Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2017

Конфликт в Луганске.

Вооруженные люди без опознавательных знаков заблокировали улицы Луганска. В центр города была введена бронетехника. Глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил об инсценировке «государственного переворота» и обвинил в причастности руководителя администрации и начальника службы правительственной безопасности.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщил, что слова Корнета не имеют никакой силы, так как он уволен.

Ситуация в ЛНР находится под контролем руководства республики.



Подробности на http://tvzvezda.ru





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В Кремле опровергли сообщение о поддержке «определенных сил» в ЛНР

В Кремле назвали не соответствующим действительности появившееся в СМИ сообщение, якобы поступившее из окружения помощника президента Владислава Суркова, «о поддержке определенных политических сил» в Луганской Народной Республике.

«Это сообщение неизвестно на чем основано. Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить», – отметил глава департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией Михаил Арутюнов.

Он подчеркнул, что «события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска «в Кремль» не обращался», передает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Москва якобы встала на сторону главы МВД ЛНР в его конфликте с главой республики.

Алина Назарова

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А ничего не треснет?! Семенченко хочет от России “денег за Донбасс”

На Украине продолжается возня вокруг законопроекта о “реинтеграции” (или все-таки “деоккупации”?) Донбасса. Чем, как говорится, дальше в лес – тем все причудливее комментарии к так пока и не принятому закону, попиариться на котором рвутся чуть ли не все поголовно украинские политики.

Намедни с таковыми выступил и известный политклоун “нэзалэжной”, в прошлом “комбат АТО”, а ныне разожравшийся до безобразия депутат и “блокадник торговли с агрессором” Сенмен Семенченко. Больше всего Сему, как обычно, беспокоит самый больной вопрос. То есть – финансовый. А посему он, прежде всего, требует “…наложить на Российскую Федерацию обязательства возместить все убытки, которые она причинила Донбассу…”

Опустим в данном случае вопрос о том, по какой странной причине “нанесение убытков” в данном случае возлагается на Россию… Достаточно посмотреть на лицо Семенченко и вопрос относительно его умственных способностей снимается сразу… Только настолько одаренная альтернативно личность, как Сема, может после трех лет карательной операции пытаться выставить дело так, как будто не он и ему подобные принесли на Донбасс смерть и разрушения.

Ну, допустим – “Россия нанесла убытки”. Скажем, гуманитарными конвоями, не давшими жителям Донбасса погибнуть от голода… Или – приемом беженцев, лишившихся крова благодаря украинским карателям… Ну, как-то так. Но вот в чем штука – требовать от другого государства чего-то там”возмещать” можно только победив его в войне. Репарации и контрибуции называется. То есть Семенченко, надо полагать, собирается Россию разгромить наголову – и уж тогда к-а-ак потребовать! А смогешь, Сема?! Не дернешь с “фронта” куда глаза глядят, бросая подчиненных и теряя штаны? Ведь было уже – свидетели имеются.

Материальные претензии к стране, с которой Украина не ведет войны и чье военное присутствие на Донбассе не могут доказать все “миссии” и “мониторинги” ООН с ОБСЕ, вместе взятые – это еще не все “светлые” мысли экс-комбата. Помимо меркантильных вопросов его волнует еще и то, “…кто будет подтверждать, что российские войска оставили территорию Донбасса….” Семенченко твердо уверен, что “…Это не может быть Генштаб, это должен быть орган, который позитивно себя зарекомендовал в борьбе с агрессором!”

Уж не себя ли в роли руководителя таковой структуры Сема видит?! как уже было сказано – существо он меркантильное до крайности. И еще более тщеславное – явно на почве давно развившихся жутких комплексов. да и дело как раз по нем – засвидетельствовать то, чего нет и никогда не было! и репутация соответствующая – в роли какого именно “органа” Семенченко себя давно “зарекомендовал” всем на Украине известно.

А вообще-то больше всего “бравый комбат” боится даже не “русской агрессии”, а… собственного Президента. И ворлнует его то, что в готовящемся к принятию законе прописано “право Порошенко применять армию на территории Украины, а не только в зоне АТО…” Пугливый Сема опасается (и вовсе не без оснований!), чтобы Порошенко “не использовал армию в политических репрессиях”. И требует из закона “эти статьи убрать в первую очередь!”

Семенченко – типичнейшее порождение уродливого украинского “майдана” и развязанной из-за него гражданской войны – лжив, патологически жаден и труслив патологически же. Очень хочется денег и власти, но страшно – а вдруг будут “репрессии”?!

Вот и остается только мечтать о “контрибуциях” от страны, которую “нэзалэжной” не победить, даже если она пустит в бой миллион своих “патриотов”. Таких, как Семенченко…

Александр Неукропный

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Мнение: Переворот в Луганске: Кто захватил власть в республике

Фото: Михаил Соколов/ТАСС

Во вторник, 21 ноября неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили центр Луганска и заблокировали все административные здания, а также здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. В тот же день уволенный днем ранее глава МВД Игорь Корнет на сайте ведомства выступил с видеообращением, в котором он «развеял слухи о своей отставке», рассказав об украинских шпионах в окружении главы ЛНР.

Вскоре после этого глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщил: «Со своей стороны хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства ЛНР и в ближайшее время будет полностью решена».

Отметим, что на главном информационном портале республики — Луганском информационном центре — опубликовано только заявление главы МВД ЛНР Игоря Корнета, а упоминания о заявлении главы республики Игоря Плотницкого на сайте отсутствуют.

В тот же день в луганских соцсетях начали распространяться противоречивые слухи о том, что Плотницкий покинул свою резиденцию в неизвестном направлении и, скорее всего, вылетел в Москву. Сообщалось, что якобы командиры ополченцев встали на сторону Корнета и намерены идти на штурм Дома правительства. Появилось видео якобы от жителей Луганска, на котором якобы показано, как в Луганск входят вооруженные подразделения ДНР. Соцсети наполнились сообщениями о возможном скором объединении республик.

— Официально идут совместные учения республик по охране государственных зданий и объектов инфраструктуры, учения подчеркивает экс-замминистра информации ЛНР Юрий Першиков.

