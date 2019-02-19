Если произойдет подрыв Крымского моста, проект «Украина» будет закрыт!

По сообщениям СМИ, аналитики НАТО советовали властям Украины подорвать мост, соединяющий Крым с материковой частью Российской Федерации.

По планам Североатлантического альянса, Киев должен взорвать Крымский мост и направить свои военные суда в Азовское море, чтобы спровоцировать конфликт между РФ и Западом.

О наших братьях по разуму размышляет политический консультант Анатолий Вассерман.

– Знаете, до появления этого плана я был значительно лучшего мнения об аналитиках НАТО…

Не понимать, что такой важный инфраструктурный объект, как Крымский мост, защищен от любых диверсий всеми мыслимыми и немыслимыми способами… ну, это под силу людям, отродясь не пытавшимся анализировать ничего, кроме разве что состава манной каши!

Я уже не говорю о том, что после подобного взрыва любые действия против Военно-морских сил бывшей Украины будут восприняты как абсолютно законные даже политиками большинства стран НАТО…

Так что организованная преступная группировка «Украина» может лишиться даже нынешнего довольно скромного уровня поддержки.

Не сомневаюсь, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) существуют ровно до тех пор, пока не считаются угрозой для Российской Федерации.

Да, такое предложение аналитиков НАТО способно спровоцировать конфликт, вот только последствия этого конфликта будут такими, что сами аналитики вряд ли могут пожелать.

Ведь Украина нужна им как долгосрочная помеха развитию и себя самой, и Российской Федерации, и всей остальной Европы, а тут мы видим предложение, явно вытекающее из формулы – лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас!

Не исключаю, что опытный бизнесмен Трамп хочет избавиться, как говорят в бизнесе, от токсичного актива под названием «Украина».

Но также я не сомневаюсь в том, что создатели этого токсичного актива уже не раз показывали, что относятся к Трампу по принципу – съесть-то он съест, да кто же ему даст…

Так что с учетом всех этих обстоятельств, я думаю, что к рекомендации этой группы аналитиков НАТО надо относиться, как к совету Василия Ивановича Чапаева — наплевать и забыть!

Есть ли в Вооруженных силах Украины хоть мало-мальски адекватные люди? Нет, в ВСУ адекватных людей нет и быть не может по очень простой причине…

Ведь когда ВСУ только формировались, то главный вопрос, который задавали офицерам, желающим служить своей «малой родине», по сути, был один — готовы ли вы воевать с Российской Федерацией?

Все, кто мало-мальски здраво оценивал даже тогдашнее соотношение сил и возможностей, естественно, отказывались служить, заявляя, что с Россией воевать нельзя, – поэтому их в ВСУ и не брали.

Соответственно, прервалась и традиция военного обучения. Так что те, кто сейчас подготовлен к военной службе уже после распада Советского Союза, тоже по большей части мыслят с военной точки зрения просто неадекватно.

А если кто-то из них решится на что-то подобное подрыву Крымского моста, то из этого получится закрытие проекта «Украина», как не оправдавшего себя.

Источник – http://argumenti.ru/

Источник: https://vassermans.ru/com/esli-proizojdet-podryv-krymskogo-mosta-proekt-ukraina-budet-zakryt/