы. В тот же год зимой пришли из восточных стран на Рязанскую землю лесом безбожные татары, и начали завоевывать Рязанскую землю, и пленили ее до Пронска, и взяли все Рязанское княжество, и сожгли город, и князя их убили. А пленников одних распинали, других - расстреливали стрелами, а иным связывали сзади руки. Много святых церквей предали они огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду немалую добычу; потом татары пошли к Коломне. В ту же зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода, против татар. И встретились они у Коломны, и была битва великая. И убили воеводу Всеволодова Еремея Глебовича, и многих других мужей Всеволода убили, а Всеволод прибежал во Владимир с малой дружиной. А татары пошли к Москве. В ту же зиму взяли татары Москву, и воеводу убили Филиппа Няньку за правоверную христианскую веру, а князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен. А людей избили от старца до грудного младенца, а город и церкви святые огню предали, и все монастыри и села сожгли, и, захватив много добра, ушли… И было видеть страшно и трепетно, как в христианском роде страх, и сомнение, и несчастье распространялись. Мы согрешили - и наказаны, так что жалко было видеть нас в такой беде. И вот радость наша превратилась в скорбь, так что и помимо своей воли мы будем помилованы в будущей жизни. Ведь душа, всячески наказанная в этом мире, на будущем суде обретет помилование и облегчение от муки. О сколь неизреченно, Боже, твое человеколюбие. Именно так должен наказывать добрый владыка. И я, грешный, также много и часто Бога гневлю и грешу часто каждодневно …”

Так писал неизвестный летописец о пришедших на Русь «татарах», о неизвестно откуда появившейся Великой Орде, которая пошла на Русь. Но остался вопрос: как кочевое племя, на конях чуть выше ослика, смогло разорить цивилизованные города? И захват ли золота был основной целью «неслыханного войска», если от них так страдали именно христиане? Давайте не будем делать выводов, а просто рассмотрим хронологию событий, выпавших на долю последних правителей Руси из рода Рюриковичей. Может тогда истинные причины нашествия «татаро-монголов» и их неприязнь к Ватикану станут более очевидными.

А началось все на реке Калке, после того, как в 1222 году в Беловодье было принято решение духовное руководство Старой Веры называть ОРДЕН. 31 мая 1223 года на Калке происходит первое сражение христианских русских и половецких князей с войсками Ордена под руководством Тимчака-Чингисхана, в котором последние одержали победу. Вот что говорится об этом событии в Галицко-Волынской летописи:

”В год 6732 (1224). Пришло неслыханное войско, безбожные моавитяне, называемые татарами; пришли они на землю Половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже самый сильный из них Юрий Кончакович не мог им противостоять и бежал, и многие были перебиты - до реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям: «Если вы нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете. Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий - они были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. Тогда же крестился великий князь половецкий Басты. Василька там не было, он по молодости остался во Владимире... Побеждены были все русские князья. Такого же никогда не бывало. Татары, победив русских людей из-за прегрешений христиан, пришли и дошли до Новгорода Святополкова...”

Опять вопрос: почему у победителей было такое жестокое отношение к захваченным в плен князьям? В их убийстве виден магический ритуал. Как известно, на связанных князей были положены доски, на которых во время пира сели тысячи воинов победителей, и в то же время несколько попавших к ним в плен бояр были отпущены на все четыре стороны. Как оказалось, они не были христианами.

Сибирские скифы, известные в истории как «монголы», вели долгую войну с Золотой империей чжурдженей, с империей тангутов-Ся, с царством тибетцев, с мощной Китайской империей. Они разгромили государство хорезм-шахов, захватили Иран, Афганистан, вышли к Сирии, на северо-западе они добрались до Адриатики, но не попытались завоевать Индию. Почему? В XIII веке её можно было взять голыми руками: индийские княжества враждовали между собой и не были готовы к отражению агрессора. Веди Чингисхан чисто грабительские войны, он бы обязательно захватил Индию. В плане золота, серебра и драгоценных камней она могла дать столько, сколько не могли дать ни Иран, ни Афганистан вместе взятые.

С другой стороны, в 1227 году, Тангутское государство (Си-Ся), созданное в конце X века тангутами на территории современной китайской провинции Ганьсу и западной части провинции Шэньси, было захвачено Чингисханом и полностью уничтожено. Как оказалось, это была месть за невинно погибших одного из южных сибирских княжеств, которое было вырезало до последнего человека. Может поход Чингисхана был предупреждением и для Руси?