— Сказать что-либо более определенное сегодня нельзя — вооруженные люди крайне вежливые и корректные. Что-то подобное я наблюдал в Крыму в 2014 году. То, что сегодня происходит в республике, идет с крайне ограниченным информационным сопровождением, отключено вещание на ГТРК, не работают государственные радиостанции.

«Естественно, МВД не афиширует легенду учений. По информации, которую сегодня распространило руководство полиции — силами правопорядка пресечен путч симпатиков Украины, который они планировали провести в годовщину «Майдана».

«СП»: — Насколько справедливы слова Корнета об украинских агентах, пробравшихся в окружение главы республики?

— Информации об их деятельности достаточно много. Всю неделю в соцсетях появлялся большой объем компромата на чиновников, депутатов. И надо сказать, что никто его не опроверг. При этом представители властных структур неоднократно заявляли, что к публикации материалов причастны как раз силы правопорядка, и, я так думаю, именно за это Корнета попробовали отстранить от должности. Якобы по решению суда. Якобы возбуждено уголовное дело. Какое — никому не сообщили. Возможно, конфликт сегодня не носит глобальный характер, есть факты правонарушений со стороны прокуратуры. МВД решило пресечь. И противостояние может идти именно между МВД и ГП.

«СП»: — На чьей стороне Москва в этом конфликте?

— Москва на стороне спокойствия и порядка. Очень показательно что ни военные, ни другие структуры в конфликт не вмешиваются. Идут учения, в республике все спокойно.

—То, что произошло в Луганске не является переворотом, — убежден директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

— Это возвращение к нормальности. Я три дня назад вернулся из поездки в ДНР, где провел несколько дней. И ото всех, с кем довелось говорить слышал примерно следующее: «У нас, конечно, не сахар, но не как в ЛНР». В июне я провел неделю в прифронтовых индустриальных городах Луганщины. И с болью видел, что заводы стоят. Ни один завод в республике не был запущен после начала программы перехода предприятий под внешнее управление. Хотя с июля месяца ведутся разговоры о запуске Алчевского металлургического. О дорогах в ЛНР лучше не говорить: такое ощущение что они не ремонтируются со времен боев лета 2014-го. Да так, наверное, и есть. Поэтому жители ДНР, когда хотят себя подбодрить, вспоминают, что у соседей всё намного хуже. Конечно, дело не только в личных и профессиональных качествах руководителей республики. Луганщина всегда была беднее Донетчины.

И всё же, полагаю, в личностях тоже. Конфликт между Корнетом и Плотницким развивается уже давно. А до этого были конфликты Плотницкого с другими руководителями силовых структур ЛНР, вспомним, хотя бы, увольнение главы МГБ Пасечника после того как тот арестовал в отсутствие главы республики министра угольной промышленности Лямина за торговлю «мимо бюджета» с Украиной. Мои друзья рассказывали о происходящем в ЛНР (я имею в виду торговлю углем) просто ужасные вещи, даже не верилось, что такое возможно в народной республике Донбасса. Поэтому удивляться стоит не тому что сегодня происходит в Луганске, а тому, почему этого не произошло раньше. Намного раньше. Народ в лице силовых структур просто устал терпеть. Разумеется, без хотя бы молчаливого одобрения Москвы этого бы не произошло.

«СП»: — Ранее Корнет обвинил ряд чиновников в «инсценировке переворота» в сентябре 2016 года и сотрудничестве с Киевом. Насколько это серьезно?

— Рука Киева в этих событиях безусловно присутствовала. Я не берусь судить, насколько в инсценировке госпереворота засветились конкретные персонажи. Полагаю, главе МВД о том известно лучше, чем кому бы то ни было. Скажу только, что в те дни мои друзья в ЛНР сообщили неофициальную версию случившегося. Людей, которые строили республику и защищали от украинских оккупантов, включая бывшего премьер-министра ЛНР Цыпкалова, избивали на допросах, и двоих убили, представив это как самоубийство. Доходило до того что в ЛНР направлялись сотрудники украинских силовых структур (СБУ, прокуратуры) для прохождения службы по месту жительства! В интересах этих лиц и украинской агентуры влияния в целом — ослабить силовой и экономический потенциал ЛНР. Что с успехом было осуществлено. Могу посетовать и на российские СМИ, которые боятся выносить сор из избы. В результате ситуация приглаживалась и лакировалась даже в серьезных аналитических изданиях. И как итог — прогремевшая как гром среди ясного неба сегодняшняя новость из Луганска. Если там все хорошо — почему появляются люди с оружием на центральных улицах города? Резюмирую: в высшем руководстве ЛНР давно и с успехом действовала украинская агентура, которая сумела нанести колоссальный урон экономике республики. Предстоит выяснить, насколько именно она повинна в смертях лидеров луганского ополчения.

«СП»: — Насколько в них вовлечена Москва? На чьей она стороне на этот раз?

— Москва заинтересована в двух вещах: чтобы минский переговорный процесс продвигался хотя бы с нашей стороны без сбоев. И в том, чтобы улучшить финансовые и социально-экономические показатели в ЛНР, если говорить конкретно об этой республике, были по возможности лучше. Открою секрет полишинеля: «социалку» в Донбассе тянет на себе Россия. Поэтому Москва заинтересована не только в подписи Плотницкого под Минскими соглашениями, но и в относительном хотя бы благополучии жителей ЛНР.

«СП»: — Насколько по-вашему, политическая система в ЛНР устойчива? В той же ДНР такого бардака с переворотами и убийствами видных полевых командиров нет…

— Выше я уже говорил, что ДНР несмотря на то что намного больше луганской соседки по территории и народонаселению управляется намного более эффективней. И люди там при всем ворохе проблем и при бедности большинства населения чувствуют себя более уверенно. Если почитать об акциях и декларациях луганского официоза, то складывается совершенно оторванное от реальности представление. Пыль в глаза умеют пускать и в ДНР, но в ЛНР нет и тени тех успехов, что в Донетчине. Поэтому формализм выглядит особенно выпукло. Мои донбасские друзья сравнивают донбасскую политику с поздним периодом правления Партии регионов, я — с временами поздней КПСС. В любом случае неприятное сравнение.

Что касается объяснения причин убийств известных лидеров ополчения в ЛНР то версии называются разные. Но кто бы не стоял за убийствами нельзя не признать, что все погибшие так или иначе конфликтовали с Плотницким. Который в отличие от Александра Захарченко не пользуется никаким авторитетом в военных кругах.

