Итоги выборов Путина активно обсуждались в прессе как российской, так и, особенно, в западной. Советуем почитать статью ( http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5045263 ), где были собраны оценки выборов Путина различными западными, и не только, журналистами. А также занятный материал ( https://ria.ru/accents/20180320/1516843824.html ) о реакции в Латвии и Эстонии.

Мы хотели бы подвести итоги выборов Путина 2018 года. Да, мы не описались в названии статьи. Особой интриги в том, кто победит — не было, но важно сравнить итоги этих выборов Путина с предыдущими и дать некоторый прогноз, исходя не из нынешних реалий, а учитывая вероятности будущего. Приступим.



Некоторое время в СМИ гуляли следующие предварительные итоги выборов Путина:

У всего коллективного Запада, повёрнутого на символизме, должны трястись все прожилки от этого. На первом месте семёрка.

Символизм числа Семь (Энциклопедия геральдики)

Священное, мистическое, волшебное число, пожалуй, самое распространённое (наряду с тройкой) мистическое число — общий символ для всех религий, начиная с культур Древнего Востока связано с пространственной и временной сутью.



Используется как основа большого числа классификаций объектов, событий, персонажей и т. д., которые группируются по семь:



семь дней недели,



семь цветов радуги,



семь космических эр,



семь Небес,



областей ада,



семь основных планет и соответствующих им металлов,



семь мировых сфер,



семь лучей Солнца,



семь холмов,



семь возрастов человека,



семь столпов мудрости,



семь нот,



семь чудес света,



семь дней поста и покаяния.



7=3+4 — соединение Неба и Земли или души и тела, соответственно, — это первое число, охватывающее и духовное, и преходящее. Соединение сакральных чисел соотносится с пирамидой, образованной 4-мя треугольниками. 7=6+1 седьмой луч Солнца — это путь, по которому человек переходит из этого мира в следующий.

Многие представления о символике семёрки, например, о семи небесах, восходят к иудаизму. Блуждающие звёзды породили представление о семи небесах, через которые проходит душа, возвращаясь к Вечному, Единому Началу, организующему мир.



Представление положения семи планет как проявление божеств, их воли и тайных сил природы привносит в символику семёрки значение судьбы… (http://www.symbolarium.ru/index.php/Число_7)

О символизме числа 666 сказано немало

Отметим только, что воспитанный в культуре запада ужас перед этим числом в чём-то сродни тому ужасу, который коллективный запад испытывает перед Путиным.

И для Запада всё более и более становится актуальной фраза Владимира Путина, сказанная им в отношении оппозиционеров, пытавшихся раздуть протесты в 2011 году:

Советуем посмотреть видеофрагмент с этой фразой.

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПУТИНА РАЗНЫХ ЛЕТ

Мы свели в одну таблицу итоги «выборов Путина» разных лет (да, даже 2008 год сюда можно отнести, поскольку без прямой поддержки Медведева Путиным он бы не был избран).

Таблица Итоги выборов Путина разных лет

Хотим обратить внимание на процент явки, который мы подсчитали на основе действительных бюллетеней. Рассчитанный ниже объявленного в среднем всегда где-то на 1,5 — 2%, но это мелочи подсчёта. Важно совсем другое.

В статье, посвящённой Пресс-конференции 2017 года (http://inance.ru/2018/02/putin-press-2017/), мы отметили, что на нынешние выборы Владимир Путин пошёл как самовыдвиженец, тогда как на выборах 2012 года он шёл от партии «Единая Россия».



На выборах 2004 года он также был самовыдвиженцем, но у него не было такой серьёзной электоральной поддержки, к тому же страна в тот момент проходила через сложный период давления извне («Марши несогласных», либерализм — как доминанта в политике).



Теперь, когда Владимир Путин получил более 50% голосов всех избирателей, у него нет никаких формальных «обязательств» ни перед «Единой Россией», ни перед либеральным блоком.



Вопрос остаётся только в «неформальных обязательствах». Каковы они и перед кем?

В той статье мы писали:

«Мы считаем, что у Владимира Путина уже очень большой накоплен политический вес, чтобы, используя его, начать широкую программу так необходимых стране системных преобразований».

