Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провёл экстренную пресс-конференцию, после того как председательствующая в апреле в Совете Безопасности Великобритания дважды за сутки под надуманным предлогом отклонила российские запросы об организации заседания по событиям в украинском городе Буче в Киевской области. По его словам, отказ в экстренном заседании – это беспрецедентный случай в истории ООН. Согласно Уставу организации, председатель обязан собрать Совет в течение 24 часов после получения соответствующего запроса. В ходе брифинга дипломат представил журналистам свидетельства постановки провокации в Буче.

Напомним, украинские власти ранее распространили кадры, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие мирные жители в Буче. В их смерти они обвинили российские войска, а президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал случившееся как «геноцид».

Небензя напомнил, что 30 марта министр обороны РФ объявил о выводе российских Вооружённых сил из ряда регионов, в том числе из Бучи. Этот факт на следующий день подтвердил мэр города Анатолий Федорук, который в своём видео «представил вывод российских войск как победу украинской армии», отметил постпред РФ. «Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чём-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», – заметил дипломат.

Журналистам показали видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся. «Трудно представить, что он так себя ведёт на фоне бойни на улицах», – указал Небензя.

Затем он продемонстрировал фото боксёра Жана Беленюка, который посетил Бучу после того, как в город вошли украинские силовики. Он также запечатлён улыбающимся. О погибших и о зверствах спортсмен не упомянул.

Кроме того, дипломат показал видео нацгвардии от 2 апреля в Буче, где также нет погибших на улицах. Как заметил постпред РФ, видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля. «Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к зверствам против мирного населения. «С самого начала было очевидно, что это не что иное, как очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию», – указал он.

Постпред РФ обратил внимание на то, что на протяжении четырёх дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, «не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них».

Небензя выразил уверенность, что правда о провокации в городе откроется очень скоро. «То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведённой киевским режимом и его западными спонсорами», — сказал он, отметив, что возможная цель этой провокации — запугивание.

По материалам ТАСС, РИА Новости, НТВ