«СП»: — Насколько, по-вашему, вообще возможна смена главы. Ведь его подпись стоит под минскими соглашениями. Что будет означать такая смена? Повлияет ли она на имидж российской дипломатии и ход урегулирования конфликта?

— На мой взгляд эта проблема надумана. Согласно Конституции ЛНР, источником власти в республике является народ. Глава республики — всего лишь управленец, избранный народом. Народ как источник власти может легко поменять одного управленца на другого и от этого легитимность главы государства не уменьшится. А процедура избрания временного главы республики (срок полномочий действующего истекают через год) достаточно отработана, чтобы вызывать серьезное беспокойство. Но я не исключаю (хотя считаю этот сценарий менее вероятным), что Плотницкий сохранит свой пост ещё на один год. Что касается имиджевых потерь — то большей потери, чем Плотницкий в роли главы ЛНР трудно себе представить. Я общался в июне 2014 года с первым главой ЛНР Валерием Болотовым. При всей критичности, сложившейся у меня оценки этого человека, нельзя не признать, что он обладал несомненной харизмой и выглядел искренним патриотом Луганщины.

Украина, безусловно, разыграет события в Луганске, как и все, что происходит негативного (с её точки зрения) в Донбассе и в России. Но не стране, которая дважды за 13 лет свергала законную власть и устроила войну на своей территории критиковать ЛНР за смену первых лиц. Главное, как хочется верить, последствие событий 21 ноября — чистка высшего эшелона власти в ЛНР от украинской агентуры и коррумпированных чиновников. А это стоит новой порции критики со стороны Украины. Как я уже сказал выше от перемены первого лица в ЛНР, если она произойдет, Минский процесс не пострадает. Поскольку стороной переговоров является не господин Плотницкий, а народ республики.

— Внутриэлитный конфликт в Луганске ещё не завершён, поэтому делать окончательные выводы ещё рано, — подчеркивает заместитель главного редактора донецкого журнала «Новая земля», постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии Александр Дмитриевский.

— Можно констатировать лишь то, что налицо верхушечное противостояние, которое вряд ли способно повлиять на курс, избранный народом ЛНР. Поэтому истерики «всепропальщиков» и прочих политических спекулянтов лишены под собой оснований.

«СП»: — Так это переворот? Если да, то кто за ним стоит?

— Я бы сформулировал это более обтекаемо: борьба за власть, или, если быть точнее — попытка волевого перераспределения полномочий. Всё-таки для переворота нужны открыто позиционирующие себя силы, а тут чистой воды подковёрная возня с раздачей друг другу тумаков и зуботычин. Хотя, судя по тому, что Донецку приписывают присылку в Луганск «вежливых людей», мордобой в ЛНР успел выйти за рамки приличия: вовсю опрокидываются столики, полетели бутылки, засверкали «финки» и «заточки»…

«СП»: —В событиях в Луганске присутствует рука Киева? Насколько у него длинные руки, чтобы влиять на ситуацию в республиках?

— Насчёт «руки Киева» вспомнились строки из одной песни перестроечных времён про 1937 год: «Резидент пяти разведок и агент шести держав…» Объявление местонахождения источника проблем за пределами зоны собственного влияния — широко распространённый во всём мире пропагандистский ход: проискам врага можно приписать всё, что угодно. Но это совсем не значит, что Киев способен реально влиять на ситуацию в неподконтрольной ему части Донбасса. Если бы Киев мог на самом деле контролировать ситуацию в ДНР и ЛНР, то республик уже не было бы.

«СП»: —Это не первый случай политического беспорядка в ЛНР. Почему такое не происходит в ДНР?

— В луганском политикуме, в отличие от донецкого, не сложилось единого центра силы: Плотницкий не так авторитетен в массах, как Захарченко, Плотницкого, в отличие от его донецкого коллеги, постоянно «награждают» ехидными прозвищами. В ЛНР наблюдается менее централизованная вертикаль власти, чем в ДНР, а харизматические руководители на местах там часто могут иметь куда больше влияния, чем республиканское правительство. Например, в ДНР ни Гиви, ни Моторола не обладали существенным политическим влиянием даже летом 2014 года: до конца жизни они так и остались сугубо военными деятелями, хотя и были очень любимы в народе. А такие командиры ополчения ДНР, как, например, Стрелков и Безлер, пытавшиеся одновременно сконцентрировать в своих руках военную и политическую власть, очень скоро (и очень тихо) вышли в отставку.

Что же касается ЛНР, то там сложилась целая плеяда ярких и харизматичных полевых командиров, контролировавших целые территории: Алексей Мозговой — в Алчевске, Павел Дрёмов — в Стаханове, Николай Козицын — в Перевальске. Я назвал самых популярных, а ведь кроме них были весьма влиятельные командиры рангом пониже, как тот же Александр Беднов. Формирование централизованного государства в ЛНР не могло не вызвать конфликт интересов между республиканским руководством и этими командирами. В результате Козицына изгнали со скандалом, Мозговой, Дрёмов и Беднов погибли при обстоятельствах, вызывающих массу вопросов. Отметим, что все вышеназванные командиры базировались в тех районах ЛНР, где угольные пласты либо выходят на дневную поверхность, либо располагаются очень неглубоко — то есть там, где имеет место кустарная добыча угля в шахтах-копанках, являвшаяся в постсоветское время полукриминальным видом бизнеса.

«СП»: —Подобные вещи не подрывают веру жителей республик в правильность своего выбора три года назад? И как это повлияет на имидж республик?

— Пользы от внутриполитических конфликтов в ЛНР нет однозначно, но и вред от них сильно преувеличен: шумиха в СМИ создаёт определённый уровень нервозности в обществе, но верхушечные разборки мало влияют на повседневную жизнь простых граждан. Что же касается веры в правильность выбора: после того, как он сделан, дилеммы «верю — не верю» уже не существует. Тем более, что в мае 2014 года у народа Донбасса альтернатива была небольшая: или встать на трудный путь борьбы за воссоединение с Россией и получить возможность выжить, или же сдаться без боя и быть уничтоженными бандеровцами. Жизнь показала правильность первого варианта.