И неудивительно, что первые же вопросы к Владимиру Путину были о том, будет он менять конституцию или нет. Ответ у многих вызывал подозрения:

«Пока я никаких конституционных реформ не планирую»

Многие обратили внимание на это слово «пока». Мы добавим огня к этим подозрениям, поскольку до выборов в интервью американской журналистке Владимиру Путину был задан аналогичный вопрос об изменениях Конституции и был дан аналогичный ответ:

«Я не думаю, что сейчас на этой с Вами встрече, в этой беседе, в интервью американскому телевидению я должен рассказывать о своих политических планах. Но я и вчера, по‑моему, Вам говорил и сказал, что я никогда не менял Конституцию, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день».

Путин точен в формулировках: на сегодняшний день, пока планов нет, но нет никаких гарантий, что такие планы не могут появиться в будущем.

«Путь Путина» http://inance.ru/2017/12/put-putina/

В статье «Путь Путина» (http://inance.ru/2017/12/put-putina/) мы осветили несколько задач, которые стоят перед Путиным на новом сроке:



размежеваться с неадекватными понятийно-терминологическим аппаратом либерализма, а значит перейти на иную методологию прогнозирования и принятия управленческих решений на государственном уровне;



развивать человеческий потенциал (не путать с человеческим капиталом, о разнице читайте «Послание Федеральному собранию. Внутренняя политика: Путин дожимает «элиту» в рамках существующей системы (до выборов 2018)» (http://inance.ru/2016/12/poslanie-2016/);



искоренять эксплуатацию одних людей другими.



Поясним и расширим все три пункта.

ПОЧЕМУ НАДО УХОДИТЬ ОТ ЛИБЕРАЛИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛЕКСИКОНЕ?

Главная ошибка интеллектуального процесса, породившего идеологию буржуазного либерализма, — в том, что в нём игнорируется процесс личностного развития, начиная от предыстории зачатия до вступления во взрослость, а начинается он с рассмотрения общества взрослых людей — после того, как их сформировала толпо-«элитарная» культура и когда многое в людях уже́ невозможно изменить.

Вторая ошибка в том, что игнорируется предыстория общества, которая продолжает оказывать своё воздействие на его жизнь.

Из этих обстоятельств проистекают все умолчания, которые делают жизненно несостоятельными практически все оглашения либерализма, и прежде всего — его декларации о равных возможностях, свободе и правах человека, обращая их в политиканскую демагогию, покрывающую систему эксплуатации «человека человеком», уничтожающую права и свободы подавляющего большинства людей в либеральной культуре.

Если начинать рассмотрение процесса личностного становления с предыстории зачатия, то все толпо-«элитарные» культуры таковы, что на всём протяжении этого процесса от предыстории зачатия до вступления во взрослость индивид находится под воздействием разнородных поражающих факторов, которые:



снижают биологический потенциал возможностей взрослого — как вследствие нарушений генетики в предыстории зачатия и самого зачатия, так и вследствие подавления и извращения генетической программы развития организма в ходе беременности и взросления организма;



подавляют и извращают процесс формирования психики личности как информационно-алгоритмической системы, в результате чего подавляющее большинство не достигают не только к началу юности, но и к концу жизни (подчас в глубокой старости) той специфической структуры алгоритмики психики, которая отличает человека состоявшегося от несостоявшихся в таковом качестве более или менее человекообразных членов общества — подневольных инстинктам стадно-стайных «бандерлогов» и «скотов», «волков» или «акул»-одиночек; запрограммированных теми или иными предубеждениями «зомби», не способных выйти из-под их власти самостоятельно; демонов, живущих по принципу «что хочу — то и ворочу, а если кто не согласен — покажите, что вы круче» (об устройстве психики людей читайте http://inance.ru/2015/01/chelovechestvo/).



Всё это характерно для всех толпо-«элитарных» обществ, а их культуры отличаются друг от друга только специфическими наборами факторов, которые подавляют и извращают биологию членов обществ и развитие их психики, а также — статистическим распределением такого рода факторов по социальным группам и этапам личностного развития от предыстории зачатия до вступления во взрослость в том или ином обществе и в той или иной социальной группе в его составе.



