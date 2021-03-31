Недавно в этом отличилась и партия Шария. На их информационно-образовательном портале «ЯШарю» появилась лекция о «патриархе украинской авиации» Степане Гризодубове. Смотрю в «неполживую» Википедию, там написано: «…российский и советский авиаконструктор». Смотрю иностранные источники, там то же самое: «Russian aircraft designer». Если кто не знает, то подскажу, что Степан Гризодубов ― потомственный русский дворянин, его отец занимал видный пост в канцелярии предводителя дворянства Сумского уезда в чине надворного советника. В его семье было два языка: русский и французский, и никакого тебе украинского. Он его не изучал, не знал, да и, я так полагаю, знать не хотел.

«Украинские гении» в адрес российских управленцев много фыркали. К примеру, выражали очень сильный скептицизм насчёт постройки Крымского моста, программы импортозамещения и других российских проектов. Кстати, ни от одного из них не услышал внятного объяснения по поводу того, почему же всё-таки Россия смогла построить Крымский мост. Попыталась было Монтян, высказав мысль о том, что «у Путина получилось, потому что этот мост строил весь мир». Ну да, ну да… Как и в одной из прошлогодних статей, вангую, что лет через пять она будет оправдывать крепость и величие этого сооружения тем, что его якобы строили украинцы. Вот увидите. Украинцы вообще мастера по части присваивать себе чужие заслуги и приписывать к «украинской нации» различных гениальных людей, преимущественно русских, не знавших украинского языка и не подозревавших о том, что такая национальность вообще существует.

Я об этом в своих статьях упоминал неоднократно. Члены Партии регионов, будучи у власти, всерьёз считали своих российских коллег недалёкими, а себя рассматривали просто гениями экономической и политической мысли. А некоторые из них, представьте себе, пребывают в этих иллюзиях до сих пор.

И до, и после государственного переворота 2014 года среди медийного и экспертного сообщества Украины были популярны разговоры о недалёкости и слабоумии кремлёвских управленцев, да и вообще российских чиновников в целом . И флагманами в этом были не упоротые сторонники так называемой партии войны, а вполне себе бело-голубые рупоры некогда всесильной Партии регионов.



А тогда с чего он вдруг украинец? А-а, родился, работал и занимал государственные посты на территории нынешней Украины. Возражу. Он родился на территории Российской империи, а никакой не Украины. По такому же принципу современные черногорцы должны просто немедленно назвать римского императора Диоклетиана черногорским патриархом государственной и военной мысли. Он же родился на территории современной Черногории. И плевать, что никакой Черногории тогда и в помине не было.

Ну и, как бы это сказать… тогда всех берите. По тому же принципу Шевки Аджунер (турок), Андерс Ослунд (швед), Ираклий Эзугбая (грузин), Айварас Абромавичюс (литовец), Ульяна Супрун (американка) и Войцех Балчун (поляк) являются украинскими государственными деятелями и, следовательно… украинцами. Что, нет?! «Иностранный десант?» Ну, знаете ли, панове украинские переписыватели истории, это уже слишком. «Это я возьму, это я оставлю москалям, а здесь вообще рыбу заворачивали…». История ― это вам не ресторан. За такое отношение к себе она и ответку дать может. И как видим, нехило так отвешивает вот уже тридцать лет.

Возвращаясь к основному повествованию, не могу не отметить, что очень много скепсиса бело-голубые ренегаты выражали насчёт крепости и самодостаточности российской экономики.



Разнообразные прогнозы насчёт стагнации российской экономики бывшие регионалы делали регулярно, так как верили и до сих пор верят во всемогущество Коллективного Запада, который, по их мнению, легко и непринуждённо мог поставить на колени Россию.



И первые два года их с придыханием слушали. Напомню читателю, что в 2014 и 2015 годах в российской экономике наблюдался спад. В 2016-м ситуация выровнялась, но незначительный экономический рост всё же оставлял желать лучшего, не говоря о том, что в первый год пандемии российская экономика просела на 3,1 проц.

Но всё равно она не оказалась «порванной в клочья», как обещал Обама. Наоборот, в 2020 году, несмотря на общий спад, мы стали нетто-экспортёром продовольствия, обрели самодостаточность в плане производства полимеров, композитных материалов для авиастроения, а также достигли новых высот в судостроении.

