Россия предложила Совбезу ООН провести встречу на высшем уровне, чтобы договориться о новом договоре по контролю над ядерными вооружениями, чтобы сохранить мир для будущих поколений. Ее проигнорировали. США тем временем проводят учения, на которых отражают предполагаемые атаки русских. Кто из них более агрессивен?

Финляндия по геополитическим причинам наладила с Россией отношения, основанные на диалоге. Но почему же мы молчим сейчас? Почему наше правительство не поддержит предложение, которое Россия сделала в Совбезе ООН?

В статье Hufvudstadsbladet от 26 февраля Маттс Андерсен (Matts Andersén) выражает беспокойство по поводу растущего риска ядерной войны. Его тревога абсолютно обоснована. Все ядерные страны модернизируют оружие, а президент Франции Эммануэль Макрон недавно констатировал, что ЕС не может оставаться простым зрителем в этой гонке вооружений.

Макрон высказывается непоследовательно. В одной своей речи к офицерам Макрон, по информации France 24, в начале февраля сказал, что ЕС должен действовать более прямо, чтобы остановить наращивание ядерных вооружений и организовать договор, который ограничил бы развитие ядерного оружие средней дальности, поскольку США недавно вышли из американо-российского ДРСМД.

В то же время Макрон заявил, что ЕС не может создать проект по обороне и безопасности без политической дискуссии, направленной на то, чтобы постепенно воссоздать доверие между Европой и Россией. К сожалению, одновременно Макрон выступил и за формирование более скоординированной оборонной стратегии ЕС, в которой ядерное оружие Франции (единственной ядерной державы Европы после Брексита) играло бы центральную роль.

На ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что именно в Европе больше всего ощущается кризис доверия и что структура холодной войны постепенно восстанавливается. Он предостерег, что напряжение растет, а военная инфраструктура НАТО, которая расширяется на восток, вместе с масштабными военными учениями создает атмосферу непредсказуемости. Он напомнил о предложении, которое Россия сделала постоянным членам Совбеза ООН (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания): она призвала провести независимую встречу на высшем уровне, чтобы честно и открыто обменяться мнениями о том, как сохранить мир для будущих поколений.

Марк Эспер (Mark Esper), министр обороны США, напротив, сосредоточился на подготовке к участию в «конфликтах высокой интенсивности с Россией и Китаем».

Агрессивная политика США ни к чему хорошему не приведет. Когда начались масштабные учения «Защитник-2020» (Defender 2020), Эспер участвовал в военной инсценировке в командном центре в Омахе, где вооруженные силы США симулировали использование ядерного оружия в ответ на российское ядерное нападение.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев связал учения в Омахе с выходом США из ДРСМД. Он констатировал, что, обучая солдат отвечать на атаку врага ядерным оружием, власти убеждают граждан, что такая атака вероятна и что переговоры по договору о контроле над вооружениями бессмысленны. Вместо них государство делает ставку на наращивание вооружений.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в свою очередь заявил, что со стороны Москвы было бы глупо нападать на европейские страны с ядерным оружием, потому что от радиоактивного загрязнения тогда пострадала бы и сама Россия.

Майкл Клэр (Michael T. Klare), заслуженный профессор Хэмпширского колледжа в США, специализирующийся на исследованиях проблем мира и мировой безопасности, недавно опубликовал статью, основанную на его последней книге «И ад вырвется на свободу: Взгляд Пентагона на климатические изменения» (All Hell Breaking Loose: The Pentagon's Perspective on Climate Change). Он утверждает, что ядерная война, которая становится все более вероятной, разразится в арктическом регионе, где США и НАТО в марте начнут масштабные учения «Холодный ответ — 2020» (Cold Response 2020).

По геополитическим причинам Финляндия наладила с Россией отношения, основанные на диалоге. Так почему же мы молчим сейчас? Почему наше правительство не поддержит предложение России в Совбезе ООН? Почему Финляндия не подпишет договор ООН о запрете ядерного оружия? Почему мы игнорируем ОБСЕ, самую подходящую организацию для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в откровенный диалог о политике безопасности между Европой и Россией?

Эксперты, издающие журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of Atomic Scientists), утверждают в ежегодном докладе: «Ядерная война, которая положит конец цивилизации — вне зависимости от того, будет ли она начата намеренно или по ошибке, — сейчас вполне реальная возможность… Считать, что мы преодолели ядерную угрозу — значит верить в иллюзию».