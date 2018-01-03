Путь Путина (2)

Иными словами, псевдодемократы-западники, как и ГКЧП, своей недееспособностью в области государственного управления и организации хозяйственной деятельности населения расчистили место для осуществления альтернативных западной демократии иных частных концепций управления.

За время ростовщической реформации под лозунгами «демократизации», по причине главным образом несостоятельности экономических воззрений либералов, эта «демократическая элита» растеряла свою социальную базу, особенно в промышленных регионах, а своим рвачеством и недееспособностью в области организации многоотраслевого производства создала многочисленную оппозицию разной степени дееспособности и идейной окрашенности.

К числу альтернативных ей частных концепций, имеющих зримую социальную базу, относятся:



восстановление управления по концепции социализма в России с последующим восстановлением СССР и очищения реального социализма от разного рода извращений;

восстановление управления по концепции монархии;

восстановление управления в России по концепции национал-вождизма, чаще именуемого «фашизмом» на основании исторического опыта Италии и Германии 1925 — 45 годов.



Национал-вождизм

В современных условиях концепция национал-вождизма выражает стремление осуществить идеалы справедливости в управлении многонациональным государством на принципах, на которых было основано общественное самоуправление в племени во времена первобытнообщинного строя.

О вождях в цифровой деревне

Члены одного племени знали лично почти всех своих соплеменников, их клановую принадлежность, знали достоинства и недостатки каждого.



В такой социальной атмосфере, где ничто не могло утаиться от взгляда соплеменника, формировались шаманско-старейшинские структуры и выдвигался не-наследственный вождь или по-русски — князь (если вспомнить процедуры призыва на княжение, принятые в основном в дохристианский период).



При переходе к устойчивым племенным союзам, чья культура простиралась на больших территориях, концепция племенного вождизма с не-наследственными вождями (князьями) в бесклассовом обществе утрачивала работоспособность.



Утрачивала потому, что личное общение каждого члена племени со всеми остальными или подавляющим их большинством становилось невозможным. Тем более оно невозможно в условиях многомиллионного населения современных, даже моноэтнических государств.



Но досягаемость психики каждого средствами массовой информации порождает в обществе иллюзию глобальной деревни, в которой все, вроде как можно увидеть по телевизору, узнать из прессы, а в перспективе получить любую информацию через компьютерную сеть.



Но между этой глобальной информационной «деревней» и реальной деревней, в которой жила община с вождем, есть разница: в реальной деревне каждый человек имел непосредственный доступ ко всей информации, а в глобальной информационной «деревне» хозяева и работники инфраструктуры средств массовой информации создают образы природных и общественных явлений, включая и образы вождей.



И поставляемые средствами массовой информации образы могут сколь угодно отличаться от тех образов, которые возникли бы у аудитории, если бы она соприкоснулась с реальностью, на основе которой сделаны образы, доступные из средств массовой информации. Контроль истинности этой информации возможен только на основе «мистики».

Иными словами, если в первобытнообщинные времена все племя создавало себе вождя, то в наши дни племя кинематографистов и журналистов создаёт вождей для всех других, безответственно манипулируя общественным мнением в бездумном — толпо-«элитарном» обществе.

В результате чего «вождями» становятся даже те, кто по своим личностным качествам не смог бы пройти инициацию во взрослость в первобытнообщинные времена. «Вождь», созданный в глобальной и региональной информационной «деревне» средствами массовой информации, не может быть ничем, кроме как инструментом, для решения каких-то кратковременных (в пределах срока активной жизни одного поколения) задач.



Советуем почитать материал о том, как технологии глобальной «деревни» были использованы в практике избрания Трампа президентом США — «Расследование Das Magazin: как Big Data и пара ученых обеспечили победу Трампу и Brexit» (https://theins.ru/politika/38490).

Расследование Das Magazin: как Big Data и пара ученых обеспечили победу Трампу и Brexit

Проблемы вождизма

С уходом (или устранением) вождя самоуправление общества по концепции национал-вождизма обречено на потерю устойчивости и переход на иную концепцию.



Это лишает концепцию национал-вождизма долговременных исторических перспектив в современных условиях, но переход общественного самоуправления на неё, тем не менее, возможен как кратковременный эпизод, если сторонники иных концепций проявят свою недееспособность.