Т.е. воздействие разного рода поражающих факторов в пределах национальной или конфессиональной толпо-«элитарной» системы по-разному распределено между её социальными группами, а во многонациональных и мультиконфессиональных обществах — по-разному распределено между его культурно своеобразными группами.

Когда всё это отработало и индивид, которому Свыше была открыта возможность стать Человеком, стал взрослым, выясняется, что:



в одном «хвосте» статистического распределения сосредоточились те, результаты чьих трудов будут определять судьбы сфер деятельности, народов и человечества в целом на десятилетия и столетия вперёд;



в другом «хвосте» статистического распределения сосредоточились те, кто только и способен, что «сидеть на наркотиках», плодить себе подобных биологических и моральных уродов, обвинять в своих бедах кого угодно, только не себя и требовать от окружающих и государства обслуживания его «великой персоны» и тех дегенератов, которых он успел наплодить.



Описанное некоторым специфическим образом имеет место и во всех культурах, сложившихся на основе идеологии буржуазного либерализма.

Но именно после того, как статистическое распределение некогда зачатых и ставших взрослыми, включая и его «хвосты», сформировалось под воздействием поражающих факторов культуры, то появляются идеологи от либерализма и заявляют:



у разных людей разные способности, и потому не все могут выдержать конкуренцию, стать успешными предпринимателями и государственными деятелями или работать в престижных профессиях;



тем не менее, у всех возможности реализовать свой потенциал — равные, поскольку все равны перед законом (то, что предшествующее воздействие поражающих факторов к тому же на протяжении нескольких поколений было не равномерно распределено по социальным группам, в силу чего равенства возможностей изначально не было, — это остаётся в умолчаниях);



все свободны в приложении своего трудового потенциала;



всё в жизни общества объективно справедливо регулируется рынком.



В крайнем случае они, скривившись и пряча взгляд либо с наглостью во взоре, вспомнят афоризм Черчилля:

«Демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных, которые пробовались время от времени»,

— дабы дать понять оппонентам, что буржуазно-либеральная демократия при всех её недостатках — безальтернативное благо при всех её пороках и недостатках.

Задача же искоренения эксплуатации «человека человеком» предполагает:



искоренение из культуры общества всего набора поражающих факторов, отрицательно воздействующих на биологию человека и становление его психики в процессе взросления именно как психики человеческой (это в нынешнем лексиконе обозначается словами «защита человеческого потенциала»)

и защиту политики искоренения эксплуатации человека человеком и предпосылок к ней как от воздействия социальной стихии и предыстории общества, так и целенаправленного противодействия такой политике со стороны тех, кто заинтересован в силу нравственной порочности несостоявшегося Человека в поддержании и совершенствовании системы эксплуатации «человека человеком».



Решение этой задачи будет сильно затруднено использованием либерального терминологического аппарата, в котором вещи не называются своими именами, а умолчания превращают его декларации о правах человека и свободах в пустую демагогию.

Либерально-рыночная экономическая модель (и обслуживающий её терминологический аппарат) — инструмент порабощения и поддержания устойчивости системы анонимного (неперсонифицированного) рабовладения, осуществляемого большей частью не грубо-силовыми средствами.



И поскольку экономическая деятельность в жизни глобальной цивилизации и культурно своеобразных обществ в её составе играет особую роль, то и в либерально-рыночной экономической модели есть множество умолчаний, приводящих к разнообразным негативным следствиям, о которых мы подробно писали в статье «Либерализм — враг свободы!» http://inance.ru/2014/08/liberalizm/).

Проблема сегодня заключается в отсутствии такой методологии прогнозирования последствий управленческих решений, которая бы позволяла делать:



прогноз развития по множеству параметров, которыми можно измерять систему народного хозяйства в натуральном выражении, тогда как сейчас все замеры в экономике идут в финансовом выражении, в полном соответствии с финансово-счётным подходом. Если взглянуть на основные макроэкономические показатели — все они исчисляются в финансовом выражении (http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/makroekonomicheskie-pokazateli.html);



прогноз потребностей населения в товарах и услугах в натуральном выражении с внесением этой информации, как целевой в планы социально-экономического развития и выставлением приоритетов в пользу первоочередного удовлетворения демографически-обусловленных потребностей населения и подавления деградационно-паразитического спектра средствами инвестиционной политики (вернее отсутствия государственных инвестиций на удовлетворение потребностей этого спектра);



прогноз экологической безопасности производственно-потребительской системы, включающий оценку и перспективы (а также и директивы) по распределению заповедных, рекреационных, сельскохозяйственных, жилых и чисто промышленных территорий в каждом из регионов страны с ориентацией на восстановление и развитие биоценозов, особенно внутри крупных городов (а это уже подразумевает осмысленную градостроительную политику, отличную от нынешней «баблозарабатывательной» уплотнёнки).



прогноз развития всего комплекса взаимодействий всех отраслей между собой — межотраслевое балансирование забыто, как анахронизм «совка», бюджет составляется на основе эмпирический моделей, базирующихся на информации о прошлом состоянии экономики, прогнозы строятся на финансовых показателях (http://www.grandars.ru/student/finansy/proekt-byudzheta.html);



и т.д.



Проблема нынешней политической системы заключается в том, что в ней нет места даже слабым голосам альтернативных либеральным экономических теорий.



Только-только начали привлекать к разработке государственных программ тех, кто говорит что-то отличное от западной «экономикс», вроде С. Глазьева, и то его привлекали больше для того, чтобы попугать либералов и сделать их более сговорчивыми.

Ясно, что можно ждать заката западной экономики, который воочию покажет несостоятельность западной методологии экономического планирования, а можно деятельно трудиться над подготовкой к внедрению в хозяйственную практику альтернативы ей.



Если такие работы и ведутся на государственном уровне, то, видимо, в секретном режиме.

Нам думается, что — не ведутся, а проработка практикопригодности альтернативной экономической методологии полностью лежит сейчас на плечах энтузиастов и самоучек.



На уровне государства пока со скрипом начали обсуждать то, что процентные ставки являются системными генераторами инфляции (http://inance.ru/2017/06/rost/), а до обсуждения хотя бы спектров потребностей — ещё как до Луны, не говоря уже об энергоинварианте прейскуранта.

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА И ЕГО РАЗВИТИЕ

Если набрать в поиске «человеческий капитал», то выскочит множество страниц с теми или иными трактовками этого понятия западного «экономикс», так любимого забугорными и отечественными либералами.



Владимир Путин в своём выступлении на Валдайском клубе в 2016 году оперировал иным понятием:

«Важная задача — это развитие человеческого потенциала. Только мир с широкими возможностями для всех, с высококвалифицированными работниками, доступными знаниями, богатством путей самореализации может считаться по‑настоящему свободным. Только мир, в котором люди разных стран живут полноценной жизнью, а не борются за выживание, может быть стабильным».

Анализируя роль культуры в жизни общества и, в особенности, последствия и характер появления в культуре той или иной ранее не известной в ней информации и алгоритмики, можно придти к выводу, что исторически сложившиеся цивилизованные толпо-«элитарные» общества порождают три уровня несвободы индивидов, обусловленных в предыстории личностного становления каждого из них, среди всего прочего, и экономическим обеспечением их воспитания и образования (хотя наряду с экономическими в это внесли свой вклад и внеэкономические по их существу факторы).

Уровень первый

На нём пребывают освоившие некий минимум общеупотребительных социально значимых знаний и навыков и не умеющие самостоятельно осваивать и производить «с нуля» новые для них знания и навыки.

«Осторожно — либерализм!» http://inance.ru/2014/12/ostorozno-liberalizm/

Такие люди способны работать только в профессиях, не требующих какой-либо специализированной квалификации, или в массовых профессиях, которые можно без особых затрат труда и времени освоить.



Они — наиболее несвободны, поскольку практически не имеют свободного времени и не способны войти в иные сферы деятельности кроме тех, которые так или иначе освоили и в которых оказались, возможно, не по своей воле.



Их доходы на минимальном уровне, большей частью не достаточном для личностного развития членов их семьи в последующих поколениях.

Уровень второй

Освоившие знания и навыки «престижных» профессий, в которых относительно непродолжительная занятость (каждодневная или эпизодическая) обеспечивает достаточно высокий доход, что позволяет иметь некоторое количество свободного времени и распоряжаться им по своему усмотрению.



Они в своём большинстве также не умеют самостоятельно осваивать и производить «с нуля» новые для них знания и навыки, и в особенности — вне сферы их профессиональной деятельности.