В 1237 году на Русь приходит хан Батый (Batu Han). Разоряются и сжигаются христианские Москва и Киев.

В 1239 году Батый идет на Переяславль, берет Тмутаракань, Чернигов и Белгород, но не трогает Смоленск и Полоцк. Через Карпаты идет в Европу, где разбивает войска Венгрии, Валахии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Польши, но не трогает Австрию. 1240 год - нашествие на Киев, Владимир Волынский, Каменец, Кременец.

В том же году Александр Невский, новгородский князь, вступает в союз с Золотой Ордой для спасения Руси от завоевания рыцарями-крестоносцами, стремившимися уничтожить ведическую культуру славян. Разбивает на Неве войско шведского ярла Биргера, получившего благословение на крестовый поход от самого Папы Римского.

В 1242 году блестящая победа Александра Невского на Чудском озере ("ледовое побоище"). Изгнание ливонских рыцарей из Копорья и Пскова. В это же время Батый при Лигнице наголову разбивает объединённое рыцарское войско всей Европы, превосходившее вдвое по численности. В 1245 году Невский побеждает Литовцев в районе Витебска и Торопца.

По сути, мы видим грандиозную широкомасштабную войну Руси Восточной в союзе с Русью Сибирской против созданных Ватиканом орденских военных союзов. Как ни странно, в этом кровавом противостоянии на стороне союза принимает участие император Фридрих II Гогенштауфен.

Вместе, и русские, и немцы, разбивают папство, остается его только добить. Но к несчастью этого так и не происходит. Как раз, накануне вторжения войск союзников в Италию, в далёкой азиатской столице, городе Хара-Хоре, внезапно скончался верховный владыка Сибирской Руси каган Агей, по тюркской транскрипции Удэгей. Вместе с ним из жизни ушли и многие жрецы. То, что это был встречный ответ Запада по нейтрализации Сибирской Руси, сомнений не вызывает, поэтому Батый срочно двигает свою армию назад за Волгу.

Если взглянуть на события несколько ранее описанных, то можно заметить, что на Южном Урале и в Сибири начал активно насаждаться ислам, точно так же как в Восточной Европе христианство.

К примеру, кто такие турки? По сути это византийцы. Турок там было буквально около 50 тысяч. Византийцы приняли исламские ценности и стали турками. Грека от турка не отличишь. По генетике – это один народ.

В 1453 году, после признания византийским патриархом главенства над византийским христианством Римской католической церкви, и не оказания обещанной папской курией помощи в борьбе с турками, прекратила свое существование Византийская империя. Конечно, Иван III мог помочь военной силой своему родственнику из Византии (был женат на племяннице последнего императора Софье Палеолог), но почему-то не захотел. Он сослался на то, что занят войной с католической Литвой. В результате масса обездоленных греческих священников хлынула на просторы единоверной Руси и Иван III очень скоро пришёл к решению о необходимости религиозной реформации в пользу византийских беженцев. Кончилось тем, что христианская церковь Сергия Радонежского вынуждена была уступить греческой и уйти в подполье.

То же самое ранее происходило и в Тартарии. Южный улус, который откололся от центральной империи, попал под влияние исламских проповедников.

В 1390 году Золотая Орда, переживает многолетнюю засуху и вспышку холеры, выкосившую целые города. В результате она разделяется на три отдельных княжества: Астраханское, Казанское и Крымское. Окончательный удар по Орде наносит в 1395 году эмир Аксак-Тимур (другое произношение – Тимур Ленк, Тамерлан), разбивший полки Тохтамыша.

Тимур берет столицу Золотой Орды и угоняет в Самарканд женщин и детей. В результате от 150-и городов Сибирской Руси остаются одни руины. Ничего – ни книг, ни летописей, ни карт. А те, кто остался, вынуждены были принимать ислам. Таким образом, мы получаем исламский пояс: Волжкая Булгария, Камская Болгария, Астраханское княжество, Крымское и южная полоса на Восток. В результате, Восточная Европа и Тартария или Сибирская Скифия, были разъединены.

Мы очень бегло пробежались по этим событиям, т к мы их уже описывали более подробно в других статьях. А теперь вернемся к теме этой статьи.

РЮРИКОВИЧИ

Что в таких условиях делает Иван Грозный? В начале октября 1552 года он завоевывает Казань, через два года – Астрахань. В результате опять открывается дорога Руси в Тартарию. Т е Русь Скифская могла начать объединяться с Русью Европейской, как это почти произошло в XIII веке. Но тогда Западной Европе удалось спастись только благодаря пятой колоне, которая действовала в сердце самой Орды.

В 1555 году в честь военной победы русского войска над Казанским ханством в Москве начато строительство Храма Василия Блаженного (Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву). 12 июля (29 июня) 1561 года, строительство было завершено. Обратите внимание: храм очень не обычен для христианской архитектуры и имеет девять церквей на одном фундаменте.

Видимо это хорошо понимал и Запад. Поэтому теперь, чтобы не допустить повторения событий нашествия хана Батыя, Запад предусмотрительно обрушивает на города Тартарии ядерные заряды. Буквально по всем городам Сибири! Сейчас вы в любом городе Сибири можете найти странные круглые озера, которые возникли на местах взрыва ядерных бомб. Чего только стоят их названия - Адово озеро, Шайтан-озеро, Чёртово озеро, Мёртвое озеро и т.п.

В центре Томска (Грастиана), до сих пор находится абсолютно круглое, озеро. Физики ТГУ хорошо знают, что на дне Белого озера радиоактивный фон выше, чем в городе. Но объяснить странное явление не могут.

Вы можете этому не верить, это ваше право, но именно так была уничтожена и Хараппская цивилизация. Перед своим исчезновением этот народ, имевший многолюдные по тем временам города в долинах Инда и Ганга, принялся строить оборонительные укрепления, чего раньше никогда не делал. Однако укрепления, видимо, не помогли, и хараппский период индийской истории сменился арийским. Вам не кажется, что события повторяются?

Естественно, после такого удара наступает то, что в науке принято называть «малым ледниковым периодом». Города и столицы Тартарии, построенные в основном из дерева, с зимы 1557 года перестали существовать. Уцелели только многоярусные подземелья и пирамиды, построенные задолго до этих событий. C 1557 по 1570 год из-за ухудшения погоды на Руси наступает время сплошных неурожаев и голода. Простой народ Московского царства не понимал, что происходит. Знали о гибели Сибирской Руси только царь и его бояре.

Боярство Ивана Грозного в панике, оно перепугано, т к понимает, что если оно не пойдет навстречу Западу и не введет крепостное право, получат то же самое, что обрушилось на Тартарию. Вся Европа уже была под крепостным правом. Но Ивану Грозному оно было не нужно, он опирался на народ, поэтому ему нужен был свободный народ. Не сумев уговорить Ивана Васильевича, масса перепуганных бояр и воевод сбегает на Запад.

Узнав об этом, весной 1571 года, на Москву совершает набег крымский хан Девлет-Гирей, воспользовавшись и российскими неудачами в Ливонской войне. 120-тысячное войско совершает молниеносный набег на Москву и сжигает ее в очередной раз. Казаки в это время были заняты войной с Турцией и никак не могли помочь Ивану Грозному.

Что интересно, только за одну Варфоломеевскую ночь с 23 на 24 августа 1572 года в Париже были зверски уничтожены более трех тысяч гугенотов (то есть почти столько же, сколько погибло за все правление Ивана Грозного). Причем вырезан под корень был цвет французской нации, съехавшийся отовсюду на бракосочетание Генриха Наваррского и Маргариты Валуа («королевы Марго»). Вслед за Парижем протестантские погромы прокатились по всей стране. Как отмечается в справочной литературе, только за первые две недели погибли около 30 тысяч гугенотов. По ходу, Ватикан страховался капитально, чтобы не допустить промаха, как с Фридрихом II Гогенштауфен.

Но железная воля царя Ивана Грозного осталась не преклонной. Он продолжает Ливонскую войну и уничтожает Ливонский орден. Иван Грозный попытался вернуть России по праву принадлежавшие ей земли, отторгнутые иноземцами. Праведность этой многотрудной, кровопролитной и, к сожалению, безрезультатной войны понимали все - от царя до рядового стрельца. Всеобщее воодушевление и надежды в концентрированной форме сумела выразить летописная «Степенная книга»: «Земля Ливонская, в которой было больше семидесяти городов, в древние времена земля та называлась Чудской, где великий князь Ярослав Владимирович и город основал в честь имени отчего - Юрьев, и многие святые церкви построил, и там были епископы православные, и подчинялись они русской митрополии. А потом богомерзкие немцы, пришедшие из-за моря, поселились в чудской земле и дань стали давать русским государям в Великий Новгород. А когда расплодились и разбогатели, и возгордились самомнением, то не только перестали дани давать Новгороду, но и начали вести войну супротивную и чинить пакости многие Великому Новгороду и Пскову, причем иногда побеждали, а иногда и сами бывали побеждены…»