Пока же лидеры разных толков национал-вождизма создают структуры и социальную базу из молодёжи, кто понимает, что их будущее изначально съедено сов-партноменклатурой и ростовщиками-демократизаторами.



Если им не указать иных перспектив, они пойдут за вождём до конца решительно и беспощадно, как то и было в Германии 1930-х годов.



И они деятельно, в отличие от большинства своих оппонентов, готовятся к трудностям неведомого им (в этом главное в национал-вождизме современности) похода, предназначенного им хозяевами «вождя» («вождь» тоже не знает, куда заведёт).

Главная же проблема устойчивости национал-вождизма при смене поколений — легитимизация вождя-наследника: при живом «вожде» второй полноценный вождь в социальной системе избыточен, по какой причине претенденты на эту должность уничтожаются, как враги режима; после смерти «вождя» — дееспособного преемника нет, есть только жалкие подражатели, поскольку все потенциальные преемники тщательно выкосили один другого ещё при его жизни, а он реально не имел возможности их защитить, иначе кто-то выкосил бы и его самого.

Для обеспечения преемственности власти при переходе от одного вождя к другому нужны «интеллектуалы», которые напишут своего рода «Библию национализма», как это произошло в Германии в 1920‑е гг. Роль такой «Библии национализма» — германского — сыграла «Майн кампф» А. Гитлера.



Для России она, по понятным причинам, не подходит, хотя есть некоторое количество идиотов, которые боготворят Гитлера, несмотря на то, что в «Майн кампф» население СССР и России оценивается, как расово неполноценное, недочеловеческое и подлежащее безжалостному уничтожению.

Пока такой «Библии национализма» нет, ненаследственный национал-вождизм будет обречён на крах при очередной смене вождя. Поэтому альтернативой ненаследственному национал-вождизму является концепция династического, наследственного национал-вождизма.

Проблемы возвращения монархии

Идея монархического правления в России неотделима от исторически реального православия. Исторически реально царизм в России (а не в удельно княжеской Руси) от рождения был библейски-православным. И в наши дни речь идёт о восстановлении именно православной монархии.

Поэтому необходимо видеть существо двух социальных явлений:



династического национал-вождизма — института монархии, как такового; и



библейского православия, как вероучения и общественной идеологии.



В наши дни, в условиях многократного обновления технологий, чтобы поддерживать свой общественный статус, человек вынужден постоянно воспроизводить свой профессионализм, а для этого необходимо всю жизнь думать и самообучаться; помогать в этом другим.



В таких условиях нет никаких внутрисоциальных факторов, которые бы гарантировали свойственность наивысшего профессионализма в области государственного правления выходцу из семьи государя.

Выходец из семьи пахаря может стать на порядок выше в качестве государственника-управленца, чем любой из потомков предшествующего поколения правящей «элиты».



Это означает, что после изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени в обществе исчезли условия, в которых управленческое превосходство государя наследника над прочими людьми — объективная общественная данность.

В 1990‑е годы не были реализованы и монархические сценарии. Их можно разделить на два класса:



интернационал-монархические, в которых легитимными претендентами на престол России признаются зарубежные потомки Романовых разных поколений и отпрыски иных «владетельных домов»;



национал-монархические, в которых:

признаётся правомочным воцарение новой династии на основе решения Собора, аналогично тому, как это имело место при воцарении Романовых;

либо утверждается, что император Николай II или кто-то из его детей не погибли в 1918 г., как об этом сообщает официальная версия истории, и потому их прямые потомки имеют если не неоспоримое, то преимущественное право на престол.







Основные причины того, что монархические сценарии не были реализованы в 1990‑е годы (хотя, как утверждали некоторые СМИ в то время, соответствующие указы, которые Б.Н. Ельцин должен был подписать, уже были подготовлены), состоят в том, что, во-первых, слишком много претендентов на престол Российской империи и слишком много сценариев воцарения нового монарха, вследствие чего малочисленные монархисты не могут объединиться; и во-вторых, общество мировоззренчески было не готово к тому, чтобы принять власть над собой той или иной династии и поддерживающей её корпорации монархистов.



Однако 1990‑е годы остались в прошлом, и в России снова «пиарятся» «православно»-монархические идеи, выразители которых убеждены, что общество мировоззренчески «зреет» и идёт к тому, чтобы принять власть над собой нового монарха и обновившейся имперской «элиты», и если этому процессу немного посодействовать, то всё свершится как бы само собой и Российская империя возобновится.