Поэтому их несвобода начинается тогда, когда освоенная ими профессия обесценивается, а они, не умея быстро освоить какую-либо иную достаточно высокодоходную профессию, скатываются в первую группу.

«Слабунова — последняя надежда «яблочных» либералов?» http://inance.ru/2015/12/slabunova/

На этом уровне в культурах большинства цивилизованных обществ предоставляется доступ к знаниям и навыкам, позволяющим войти в сферу управления общественной в целом значимости, однако — не быть при этом концептуально властным.

Уровень третий

Умеющие самостоятельно осваивать ранее выработанные и производить «с нуля» новые для них и общества знания и навыки общественной в целом значимости и эксплуатировать их на коммерческой или какой-либо иной социально-статусной основе.

Их несвобода начинается тогда, когда они, не задумываясь об объективности Добра и Зла, о различии их смысла (и соответственно — целеустремлённости), впадают осознанно или неосознанно во вседозволенность и начинают творить объективно недопустимое Зло, в результате чего сталкиваются с потоком сдерживающих их активность тех или иных неподвластных им обстоятельств — вплоть до убийственных.



Эти факторы могут быть как внутрисоциальными, так и общеприродными, и могут иметь масштаб как личностный, так и более широкий — вплоть до глобального.

«Либерализм — враг свободы!» http://inance.ru/2014/08/liberalizm/

Выход на этот уровень обусловлен освоением, в том числе, и управленческих знаний и навыков, включая и те, которые необходимы для обретения и осуществления концептуальной властности.

В условиях обществ, в которых население подразделяется на простонародье и правящую «элиту», в которой из поколения в поколение воспроизводится ещё более узкая социальная группа, несущая ту или иную эзотерическую традицию, выход на этот уровень блокируется системой как всеобщего, так и «элитарного» воспитания и образования.



Выход на этот уровень в таких обществах возможен либо самочинно (к этому способны редкие самоучки), либо вследствие принадлежности к определённым кланам эзотеристов или избрания этими кланами индивида для включения его в свои ряды.

Система эзотеризм и экзотеризм и будущее России https://www.youtube.com/watch?v=maiB97dC2qs

Эта блокировка представляет собой целенаправленно выстроенный системообразующий культурологический фактор, в действии которого выражается защита своей монополии на концептуальную властность тех или иных клановых группировок, которая позволяет им эксплуатировать остальное — управленчески недееспособное — общество в своих интересах.

Уровень обретения свободы

Один единственный: человек, действуя по совести, осознаёт объективное различие Добра и Зла, их смысл, и на этой основе, приняв сторону Добра, обретает способность осваивать самостоятельно и производить «с нуля» новые для него и общества знания и навыки любого характера заблаговременно или же в темпе развития ситуации.



На этой основе он обретает независимость от корпораций, монополизировавших те или иные социально значимые знания и навыки, на которых основывается как социально-статусное превосходство их представителей, так и униженное положение остального — подавляющего большинства — населения.



На этом же уровне достигается и концептуальная властность — власть жреческая, надгосударственная, по представлениям всех категорий несвободных — «мистическая».

Отметим, что в религиозном миропонимании совесть — врождённое религиозное чувство человека, «подключённое» к его бессознательным уровням психики; на её основе строится диалог человека и Бога, если человек не уклоняется от этого диалога сам; и в этом диалоге Бог даёт каждому персонально адресно соответственно его развитию доказательство Своего бытия в полном соответствии с принципом «практика — критерий истины».

Именно по этой причине совесть в религиозном миропонимании является средством разграничения объективных Добра и Зла в конкретике непрестанно текущей жизни общества, а добрый человек — человек живущей под властью диктатуры совести.

Именно выход на этот единственный уровень свободы — раскрывает человеческий потенциал каждого.

Мы потенциально можем все жить по-совести, праведно, но из-за угнетающего нашу психику воздействия сложившейся культуры, зависаем на том или ином уровне несвободы.

«Кто гарантирует защиту прав Человека от паразитов?» http://inance.ru/2014/12/prava/

Поэтому целью развития человечества на нынешнем этапе истории является построение культуры, в которой про каждого можно будет сказать, что он Человек с большой буквы.