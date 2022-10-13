Небензя: председатель сессии ГА ООН помог Западу в его шантаже
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сожалеет о том, что председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Чаба Кёрёши способствовал тому, чтобы Запад мог оказать максимальное давление на развивающиеся страны в вопросе голосования по антироссийской резолюции по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. «За последние дни мы все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции, – заявил Небензя на 11-й чрезвычайной спецсессии перед голосованием. – Знаем, что агитировали в Вашингтоне, а столицы членов Движения неприсоединения буквально осаждал десант из политических эмиссаров США и их союзников, которые прямо угрожали карами и последствиями "неповиновения". Об этом даже написали в ведущих западных СМИ. В журнале Politico приводятся цитаты сотрудников...