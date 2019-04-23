Сводки от ополчения Новороссии 23 апреля 2019

Легендарный европейский доброволец Бенес Айо, активный участник крымских событий и восстания в Донецке, арестованный СБУ и депортированный в Великобританию, вновь в строю и сражается в рядах Армии ДНР. Он записал обращение в связи с нацистскими репрессиями в Латвии.

Здравствуйте, уважаемые товарищи!

Несколько дней тому назад на мой домашний адрес в Латвии пришло письмо от «латышского фашистского Гестапо», так называемой Полиции Безопасности.

Оказывается, на меня в середине апреля завели три новых дела по особо тяжким уголовно-политическим статьям: 77 (часть 1), 88 (часть 2) и 88 (часть 3).

Первая статья — это за участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на «Востоке Украины».

Вторая статья — это публичные призывы к терроризму.

Третья статья — это вербовка лиц для совершения терактов.

В выдвинутом мне обвинении сказано, что я, гражданин Латвии, нахожусь на Востоке Украины, состою в незаконных вооруженных формированиях и использую огнестрельное оружие и различную военную технику, а также участвую в вооруженных операциях, нападая при этом на вооруженные силы Украины и подрывая территориальную целостность Украины.

Такая моя деятельность, по мнению латвийского режима, противоречит нормам международного права, которое относится также и к Латвии.

Напомню, что, кроме этих трех дел, на меня были заведены в Латвии в 2014 году еще три тяжких дела по статьям 80, 81 и 82 в связи с моими выступлениями в Симферополе и Донецке и в связи с моим участием, с точки зрения латвийского правительства, в «аннексии» Крыма.

Это — призывы к насильственному свержению государственного и конституционного строя Латвии, а также насильственному изменению экономического устройства Латвии (я выступаю за социализм). Это — подрыв территориальной целостности Латвии (я призывал восстановить СССР) и призывы к ликвидации независимости Латвии (опять-таки в связи с моими выступлениями за СССР).

Напомню, что в прошлом году Полиция Безопасности завела несколько уголовно-политических дел в отношении моих латвийских соратников по борьбе за права русских и социальную справедливость — Владимира Линдермана, Татьяну Жданок, Александра Гапоненко и Юрия Алексеева (Володя и Александр даже сидели несколько месяцев в тюрьме, в Рижском Централе).

Напомню, что Полиция Безопасности имеет весьма давнюю историю — она начала формироваться в Латвии 1 июля 1941 года после вторжения в Республику немецко-фашистских захватчиков.

Вообще, с первых же дней оккупации немецкие власти в Латвии стали проводить среди ее населения беспрецедентную пропагандистскую кампанию, готовя основу для будущих акций по ликвидации лиц еврейской национальности.

Послушная оккупантам латышская буржуазия с помощью оглушительно-демагогической антисоветской, антисемитской и националистической агитации стремилась, по ее собственным словам, «с корнем вырвать коммунизм». И многие латышские националисты вступали в ряды Полиции Безопасности.

Командиром Латвийской Полиции Безопасности стал штурмбаннфюрер СС д-р Ланге, а заведующим Латышским отделом безопасности был известный палач и фашистский садист майор В. Арайс.

Кстати, именно латыш Арайс в первые же дни оккупации гитлеровскими войсками города Риги, в начале июля 1941 г., по заданию начальника айнзацгруппы «А» Вальтера Шталекера лично сформировал из исповедовавших националистические взгляды лиц так называемую «команду безопасности», которая впоследствии стала именоваться «Латышской вспомогательной полицией безопасности» (будущая зондеркоманда Арайса).

В группу набирали бывших полицейских, военных, бойцов военизированных формирований, студентов и даже школьников. Уже в июле её численность достигла ста человек.

В первые же дни «работы» бойцы Арайса стали приводить в свою штаб-квартиру евреев с улиц. Там командир вымогал у них взятки, а если они отказывались платить — убивал их.

Как пафосно говорил в 1943 году на параде в честь второй годовщины создания Полиции Безопасности ее шеф, штурмбаннфюрер СС д-р Ланге, «бойцы Полиции Безопасности» — это воины, которые положили свои жизни в залог победы над большевизмом», а немецкая армия освободила латышскую землю от опасности большевизма и теперь уже 2 года латыши могут жить в безопасности.

По его словам, латышские юноши встали рядом с немецкими солдатами, чтобы нанести последний смертельный удар большевизму, что ознаменует новую эпоху в жизни европейских народов.

В свою очередь В. Арайс заявил, что боевики Полиции Безопасности отважно стояли в борьбе против разрушителя европейской культуры — большевизма.

Разве эти пафосные сентенции латышских нациков не напоминают нам слова современного бандеровского фюрера Украины Петра Порошенко?!