Дмитрий Родионов

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«Каждое заявление — шоу»: Украина требует от России отменить призыв крымчан в армию

МИД Украины потребовал от России отменить призыв жителей Крыма на военную службу. По мнению украинского внешнеполитического ведомства, крымчане служат в российских войсках «по принуждению». В Госдуме уже ответили на это заявление, пояснив, что молодые люди сами приходят в военкомат, а украинские власти подобными выпадами отвлекают международную общественность от внутренних проблем страны. О попытках Киева обвинить Москву в «нарушении прав крымчан» — в материале RT. Киев выразил протест в связи с призывом на военную службу крымчан и потребовал отменить это решение. Об этом говорится в заявлении украинского МИД. «Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в городе Севастополь», — заявили в министерстве. Как сообщает дипведомство, ссылаясь на данные Министерства обороны России, уже более 800 жителей полуострова отправлены к местам прохождения воинской службы. В МИД Украины напомнили, что в проекте резолюции, который был принят 14 ноября в ООН, «содержится соответствующий призыв к Российской Федерации: «Прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооружённых или вспомогательных силах Российской Федерации». Киев также потребовал от Москвы отменить решение о призыве в армию крымчан. «МИД Украины требует от Российской Федерации отменить незаконное решение о призыве на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина)», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. «Кризис власти» Никакого принуждения жителей Крыма к военной службе в России нет и быть не может, крымчане сами выстраиваются в очереди, чтобы служить в российской армии. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. А заявления Киева, по его словам, в очередной раз доказывают, что на Украине сейчас кризис власти. «Всегда говорю, учитывая, что я сегодня в ГД ответственный за взаимодействие с соотечественниками, которые живут по всему миру: все международные институты приезжают в Крым, встречаются с молодыми людьми, которые в очереди стоят в военкомат для того, чтобы служить в российской армии. И никакого притеснения нет и просто по определению не может быть. Поэтому очередной возглас связан с одним: на Украине сегодня кризис власти, на Украине сегодня огромные долги по энергоносителям. Для того чтобы отвлечь мировое сообщество от внутренних проблем, на Россию перекладывается очередная такая проблема», — сказал он в разговоре с RT. Водолацкий отметил, что во многих западных странах высказывания украинских властей вызывают негативную оценку. По словам депутата, на днях он провёл Большой круг Союза казаков-воинов России и зарубежья, где были представители 28 стран, в том числе Польши, Германии, США и Канады. В частности, на съезде обсуждался вопрос реакции общественности на происходящее на Украине. «И почти 90%, даже представители Прибалтики, заявили о том, что все заявления украинских властей вызывают уже просто негативную реакцию. Потому что ни одно из выступлений Порошенко и министра иностранных дел на международных площадках ничем не подтверждается, ничем не обосновывается. Поэтому каждое заявление уже в виде шоу», — констатировал депутат. Украинская резолюция по правам человека в Крыму Напомним, Украина не первый раз требует отменить воинскую обязанность для жителей Крыма. Так, соответствующее требование содержится в обновлённом проекте резолюции Украины, который был принят 15 ноября третьим комитетом Генассамблеи ООН. Документ «осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма». В новой версии проекта резолюции Киев также просит Москву «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введённые в Крыму с марта 2014 года» и «позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права». Кроме того, Украина требует отмены решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа»* экстремистской организацией и обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках. «Попытка Киева вернуть Крым» В Совфеде считают, что внесение в ООН проекта резолюции по Крыму является попыткой Киева вернуть полуостров. «Все резолюции по Крыму, вносимые Украиной в различные международные организации, в том числе Генеральную ассамблею ООН, направлены исключительно на возврат территории Крымского полуострова, удовлетворение геополитических амбиций США по размещению баз НАТО в Крыму и создание очага напряжения для России», — сказала сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. При этом Украина, напомнила сенатор, так и не исполнила требований 13-го доклада ООН от марта 2016 года о нарушениях прав человека, допущенных во время блокады Крыма. В документе содержатся требования к Киеву о проведении официального расследования. Таким образом, мировая общественность не получила правовой международной оценки диверсионных актов, проводимых украинской властью, а также террористическими организациями «Правый сектор»* и «Меджлис», в 2015 году совершившими в Херсонской области подрыв линий электропередачи, в результате которого два миллиона жителей Крыма, в том числе и крымские татары, и украинцы, остались без света и тепла. «Всё это свидетельствует о том, что люди, живущие в Крыму, украинскую власть и их хозяев не интересуют», — констатировала Ковитиди. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина мнение крымчан не учитывает и по-прежнему считает полуостров своей территорией. Анастасия Иванова, Александра Мусаткина Читайте также: В центре Луганска замечена бронетехника, в Сети пишут о подготовке арестов руководства ЛНР (ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая организация

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Болевой захват: зачем украинские спецслужбы похищают жителей Донбасса

