Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2017
- 09:50 ДНР Досрочное выполнение годового плана угледобычи шахтой им Челюскинцев.
- 09:12 Списание долгов жителей Крыма.
- 08:50 Лавров назвал условия присутствия миротворцев ООН в Донбассе.
- 08:40 Лавров: Тема Крыма закрыта раз и навсегда.
- 05:00 «Власти Киева живут в другом мире»: в России ответили на требование Украины остановить строительство Крымского моста.
- 02:35 Скандал с комсомольцами на NewsOne.
- 01:08 Привезли его домой, оказался он живой.
- 00:17 ФК «Шахтер» после угроз ультрас принял участие в акции в поддержку «атошников» (ФОТО).
- Вчера 23:42 В Раде заявили, что Украина может стать «Швейцарией Восточной Европы».
- Вчера 20:46 Тихон Гончаров: “Донецкий” Шахтер стал на колени перед нацистами.
ДНР Досрочное выполнение годового плана угледобычи шахтой им Челюскинцев
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Списание долгов жителей Крыма
Судя по всему, получила завершение история с долгами крымчан перед украинскими банками, вроде "Приват-Банка".
Депутаты Государственного совета Республики Крым одобрили реструктуризацию задолженности крымчан украинским банкам по состоянию на 18 марта 2014 года вплоть до списания долга или его части. Проект соответствующего республиканского закона прошел сегодня второе чтение в Госсовете РК.
«Законопроектом устанавливаются основания и порядок реструктуризации задолженности заемщиков по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, деятельность которых была прекращена на территории Республики Крым и Севастополя Национальным банком Украины», – представил документ спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Согласно законопроекту, заемщики, получившие право на реструктуризацию долга, имеют возможность отсрочки выплаты по плану-графику, который определит Фонд защиты вкладчиков.
Задолженность, которая не превышает 5 млн рублей (или эквивалентную сумму в валюте), подлежит списанию в полном объеме. Также полному списанию подлежат задолженности неработающих пенсионеров, тяжелобольных, родителей-одиночек, неработающих инвалидов и других льготных категорий.
К проекту поступило 19 поправок, из которых профильный комитет отклонил только одну.
В июле этого года Госдума приняла в третьем, последнем, чтении закон о внесудебном урегулировании задолженности жителей Крыма и Севастополе по кредитам, полученным в украинских банках.
1 августа закон подписал президент РФ Владимир Путин.
http://www.c-inform.info/news/id/59579 – цинк
PS. История эта порядком затянулась, так как долги обещали списать еще в 2014 году, но потом возникли различные проблемы, включая перепродажу украинских долгов российским банкам, когда к гражданам начали приходить российские коллекторы, для взымания украинских долгов. Естественно, сразу возникли вопросы в стиле "Вы же обещали, что за дела". В итоге, спустя почти 4 года, долги все-таки официально списали. Лучше поздно чем никогда, но нельзя не отметить, что выполнение этого обещания порядком затянулось.
Само мероприятие по списанию долгов очевидно должно закрыть существующую коллизию, когда у крымчан оставались не закрытые экономические обязательства перед старым государством. Ну а само решение вполне в духе текущих тенденций связанных с нарастанием понимания, что с текущим режимом в Киеве никаких дел вести не получится и любые уступки ему в целом бессмысленны. Поэтому долги просто списывают. Так как многие не возвращали кредиты украинским банкам после 2014 года, а также бойкотировали претензии со стороны российских банков по этому поводу, в практическом отношении данное решение безусловно порадует немало людей в Крыму, особенно тех, кто накануне больших событий взял несколько миллионов в кредит.
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Лавров назвал условия присутствия миротворцев ООН в Донбассе
Контингент ООН будет введен в Донбасс после разведения сил и средств сторон, но это должно быть согласовано с Киевом, Донецком и Луганском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете «Либеро».
Министр напомнил, что на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае в сентябре президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины.
«Суть предложения — силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей.
Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — заявил он.
«При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки — минская Контактная группа и „нормандский формат”», — добавил Лавров.
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Лавров: Тема Крыма закрыта раз и навсегда
Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете «Либеро».
«Что касается второй части вашего вопроса, то тема закрыта раз и навсегда», — сказал он, отвечая на вопрос, останется ли Крым навсегда в составе России.
«Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания.
Такая форма реализации права на самоопределение была единственно возможным способом защиты жизненно важных интересов народа перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти в результате совершенного ими в феврале 2014 года государственного переворота», — сказал Лавров.
«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — добавил министр.
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«Власти Киева живут в другом мире»: в России ответили на требование Украины остановить строительство Крымского моста
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о необходимости срочного прекращения строительства моста через Керченский пролив. По словам политика, единственным действенным инструментом давления на Россию по этому вопросу остаются санкции со стороны международного сообщества. Омелян выразил такую точку зрения в ходе выступления на Международной конференции по морской безопасности в Киеве.
«Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнёров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству», — отметил министр.
Политик также назвал Украину морской державой и заявил, что воссоединение Крыма с Россией «поставило особый акцент на укреплении морской компоненты национальной безопасности и обороны, которая напрямую влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины».
Омелян обратил внимание на уменьшение грузооборота и снижение числа заходов судов в морские порты Мариуполя и Бердянска. По его словам, это произошло из-за установления габаритных ограничений для судов после монтажа арочных пролётов моста в Керченском проливе.
Кроме того, глава Министерства инфраструктуры Украины заявил, что открытым остаётся вопрос захода судов под флагами многих стран в порты Крыма, «которые временно прекратили свою работу согласно решениям Правительства Украины».
Выступая на той же конференции, посол США на Украине Мари Йованович также заявила, что строительство Россией моста через Керченский пролив мешает осуществлению Украиной транспортного сообщения с международными рынками.
«Мост будет построен — это прекрасно понимают уже во всём мире»
Российские политики скептически отреагировали на слова Омеляна о необходимости прекращения строительства Крымского моста. Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский усомнился в том, что Киев сможет помешать сооружению моста.
«Наши „украинские партнёры“ всё время пытаются сделать то, что им сделать не по силам. Могут ли они остановить приход зимы, остановить вращение Земли вокруг Солнца? Нет. Точно так же они не могут остановить Россию в её праведных намерениях, связанных с тем, что она улучшает свою инфраструктуру и связывает Крымским мостом российский материк с российским полуостровом», — рассказал Полонский RT.
Политик также заявил, что ни подобные заявления, ни решения, которые могут быть приняты на основании этих заявлений, не остановят строительство моста.
«Это просто голословные попытки напомнить о себе, о своём мнимом праве на республику, на жителей, которые её населяют», — пояснил Полонский.
В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов выразил уверенность в том, что строительство транспортной артерии через Керченский пролив будет завершено, поскольку этот проект является внутренним делом России.
«Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие. Мост будет построен — это прекрасно понимают уже во всём мире. Крым — территория Российской Федерации. Россия не намерена в вопросах внутреннего строительства ни с кем советоваться. Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Ильясова, действия украинских властей направлены на то, чтобы как можно больше навредить жителям полуострова: «Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам».
«С таким же успехом могут попробовать остановить восход солнца»
Бесперспективным с точки зрения международного права назвал требования Омеляна член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. В беседе с RT сенатор также отметил беспочвенность заявлений министра о негативном влиянии Крымского моста на экономику Украины.
«Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаём условия. Поэтому инициатива бесперспективна», — заявил Цеков.
«С точки зрения исков по отношению к России в рамках международного права никаких перспектив нет. За годы нахождения Крыма в составе Украины Азовское море и Керченский пролив фактически оказались внутренними, совместными водами Украины и России. А подобные вещи (международные иски. — RT) реализуются только по отношению к международным водам», — добавил сенатор.
Неадекватной и смехотворной назвал попытку украинских властей остановить строительство моста глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
«Короткая характеристика подобного призыва: „Маразм крепчал“. С таким же успехом этот или какой-нибудь другой министр может попробовать остановить восход Солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией», — цитирует политика РИА Новости.
По словам главы общественной палаты, высокопоставленные украинские чиновники должны осознавать процессы, происходящие в мире.
«Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует», — подчеркнул Иоффе.
19-километровый мост через Керченский пролив после завершения строительства станет самым длинным в России. Ожидается, что автомобильное движение по нему откроется 18 декабря 2018 года, а железнодорожное — 1 декабря 2019 года.
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Владимир Смирнов, Анастасия Румянцева, Александра Мусаткина
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Скандал с комсомольцами на NewsOne
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Привезли его домой, оказался он живой
Несмотря на все слухи (которые циркулировали в течении 2017-го года) о том, что бывшего заместителя командующего Народной Милицией ЛНР Киселева замучали в застенках окружения Плотницкого, "Коммунист" оказался жив и теперь ждет справедливости.
Более года Киселев подвергался преследованию по надуманным обвинениям, но в отличие от Цыпкалова он остался жив.
Выглядит он конечно неважно и по всей видимости ему пришлось ой как нелегко, но есть все шансы, что в его случае справедливость таки восторжествует.
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ФК «Шахтер» после угроз ультрас принял участие в акции в поддержку «атошников» (ФОТО)
Футболисты клуба «Шахтер» приняли участие в акции «Гордимся! Поздравляем!» на поддержку Вооруженных Сил Украины после угроз ультрас накануне.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
Игроки футбольного клуба присоединились к акции перед началом матча четвертьфинала Кубка страны против ФК «Верес».
