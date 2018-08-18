Новости Украины и Новороссии 18 августа 2018

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила ввоз и продажу более 40 изготовляемых в России препаратов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства.

По утверждению службы, качество поставляемых лекарств не соответствует требованиям национального законодательства. В связи с этим постановляется «немедленно проверить наличие указанных препаратов и принять меры по их изъятию для дальнейшего уничтожения».

Среди прочего в список вошли антибиотики, вакцины, противовоспалительные средства. Помимо российских лекарств, под запрет попала продукция из Франции, Германии и ряда других стран.

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