Пересечение линии разграничения между Украиной и ЛДНР таит потенциальную опасность практически для каждого жителя Донбасса. А уж проживание на «временно неконтролируемой территории» и подавно делает для украинских властей подозреваемым каждого, кто там находится. «Да, это мой сын и я от него не откажусь. Можете теперь меня расстрелять». Так, после многочасовой беседы, ничем не отличавшейся от допроса, ответила украинским спецслужбистам мать моего знакомого. Дело происходило на одном из пунктов пропуска между Украиной и ДНР. Женщина направлялась в сторону Донецка, но ее вывели из очереди «поговорить» и продержали в вагончике полдня. Только потому, что ее сын работает в редакции одной из донецких газет. Этого оказалось достаточно. Тот инцидент закончился, в общем-то, почти благополучно. После изнуряющей и унижающей беседы, мать донецкого журналиста все-таки отпустили, но подобным образом везет далеко не всем. Пусть и считается, что угроза быть задержанными дамокловым мечом висит в первую очередь над теми, кто сотрудничает с властями или структурами самопровозглашенных республик, но на деле это далеко не так, и история с матерью донецкого журналиста еще одно тому подтверждение. Не зря известная максима правоохранительных органов гласит, что придраться можно и к столбу. В поле зрения украинских правоохранителей находятся не только работники республиканских структур или военнослужащие ЛДНР, что было бы отчасти объяснимо. Злопамятность особым образом распространяется, например, на тех, кто принимал участие в организации и проведении известного референдума о независимости 11 мая 2014 года. Это, кстати, играет весьма злую шутку с теми жителями Донбасса, кто считает, что указанное событие осталось далеко в прошлом, и потому беспечно выезжают на контролируемую Киевом территорию к родственникам, по делам, за пенсией, а оказываются не в собесе, а в СБУ. Буквально на днях Министерство внутренних дел Украины похвасталось очередным «успешным» рейдом на пунктах пропусков. Пресс-служба Нацполиции Украины отрапортовала, что за неделю «на блокпостах в Донецкой области было пресечено более 60 различных правонарушений, задержаны десятки сепаратистов и их пособников». Как сообщалось, «граждане, которые вызывали подозрение, проверялись по имеющимся базам МВД. В результате превентивных мероприятий задержаны 25 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях ДНР, и еще семь, которые поддерживают с боевиками тесную связь». Где грань, которая отделяет тесную связь от связи слабой, — вам не скажет никто. Различия остаются на совести украинских правоохранителей. К слову, оказаться в числе задержанных можно не только пересекая линию разграничения. Как сообщают жители украинских населенных пунктов, размещенных на территориях Донецкой и Луганской областей, там в эти же дни прошли массовые рейды и обыски в домах, где живут родственники лиц, подозреваемых в «связях со структурами ЛДНР». Некоторых из них даже доставляли на изнуряющие допросы в правоохранительные органы, но пока, вроде бы, отпустили. Подобные акции устрашения украинские спецслужбисты проводят регулярно, но в данном случае особый интерес вызывает исторический момент, когда «правоохоронцям» вдруг понадобилось проявить дополнительную ретивость по части выявления «сепаратистски настроенных» лиц. Наблюдатели отмечают, что последний всплеск числа задержаний совершенно неспроста произошел сразу после того, как было объявлено о возможности наступления ощутимого прогресса в деле обмена военнопленными. Как известно, 15 ноября, после предварительного обращения Виктора Медведчука, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, в ходе которых обсудил инициативу по обмену лицами, удерживаемыми обеими сторонами, в результате чего переговоры наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Читайте также: Путин провел телефонный разговор с Трампом Говорить об окончательном успехе пока рано, но, ощущение того, что в этот раз обмен состоится, не покидает. Другое дело, что даже если это все-таки произойдет, последние массовые облавы, аресты и задержания, проведенные украинской стороной, ставят над всей инициативой по возвращению домой людей, находящихся в плену, большой знак вопроса по части ее целесообразности и вот почему. Как известно, лица, удерживаемые обеими сторонами, отличаются не только тем, что имеют разный, с точки зрения юриспруденции, статус: на Украине это осужденные за преступления, а в ЛДНР военнопленные. Отличаются также обстоятельства, в ходе которых данные лица лишились свободы, на что, собственно, их статусы и указывают. Донецк и Луганск располагает военнослужащими ВСУ, которые попали в плен в ходе боевых действий. В то время как киевские власти в местах лишения свободы содержат не столько бойцов армии ЛДНР, сколько лиц, которых украинские правоохранительные органы задержали на территории страны, предъявив тем обвинения в терроризме, сепаратизме, сотрудничестве с агрессором и т.п. Совершенно очевидно, что число «задержанных» всегда будет превышать количество «плененных», из-за чего республики во время переговоров об обмене настойчиво придерживались формулы «всех на всех», которая бы приводила стороны к некоему «нулевому» варианту и исключала спекуляции и торг живыми людьми. Кроме того, такой подход позволял включить в обменные списки лиц, осужденных по «сепаратистским статьям» не только в Донбассе, но и в Одессе, Запорожье, Харькове и самом Киеве, а такие есть и их немало. Но под разными предлогами формула «всех на всех» украинскими властями постоянно отвергалась, а обмен пленными если и осуществлялся, то носил спорадический и единичный характер. На этом фоне предполагаемая акция, которая может привести к освобождению в общей сложности около 400 человек, выглядит чрезвычайно масштабной. Но что при этом всем демонстрирует Киев? Недавние массовые аресты на блокпостах, нарочито приуроченные к будущему обмену, проводятся исключительно для демонстрации силы и, по большому счету, говорят о неприятии ею мирного способа разрешения конфликта. Кажется, официальный Киев стремится наглядно показать, что любые попытки самопровозглашенных республик добиться освобождения или всех, или хотя бы весомого количества своих пленных, абсолютно тщетны в долгосрочной перспективе. Потому что опустевшие места в тюрьмах, СИЗО и других местах отбытия наказаний на Украине будут на следующий день заполнены новыми задержанными, арестованными и осужденными — механизмы для реализации такого плана у сегодняшней полицейской державы имеются в избытке. Вывод из циничной ухмылки, которую не скрывает нынешний Киев, один: милитаристские настроения, культивируемые на Украине вот уже четвертый год, заставляют ее жить в террористической повестке, которая при этом маскируется «антитеррористической операцией». Киевские власти взяли в заложники целый регион с многомиллионным населением, что и не собираются особо скрывать. Не важно, кто ты: мать журналиста, отец солдата или просто не понравился СБУшнику на пункте пропуска — шансы оказаться в руках украинских спецслужб никогда не будут нулевыми. А дальше все зависит от того, подадут тебя на обмен или нет. Читайте также: В Луганск вошла большая колонна военной техники (ВИДЕО 18+) Рамиль Замдыханов, Украина.ру

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Что на самом деле происходит в ЛНР — подробности

