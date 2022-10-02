И еще относительно процесса принятия новых регионов в состав России.1. В Государственной Думе подтвердили, что завтра состоится официальное утверждение документов о принятии.2. В Совете Федерации аналогичное заседание должно пройти 4 октября. Как-то проблем тут конечно же не ожидается – это необходимые правовые формальности для уже принятого политического решения.3. В ближайшие недели должно начаться изменение пропускного режима на бывшей границе РФ с новыми субъектами Российской Федерации. Исчезнет и таможня.4. В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области до 1 января 2026-го года будет действовать "Переходный период".В Крыму и Севастополе также вводился переходный период, но не столь длительный – у нас он официально был до 1 января 2015-го года (менее года после референдума), хотя по факту, об унификации регионов заявляли лишь в 2017-м году. Тогда же существовал так называемый Крымский федеральный округ, просуществовавший с 2014 по 2016-й год. После завершения фактической интеграции, Севастополь и Крым вошли в состав ЮФО.Соответственно, сейчас уже есть немало спекуляций на предмет того, будет ли создан новый федеральный округ, на какой срок, как он будет называться и кто его будет курировать. Думаю, в ближайшую неделю мы обретем ясность в этом вопросе.5. Также стоит отметить, что Конституционный Суд РФ подтвердил, что во всех новых регионах государственным языком будет русский. При этом желающие учить украинский, будут иметь такую возможность, это гарантированное право. Здесь также ничего нового – такая же схема реализована в Крыму и Севастополе. С учетом практики последних 8,5 лет можно сказать, что это право никому особо не мешает – желающих учить украинский исчезающе малое кол-во. При этом никто не может сказать, что кого-то притесняют по языковому признаку. Просто реальность такова, что без навязывания силой украинский язык по факту мало кому нужен. Это просто медицинский факт.6. Главы ДНР и ЛНР сохранят в составе России свой статус главы республики. В Херсонской и Запорожской областях РФ будут губернаторы.7. В ближайшие месяцы производители карт и глобусов заработают много денег.