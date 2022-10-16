1972. Фрэнк Баумгарт в Средней Азии
01. В яблоневом саду недалеко от столицы Казахстана Алма-Аты молодая казашка с охапкой яблок позирует для фотографии
02. В яблоневом саду недалеко от столицы Казахстана Алма-Аты рабочие собирают яблоки с кучи соломы и упаковывают их в деревянные ящики для транспортировки
04. Яблоневый сад недалеко от Алма-Аты
05. Ресторан «Кок-Тюбе» под Алма-Атой состоит из трех корпусов в стиле традиционных юрт
06. В своей мастерской в Алма-Ате бурятский художник Суреншоу Балданов держит одну из своих деревянных скульптур, в то время как другие выставлены на заднем плане. Балданов живет в Алма-Ате, потому что его искусство было отвергнуто властями Улан-Удэ как слишком негативное
08. Стадо овец на горном пастбище на высоте около 1500 метров над уровнем моря примерно в 80 километрах от Фрунзе. Пастухи работают верхом. Живут они в юрте, которую легко демонтировать, если возникнет необходимость переехать на другой пастбищный участок. Овцы и пастухи принадлежат колхозу
12. Юрта и палатка, укрывающие пастухов, на горном пастбище на высоте около 1500 метров над уровнем моря, расположенном примерно в 80 километрах от Фрунзе
13. Причудливые заснеженные скальные образования в горах Заилийского Алатау, самой северной части Тянь-Шаня
14. В столице Киргизии Фрунзе директор змеиной фермы демонстрирует дойку левантийской гадюки
15. Левантийские гадюки и кобры содержатся на змеиной ферме в киргизской столице Фрунзе для получения яда для дальнейшей переработки
16. Первые посетители вечернего спектакля проходят по художественно освещенному вестибюлю театра в столице Киргизии городе Фрунзе. В многопрофильном театре идут драматические, оперные и балетные спектакли
18. Вид на поселок Нурек, место обитания рабочих и администрации строящейся Нурекской ГЭС на таджикской реке Вахш
19. Крупный рогатый скот гуляет по единственной улице поселка Нурек на таджикской реке Вахш
20. Монтажные работы электротехнического оборудования строящейся Нурекской ГЭС на таджикской реке Вахш.. Расчетная мощность электростанции в горах примерно в 70 км восточнее Душанбе составляет 2700 МВт.
22. Монтажные работы в строящемся машзале на площадке Нурекской ГЭС на реке Вахш
23. Обзор строящегося машинного зала на площадке Нурекской ГЭС на реке Вахш
24. Перерыв для тормозов, двигателя, водителя автобуса и пассажиров в долине Варсоб на дороге, соединяющей перевал Анзоб со столицей Таджикистана Душанбе. Дорога проходит через Гиссарские горы около 70 километров и преодолевает перепад высот около 2500 метров