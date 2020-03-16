В статье Hufvudstadsbladet от 26 февраля Маттс Андерсен (Matts Andersén) выражает беспокойство по поводу растущего риска ядерной войны. Его тревога абсолютно обоснована. Все ядерные страны модернизируют оружие, а президент Франции Эммануэль Макрон недавно констатировал, что ЕС не может оставаться простым зрителем в этой гонке вооружений.

 

Макрон высказывается непоследовательно. В одной своей речи к офицерам Макрон, по информации France 24, в начале февраля сказал, что ЕС должен действовать более прямо, чтобы остановить наращивание ядерных вооружений и организовать договор, который ограничил бы развитие ядерного оружие средней дальности, поскольку США недавно вышли из американо-российского ДРСМД.

 

В то же время Макрон заявил, что ЕС не может создать проект по обороне и безопасности без политической дискуссии, направленной на то, чтобы постепенно воссоздать доверие между Европой и Россией. К сожалению, одновременно Макрон выступил и за формирование более скоординированной оборонной стратегии ЕС, в которой ядерное оружие Франции (единственной ядерной державы Европы после Брексита) играло бы центральную роль.

 

На ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что именно в Европе больше всего ощущается кризис доверия и что структура холодной войны постепенно восстанавливается. Он предостерег, что напряжение растет, а военная инфраструктура НАТО, которая расширяется на восток, вместе с масштабными военными учениями создает атмосферу непредсказуемости. Он напомнил о предложении, которое Россия сделала постоянным членам Совбеза ООН (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания): она призвала провести независимую встречу на высшем уровне, чтобы честно и открыто обменяться мнениями о том, как сохранить мир для будущих поколений.

 

Марк Эспер (Mark Esper), министр обороны США, напротив, сосредоточился на подготовке к участию в «конфликтах высокой интенсивности с Россией и Китаем».

 

Агрессивная политика США ни к чему хорошему не приведет. Когда начались масштабные учения «Защитник-2020» (Defender 2020), Эспер участвовал в военной инсценировке в командном центре в Омахе, где вооруженные силы США симулировали использование ядерного оружия в ответ на российское ядерное нападение.

 

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев связал учения в Омахе с выходом США из ДРСМД. Он констатировал, что, обучая солдат отвечать на атаку врага ядерным оружием, власти убеждают граждан, что такая атака вероятна и что переговоры по договору о контроле над вооружениями бессмысленны. Вместо них государство делает ставку на наращивание вооружений.

 

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в свою очередь заявил, что со стороны Москвы было бы глупо нападать на европейские страны с ядерным оружием, потому что от радиоактивного загрязнения тогда пострадала бы и сама Россия.

 

Майкл Клэр (Michael T. Klare), заслуженный профессор Хэмпширского колледжа в США, специализирующийся на исследованиях проблем мира и мировой безопасности, недавно опубликовал статью, основанную на его последней книге «И ад вырвется на свободу: Взгляд Пентагона на климатические изменения» (All Hell Breaking Loose: The Pentagon's Perspective on Climate Change). Он утверждает, что ядерная война, которая становится все более вероятной, разразится в арктическом регионе, где США и НАТО в марте начнут масштабные учения «Холодный ответ — 2020» (Cold Response 2020).

 

По геополитическим причинам Финляндия наладила с Россией отношения, основанные на диалоге. Так почему же мы молчим сейчас? Почему наше правительство не поддержит предложение России в Совбезе ООН? Почему Финляндия не подпишет договор ООН о запрете ядерного оружия? Почему мы игнорируем ОБСЕ, самую подходящую организацию для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в откровенный диалог о политике безопасности между Европой и Россией?

 

Эксперты, издающие журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of Atomic Scientists), утверждают в ежегодном докладе: «Ядерная война, которая положит конец цивилизации — вне зависимости от того, будет ли она начата намеренно или по ошибке, — сейчас вполне реальная возможность… Считать, что мы преодолели ядерную угрозу — значит верить в иллюзию».