В Луганской народной республике произошла попытка государственного переворота. Её глава Игорь Плотницкий объявил об отставке и аресте главы МВД Игоря Корнета. Но в результате почему-то на свободе оказался Корнет, а где Плотницкий — неизвестно. Корнет рассказал о том, как пресёк заговор «чиновников, «причастных к деятельности украинских спецслужб» в Луганске. Злоумышленники арестованы. Это гендиректор луганской телерадиокомпании Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман и начальник службы правительственной безопасности МВД Евгений Селиверстов. Все нити заговора раскрыл «Фонтанке» один из создателей ЛНР, бывший председатель её Народного совета Алексей Карякин. С некоторых пор он наблюдает за событиями со стороны, но держит руку на пульсе. В марте 2016 года его отправили в отставку, и он уехал из ЛНР. Предположительно в Россию. Объявлен в розыск прокуратурой ЛНР по обвинению в попытке государственного переворота. Игорь Плотницкий, который когда-то был в числе гонителей Карякина, теперь может повторить его путь. В том числе и географический. — Алексей Вячеславович, вы хорошо знаете всех участников событий. Как вы объясняете то, что сейчас происходит в ЛНР? — Официальное заявление Игоря Корнета — это, по большому счёту, лучшее описание событий, которые происходят сегодня в Луганске. — Именно это и есть достоверная информация? — Более чем достоверная: это правильная информация. Действительно, в органы власти Луганской народной республики проникли агенты Украины. Этому есть подтверждение. Та же Тейцман — она была при Партии регионов и поддерживала Украину. Так как её порекомендовали, она заняла данную должность. Пользуясь этим, она втёрлась в доверие и начала продвигать те задачи, которые были перед ней поставлены. — Какие задачи были перед ней поставлены? — Дело в том, что во время противостояния 2014–15 года Украина заявила следующее: так как она не может в открытом бою одолеть силы Луганской и Донецкой народных республик, то будет изнутри брать. И реализация этого плана сегодня как раз и была пресечена. — То есть Ирина Тейцман была кем-то вроде агента влияния? — Абсолютно точно, абсолютно правильное определение: именно агент влияния! — Какова была в этом заговоре роль гендиректора луганской гостелерадиокомпании Анастасии Шуркаевой? — Её дядя причастен к террористической группе «Тени». И помимо всего, когда был вскрыт гараж, где хранились боеприпасы и взрывчатые вещества, рядом был припаркован автомобиль Шуркаевой. Соответственно, она попала в разработку. И у Министерства внутренних дел имеется рад доказательных фактов о её причастности именно к вот этому… К этому… — К перевороту? — Ну, да. К этому действию, которое планировалось осуществить. Помимо этого всего, Шуркаева ещё является приближённой особой той же самой Тейцман. — Я не поняла, какое всё-таки действие планировалось осуществить. — Непосредственно переворот внутри республики. Для того чтобы свернуть её с пути самовыстраивания и повернуть в сторону всё-таки возвращения в Украину. — Этого хотел Плотницкий? — Нет, этого хотели эти внедрённые люди, которые теперь подверглись арестам и разоблачениям. — Третий — начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгений Селиверстов. Он тоже был внедрён? — Селиверстов — в простонародье Сильвер. Данный персонаж — это силовой блок. Он попал под влияние других персонажей и выполнял все те поручения, которые ему выдавались. К сожалению, по Селиверстову я вам не могу предоставить информацию. Потому что в общем-то я с ним не общался, слава богу. — Что могли сделать эти три человека, чтобы повернуть республику, как вы сказали, в сторону возвращения в Украину? Какие у них были для этого инструменты, полномочия? — Тейцман занимала пост главы администрации, через неё проходила абсолютно вся документация, которая ложилась Плотницкому на подпись. Изменение буквально одной строчки в одном документе… И помимо этого у Тейцман, чтоб вы понимали, был полный доступ к данным документам. И у неё было ещё также факсимиле. Она могла то либо иное заявление его фальсифицировать, указ фальсифицировать и всё остальное. — Могла фальсифицировать — или фальсифицировала? — Манипуляции — они присутствовали, доказательная база по этому есть. — А глава телерадиокомпании что могла сделать? А Селиверстов? Всё-таки армии, как у зимбабвийских генералов, у них для переворота не было. — Такое впечатление, что вы не журналист, а меня сейчас допрашиваете! Я же не участвовал в этой преступной группировке и не могу всего вам рассказать. — В соцсетях пишут, что в Луганск вошли люди в военной форме без опознавательных знаков. Вы случайно не знаете, кто это? — Вам фамилии, имена, явки, пароли? — Хотя бы на чьей стороне они действовали. — На стороне Корнета. — Мы видели людей в неизвестной форме в Крыму, в Донецке… — Вот давайте не привязывать крымские события к событиям на Донбассе. Крым — это автономная республика, которая пошла немножечко другим сценарием. Донбасс надеялся, что это будет и для него приемлемый сценарий, но, к сожалению, всё оказалось не так. Поэтому сегодня абсолютно невозможно констатировать то, что… И больше