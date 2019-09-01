Главная » Политика

Россия становится председателем в Совбезе ООН

08:23. 1 сентября 2019 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал:
Россия становится председателем в Совбезе ООН | Русская весна

Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.

Ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.

Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при ООН, в сентябре запланировано большое количество мероприятий по линии Совета. По словам первого зампостпреда Дмитрия Полянского, ряд мероприятий будет посвящен региональному сотрудничеству.

Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами Совбеза.

Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня ГА.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. По словам Полянского, есть все основания ожидать участия Лаврова в некоторых заседаниях Совбеза.

Совет безопасности ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.

Постоянными членами являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018–2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР — на 2019–2020 годы. Каждый месяц в Совбезе председательствует следующая по алфавиту страна.

Читайте также: «Очень опасно»: Зеленский рассказал об угрожающих ему таинственных врагах

Источник: https://rusvesna.su/news/1567315407

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
...Economibolaget, директором иностранного отдела становится президент моргановского Guaranty Trust...пришло время выкинуть РФ из Совбеза? Почему? Чего ждут?... и функции: - Председателя Временного Правительства России\Российской Империи, Директории Российской...
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
...пришло время выкинуть РФ из Совбеза? Почему? Чего ждут?...законных, правовых оснований становится действующей Конституцией России! Напомним, в Законе...полномочия и функции: - Председателя Временного Правительства России\Российской Империи, Директории Российской...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 февраля 2016
... США готовы обвинить Россию в срыве перемирия, — Пушков Председатель Комитета Госдумы по... предусматривает полное выполнение резолюции 2254 Совбеза ООН, в том числе готовность... удастся сместить Асада, а это становится все менее вероятным, то можно...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 декабря 2015
...зрения некоторых официальных лиц, действия России не соответствуют международному законодательству, ... «Никто из них (стан коалиции – ред.), только Россия, Иран, их союзники ...послания генеральному секретарю ООН и председателю Совбеза в ответ на заявление ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 декабря 2016
...и убийств, жертвами которых становятся преимущественно европейцы. На беженцев...о нарушении процедуры голосования председателем Совбеза. Россия и Китай заблокировали новую... является нарушением регламента Совбеза. «Господин председатель, постановка вами сегодня...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 февраля 2016
...и взращённые так называемые оппозиционеры становится неуправляемыми? И что тогда...пользу террористической организации ИГИЛ*. «Россия серьезно озабочена последними агрессивными действиями...Башар Джаафари. «Я встретился с председателем Совбеза в этом месяце – с ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3839 3299
    Лариса Петрова 1 сентября 2019 в 14:38

    В общем, никакой заслуги РФ в том, что она стала председателем Совбеза ООН, нет – обычная процедура. Не случились бы за время нашего председательствования какие-нибудь военные провокации. Западные “партнёры” умеют и любят подложить свинью.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)