И на протяжении всего 2020 года изо всех украинских утюгов и унитазов доносились требования о том, чтобы клятые россияне не вздумали даже предположить, что они умнее украинцев. Раньше, до «просветления», всё было ясно: «свободолюбивые» и более европейские украинцы назывались гораздо более цивилизованным, умным и практичным народом, нежели порабощённые российские алкаши. Подчеркну, эта ахинея обсуждалась на украинском телевидении, причём не один раз.



Представляю, какой вой подняли бы украинские СМИ и медийно активные так называемые украинские русские, если бы хоть раз какой-нибудь российский телеведущий собрал российских ура-патриотов в студии и они часа три доказывали бы друг другу, что украинский народ на ступень ниже и гораздо более ущербней российского. Но у нас таких передач нет, и это правильно. Нельзя обосновывать свое величие за счёт принижения других народов.

На сегодняшний день ситуация изменилась. Да, в России куча проблем, но это ничто по сравнению с тем, что имеет Украина, с которой «весь мир». Россия под санкциями, но её политическая, экономическая и социальная ситуация не в пример лучше украинской. Теперь медийно активные украинцы настойчиво требуют от клятых москалей, чтобы те не вздумали считать себя выше украинцев. Выражается это в разных нарративах типа: «русские олигархи такие же, как украинские», «ФСБ такая же контора, как СБУ», «в России всё почти так же, как на Украине» и так далее.

Не согласен. В России всё далеко не так, как на Украине, и слава богу. Начнём с того, что российские чиновники априори не могли быть «лапотными и недалёкими» по сравнению с украинскими. После развала СССР наши проблемы и текущие задачи были не в пример сложнее украинских.



Мы взяли на себя все долги, у нас была огромная территория, инфраструктура, которую надо элементарно содержать, обвал промышленности, резкое обнищание населения и много чего ещё. Притом, что мы в девяностые начали проводить ракетное перевооружение и ввели в строй несколько надводных и подводных кораблей.



И всё это при очень скудном бюджете, войне на Северном Кавказе и при цене в 6 долларов за баррель нефти. Наши управленцы, при всех коррупционных и прочих проблемах, на момент 2014 года решили огромный спектр задач, который их украинским коллегам в страшном сне не снился.

У меня своё мнение насчёт того, почему всё-таки бывшие регионалы такого невысокого мнения о российском политическом руководстве.

Во-первых, необходимо почитать иностранную прессу, того же Андерса Ослунда.



В его статьях 2004 года, посвящённых России, он много пишет о том, что Путин и его система обречены, а также об ущербности российской политической и экономической системы. А для украинца слово такого известного белого господина ― закон. Раз он сказал, что Россия слаба, а Путин и его окружение некомпетентны, значит так оно и есть. И таких белых господ, писавших про слабую Россию, было много.

Во-вторых, белые господа, хлопая украинских туземных князьков по плечу под большой стакан, не раз им говорили, что Украина ― это «самая-самая европейская» из всех стран бывшего СССР. А русские, ну а что русские? «Лапотники» по сравнению с великими украинцами. А маленькие народы и правители ничтожных государств очень падки на лживую лесть, в которую через некоторое время начинают верить. Каждый карлик хочет верить в то, что он великан.



Эта философская мысль пришла в политику через произведение англо-ирландского писателя и священника, и по совместительству общественного деятеля и политика Джонатана Свифта, посвятившего много времени защите прав ирландцев в жарких спорах в здании английского парламента. Помните лилипутов из его «Путешествий Гулливера»?

В-третьих, российское руководство в девяностые и нулевые согласовало значительный объём преференций в адрес украинской экономики. Недалёкое украинское руководство тут же приняло доброту за слабость. А где слабость, там и некомпетентность.

А теперь зайдём с другой стороны, чтобы дополнить картину. Украина в 1993 году отправила своих националистов воевать на стороне международных террористов против России на Северном Кавказе.



