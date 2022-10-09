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Подрыв Крымского моста: время шапкозакидательства закончилось

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Игорь Шишкин о том, почему нам так нелегко воевать на Украине.

Телеграм-канал Игоря Шишкина https://t.me/isshishkin

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#ДеньТВ #Крымскиймост #Крым #ИгорьШишкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sav9hoGkpIE
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 2087 1713
    Фёдор четыре часа назад

      Озвучу свой взгляд дилетанта:1- сохраняются мосты, при отступлении ВСУ их не задумываясь взорвут. 2-бомбить города нельзя а то разрушения, при штурмах всё превращается в руины. 3- не уничтожается логистика снабжения ВСУ(без бк любое орудие превращается в большую оглоблю).4-е и 5-е и т.д. Вывод некоторые силы затягивают конфликт для того чтобы русские убивали больше друг друга(хоть они и считаю себя украинцами потомками древних укров но от генетики никуда не денешься,не считая западенцев где намешено и от кельтов и поляков,евреев и кого только нет). Любому кто хоть немного наблюдает за ходом СВО ясно что саботаж начался с первых дней,хотя “наша” так называемая “элита” считает народ за тупое ***** потому что он не допущен к кормушке.

      2
      2
      • 24186 22596
        жора шаповФёдор четыре часа назад

          Не “считает”, дядя Федя. А держит в мороке лживым инфополем , наброшенным на всё базовое, изначальное. (Поправил по своему мнению, сорян.)

          1
          1
        • 9723 7307
          чужойФёдор четыре часа назад

            Послушал я Шишкина. Почитал ваш коммент.
            Не понятно что хотел выразить своим слащавым тоном Шишкин.
            Не понятно что вы прокомментили. По моему даже не Шишкина а что то другое.
            За несколько дней до теракта Патрушев был в Севастополе по этому вопросу.
            А на счет “элиты” и тупое не понятно, и как связать это непонятное с кормушкой тоже не понятно.

        • 26148 21966
          марина четыре часа назад

            Опаньки ,а это уже новый поворот .
            “Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.

            Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, передает слова Путина РИА «Новости».

            В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта…
            п.с. ЕСли это украинцы ,то тогда где были службы ФсБ,Гвардии ..Украинцамвыходит нужно приготовится? вот опять не верю..

            2
            2
            • 9723 7307
              чужоймарина четыре часа назад

                Очень подозревательный коммент у вас.

              • 24186 22596
                жора шаповмарина четыре часа назад

                  “Вдогонку : «Естественно Россия оставила четвертую нитку не просто так..А сауды уменьшили на 2млн. ..”(из Вашего коммента) — Естессно , мадам. Вам следовало написать так : ” Россия оставила одну половину Крымского автодорожного моста для движения.” “Не верю” – плохая тема, глупая. Это Вы в очередной раз обвинили Президента РФ В.Путина во вранье. Очень кошерно, и по программе двуличия. NEXT. Жду.

              • 26148 21966
                марина три часа назад

                  Ждём. Кого-то будут показательно “мочить в сортире”.

                  ну, раз назначили этого крайнего, а не стали держать паузу, значит уже получили от западных игроков уверения и заверения, а также обещания компенсаций. Вопрос в том, что мы еще заберем из их зоны влияния. Возможно, поделим с Вашингтоном Турцию, выдавив Лондон..
                  С утра США через Вашингтон Пост заявили о том, что Мост работа Украинцев..
                  Видите ,как странно все ,всё как с Ковидом..а заводы с Европы уже побежали …

                • 26148 21966
                  марина три часа назад

                    СК РФ: Грузовик перед подрывом на Крымском мосту проезжал через территорию Болгарии (страна НАТО), Грузии, Армении, Северной Осетии и через Краснодарский край.

                    похоже на ситуацию со взрывом армейского Ту возле Сочи, куда в последний момент погрузили инвалидные кресла. наверняка внутри металлических деталей было

                    • 9723 7307
                      чужоймарина два часа назад

                        Посмотри каки хитры ход сделали белорусы.
                        Вызвали посла, и вручили ноту, что Украина готовит нападение на Белоруссию.
                        В Киеве сказали, что не может быть, и взорвали все дороги и мосты на своей территории, которые идут в Белоруссию.
                        Это войдет в историю военной стратегии.

                    • 4403 3783
                      Андрей Попов два часа назад

                        Когда ещё можно было решить на ментальном, идеологическом уровне(80-е, 90-е) – не решали; когда можно было решить военным путём(2014), с минимальными жертвами – сделали первые робкие попытки начать идеологическую войну(уже не сработало); когда может спасти только полноценная тотальная война на уничтожение(прежде всего идеологов, инфраструктуры и руководства) – решились на ограниченный ввод войск. Какая то вялая реакция, рефлексы почти отсутствуют.
                        Это просто позднее зажигание? Странно, но воровать то у них получается вовремя, иначе поймают.

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