Однако, в 1582 году, между Россией и Польшей было заключено перемирие на 10 лет. ”…Царь Иоаннъ Васильевичь уступилъ 52 местечка въ Лифляндіи Полякамъ воэле Литовской границы; и что къ Полоцку принадлежитъ, то назадъ отъ Поляковъ въ Россію возвращено Великіе Луки, Заволочье, Невила, Островъ со всеми принадлежащими къ нимъ местами. Оной миръ учиненъ на десять летъ, когда оные оба Потентанты будутъ живы, и ежели ькоторой изъ нихъ преставится, то другой воленъ, какъ хочетъ войну зачинаетъ; которымъ миромъ великіе Послы другъ друга поздравили и присягами укрепили, а Шведы въ тотъ миръ были не приглашены и не вступили.” / Львовская летопись /

Чтобы не допустить этого, против Руси объединяются Литва, Швеция, Польша, Франция, Германия, Швейцария. По сути это была уже Мировая война. Хотя официально Германия и Швейцария в ней не участвовали, но участвовало огромное количество наемников из этих стран. А у России тогда и ресурсов-то не было. Деньги уходили на покупку хлеба из-за неурожаев, а людских ресурсов просто не было. Из Тартарии помогать было тоже некому. Ей самой нужна была помощь. Поэтому Иван Грозный и послал Ермака в Сибирь, чтобы не пустить в Тартарию Кучума. В результате, Кучум опять уходит в степь, нарывается там на калмыков и погибает. Погибает и сам Ермак. А помочь ему Иван Грозный уже не cмог. Из-за предательства бояр Иван Васильевич понес огромные потери в Ливонской войне. Пятая колонна начала активно действовать и на Руси.

По сути, то же самое произошло и со Сталиным на кануне Второй мировой войны. Но зная о существовании кругов времени и то, что случилось с Иваном Грозным, Сталин перед войной успевает нейтрализовать «своих» предателей во главе с Тухачевским. В результате, свою войну он выиграл. Конечно, надо было оторвать голову и Жукову с Тимошенко, как Павлову, но он поступил мудрее - заставил их работать во благо России, чем просто утер нос Западу.

Понимая, что Ивана Васильевича не сломить, Запад принимает решение его отравить. Всю семью Ивана Грозного травят сулемой. К власти приходит Федор Иванович, но и он понимает, что кругом одни предатели из боярства. Как пишут, он очень любил свою жену (сестру Бориса Годунова), и, понимая, что обух плетью не перешибить, он имитирует свою смерть, а сам уезжает в Архангельск к поморам и там заканчивает свою жизнь. Есть версия, что первые карты Баренцева и Карского морей составлены именно его руками. От него пошли и великие землепроходцы, включая Пржевальского, который является отцом Иосифа Сталина.

Но это еще не все. В Тартарии были уничтожены все крупные города, но остались деревни. Огромное количество деревень. В результате, Сибирь опять начала отстраиваться.

После Федора Ивановича царем становится Борис Годунов. Он долго не решался надеть шапку Мономаха, вроде бы колебался. 21 февраля в Hоводевичий монастырь, где уединился Годунов с семьей, патриарх с крестным ходом пришел умолять Бориса о принятии короны. В 1598 году на Земском соборе он был избран царем.

В услугу перед боярством Борис Годунов отменяет Юрьев день. Закабаление крестьян на земле. Теперь их можно продавать, менять на щенков, все, что угодно. Но проходит буквально три года, и Годунов восстанавливает Юрьев день.

Но тут опять случается «малый ледниковый период». Вся казна Бориса Годунова уходит на покупку хлеба, чтобы хоть как-то спасти свой народ от голода. Огромные обозы с рыбой идут на юг и поморы, как могут, помогают Руси, за что их всех потом и уничтожил Петр I.

Голод 1601-1603 годов начинается в1601 году, в мае месяце, с бомбардировки Тартарии астероидным дождем. Миллионы крупных осколков обрушиваются на всю территорию Тартарии. Выгорают почти все леса. Остаются не тронутыми только земли крайнего севера, где жили в основном монголоидные народы, да челдоны. Почему мы так в этом уверены? У селькупов есть миф, что Номи Тору, чтобы уничтожить народ, сорвал с неба самую крупную звезду и бросил ее на землю. А его слуги атаковали эту звезду из своих луков, расколов звезду, и она огненным дождем обрушилась на землю.

