1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
22. «Над истоком Волги»
24. Монастырь в истоках Волги
25. Плот на Волге
26. Плоты на Волге
27.Баржи на Волге
28. Низовья Волги в разлив
29. По Волге-реке
30. Крутые обрывистые берега Волги
31. Зимой по Волге
32. «Как же красивы шишки ели среди опавшей хвои!»
33. Заросшие пески в засушливых степях юго-востока
34. На Волге
35. «Дети Волги»
36. Две старых калмычки с трубками у кибитки
37. Жизнь на плоту
38. Лошади, переплывающие широкий рукав Волги
39. Пароходная пристань на Волге
40. Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья на правом берегу выше Симбирска