Новости Украины и Новороссии 18 августа 2018
- 11:30 На Украине запретили свыше 40 российских препаратов.
- 10:48 «Брать живьём!» Семенченко призвал арестовывать российский бизнес и брать в плен россиян (ВИДЕО).
- 08:50 Рука Кремля: на Украине ответили на обвинения американских СМИ в предательстве.
- 08:12 Украинцам объяснили пользу отказа от горячего водоснабжения.
- Вчера 22:01 Уникальные розы Донбасса из снарядов и осколков.
- Вчера 21:34 Про обычаи и культуру Донбасса — заместитель министра культуры ДНР.
- Вчера 21:08 Жёсткое задержание на блокпосту: СБУ показывает, как «тебя ждут дома» (ВИДЕО).
На Украине запретили свыше 40 российских препаратов
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила ввоз и продажу более 40 изготовляемых в России препаратов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства.
По утверждению службы, качество поставляемых лекарств не соответствует требованиям национального законодательства. В связи с этим постановляется «немедленно проверить наличие указанных препаратов и принять меры по их изъятию для дальнейшего уничтожения».
Среди прочего в список вошли антибиотики, вакцины, противовоспалительные средства. Помимо российских лекарств, под запрет попала продукция из Франции, Германии и ряда других стран.
Читайте также: «Покахонтас»: Луценко пришёл в восторг от Геращенко в купальнике (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Брать живьём!» Семенченко призвал арестовывать российский бизнес и брать в плен россиян (ВИДЕО)
Известный персонаж хроник «АТО», политический аферист и депутат Верховной Рады Семен Семенченко в эфире телеканала Zik предложил брать в плен российских офицеров и отнимать российский бизнес на Украине с целью возврата на родину Олега Сенцова.
«Конфискация или наложение секвестра на предприятия, находящиеся в собственности Российской Федерации, находящиеся на территории Украины. После заявлений, что такие действия возможны, в 2014-ом году сразу после Майдана, я так понимаю, наши власть имущие, которые были в правительстве тогда, они получили очень серьёзный аргумент, я думаю финансовый, и дальше заявление это не попало», — высказался экс-боевик.
«Кто помнит, а сколько вообще в плен было взято россиян? Почему столько было взято в плен украинцев, и почему так мало было взято россиян?»
«Если заниматься с постной физиономией по телевизору, и рассказывать: „мы боремся, мы отстаиваем их позицию“ и бла-бла-бла. Да кто же отдаст из стана агрессора пленных, на которых можно давить на матерей, на отцов, на украинское общество, давить и этим манипулировать? Никто не отдаст.
Только силой это можно сделать, поэтому либо на экономические мозоли их наступать, либо на военные. Другого пути нет», — резюмирует Семенченко.
Читайте также: «Вызов петуха»: тюремный секс-скандал вокруг неонацистов «Торнадо» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Рука Кремля: на Украине ответили на обвинения американских СМИ в предательстве
Украинская компания «Мотор Сич» прокомментировала претензии американской газеты The Washington Times из-за поставок авиадвигателей в Китай, усмотрев в публикации «российский след».
«Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей… Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции», — говорится в заявлении «Мотор Сич», которое приводит сайт 061.ua.
В компании напомнили, что после событий 2014 года «Мотор Сич» лишилась традиционного рынка сбыта в России, и отметили, что в случае разрыва контракта с Китаем на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы в России.
В заявлении также говорится, что отказ от рынка сбыта в КНР не повлияет на боеспособность китайских ВВС, но приведет к ухудшению ситуации в украинской авиаотрасли и увольнению специалистов с «Мотор Сич».
Читайте также: Зачем США нужен скандал с поставкой украинской техники Китаю
Ранее американская газета The Washington Times опубликовала материал, в котором говорится о продаже украинских двигателей для боевых самолетов в Китай.
Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, заявил в интервью изданию, что «украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США».
Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, в свою очередь, призвал США надавить на Украину, чтобы остановить поставку двигателей.
Читайте также: Чтоб москали испугались: ободранные украинские поезда Херсон-Москва шокировали СМИ (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинцам объяснили пользу отказа от горячего водоснабжения
Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой, заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению страны Мария Яковлева.
Яковлева в интервью изданию «Обозреватель» прокомментировала заявление украинского министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, по словам которого заменой централизованному горячему водоснабжению на Украине может стать автономное домовое, квартальное или районное. Она сказала, что такую реформу следовало провести «еще 20 лет назад».
Чиновница рассказала, что в городах Европы отсутствует какая-либо система централизованной подачи горячей воды, вместо нее существует «система зонирования».
«Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили», – сказала она.
В ответ на вопрос о рисках при проведении подобной реформы украинская чиновница заметила, что подобные «гениальные» идеи могут пострадать лишь из-за их непрофессионального «народного» исполнения.
С 10 июня на Украине вступила в силу новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах», вследствие чего прогнозируется очередной рост тарифов на коммунальные услуги на 20-30%.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Уникальные розы Донбасса из снарядов и осколков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Про обычаи и культуру Донбасса — заместитель министра культуры ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жёсткое задержание на блокпосту: СБУ показывает, как «тебя ждут дома» (ВИДЕО)
Видеозапись, сделанная на одном из украинских блокпостов на линии разграничения, показывает, как работает программа СБУ «Тебя ждут дома».
В рамках этой программы, как утверждают в СБУ, каждый «сепар» может сдаться на милость фашистской Украины, и взамен его ждут только европейские блага новой жизни.
Но видео, опубликованное в Сети, эту картинку ломает.
На кадрах видно, как мужчину в гражданском с заломанными руками уводят куда-то вооружённые до зубов боевики.
«Что он кричит?» — спрашивает голос за кадром.
«Кричит, что сам пришёл, по какой-то программе», — отвечает ему собеседник.
Читайте также: «Тебя ждут дома»: как СБУ загоняет ополченцев в западню (ФОТО)
«Русская Весна» уже предупреждала читателей, что эта «программа» является не чем иным, как ловушкой спецслужб Украины. Берегите себя и своих близких.
Читайте также: «В ближайшее время будет штурм»: украинский военный раскрыл планы армии на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su