Вообще, главными задачами латышских карателей с самого начала войны стали организация, обеспечение и проведение массовых расстрелов мирных жителей (кроме того, в 40-е годы часть подразделений Полиции Безопасности находилась на фронте, где под руководством фашистов воевала против советского народа).

Палач В. Арайс в 40-годы лично руководил отловом евреев по всей Риге. Затем их помещали в Рижскую тюрьму (так называемый «Рижский Централ», где кстати сидели по политическим статьям в постсоветской буржуазной Латвии множество латвийских левых активистов, включая меня). После этого евреев везли на расстрел.

Отмечу, что однажды Арайс лично закрыл несколько сот евреев в синаноге на улице Гоголя в Риге, облил ее керосином и поджег, а затем закидал гранатами.

На совести Арайса более сотни тысяч замученных и убитых евреев, русских и демократически настроенных латышей. Он фактически уничтожил все синагоги в Риге.

Отмечу, что с 1941 по 1944 год команда Арайса под руководством нацистов убила более 46 тыс. мирных латышей в Бикерниекском лесу (по показаниям члена «команды Арайса» Лиготниса, только с января по март 1943 г. в Бикерниекском лесу латышскими полицейскими были расстреляны более 10 тыс. человек).

В конце 1941 года боевики Арайса убили 28 тыс. евреев, в том числе сотни детей, в Румбульском лесу (во время некоторых расстрелов убивали до 2 тыс. человек).

Начиная с января 1942 года «команда Арайса» «усовершенствовала» способ расстрела. Если раньше обреченные на смерть люди ставились небольшими группами на край рва, и стрелки по команде производили залповые выстрелы, то с начала 1942 г. жертвы, раздетые до нижнего белья, а иногда догола, должны были спуститься на трупы ранее убитых людей и встать так, чтобы их тела падали вниз ровными штабелями.

«Перед смертью обнаженные жертвы обычно укладывались на замерзшую землю и жестоко избивались прикладами, кулаками и ногами, затем сгонялись к яме и на глазах других обреченных расстреливались… Перед расстрелом полицейские отнимали у матерей детей, расстреливали их тут же, на виду, подняв за ноги; детей били об землю, некоторых бросали в яму живыми…»

После войны свидетели этих зверств рассказывали, как гитлеровцы и их латышские пособники забивали детей до смерти прикладами и рукоятками пистолетов. Некоторых закапывали заживо.

Сам Арайс активно участвовал в расстрелах и требовал того же от своих подчиненных.

Известно его высказывание: «Что это за офицер, который не убил ни одного жида?»

В 1942 г. за проявленное усердие гитлеровское командование присвоило Арайсу звание штурмбаннфюрера СС, а в июле 1943 г. он был награжден Крестом боевых заслуг с мечами.

Боевики Арайса также мучили своих жертв в созданном в октябре 1941 года около Саласпилса (находящегося недалеко от Риги небольшого города) концлагере «Куртенгоф».

Сначала этот концлагерь предназначался для уничтожения евреев. Но затем туда стали помещать мирных жителей Белоруссии, Ленинградской и Псковской областей, захваченных в ходе карательных операций.

Узников доводили до голодной смерти, отрезали конечности, вызывая болевой шок, расстреливали, вешали, травили мышьяком. Латышские полицейские поливали детей холодной водой, а затем загоняли голыми в неотапливаемые бараки, где они за 5–6 дней умирали. К тому же на детях ставили различные эксперименты и выкачивали кровь. Общее количество убитых в «Куртенгофе» составило более 100 тыс. человек.

Через «Куртенгоф» за период с конца 1942-го по 1944 г. прошло до 12 тыс. детей. Подавляющее большинство из них подвергались выкачиванию крови, и в нем мученической смертью погибли не менее 7 тыс. детей, частью впоследствии сожженных, а частью захороненных на старом гарнизонном кладбище у Саласпилса.

Вообще, существовало более чем 40 различных латышских батальонов полиции безопасности СД в составе карательных органов гитлеровского оккупационного режима в Прибалтике.

В основном все они участвовали в массовых казнях лиц еврейской национальности, советских военнопленных и участников антифашистского подполья.

Следует отметить, что латышские полицаи также уничтожали людей на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Белоруссии, Украины, Польши и России, используя невиданный массовый террор.

В 1943 году многие каратели Латвийской Полиции Безопасности влились в ряды латышской добровольческой дивизии СС, ставшей затем 15-й ваффен-гренадерской дивизией.

Во как!

И нынешняя Полиция Безопасности Латвии является идеологической наследницей фашистской банды полицаев, сформированной по указке немцев В. Арайсом в 1940 году.

Полиция Безопасности Латвии — это «кровавая дубинка» современного латышского этнократического режима, который, как вы знаете, действует с начала 90-х годов точь в точь, как и современная бандеровская хунта на Украине.