О роли Русской Православной Церкви в свержении монархии

Ещё одним существенным препятствием на пути возвращения монархии, как это не удивит многих, является Русская Православная Церковь.

Как известно, 2 марта 1917 года (15 марта по новому стилю, здесь и далее в разделе даты приводятся по юлианскому календарю — наше прим.) Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича.



Но Михаил Александрович, вопреки распространенному мнению, от престола не отрекался — он передал вопрос о власти на рассмотрение Учредительного собрания. В его «Акте» от 3 марта говорилось о том, что он готов восприять власть лишь в том случае, «если такова будет воля великого народа нашего».



Остальные члены дома Романовых, имевшие согласно закону о престолонаследии 1797 года право на трон, от него также не отказывались.

Но уже с 4 марта, несмотря на отсутствие юридического отречения от престола дома Романовых, Синод начал рассылать во все епархии телеграммы с распоряжением прекратить упоминать в богослужениях имена членов «царствовавшего дома». В прошедшем времени!



Вместо этого предписывалось молиться о «благоверном Временном правительстве». Слова «император», «императрица», «наследник престола» стали запретными. Если же кто-то из священников продолжал возносить молитвы о Романовых, Синод применял в отношении нарушителя меры дисциплинарного взыскания: клириков запрещали в служении или, если они служили по военному ведомству, отправляли на фронт, в действующую армию.

Именно Церковь сыграла ключевую роль в свержении царской власти как института. Если бы не позиция членов Синода, занятая ими в мартовские дни, исторические события пошли бы — это совершенно очевидно — по другой траектории. Кстати, семь из 11 церковных иерархов, являвшихся на тот момент членами Синода (а это в том числе будущий патриарх Тихон) причислены к лику святых. Либо в РПЦ, либо в РПЦЗ, либо и там и там.

Царь не угодил духовенству тем, что:

«Они видели в нем харизматического конкурента: царская власть, так же как и власть священства, обладала трансцендентальной, харизматической природой. Император как помазанник Божий имел огромные полномочия в сфере церковного управления».

Очень советуем ознакомиться с подробностями в статье «Как Церковь свергла царскую власть: историк, открывший правду, боится удара топором» (http://www.mk.ru/social/2017/12/07/kak-cerkov-svergla-carskuyu-vlast-istorik-otkryvshiy-pravdu-boitsya-udara-toporom.html), а также ознакомиться с материалом «Позиция Св. синода РПЦ в период свержения монархии» (http://www.great-country.ru/rubrika_articles/church/00001.html).

Православный национал-вождизм?

Помня о роли РПЦ в деле свержения монархии можно оценить «Русскую доктрину» (https://www.e-reading.club/bookreader.php/1032020/Kalashnikov_-_Russkaya_Doktrina.html), которую митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне патриарх) активно пиарил с 2005 по 2007 год (на сайте «Русской доктрины» последние новости за 2007 год — http://www.rusdoctrina.ru/page95504.html).



«Русская доктрина» приоткрывает вожделения РПЦ о будущем. В 2006 году АПН обратился к другому руководителю и соавтору РД Виталию Аверьянову, который в своё время анонсировал начало работы над этим проектом (http://www.apn.ru/?chapter_name=events&data_id=2694&do=view_single). Представляя этот проект, Аверьянов описал образ России так:

«Образ России будущего для всего мира — это образ воинствующей цивилизации справедливости и милосердия. В связи с этим встаёт задача создать русский стандарт многополярной глобализации, одной из главных составляющих которого должна стать новая концепция качества жизни, принципиально не совпадающая с аналогичными индексами ООН».

Знакомые слова? Представляя архитектуру будущей государственности, авторы «Русской доктрины» сообщают следующее:

«Сенат мыслится как несменяемое учреждение, самостоятельно следящее за соответствием своих членов их высокой должности.



Сенат формируетсяна ¼ из представителей военно-служилого сословия, на ¼ из представителей духовного сословия с решительным преобладанием представителей Русской Православной Церкви (выделено нами при цитировании), на ¼ из представителей академических и университетских корпораций и на ¼ пополняется по назначению Главы Государства.



В Cенат могут входить также лица, занимающие или занимавшие четко определенные законом государственные должности. Члены Сената не состоят в политических партиях.



