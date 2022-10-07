1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова
01. Крючник Вася. На пристани
02. Волга в истоках у дер. Волговерховье
03. Ломка и вывозка известняка на правом берегу Волги
04. Ломка известняка
05. Прессованное сено. В низовьях Волги
06. Размывание песчаного острова
07. Нижняя Волга. Один из столбов «Столбичей» («Бастионы Волги»)
08. Болото, из которого вытекает Волга
09. Волга – вёрст двадцать ниже истока, перед озером Стерж
10. Волга в самом своём начале
11. Волга летом в тихую погоду
12. Волга осенью в непогоду
13. Ирисы
14. Песчаные отмели на Волге
15. Вид на Волгу с «Бугра Разина»
16. Общий вид на лес, из которого вытекает Волга
17. Крестьянская изба в Поволжье
18. На плоту
19. Строительные работы на водной магистрали
20. На просторе
21. Туча грозовая