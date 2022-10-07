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Скрытые причины распада СССР. Валерий Шамбаров

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Историк и писатель Валерий Шамбаров о том, какие скрытые процессы в советском руководстве привели к гибели второй сверхдержавы мира. Ведущий – Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5851zzdPFgc
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