Члены Сената несменяемы, их ротация осуществляется по мере выбытия по причинам физического характера или в соответствии с внутренними решениями Сената на основании решений службы нравственного самоконтроля Сената.

И несколько далее:

«… глава государства должен выступать безусловным национальным лидером. Его избрание на этот пост должно осуществляться не столько количественным всенародным голосованием, сколько качественной общенациональной поддержкой — голосованием народных советов, одобрением Сената, Военного совета и Православной Церкви и — по возможности — мнением (завещанием или рекомендацией) прошлого главы государства.



Лишь при согласии всех этих инстанций глава государства может считаться избранным» (В этом абзаце всё выделено нами при цитировании).

И ещё:

«Помимо канонических органов Православной Церкви — Архиерейского собора, Священного Синода — значительным влиянием должен пользоваться Совет традиционных религий (в настоящее время его прототипом является Межрелигиозный совет России).



Этот совет должен включать религиозные структуры только российской юрисдикции, представляющие традиционные для России вероисповедания пропорционально численности верующих граждан (выделено нами при цитировании).



В него также могут входить и иметь статус наблюдателей представители ряда вероисповеданий, не включенных законодательством в число традиционных, однако имеющих значительное духовное и нравственное влияние в обществе и важных для построения сбалансированных отношений России с другими государствами и международными организациями».

Т.е. «Русская доктрина» предполагает предоставить некие особо преимущественные права и полномочия иерархии РПЦ в жизни общества и государства.

Дело не в том, что в результате этого государственность перестаёт быть светской, а в предельном случае становится одной из «епархий» РПЦ — в результате чего она может обрести и гестапо-инквизиторский характер.

Дело в том, что всё приведённое выше о предполагаемой роли в жизни будущей России исторически сложившейся православной традиции означает, что Сергиевский проект — вовсе не Русская доктрина, а версия библейского проекта порабощения всех, но адаптированная к условиям постсоветской России и тем перспективам, которые наметили для себя авторы «Русской» доктрины и разводящие их и иерархию РПЦ оставшиеся за кулисами кукловоды.

Социологическая доктрина Библии представляет собой средство порабощения человечества от имени Бога: предполагает скупку планеты со всеми обитающими на ней и всем их имуществом на основе расово-мафиозной монополии на международное и транснациональное ростовщичество и построение глобальной системы долгового рабства:

«Не давай в роcт брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы господь бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею».

— Второзаконие, 23:19, 20.

«И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут»

— Второзаконие, 28:12.

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их будут служить тебе; ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут отверзты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся”

— Исаия, 60:10 — 12.

Иерархии всех исторически сложившихся так называемых «христианских церквей», включая и иерархию Русского Православия, настаивают на священности этой мерзости, а канон Нового Завета, прошедший цензуру и редактирование ещё до Никейского собора (325 г. н.э.), провозглашает её от имени Христа, безо всяких к тому оснований, до скончания веков в качестве благого Божьего Промысла:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё»

— Матфей, 5:17, 18.

Это — фашизм, но это и конкретная «смыслократия» Библии (если пользоваться терминологией авторов «Сергиевского проекта»), под властью которой возникла и которым управляется вся библейская цивилизация — так называемый «Запад» и отчасти Россия. Всё остальное в Библии — мелочи и сопутствующие этому обстоятельства, направленные на расстройство ума и порабощение воли людей.

Если видеть это информационно-алгоритмическое наполнение библейской культуры за ширмой действительно благих, но не исполняемых Русской Православной Церковью заповедей Нагорной проповеди, то роль иерархии РПЦ по сути аналогична роли «полицайских» подразделений, которые гитлеровские оккупанты на временно оккупированной территории СССР создавали из представителей местного населения для решения их руками своих задач.

Разница только в том, что гитлеровский фашизм Россия более 70 лет назад победила, а с более чем тысячелетним владычеством библейского фашизма люди ещё не разобрались, вследствие чего многие «россияне» воспринимают РПЦ и её иерархию как своё привычно-родное и неоспоримо благостное, а не как инструмент их порабощения, созданный транснациональными оккупантами.

Восстановление социализма

Экономическая наука в её ныне господствующем виде сложилась в лоне западной культуры и изначально предназначена для обслуживания политики проведения в жизнь западного (библейского) проекта глобализации.