Наряду с этим возле российского посольства ежедневно проходили митинги с требованием «До конца разрушить империю зла». Корчинский в своих интервью утверждает, что Леонид Макарович Кравчук, а впоследствии и Леонид Данилович Кучма лично занимались согласованием этих антироссийских мероприятий: и митингов, и отправками националистов на Кавказ. Как по-братски!

Украинские ублюдки отрезали на камеру головы нашим солдатам-срочникам. Это было и в первую кампанию, и во вторую. Это можно назвать добрососедскими отношениями? И это в то время, когда наше руководство согласовывало огромнейшие преференции в адрес Украины! Теперь понимаете, почему регионалы считали наше руководство слабым, недалёким и «лапотным»? Вот как после этого панов украинских руководителей можно назвать? Уж точно не братьями и не добрыми соседями.

А потом украинцы поехали в Ирак помогать американцам убивать и грабить местных жителей. А ещё немного погодя вы, панове, поехали в Грузию.



Опустим тот момент, что ваши операторы, шановни украинцы, стреляли из «Буков» по нашим лётчикам. Вместе с грузинами ваши отморозки отрезали головы пленным осетинам на кладбище, на могилах их предков. А потом удивлялись, чего это осетинские и абхазские добровольцы воюют против вас на Донбассе. Очередной вопль на тему «А нас то за що?» За що? Да вы чемпионы по принесению горя и предательству окружающих вас и по-доброму относящихся к вам стран и народов. Причём по указке чужого дяди из-за океана. Предали даже белорусов. Меня иногда просто поражает украинская святая простота.

Но естественно, у некоторых граждан Украины свой взгляд на эту проблему. Дескать, в наших бедах, конечно, кто-то виноват, но не мы. Они даже называют себя по-особенному: «украинские русские». Да, это те, которым Россия вечно что-то должна. Это те, которые во всех бесчинствах как внутри страны, так и на внешнем контуре обвиняют исключительно бандеровцев, но поднять против них оружие не решаются.



Должен кто-то прийти и всё за них сделать. Причём очень аккуратно и тихо, чтобы уровень жизни не снизился. Лучше всё решить обильным заливанием чужих денег (неважно чьих) в многочисленные украинские дыры и, естественно, карманы.

А по-другому думать не моги, поскольку великие «украинские русские» уже всё решили, а они считают себя истиной в последней инстанции. По показателям их страны, конечно, не скажешь, что там вообще присутствует хоть кто-то, кто точно знает, что делать, но «украинские русские» считают, что это именно они.

Пробовали уже. Давали вам и деньги, и преференции, а вы посылали своих отморозков убивать наших солдат. Больше не прокатит.

Читатель, наверное, заметил, что словосочетание «украинский русский» я всегда закавычиваю. Потому что это бред полный. Это всё равно, что сказать «фашистский красноармеец». Человек может быть либо русским, либо т. н. украинцем. А «украинский русский» ― очередное терминологическое изобретение незалэжной Украины. У них таких антиисторических идиотских «изобретений» пруд пруди.

Вот и извергают из себя эти вот «украинские русские» мысли о том, что Данила Галицкий не предавал русских, а, видите ли, «руководствовался иными целями». Очередное «мы не виноваты». Если так посмотреть, то и Мазепа не предавал Петра Первого, а просто «руководствовался иными целями».



Да и бандеровцы в общем и целом ни в чём не виноваты. Да, они устраивали геноцид и этнические чистки, но они же руководствовались какими-то там целями. И нынешние бандеровцы не хотят убивать русских и евреев, они, несомненно, тоже руководствуются какими-то целями.

К нашему с вами счастью, мнение вот таких персонажей российское руководство не интересовало и интересовать не будет. Противостояние нарастает. Украинские идиоты объявили войну не России, бо страшно, но всему Русскому миру. В одной из предыдущих статей я уже упоминал, что галицийская идеология неизменно приведёт Украину к противостоянию с Россией. Не бутафорскому, как сейчас, а реальному. Убеждён, что через определённый период времени, очень короткий, Россия, так или иначе, начнёт возврат русских территорий, временно оккупированных нацистской Украиной.

Чтобы подробно описать процесс, необходимо вспомнить историю. Да, понимаю, жители современной Украины историю не просто отрицают, они её «модернизируют». Прямо как Минские соглашения. Не нравится ― значит надо переписать и «подрихтовать» под Украину. Но всё же.

Были во время Второй мировой войны такие «немецкие французы». Нет, это не жители пограничного городка Саарбрюккена, где в жилах местных жителей течёт как французская, так и немецкая кровь. Это французские предприниматели, которые получали подряды от немецких оккупационных властей. Да, они так себя и называли ― «немецкие французы», более того, они это подчёркивали. Это очень нравилось немецким офицерам, которые заведовали раздачей подрядов.



Эти дельцы признавали только правительство Виши во главе с маршалом Петеном и вносили свой посильный вклад в разгром французского Сопротивления. К примеру, жертвовали некоторые суммы на организацию французской милиции, аналога немецкого гестапо. На постоянной основе занимались вывозом французской рабочей силы в Германию. Приветствовали создание дивизии СС «Шарлемань», которая воевала против советских войск на Восточном фронте.



Открывали новые журналы и газеты, где работали их ручные публицисты и журналисты, которые в своих статьях оправдывали немецкую оккупацию и призывали к сотрудничеству. Прямо как некоторые «украинские русские» призывают соотечественников смириться с бандеровщиной, а вернее, подчиниться ей. И у них даже хватает наглости призывать россиян смириться с галицийским антироссийским шабашем.

В Сети фактов о деятельности «немецких французов» немного. Французское правительство старается препятствовать распространению данной информации. Мало того что они называли себя немецкими французами, что само по себе позор, они запятнали себя участием в одном очень крупном позорном явлении.



17 ноября 1942 года основные силы французского Военно-морского флота (3 линкора, 7 крейсеров, 15 эсминцев, 12 подлодок и 74 вспомогательных корабля) были добровольно затоплены по приказу немцев. Конечно, всё это было завёрнуто в красивую бумажку неких якобы договорённостей между Гитлером и Петеном.



А вот как раз пропагандой необходимости затопления флота занимались газеты, журналы и радиостанции, принадлежащие «немецким французам». Современные французы справедливо считают это кощунством, поэтому стараются не вспоминать о своём позорном прошлом и как могут стараются не допустить утечек в Глобальную паутину. Да и прославлением Сопротивления занимаются без устали, хотя любой мало-мальски грамотный историк знает, что во французском Сопротивлении было гораздо меньше французов, нежели на службе у Гитлера.

Но тех, кто не хочет рыться в пыльных фолиантах и изучать исторические документы, всегда выручит Голливуд. Американцы очень любят напоминать французам об их весьма дурно пахнущем прошлом, а поэтому наснимали просто огромное количество фильмов, где французам их прошлое демонстрируют.



Одним из наиболее современных и ярких является фильм «Союзники» 2016 года с Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях. В случае «украинских русских», он является ещё и научно-познавательным фильмом. В самом начале в нём ярко показаны «немецкие французы», проживающие во французском Марокко и выпрашивающие подряды у немецкой оккупационной администрации.

А как же закончили «немецкие французы»? Весьма печально. Очень известных деятелей культуры, известных актёров и писателей, которые были коллаборантами, пощадили, но вынесли «пожизненное общественное порицание». Но мелких писак, журналистов и в первую очередь предпринимателей, принимавших деньги от немцев и финансировавших радиостанции и периодические издания, пустили в расход.

Впрочем, если следовать логике некоторых «украинских русских», то эти французские господа ни в чём не виноваты, они ведь не хотели предавать Францию, они руководствовались какими-то другими целями. Собственно, что-то подобное они и кричали, когда их волокли на расстрел. Они твердили, что делали это всё на благо свободной Франции и всё в таком духе.

Эти моменты американцы тоже освещают в кино, когда представляется возможность. Показывается какой-нибудь освобождённый французский городочек, на площадь только что заехали американские «Шерманы», а местное население уже вовсю линчует коллаборантов. Мужчин расстреливают на месте, а женщин отдают на растерзание дамам, пылающим праведным гневом. Коллаборантке, как правило, насильно обривают голову, а затем её избивают ногами и другими подручными средствами.

