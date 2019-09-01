Россия становится председателем в Совбезе ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.

Ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.

Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при ООН, в сентябре запланировано большое количество мероприятий по линии Совета. По словам первого зампостпреда Дмитрия Полянского, ряд мероприятий будет посвящен региональному сотрудничеству.

Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами Совбеза.

Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня ГА.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. По словам Полянского, есть все основания ожидать участия Лаврова в некоторых заседаниях Совбеза.

Совет безопасности ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.

Постоянными членами являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018–2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР — на 2019–2020 годы. Каждый месяц в Совбезе председательствует следующая по алфавиту страна.

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