Борис Годунов, отправляет в Сибирь корпус стрельцов, чтобы узнать, что там происходит. Служивые возвращаются с документами, подтверждающими, что Сибирь еще жива и заново отстраивается, а города возрождаются. Тогда Борис Годунов отправляет Данилу Чулкова на территорию Тобольска, чтобы построить острог и начать продвижение Руси в Тартарию. Пережить такое Запад не может и подписывает Борису Годунову смертный приговор. Его травят.

Стоит напомнить, что ранее, в 1587 году умирает польский король Стефан. Борис Годунов обращается к полякам с предложением быть у них королем, обещая объединить Польшу и Россию. Уже и послы российские прибыли в Польшу, но тут шведы заявляют свои права на престол польский, мотивируя это древностью Шведского и Готского государства, указывая на древние кондиции Николая Ратволдуса. Это приводит к тому, что поляки, исключив Россию, единогласно выбирают себе в короли шведского кронпринца Сигизмунда. Видя такие бесчинства в выборе короля польского, Сибирское царство добровольно приходит в подданство Российского государства.

"13 апреля 1605 Борис Годунов казался веселым и здоровым, много и с аппетитом ел. Потом поднялся на вышку, с которой нередко обозревал Москву. Вскоре сошел оттуда, сказав, что чувствует дурноту. Позвали лекаря, но царю стало хуже: из ушей и носа пошла кровь. Царь потерял сознание и вскоре умер."

Царем становится сын Бориса - Федор, умный и образованный юноша. Но 1 июня 1605 года в Москве вспыхивает мятеж (майдан?) сторонников Лжедмитрия. Федора Годунова и его мать убивают, оставив в живых лишь дочь Бориса - Ксению. Ее ждала участь наложницы самозванца. Официально было объявлено, что царь Федор и его мать отравились; тела их выставили напоказ. Затем из Архангельского собора вынесли гроб Бориса и перезахоронили в Варсонофьевском монастыре близ Лубянки. Там же захоронили и его семью без отпевания, как самоубийц.

Запад находит Гришку Отрепьева, Лжедмитрия I. Гришка, с Марией Мнишек, прибыв в Россию, опять не оправдывает надежды Запада. Он начинает заниматься теми же делами, которыми занимался Борис Годунов: возрождением городов, развитием связей Московии и Тартарии. Видимо именно за это, уже при Романовых, так жестоко был убит сын Лжедмитрия I Иван. Историки называют возраст сына Марины Мнишек на день казни - "четырехлетний".

Недолгое его правление все историки описывают как полезное и благодетельное для России, но явно на польский манер. Царствовал он с 29 июня 1605 года по 17 мая 1606 года, неполных одиннадцать месяцев. Как свидетельствует Конрад Буссов, восставшие "разыграли с бедным Димитрием действо о муках страстных нисколько не хуже, чем евреи с Иисусом Христом". Били, переодели в чучело, издевались; требовали признаться в самозванстве, однако он молчал. Затем уже князья и бояре там же, в Кремле, зарубили его саблями и проткнули пиками, затем сбросили с высокого царского крыльца.

”...тело Лжедимитрія обнажили отъ всехъ одеждъ, и нагое по улицамъ влачаху, и привлекше его на то место, где Шуйскому единожды повелено было отъ сего Лжедимитрія отрубить голову, тут его тело публично на одну доску положено; тутъ же и тело Басманово (Петра) привлекше, и того Лжедимитрія на груди Басманова положиша, а въ ротъ ему вложиша Польскую волынку; и на томъ позорище лежали тела целые три дни, а потомъ у однихъ воротъ зарыты въ землю, а Маія 29 дня паки выняты и сожжены въ пепелъ. Сокровищи Россійскіа все отдаша старой Царице; а привезенное съ Мариною изъ Польши, по исчисленію на сто на восемдесятъ тысячь талеровъ, хотели было отдать отцу ея, но потомъ его съ некоторыми пленниками въ Ярославль градъ сослаша, и другихъ Поляковъ сославше въ ссылку въ места Татарскія, яко въ Казань и Астрахань, и публично предъ народомъ читаху сделанной Манифестъ о убіеніи прямаго Царевича Димитрія въ Угличе; а его объявляюще быти чернеца Гришку Отрепьева, который при Патріархе секретарскую должность отправлялъ и бежалъ въ Польшу…” / Львовская летопись /

В 1606 году на московский престол садится Василий Шуйский. Но Шуйский тоже был Рюрикович. Он продолжает прошлые дела, и, более того, закрывает морской ход иностранцам в Тартарию. Он перекрывает им дорогу с севера в устье Оби. Запад в бешенстве.