То обстоятельство, что эта экономическая наука принята безо всякой критики в культуре России, Китая, Японии, мусульманских стран — результат того, что «аборигены» бездумно перенимали у «передового» Запада многие истинные и мнимые достижения его культуры, после чего как-то приспосабливали их к своим нуждам и развивали далее.

Если эту экономическую науку разобрать на составные части, то в ней можно выделить следующие компоненты:



Бухгалтерский учёт — средство выявления управленчески значимой информации в процессе хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макро- (на основе статистики бухгалтерской отчётности) уровнях;

Математика — средство моделирования хозяйственной и финансовой деятельности и последствий принятия и осуществления тех или иных управленческих решений;

Профессиональный «жаргон», на котором выражается содержание собственно экономического знания, представляет собой не более чем специфическую терминологию, понятную лишь «причастным», и в этом смысле аналогичную блатной «фене»;

Знания (осмысленные описания экономической составляющей жизни), относимые к предметной области экономической науки.



Первое и второе — неотъемлемые атрибуты любой школы экономической науки, поскольку без них она не может быть связана с реальной жизнью общества и его экономической деятельностью (примером чему служит оторванная от жизни политэкономия марксизма).

Их общность для всех школ экономической науки и их объективный характер порождают иллюзию объективности экономической науки в целом.

Третье — профессиональный жаргон — в исторически сложившейся экономической науке Запада — затмевает всё. Но сам по себе он — пуст, однако позволяет на публике, не владеющий этим жаргоном, изображать из себя выдающегося экономического «гуру», единственно понимающего что и как происходит в экономике и что надо делать, чтобы она работала лучше.

И хуже всего дело обстоит с четвёртым: его практически нет. Если бы оно было в экономической науке СССР, то Госплан не привёл бы СССР к экономическому краху. Если бы оно было в либерал-буржуазных научных школах Запада, то нобелевскому лауреату по экономике В.Леонтьеву не пришло бы в голову написать следующие слова:

«Финансовую и техническую поддержку они (речь идёт о помощи со стороны США и СССР развивающимся странам: — наше пояснение при цитировании.) получают как от русских, так и от нас.



Но, что касается помощи в методах экономического планирования, то до сих пор ни одна из сторон не смогла оказать её в достаточных размерах.



Мы можем дать им много мудрых советов, но мало методов, которым легко обучить и научиться, однако последнее и есть то, что им надо (всё в тексте цитаты выделено нами при цитировании); мудрость не так легко передаётся, и, кроме того, до сих пор ни один уважающий себя политик не признался в её отсутствии.



От русских естественно ожидать, что они могут научить планированию, но по причинам, изложенным выше, пока им нечего предложить, кроме балансового метода, который хотя и ставит важные вопросы, но не даёт на них ответа» (Леонтьев В. «Экономическое эссе». М. «Политиздат», 1990 г., стр. 229).

На публику изливается только трёп на околоэкономические темы, который ведётся на специфическом профессиональном жаргоне, не зная которого, люди, чья психика не покалечена экономическим образованием, не могут обличить экономическую науку и её представителей в некомпетентности.

В.Леонтьев, опубликовав приведённые оценки, «вынес сор из избы»:

Современные экономические школы, пользующиеся легитимностью в культуре Запада, России, Востока, — это только профессиональный жаргон при почти полном отсутствии какого-либо содержания — управленческого смыслаособенно в вопросах макроэкономического управления. Уличные «напёрсточники» о таком «бизнесе» и социальном статусе, которым обладают светила экономической науки, могут только мечтать.

Есть такая партия — КПРФ. Её подают как носительницу идеи социализма как общества справедливости, в котором нет места угнетению жизни трудящегося большинства паразитирующим меньшинством.



И она сама себя подаёт в таком качестве. В 2018 году через неё выдвинулся кандидат в президенты Грудинин Павел Николаевич.

В 1990-е годы она не смогла проводить такую политику, чтобы её представитель стал главой государства Российского и придал бы иную направленность преобразованиям в стране.



Причины этого просты: в руководстве КПРФ на протяжении всего времени её существования нет настоящих коммунистов-большевиков, да и партийная дисциплина и партийная идеология не позволит им быть в руководстве этой партии. Её руководство — бюрократическая номенклатура советской эпохи и бюрократы новых поколений.