«Перед матчем дети воинов АТО вывели игроков на поле. Все они были в специальных футболках с эмблемой ВСУ и надписью «26 лет. Гордимся», — говорится в сообщении.
Федерация футбола и министерство обороны проводят эту акцию в честь 26-летия ВСУ. Ранее к ней присоединились все команды-участники ¼ финала Кубка.
Как ранее сообщала «Русская Весна», перед матчем УПЛ «Олимпик» — «Шахтер» акцию отменили из-за нежелания руководства «горняков» принимать в ней участие. В Федерации футбола участников АТО заявили, что «Шахтер» в ультимативной форме отказался надевать футболки акции. В то же время в клубе заявили, что видят в ней пиар-ход определенных сил в украинском футболе.
28 ноября представители фанатских групп Kharkiv City Patriots и донецкого The Club, остановили автобус «Шахтера», и высказали угрозы футболистам.
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В Раде заявили, что Украина может стать «Швейцарией Восточной Европы»
Украина должна наладить торговые отношения с ЕС, Китаем и СНГ, чтобы стать «Швейцарией Восточной Европы», заявил бывший вице-премьер страны, депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул в эфире телеканала NewsOne.
Парламентарий отметил, что Украину не возьмут в Евросоюз.
«Нереально это… Украина — это Украина, и у Украины украинский путь», — заявил он. Вилкул добавил, что национальной идеей страны должен быть прагматичный подход к собственным интересам.
«Почему Украина не может быть Швейцарией Восточной Европы и работать со всеми? Да, многовекторность! Почему так не может быть? Почему это плохая модель? Почему мы не должны торговать и с Китаем, и с СНГ, и с Евросоюзом?» — спрашивает политик.
Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы в стране начали работать заводы, а украинцы перестали «собирать клубнику» за границей. По словам Вилкула, Киев должен развивать внутреннюю инфраструктуру и работать на экспорт с европейскими государствами.
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Тихон Гончаров: “Донецкий” Шахтер стал на колени перед нацистами
На Украине смакуют скандал, связанный с якобы имевшим место отказом футбольного клуба “Шахтер” одевать футболки в поддержку убийц жителей Донбасса – участников “АТО”, пишет ИА Новороссия. В понедельник украинский канал “1+1″ выпустил сюжет, в котором утверждалось, что футбольный клуб “Шахтер” запретил игрокам и детям, которые выходили с ними на матч чемпионата Украины против “Олимпика”, надевать футболки в поддержку воинов “АТО”. Вчера группа украинских нацистов остановила автобус с футболистами “Шахтера” в Харькове и провела воспитательную беседу, в ультимативной форме потребовав прекратить “антиукраинские выходки”. В ответ футболисты “донецкого” клуба неуклюже оправдывались и пламенно пообещали исправиться, впредь участвуя в акциях в поддержку карателей.
Генеральный директор Шахтера Палкин в свою очередь назвал ложью обвинения в отказе клуба выйти на поле перед матчем украинской Премьер-лиги против Олимпика в футболках с надписью в поддержку боевиков “АТО”.
Таким образом сегодня футболисты Шахтера таки наденут футболки в поддержку убийц жителей родного для клуба Донецка и других городов Донбасса. Логичным продолжением такого поведения будут коленопреклоненные приветствия боевиков “АТО” перед каждым матчем команды.
Что ж, можно констатировать, что от донецкого “Шахтера” осталось только название. “Донбасс никто не ставил на колени”, – писал наш луганский поэт Павел Беспощадный. Позорно бежав из Донбасса, футбольные наемники Ахметова закономерно стали на колени перед убийцами своих земляков, покрыв себя несмываемым позором.
Возможно, не все футболисты и сотрудники “Шахтера” (как и “луганской” Зари) разделяют проукраинскую позицию, но все они вынуждены подстраиваться под официальную антидонбасскую позицию руководства.
Все это еще раз доказывает несостоятельность утверждения «футбол – вне политики». В 2012 году яподробно разбирал влияние футбола на становления украинского нацизма, в том числе в Донбассе. Если тогда раздавались голоса о надуманности проблемы, то после того, как основной движущей силой боевиков “Правого сектора”* (экстремистская организация, запрещенная в России) во время госпереворота в Киеве стали футбольные фанаты, значение футбола в политических технологиях стало очевидным для всех.
Сегодня футбол и спорт в целом стали мощнейшим оружием в политических процессах. Именно воспитание украинского патриотизма среди русского населения Украины стало решающим фактором решения в пользу проведения на Украине Чемпионата Европы – 2012. Все мы видим, как Запад последовательно ведет настоящую наступательную околоспортивную войну против России в преддверии Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. Спорт стал самостоятельным элементом современных войн. И в этом направлении также нужно укреплять обороноспособность и выходить из игр по чужим правилам. Но это уже отдельная история…
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