Что примечательно, во время царствования Василия Шуйского, тела Бориса Годунова, жены его и сына были перезахоронены в Троицком монастыре со всеми почестями. ”Царь Василій Іоанновичь, хотя себя въ народе аки милосердымъ сотворити, соболезнуя о фамиліи Бориса Годунова, что тотъ Лжедимитрій такое надъ ними оказалъ мученіе и всехъ искоренилъ, кроме дщери его Ксеніи; того ради повелелъ Его Величество тела Борисово, жены его и сына изъ земли вынять, и съ честною церемоніею погребеніе учинить въ Монастыре Троицкомъ, въ разстояніи отъ Москвы въ двенадцати миляхъ, которыхъ тела монахи отъ Москвы даже до Монастыря несли попеременно съ великою церемоніею духовною; а дщерь Борисова Ксенія за гробами съ горькими слезами шла, и свое горе и несчастіе тутъ причитала; такожъ последовалъ и Царь Василій Іоанновичь со всеми Боляры за теми гробы.”

Уже в августе 1606 года князь Григорий Шаховской, бежавший в Польшу с золотой государственной печатью, распускает слухи, что убит был не Дмитрий, что сын Грозного опять спасся от врагов. Кто он был, этот Лжедимитрий II неизвестно. Стихийное возмущение народа обернулось невиданной по своим масштабам крестьянской войной, которую возглавил Иван Болотников. Одновременно на Новгород обрушивается армия шведов. По сути, Запад начинает натуральное завоевание страны.

За время 4-х летнего царствования Василия Шуйского, в результате ожесточенной гражданской войны Центральная Россия превращается в подобие кладбища.

Но неожиданно появляется гениальный полководец, племянник Шуйского, Михаил Скопин-Шуйский. Он разбивает шведов, разбивает тушинского вора, освобождает Москву, выгоняет поляков. Все знали, что он будет царем. И Василий Шуйский хотел, чтобы он был царем, но молодого Скопина-Шуйского травят на пиру, а в этом обвиняют Василия. Как Василий Шуйский не оправдывался, что он не травил своего племянника, его отстраняют от власти.

После свержения в июле 1610 года Василия Шуйского, отправленного в плен к полякам, - власть в стране переходит к Государственному совету, состоявшему из семи наиболее авторитетных членов Боярской думы. Этот формально вполне «демократический» орган получил в истории название Семибоярщина. Одной из первых же акций этого якобы российского правительства было самое что ни на есть антироссийское решение, а именно - не избирать более никогда на российский престол представителей русских родов. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» - как говаривали в те времена. Бояре всеми силами пытались убедить русских людей, что под эгидой Речи Посполитой России суждено лучшее будущее и корона польских королей ей более идет к лицу, чем шапка Мономаха.

Как известно, Василий Шуйский с братом Дмитрием похоронены в Варшаве. ”Потомъ Царь Василій Іоанновичь и съ братьями своими въ замке Гостинъ, именуемомъ, содержанъ честно, и отъ печали своея умре и съ братомъ своимъ Димитріемъ, а младшій его братъ Іоаннъ Шуйскій освобожденъ на волю. Тело Царя Василія Іоанновича съ начала было погребено между Тора и Варшавы на поле при большой дороге, и надъ могилою его была капель, или часовня построена, а потомъ по учиненномь мире у Россіянъ съ Поляки, Король Сигизмундъ повелелъ тело его въ Варшаву привезти, и во граде погребсти…” / Львовская летопись /

Выходит, прав был Иван Грозный, каленым железом искореняя боярскую крамолу: спустя менее чем тридцать лет после упразднения опричнины бояре на деле доказали, что они и есть первейшие враги Российского государства и российского люда. Именно Семибоярщина заключила с польской шляхтой договор, признававший новым русским царем Владислава. Признав королем Сигизмунда, они ставят во главе Российского государства королевича Владислава, тем самым отдавая страну фактически на растерзание Ватикану.

Видимо последние Рюриковичи так напугали Запад, что Ватиканом было принято решение сменить династию правителей Руси. На историческую сцену выходит «Проект воцарения Романовых».