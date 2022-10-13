Главная » Политика

Небензя: председатель сессии ГА ООН помог Западу в его шантаже

16 0
Использованные источники: ria.ru

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сожалеет о том, что председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Чаба Кёрёши способствовал тому, чтобы Запад мог оказать максимальное давление на развивающиеся страны в вопросе голосования по антироссийской резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. «За последние дни мы все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции, – заявил Небензя на 11-й чрезвычайной спецсессии перед голосованием. – Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столицы членов Движения неприсоединения буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями "неповиновения". Об этом даже написали в ведущих западных СМИ. В журнале Politico приводятся цитаты сотрудников...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru, lenta.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/nebenza_predsedatel_sessii_ga_oon_pomog_zapadu_v_jego_shantazhe_242.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия становится председателем в Совбезе ООН
Митинги в Хабаровске. 01.08.2020
Коротко по Украине. 28.02.2022
Георгиевская лента или Гвардейская?
Кто является реальной глобальной «элитой»? Валентина Киселёва

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru