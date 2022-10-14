Главная » История, Творчество

1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2

11 0

1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
22. «Над истоком Волги»
22. «Над истоком Волги»

23. Часовня над истоком Волги.jpg
23. Часовня над истоком Волги

24. Монастырь в истоках Волги.jpg
24. Монастырь в истоках Волги

25. Плот на Волге.jpg
25. Плот на Волге

26. Плоты на Волге.jpg
26. Плоты на Волге

27.Баржи на Волге.jpg
27.Баржи на Волге

28. Низовья Волги в разлив.jpg
28. Низовья Волги в разлив

29. По Волге-реке.jpg
29. По Волге-реке

30. Крутые обрывистые берега Волги.jpg
30. Крутые обрывистые берега Волги

31. Зимой по Волге.jpg
31. Зимой по Волге

32. Как же красивы шишки ели среди опавшей хвои!.jpg
32. «Как же красивы шишки ели среди опавшей хвои!»

33. Заросшие пески в засушливых степях юго-востока.jpg
33. Заросшие пески в засушливых степях юго-востока

34. На Волге.jpg
34. На Волге

35. «Дети Волги».jpg
35. «Дети Волги»

36. Две старых калмычки с трубками у кибитки.jpg
36. Две старых калмычки с трубками у кибитки

37. Жизнь на плоту.jpg
37. Жизнь на плоту

38. Лошади, переплывающие широкий рукав Волги.jpg
38. Лошади, переплывающие широкий рукав Волги

39. Пароходная пристань на Волге.jpg
39. Пароходная пристань на Волге

40. Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья на правом берегу выше Симбирска.jpg
40. Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья на правом берегу выше Симбирска

41. Перевозка скота через Волгу.jpg
41. Перевозка скота через Волгу

Источник: https://humus.livejournal.com/8628603.html
Метки: история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.1
Образы русского народа на снимках Прокудина-Горского
1911. Поволжье на снимках Захария Захариевича Виноградова. Часть 3. Астраханская губерния. Вып.2
Москва и москвичи на снимках Владимира Владимировича Богданова. Часть 3

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru