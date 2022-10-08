В результате теракта на Крымском мосту повреждения получили железнодорожные и автомобильные пролеты. Взрыв цистерны с топливом произошел в 6 утра. Движение по мосту полностью перекрыто, готовится запуск паромной переправы.
Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Мост будет восстановлен в ближайшее время.
Согласен. Ближайшее время настанет почти сразу.
Ожидается максимальный разгон истерии на теме события.
Этот подрыв – платформа для работы ИПСО ВСУ под видом возмущённых патриотов.
Послушайте, все грузы можно доставлять через херсонский участок железной дороги.
В чем суета ?
Очевидно в том, что нанесён удар по престижу России.