скажу: это нереально. Иначе это будет мировой общественностью воспринято как вторжение российских войск на территорию Украины. — Впервые будет так воспринято? — Донбасс является субъектом Украины. В юрисдикцию Украины входит. В международном сообществе. Несмотря на то, что Донбасс так не считает. — Какова в заговоре роль Плотницкого? Он знал о подрывной деятельности и планах этих людей? — Тяжело сейчас сказать, знал он или нет. Думаю, пусть лучше об этом сам Плотницкий расскажет. Я думаю, что всё-таки он попал под влияние. И был одурманен определёнными моментами. Потому что подлог подносимой ему информации имеет место быть. Тем не менее, сегодняшнее заявление на его официальном сайте… Читайте также: ЛНР: На сайте Плотницкого появилось странное заявление по поводу обстановки в Республике — Это о том, что для арестов названных вами людей нет оснований? — Да. Оно вызывает сомнения — Плотницкого ли это заявление или всё-таки это по команде Тейцман. Так как она непосредственно имеет отношение к данному сайту. — Он там ещё говорит, что Корнет отстранён от должности. — Он не отстранён, не арестован и продолжает осуществлять функции, возложенные на него народом республики. И как раз наоборот занимается тем, что искореняет внедрённых агентов. Вы же ознакомились и с заявлением Корнета? В котором было сказано, что ночью с Плотницким была проведена разъяснительная беседа. О том, что воспользовались его доверием и ввели его в заблуждение. И непосредственно Плотницким была дана команда по аресту данных людей. — Была информация, что Плотницкий бежал в Москву. Это правда? — Я не могу вам подтвердить данную информацию. Но и опровергнуть не могу. В данный момент я не могу сказать, где он находится. Ввиду вот этих всех событий. И это правильно: служба безопасности должна обеспечить его сохранность. Но смею вас уверить, что в Москву он вряд ли побежит. — Почему? — Всё же человек — глава республики. Всё-таки, если он истинный офицер, он должен оставаться на своём посту. — У представителей республик почему-то есть такая тенденция: они убегают в Москву. — Почему сразу в Москву? И у кого конкретно? Если вы пытаетесь кольнуть меня, так я, во-первых, не в Москве! А во-вторых, я не убежал. А убежал непосредственно от обвинения в госперевороте. Я скрылся от неминуемой смерти. Так как мною интересовалась генпрокуратура, которая также обвиняется в подлоге и в отстранении людей, которые стояли у истоков республики. Это была фальсификация информации о мнимом госперевороте. Хотя на самом деле под шумком этого осуществлялось как раз свержение тех людей, которые как раз создали эту республику и доказали это в событиях 2014–15 года. — Это делал Плотницкий? — Это — по представлению генеральной прокуратуры. А Плотницкий это одобрил. Но мы с вами уже обсудили, что ему преподносили заведомо ложную информацию. — Да-да, вводили в заблуждение. — Я думаю, так. Во всяком случае, мне хотелось бы так верить. Что он к этому не причастен. — Как дальше будут развиваться события? Плотницкий вернётся на пост? — Да он в общем-то не смещён, он на своём посту так и находится. — Вы сказали, что неизвестно, где он находится. Поэтому я и спрашиваю: из этого места он вернётся на пост? — Я не сказал, что он покинул территорию республики. Я сказал, что в целях безопасности он находится в таком месте… Ну, которое может ему обеспечить эту безопасность. — Помните, в соседней с вами ДНР глава народного совета Пургин тоже находился в безопасном месте? Пока не выяснилось, что он отстранён от должности. — Давайте не сравнивать председателя народного совета ДНР с главой ЛНР. Это немножечко разное. — Только ветви власти разные. — Это нисколечко не разные ветви власти. Глава республики является высшим должностным лицом. Поэтому ещё раз говорю: если все эти события происходят с согласия главы республики, то ему нужно обеспечить сохранность. Логично? — Очень. — Поэтому, пока сегодня проходят задержания всех причастных к этой попытке захвата власти в Луганской народной республике изнутри, он находится в безопасном месте. — Появлялась информация, что в Луганск прибыли представители ДНР и теперь случится объединение республик. — Этого не могут решить люди между собой. Это ведь не два товарища решают — давай купим одну машину на двоих. Это довольно-таки серьёзный вопрос. И как минимум он будет решаться через референдум. — Но смогли же эти люди провозгласить республики? Почему бы им не поставить вопрос об объединении? — Вот я с вами не соглашусь. Не эти люди провозглашали республики. Республики провозглашал народ! На референдуме, который был 11 мая, если вы помните, 2014 года. — Но вопрос об объединении они могут поставить? Между братскими республиками есть граница, они берут друг с друга таможенные пошлины. Куда это годится? — Есть такое недоразумение между нашими республиками. Но данный вопрос будет решаться после проведения референдума по объединению. Этот вопрос будет подниматься теми, кто уполномочен, а это главы республик. И выноситься на общее обсуждение с народом Донбасса. Беседовала Ирина Тумакова Читайте также: В Луганск вошла большая колонна военной техники (ВИДЕО 18+)

