Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2017

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о необходимости срочного прекращения строительства моста через Керченский пролив. По словам политика, единственным действенным инструментом давления на Россию по этому вопросу остаются санкции со стороны международного сообщества. Омелян выразил такую точку зрения в ходе выступления на Международной конференции по морской безопасности в Киеве.

«Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнёров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству», — отметил министр.

Политик также назвал Украину морской державой и заявил, что воссоединение Крыма с Россией «поставило особый акцент на укреплении морской компоненты национальной безопасности и обороны, которая напрямую влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины».

Омелян обратил внимание на уменьшение грузооборота и снижение числа заходов судов в морские порты Мариуполя и Бердянска. По его словам, это произошло из-за установления габаритных ограничений для судов после монтажа арочных пролётов моста в Керченском проливе.

Кроме того, глава Министерства инфраструктуры Украины заявил, что открытым остаётся вопрос захода судов под флагами многих стран в порты Крыма, «которые временно прекратили свою работу согласно решениям Правительства Украины».

Выступая на той же конференции, посол США на Украине Мари Йованович также заявила, что строительство Россией моста через Керченский пролив мешает осуществлению Украиной транспортного сообщения с международными рынками.

«Мост будет построен — это прекрасно понимают уже во всём мире»

Российские политики скептически отреагировали на слова Омеляна о необходимости прекращения строительства Крымского моста. Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский усомнился в том, что Киев сможет помешать сооружению моста.

«Наши „украинские партнёры“ всё время пытаются сделать то, что им сделать не по силам. Могут ли они остановить приход зимы, остановить вращение Земли вокруг Солнца? Нет. Точно так же они не могут остановить Россию в её праведных намерениях, связанных с тем, что она улучшает свою инфраструктуру и связывает Крымским мостом российский материк с российским полуостровом», — рассказал Полонский RT.

Политик также заявил, что ни подобные заявления, ни решения, которые могут быть приняты на основании этих заявлений, не остановят строительство моста.

«Это просто голословные попытки напомнить о себе, о своём мнимом праве на республику, на жителей, которые её населяют», — пояснил Полонский.

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов выразил уверенность в том, что строительство транспортной артерии через Керченский пролив будет завершено, поскольку этот проект является внутренним делом России.

«Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие. Мост будет построен — это прекрасно понимают уже во всём мире. Крым — территория Российской Федерации. Россия не намерена в вопросах внутреннего строительства ни с кем советоваться. Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Ильясова, действия украинских властей направлены на то, чтобы как можно больше навредить жителям полуострова: «Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам».

«С таким же успехом могут попробовать остановить восход солнца»

Бесперспективным с точки зрения международного права назвал требования Омеляна член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. В беседе с RT сенатор также отметил беспочвенность заявлений министра о негативном влиянии Крымского моста на экономику Украины.

«Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаём условия. Поэтому инициатива бесперспективна», — заявил Цеков.

«С точки зрения исков по отношению к России в рамках международного права никаких перспектив нет. За годы нахождения Крыма в составе Украины Азовское море и Керченский пролив фактически оказались внутренними, совместными водами Украины и России. А подобные вещи (международные иски. — RT) реализуются только по отношению к международным водам», — добавил сенатор.

Неадекватной и смехотворной назвал попытку украинских властей остановить строительство моста глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Короткая характеристика подобного призыва: „Маразм крепчал“. С таким же успехом этот или какой-нибудь другой министр может попробовать остановить восход Солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией», — цитирует политика РИА Новости.

По словам главы общественной палаты, высокопоставленные украинские чиновники должны осознавать процессы, происходящие в мире.

«Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует», — подчеркнул Иоффе.

19-километровый мост через Керченский пролив после завершения строительства станет самым длинным в России. Ожидается, что автомобильное движение по нему откроется 18 декабря 2018 года, а железнодорожное — 1 декабря 2019 года.

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Владимир Смирнов, Анастасия Румянцева, Александра Мусаткина