В 1991 году воцарившаяся в Латвии после преступного развала СССР буржуазно-националистическая клика лишила 700 постоянных жителей гражданства, то бишь возможности принимать участие в парламентских выборах, а также работать по ряду профессий. А в 2004 году латышские власти начали перевод школ с русским языком обучения на латышский, хотя в Латвии проживает около 40% русскоязычных граждан, и мы, русские, являемся наряду с латышами государствообразующим народом.

Как известно, Латвия, с 2004 года член ЕС и НАТО, еще в марте 2014 года осудила историческое воссоединение Крыма с Россией, сейчас она поставляет киевской хунте летальные виды вооружения, требует расширения антироссийских санкций, участвует в карательной операции бандеровцев против Донбасса и проводит совместные военные тренировки с Украиной.

Так, в 2018 году на грузинской военной базе в Сенаки латвийские боевики участвовали в командно-штабных учениях «Ловкий дух» («Agile Spirit-2018») совместно с вояками из США, Украины, Грузии и т. д., где отрабатывалась готовность военных бригад к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО; также Латвия принимала участие в украинско-американских учениях «Sea Breeze».

А 8 апреля 2019 года в Латвии начались военные учения «Iron Spread-2019» при участии солдат и военной техники дислоцированных в странах Балтии боевых групп НАТО, включая украинских карателей.

Цель этих маневров — улучшить взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы.

Противником во время этих учений названа Россия. При этом натовцы нанимают русскоговорящих жителей Латвии, которые имитируют российских военных.

Русские — это тренировочные мишени латышского этнократического режима. Не исключено, что скоро русских в Латвии будут массово расстреливать, как это делал фашистский латышский палач В. Арайс.

Учитывая все вышеперечисленные исторические и политические факты о сущности буржуазной Латвии, не удивительно, что это этнократическое тоталитарное государство преследует латвийских добровольцев, которые служат в Армии ЛДНР, защищая наши государства от бандеровской агрессии или посылают гуманитарную помощь мирным жителям и военнослужащим ЛДНР.

Именно поэтому латышская клика заводит на меня уголовные дела в связи с моей деятельностью, по ее мнению, в вооруженных формированиях ЛДНР.

Но данный закон, принятый в Латвии только в 2015 году, не имеет никакого международного юридического основания и противоречит законодательству ЕС, частью которого Латвия является.

Мы, латвийские добровольцы в Донбассе, как военные, гуманитарные, так и политические, выполняем свой долг перед советским народом, защищая его от фашизма и агрессивного евро-американского империализма. А с юридической точки зрения СССР, кстати, не ликвидирован.

Кроме того, я стал гражданином ДНР в июне 2014 года (во время моего пребывания в латвийской тюрьме — печально известный «Рижский Централ») по личному распоряжению на тот момент главы правительства ДНР Александра Бородая.

Как вы знаете, в мае 2014 года я со своими партийными товарищами Артемом Гренюком и Сергеем Творогом был схвачен боевиками СБУ на Луганщине, и впоследствии после допросов в Киеве и недельного плена на гауптвахте под Харьковом я был депортирован на самолете спецрейсом под вооруженной охраной в Латвию, где меня сразу же арестовали латышские боевики государственной полиции, службы погранохраны и Полиции Безопасности за «аннексию» Крыма и политическую поддержку Донбасса.

Так вот, я лично вступил в ряды ополчения ЛДНР уже после получения гражданства ДНР — после того как я был августе 2014 года выпущен из латвийской тюрьмы под ментовский контроль и сбежал из-под него в Донбасс через Эстонию, Финляндию и Россию (помогли финские коммунисты).

А в 2017 году по личному распоряжению главы ДНР Захарченко я получил уже паспорт ДНР.

Поэтому с самого начала моего участия в боевых действиях против бандеровской хунты я защищал свое государство и свой народ, включая себя лично, от агрессии и геноцида. А на это дает право устав ООН!

Статья 51 Устава ООН признает неотъемлемое право «на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на государство до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности».

Однако, как мы видим, несмотря на все эти минские и «нормандские» процессы, Совбез так до сих пор и не принял никаких действенных мер для прекращения конфликта, ибо ВСУ грубо нарушают режим прекращения огня и постоянно совершенно безнаказанно обстреливают территории ЛДНР (в том числе с помощью оружия, предоставленного Украине членами Совбеза: США, Британией!), в результате чего гибнут и получают ранения наши жители.

Следовательно, до прекращения бандеровской агрессии мы имеем право на самооборону!

Кроме того, и народ ЛДНР, который не принял антигосударственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, восстал, создав свои государства и выйдя из состава Украины (воспользовался правом наций на самоопределение), а также ответил в формате самообороны на агрессию киевской хунты, действует строго в соответствии с международным правом!