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Кремль поддержал действия главы МВД ЛНР в конфликте с Плотницким, — источник

Кремль поддержал позицию отправленного в отставку главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Корнета в конфликте с главой республики Игорем Плотницким, сообщает РБК со ссылкой на источника в Кремле, близкого к помощнику президента Владиславу Суркову. «Если Донецк достаточно независим от Кремля, и по сути их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние», — сказал собеседник. Он добавил, что в Москве «тщательно взвесили все риски и приняли решение повлиять на политическую обстановку на Луганщине». Собеседник отметил, в Кремле понимают, что «часть луганского хаоса — результат не совсем мудрой тактики главы ЛНР». «Но идти на радикальные шаги и менять руководство пока не намерены. Ему дан последний шанс выстроить систему заново — но уже без внутренних разборок, скандальных покушений и убийств», — заключил собеседник. Читайте также: В Луганск вошла большая колонна военной техники (ВИДЕО 18+)

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Карякин о ситуации в Луганске

Бывший глава Народного Совета ЛНР Карякин, бежавший в прошлом году в Ростов после сфальсифицированного "государственного переворота", о текущей ситуации в Луганске.Несколько странное интервью, в котором можно отметить показательный момент, когда ранее резко осуждавший Плотницкого Карякин, фактически солидаризируется с позицией Корнета, что виноват не Плотницкий, а его окружение, тем самым оставляя выход из ситуации, когда зачищается окружение Плотницкого, а сам он остается с урезанными полномочиями под чутким присмотром усиливающихся силовиков.– Официальное заявление Игоря Корнета – это, по большому счёту, лучшее описание событий, которые происходят сегодня в Луганске.– Более чем достоверная: это правильная информация. Действительно, в органы власти Луганской народной республики проникли агенты Украины. Этому есть подтверждение. Та же Тейцман – она была при Партии регионов и поддерживала Украину. Так как её порекомендовали, она заняла данную должность. Пользуясь этим, она втёрлась в доверие и начала продвигать те задачи, которые были перед ней поставлены.– Дело в том, что во время противостояния 2014-15 года Украина заявила следующее: так как она не может в открытом бою одолеть силы Луганской и Донецкой народных республик, то будет изнутри брать. И реализация этого плана сегодня как раз и была пресечена.– Абсолютно точно, абсолютно правильное определение: именно агент влияния!– Её дядя причастен к террористической группе «Тени». И помимо всего, когда был вскрыт гараж, где хранились боеприпасы и взрывчатые вещества, рядом был припаркован автомобиль Шуркаевой. Соответственно, она попала в разработку. И у Министерства внутренних дел имеется рад доказательных фактов о её причастности именно к вот этому… К этому…– Ну, да. К этому действию, которое планировалось осуществить. Помимо этого всего, Шуркаева ещё является приближённой особой той же самой Тейцман.– Непосредственно переворот внутри республики. Для того чтобы свернуть её с пути самовыстраивания и повернуть в сторону всё-таки возвращения в Украину.– Нет, этого хотели эти внедрённые люди, которые теперь подверглись арестам и разоблачениям.– Селиверстов – в простонародье Сильвер. Данный персонаж – это силовой блок. Он попал под влияние других персонажей и выполнял все те поручения, которые ему выдавались. К сожалению, по Селиверстову я вам не могу предоставить информацию. Потому что в общем-то я с ним не общался, слава богу.– Тейцман занимала пост главы администрации, через неё проходила абсолютно вся документация, которая ложилась Плотницкому на подпись. Изменение буквально одной строчки в одном документе… И помимо этого у Тейцман, чтоб вы понимали, был полный доступ к данным документам. И у неё было ещё также факсимиле. Она могла то либо иное заявление его фальсифицировать, указ фальсифицировать и всё остальное.– Манипуляции – они присутствовали, доказательная база по этому есть.– Такое впечатление, что вы не журналист, а меня сейчас допрашиваете! Я же не участвовал в этой преступной группировке и не могу всего вам рассказать.– Вам фамилии, имена, явки, пароли?– На стороне Корнета.– Вот давайте не привязывать крымские события к событиям на Донбассе. Крым – это автономная республика, которая пошла немножечко другим сценарием. Донбасс надеялся, что это будет и для него приемлемый сценарий, но, к сожалению, всё оказалось не так. Поэтому сегодня абсолютно невозможно констатировать то, что… И больше скажу: это нереально. Иначе это будет мировой общественностью воспринято как вторжение российских войск на территорию Украины.– Донбасс является субъектом Украины. В юрисдикцию Украины входит. В международном сообществе. Несмотря на то, что Донбасс так не считает.– Тяжело сейчас сказать, знал он или нет. Думаю, пусть лучше об этом сам Плотницкий расскажет. Я думаю, что всё-таки он попал под влияние. И был одурманен определёнными моментами. Потому что подлог подносимой ему информации имеет место быть. Тем не менее, сегодняшнее заявление на его официальном сайте…– Да. Оно вызывает сомнения – Плотницкого ли это заявление или всё-таки это по команде Тейцман. Так как она непосредственно имеет отношение к данному сайту.– Он не отстранён, не арестован и продолжает осуществлять функции, возложенные на него народом республики. И как раз наоборот занимается тем, что искореняет внедрённых агентов. Вы же ознакомились и с заявлением Корнета? В котором было сказано, что ночью с Плотницким была проведена разъяснительная беседа. О том, что воспользовались его доверием и ввели его в заблуждение. И непосредственно Плотницким была дана команда по аресту данных людей.– Я не могу вам подтвердить данную информацию. Но и опровергнуть не могу. В данный момент я не могу сказать, где он находится. В виду вот этих всех событий. И это правильно: служба безопасности должна обеспечить его сохранность. Но смею вас уверить, что в Москву он вряд ли побежит.– Всё же человек – глава республики. Всё-таки, если он истинный офицер, он должен оставаться на своём посту.– Почему сразу в Москву? И у кого конкретно? Если вы пытаетесь кольнуть меня, так я, во-первых, не в Москве! А во-вторых, я не убежал. А убежал непосредственно от обвинения в госперевороте. Я скрылся от неминуемой смерти. Так как мною интересовалась генпрокуратура, которая также обвиняется в подлоге и в отстранении людей, которые стояли у истоков республики. Это была фальсификация информации о мнимом госперевороте. Хотя на самом деле под шумком этого осуществлялось как раз свержение тех людей, которые как раз создали эту республику и доказали это в событиях 2014-15 года.– Это – по представлению генеральной прокуратуры. А Плотницкий это одобрил. Но мы с вами уже обсудили, что ему преподносили заведомо ложную информацию.– Я думаю, так. Во всяком случае, мне хотелось бы так верить. Что он к этому не причастен.– Да он в общем-то не смещён, он на своём посту так и находится.– Я не сказал, что он покинул территорию республики. Я сказал, что в целях безопасности он находится в таком месте… Ну, которое может ему обеспечить эту безопасность.– Давайте не сравнивать председателя народного совета ДНР с главой ЛНР. Это немножечко разное.– Это нисколечко не разные ветви власти. Глава республики является высшим должностным лицом. Поэтому ещё раз говорю: если все эти события происходят с согласия главы республики, то ему нужно обеспечить сохранность. Логично?– Поэтому, пока сегодня проходят задержания всех причастных к этой попытке захвата власти в Луганской народной республике изнутри, он находится в безопасном месте.– Этого не могут решить люди между собой. Это ведь не два товарища решают – давай купим одну машину на двоих. Это довольно-таки серьёзный вопрос. И как минимум он будет решаться через референдум.– Вот я с вами не соглашусь. Не эти люди провозглашали республики. Республики провозглашал народ! На референдуме, который был 11 мая, если вы помните, 2014 года.– Есть такое недоразумение между нашими республиками. Но данный вопрос будет решаться после проведения референдума по объединению. Этот вопрос будет подниматься теми, кто уполномочен, а это главы республик. И выноситься на общее обсуждение с народом Донбасса. http://m.fontanka.ru/2017/11/21/122/ – цинкPS. Эдак если на официальном уровне будет признано, что "враги народа ввели в заблуждение Игоря Венедиктовича", то получается, что Карякина надо возвращать на пост главы парламента, как клеветнически обвиненного в "госперевороте" сфабрикованного украинскими агентами влияния.Такой вот доверчивый Плотницкий, трудно ему в этом мире, все обманывают и даже самые близкие…(сарказм mode off)Стоит напомнить, что говорил сам Карякин, после того как бежал в Ростов.Так что в какой-то мере кому-то удалось доказать, что происходящее в Луганске действительно "не совсем правильно".

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Российские танки вторглись на Украину, — Порошенко

Вечером во вторник Порошенко обсудил с украинскими силовиками пересечение российскими танками украинской границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, комментируя экстренное заседание Военного кабинета СНБО. «Президент заслушал доклад о последних событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств», — рассказал Цеголко. Он добавил, что Порошенко, в частности, обсудил с силовиками «незаконное пересечение российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области и учащение случаев провокаций со стороны боевиков». Читайте также: МВД ЛНР об обстановке в Республике и «заявлениях Плотницкого»

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Из-за событий в ЛНР Порошенко провел экстренное военное совещание (ФОТО)

Украинский президент-олигарх Петр Порошенко провёл внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. «Из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области президент Порошенко провел внеочередное заседание Военного кабинета СНБО», — говорится в сообщении. Читайте также: В Луганск вошла большая колонна военной техники (ВИДЕО 18+)

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