Войны меняются, методы ведения военных действий ― тоже, но законы войны остаются неизменными. Процесс возврата исконно русских земель в состав российского государства для некоторых украинских лидеров общественного мнения и просто медийно активных украинцев закончится весьма плачевно. Не для всех, но для большинства. Среди них немаленькую часть составляют так называемые «украинские русские».

Российские войска и пророссийские прокси будут еще в нескольких десятках километров от какого-нибудь уездного городка, а в самом городке уже будут орудовать местные мужики с оружием, которые будут говорить всем, что они русские партизаны. До этого их никто никогда в образе партизана не видел и никто из местных жителей даже не подозревал о существовании каких-то там русских партизан в ближайших окрестностях.



Но вооружённые люди будут с жаром доказывать, что они с самого 2014 года борются против украинского нацистского режима. И вы знаете, местные им поверят. Доводы вооружённого человека, как утверждал Альфонсо Габриэлевич Капоне, звучат громко и убедительно.

Когда местные уверятся в славном и долгом партизанском прошлом вооружённых энтузиастов, они все вместе пойдут искать «украинскую фашистскую гадину». А дальше всё будет как в американских кино. Мало того, в истории нынешних пока ещё украинских территорий такое уже было.



Во время Великой Отечественной войны. Советские войска и крупные партизанские соединения были ещё в нескольких десятках километров от оккупированных населённых пунктов, а в самих населённых пунктах местное население, разоружив и обезвредив полицаев, уже вершило самосуд над коллаборантами. И так было во множестве оккупированных сёл и городов нынешней юго-восточной и центральной Украины.



Особо отмечу, что сотрудников редакций нацистских газетёнок, издававшихся на украинском языке, обычно расстреливали на месте. Местные предпочитали их не щадить. Поэтому сдача в плен советским войскам была для них большой удачей. Также отмечу, что советское командование не стало наказывать местное население за многочисленные случаи самосуда.

Есть случаи и посвежее. В Сети есть видео, где донецкие ополченцы выводят на обозрение народа украинских коллаборантов. Вы можете очень чётко услышать, какой смерти им желают местные жители. А сейчас, через семь лет войны, сердца дончан и луганчан ещё более очерствели.

Всё вышеописанное доходчиво объясняет, почему мнение «украинских русских» российское руководство не интересует и интересовать не будет. Также оно не будет интересовать настоящих и ряженых (будут и такие) только что организовавшихся партизан. Они их будут расценивать не иначе, как нацистских коллаборантов, и будут доказывать свою принадлежность к славному партизанскому движению единственным доступным им способом.

Да, сейчас украинские медийно активные личности очень самоуверенны, много кудахчут и думают, что незалэжная Украина будет существовать вечно. Да и что с того? Сотрудники редакции нацисткой газетёнки «Нове життя», издававшейся в Краснодоне, тоже думали, что Третий рейх вечен, и много кудахтали. Что с ними стало после прихода красноармейцев?

Кстати, недавно, в 2019 году, эту нацистскую газетёнку как бы воссоздали на Волыни, заменив название местной газеты «Красная звезда» на «Нове життя». Кто бы сомневался.

Желающих принять российское подданство жителей современной Украины будет великое множество. Очень маленькое количество граждан пожелает уехать на остатки пока ещё украинских территорий из впоследствии включённых в состав России регионов. Для этого просто огромное количество причин. Я не стану упоминать социально-экономические причины. Их во всей полноте неоднократно раскрывали мои коллеги с нашего портала. Есть и другие.

Российскому государству незачем страдать таким идиотизмом, как присвоение чужих героев и достижений. У нас своих героев и заслуг полным-полно. Нам нет необходимости переписывать историю.

Нам не нужно возвеличивать свой народ за счёт принижения другого. Мы и так великие.

За прошедшие тридцать лет стало ясно, откуда черпался инженерный и научный потенциал для обеспечения социально-экономического благополучия УССР. Все более-менее разумные жители Украины давно поняли, что никакой «уникальной украинской гхайки» не существует и никогда не существовало.

Но определяющее значение будет иметь тот факт, что в России у нынешних пока ещё граждан Украины есть будущее и нормальная жизнь, ведь Украина стала не только нацистским, но ещё и террористическим квазигосударственным образованием. Они будут стремиться в Россию, поскольку Россия не Украина.

Анатолий Урсида



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