Так, в преамбуле к Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. указывается, «что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения».

Однако, как всем нам известно (об этом свидетельствуют 21, 22, 23 и 24 доклады ООН по Украине), это государство грубо нарушает права человека, осуществляет пытки инакомыслящих, на представителей политической оппозиции фабрикуются уголовные дела, в том числе за репосты в соцсетях, левые активисты без суда и следствия сидят в секретных тюрьмах СБУ.

Кроме того, Украина постоянно обстреливает территории ЛДНР (используя в том числе запрещенное международными конвенциями вооружение: белый фосфор, кассетные снаряды, хлор, обедненный уран и т. д.), что фиксируют наблюдатели ОБСЕ.

Кстати, Статья 7 декларации ООН о правах коренных народов говорит, что «лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, свободу и личную безопасность, а также имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в другую.

А в Статье 8 черным по белому написано, что «коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не подвергаться принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтожения их культуры».

Однако, как это вполне очевидно, фашистская Украина грубо нарушает права народа Донбасса и вообще всех русскоязычных жителей, подвергая нас геноциду и этноциду (насильственная ассимиляция, уничтожение, как и в Латвии, русских школ, запрет на использование русского языка в общественной жизни, вплоть до введения административной ответственности за это и т. д.).

Одновременно в резолюции ГА ООН от 18 ноября 1987 г. № 42/22 подчеркивается необходимость того, «чтобы все государства воздерживались от любых насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость» и указывается, что принцип неприменения силы и угрозы силой не может наносить ущерба праву народов, насильственно лишенных «права на самоопределение, свободу и независимость», «особенно народов, находящихся под гнетом колониальных и расистских режимов либо под другими формами иностранного господства, а также праву этих народов бороться за достижение этих целей и просить и получать поддержку в соответствии с принципами Устава ООН».

В Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств, принятой резолюцией ГА ООН от 9 декабря 1981 г., № 36/103 также признается право народов, находящихся под колониальным господством, иностранной оккупацией или под гнетом расистских режимов, «вести как политическую, так и вооруженную борьбу с этой целью в соответствии с целями и принципами Устава ООН».

Поняли!?

Следует отметить, что право на самоопределение — это один из общепризнанных принципов международного права.

Процесс становления этой нормы начался с 1792 года, когда присоединение папских Анклавов Авиньон и Венсенн к Франции произошло на основе плебисцита.

Он получил признание в процессе распада колониальной системы сначала в статье 1 вступившего в силу в 1945 году Устава ООН, а затем в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (принятой резолюцией № 1514 XV-Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года) и в последующих международных пактах и декларациях ООН.

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах — статья 1) закреплено: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».

В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 года) говорится, что «в силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава».

В этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса».

Поняли!?

Аналогичные принципы закреплены в документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, в Итоговом документе Венской встречи 1986 года, в документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и других международно-правовых актах.

Таким образом, ООН признает право на вооруженную борьбу народов против оккупации и против насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение.

Также ООН признает право как отдельной личности, так и народа в целом, на самооборону.

А фашистская Украина грубо нарушает право народа Донбасса на самоопределение и первой начала вооруженную агрессию против ЛДНР.

Следовательно, я со своими товарищами из Латвии, служа в вооруженных силах ЛДНР и защищая народ этих государств от агрессии со стороны Украины, действую строго в рамках международного права. Поэтому все обвинения, выдвинутые против меня со стороны фашистской Латвии, совершенно незаконны!

Чтобы доказать свою невиновность я готов дать показания следователю и довести дело до международного суда, который 100% установит мою невиновность.

Учитывая, что я в настоящее время нахожусь в ДНР и участвую в военной, политической и информационной защите нашего народа от украинской агрессии, я не могу приехать в Латвию 26 апреля — в этот день следователь А. Вишневский назначил допрос на 11.00 по латвийскому времени.

Поэтому я предлагаю господину Вишневскому приехать в ДНР, где он в присутствии представителей ЕС, ОБСЕ и ООН, а также моих юристов, может меня допросить. ДНР — это демократическое государство, признающее нормы международного права и мы готовы предоставить следователю Вишневскому свободный коридор в нашу Республику для проведения следственных действий в отношении меня.

Либо господин Вишневский, находясь в Латвии, может провести допрос в виде телемоста по Viber или WhatsApp (как это было на суде у Януковича) в присутствии всех вышеперечисленных международных наблюдателей и юристов (документы об уголовных делах и вызове меня на допрос прилагаются).

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Бенес Айо, гражданин Латвии и ДНР, активист «Другой России» и Компартии ДНР, специально для «Русской Весны»