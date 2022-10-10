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Ответка за Крымский мост

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ВС РФ с утра приступили к операции возмездия.
Нанесены массированные удары по различным инфраструктурным объектам на территории Украины, в том числе и в Киеве.
Поражены несколько ТЭС и промышленных объектов, в Киеве и Харькове остановлено метро, в части городов Украины отключили свет, воду, интернет и сотовую связь. Удары продолжаются…

Уже сейчас можно говорить, что ответка за теракт на Крымском мосту получилась более чем достойной – Украине нанесен серьезный материальный и инфраструктурный урон. Причем важно помнить, ТЭС на Украине с 1991 года принципиально не строили. Каждая уничтоженная ТЭС это безвозвратная потеря. Кот Мостик одобряет такой подход.

И еще стоит отметить, что некоторые "прилеты" это по факту не удары, а криво сработавшие ракеты ПВО, что у ВСУ является обычным делом, особенно при применении ЗРК в городских условиях.

Фото/видео ударов в режиме онлайн выкладывают в телеге https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7908340.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Киев, Украина
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