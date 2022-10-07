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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова

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01. Крючник Вася. На пристани
01. Крючник Вася. На пристани

02. Волга в истоках у дер. Волговерховье.jpg
02. Волга в истоках у дер. Волговерховье

03. Ломка и вывозка известняка на правом берегу Волги.jpg
03. Ломка и вывозка известняка на правом берегу Волги

04. Ломка известняка.jpg
04. Ломка известняка

05. Прессованное сено. В низовьях Волги.jpg
05. Прессованное сено. В низовьях Волги

06. Размывание песчаного острова.jpg
06. Размывание песчаного острова

07. Нижняя Волга. Один из столбов «Столбичей» («Бастионы Волги»).jpg
07. Нижняя Волга. Один из столбов «Столбичей» («Бастионы Волги»)

08. Болото, из которого вытекает Волга.jpg
08. Болото, из которого вытекает Волга

09. Волга - вёрст двадцать ниже истока, перед озером Стерж.jpg
09. Волга – вёрст двадцать ниже истока, перед озером Стерж

10. Волга в самом своём начале.jpg
10. Волга в самом своём начале

11. Волга летом в тихую погоду.jpg
11. Волга летом в тихую погоду

12. Волга осенью в непогоду.jpg
12. Волга осенью в непогоду

13. Ирисы.jpg
13. Ирисы

14. Песчаные отмели на Волге.jpg
14. Песчаные отмели на Волге

15. Вид на Волгу с «Бугра Разина».jpg
15. Вид на Волгу с «Бугра Разина»

16. Общий вид на лес, из которого вытекает Волга.jpg
16. Общий вид на лес, из которого вытекает Волга

17. Крестьянская изба в Поволжье.jpg
17. Крестьянская изба в Поволжье

18. На плоту.jpg
18. На плоту

19. Строительные работы на водной магистрали.jpg
19. Строительные работы на водной магистрали

20. На просторе.jpg
20. На просторе

21. Туча грозовая.jpg
21. Туча грозовая
Источник: https://humus.livejournal.com/8616623.html
Метки: история, Россия, фото
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