Для них партия — кормушка, а не инструмент для воплощения идеалов социализма и коммунизма в практическую политику.

Поэтому КПРФ, как и другие партии современной нынешней России, характеризуется невнятностью своей социологической платформы и политической доктрины.



Её социологическая наука не имеет каких-либо принципиальных отличий от общезападной: у КПРФ за душой нет адекватной жизни психологии личности и общества, её философия шарахается от диалектического материализма к православной и прочим традициям миропонимания народов России, её экономисты воспитаны в традициях общезападной экономической науки.



Это верно и для популиста Грудинина — он продукт всё той же экономической и социологической общезападной науки. И потому надеется, что через него Россия в 2018 или в 2024 году (а прицел именно на то время) выйдет на путь социалистического развития — это тешить себя иллюзиями.

В газете «Завтра» № 50 (211), 1997 году опубликовано интервью с бывшим главным редактором журнала «Коммунист» Р.Косолаповым, в котором он сообщает следующее:

«С конца 50‑х до начала 70‑х годов мне пришлось тесно сотрудничать с Дмитрием Ивановичем Чесноковым — бывшим членом Президиума ЦК, который «ссылался» в 1953 году в Горький.



Причём никакой внятной причины Хрущёв назвать ему не сумел: есть мнение — и всё.



Именно Чеснокову Сталин за день-два до своей кончины сказал по телефону: «Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве. Но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим всё дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!..»

С той поры, как И.В. Сталин поставил эту задачу, ни КПСС, будучи партией государственной власти в СССР, ни КПРФ, «перманентно» возглашая о своей оппозиционности постсоветскому режиму в России, не сделали ничего в области развития социологии, что позволило бы партии вдохновить народ, придти к власти и воплотить в практическую политику идеалы свободного труда и жизни без паразитизма.

Могут быть возражения в том смысле, что Сталин это сказал Чеснокову, а остальные члены партии этого его мнения не знали. Такого рода возражения вздорны: во-первых, надо самим думать; во-вторых, была издана работа И.В.Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в которой И.В.Сталин прямо заявил о несоответствии политэкономии марксизма условиям СССР:

«… наше товарное производство коренным образом отличается от товарного производства при капитализме» («Экономические проблемы социализма в СССР», отдельное издание, Москва, «Политиздат», стр. 18).

Это действительно было так, поскольку налогово-дотационный механизм был ориентирован на снижение цен по мере роста производства. И после приведённой фразы И.В. Сталин продолжает:

«Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из «Капитала» Маркса, … искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям.



Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как «необходимый» и «прибавочный» труд, «необходимый» и «прибавочный» продукт, «необходимое» и «прибавочное» время. ( … )



Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению.



Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие», — там же, стр. 18, 19.

Если из политэкономии марксизма изъять упомянутые Сталиным понятия, то от неё ничего не останется, со всеми вытекающими из этого для марксизма последствиями. Вместе с «прибавочным продуктом» и прочим исчезнет мираж «прибавочной стоимости», которая якобы существует и которую эксплуататоры присваивают, но которую Сталин не упомянул явно.

Сталин прямо указал на метрологическую несостоятельность марксистской политэкономии: все перечисленные им её изначальные категории неразличимы в процессе практической хозяйственной деятельности. Вследствие этого они объективно не поддаются измерению.



Поэтому они не могут быть введены в практическую бухгалтерию ни на уровне предприятия, ни на уровне Госплана и Госкомстата.

Это означает, что марксистская политэкономия общественно вредна, поскольку на её основе невозможен управленчески значимый бухгалтерский учёт, и сверх того, её пропаганда извращает представления людей о течении в обществе процессов производства и распределения и управлении ими. Поэтому выше в статье мы называли марксизм «мраксизмом».

По сути это означает, что под конец своей деятельности И.В. Сталин вынес смертный приговор марксизму, поскольку политэкономия — следствие марксистской философии, и пересмотр политэкономии требует пересмотра философии и её ключевого раздела — гносеологии — теории познания.

Поэтому восстановление и развитие социализма возможно также на основе нового проекта, который должен удовлетворять двум описанным выше в статье главным условиям успеха: развитию человеческого потенциала на деле и искоренению эксплуатации одних людей другими.

Прочие политические проекты укладываются в эти несколько вариантов.



ИАЦ

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