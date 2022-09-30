Судьба его была трагической. Но не только потому, что гитлеровцы его зверски пытали и убили вместе с другими молодогвардейцами, сбросив в шурф шахты. С Третьякевичем произошло страшное – его оклеветали. Долгое время считали тем, кто выдал оккупантам комсомольцев-подпольщиков Краснодона.

Как известно, произошло это в результате выхода романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Подвиг молодогвардейцев, бесстрашно боровшихся с оккупантами, взволновал писателя, он выехал в освобождённый Краснодон, стал опрашивать свидетелей. Роман был написан очень быстро и вышел в свет в 1946 году. Однако Фадеев почти сразу был подвергнут резкой критике за то, что в своем произведении он недостаточно ярко отобразил «руководящую роль партии».

В биографии писателя приводятся слова Сталина, сказанные, согласно одной из легенд, Фадееву лично: «Мало того, что вы написали беспомощную книгу, вы написали ещё идеологически вредную книгу. Вы изобразили молодогвардейцев чуть ли не махновцами. Но разве могла существовать и эффективно бороться с врагом на оккупированной территории организация без партийного руководства? Судя по вашей книге – могла», – заявил вождь.

Фадеев сел переписывать роман, добавив в него новых персонажей-коммунистов, и в 1951 году вышла вторая редакция романа «Молодая гвардия». Книга была признана необходимой для патриотического воспитания подрастающего поколения и вошла в школьную программу, что сделало её обязательной для прочтения.

О том, что в романе Фадеева некоторые факты были искажены, стало известно почти сразу после его выхода. Об этом стали говорить родственники молодогвардейцев и, прежде всего, самого Виктора Третьякевича, который был выведен в книге предателем под фамилией Стахович.

Однако в те годы официально изданная книга, одобренная лично самим Сталиным, удостоенная высоких премий, никакой критике не подлежала. Позднее после многочисленных жалоб проверка была все-таки проведена, и документально установили, что писатель и в самом деле допустил ошибки, но все это не было тогда предано огласке. А когда самому Фадееву говорили об этом, то он отвечал так: «Я писал не подлинную историю молодогвардейцев, а роман, который не только допускает, а даже предполагает художественный вымысел».

Однако такое оправдание все-таки сомнительно. Ведь всех персонажей «Молодой гвардии», кроме Третьякевича, писатель вывел под их подлинными фамилиями. А потому роман явно был написан с претензией на документальную прозу, которая требует точности в изложении исторических фактов.

Истина о несоответствиях в романе Фадеева стала просачиваться в печать только после смерти Сталина. В “Комсомольской правде” в 1959 году появились публикации Кима Костенко, которые реабилитировали оклеветанного и казненного врагом комиссара «Молодой гвардии» Виктора Третьякевича.

Вышел указ Верховного Совета СССР о его посмертном награждении орденом Отечественной войны I степени. А в журнале «Октябрь» поэт Сергей Смирнов написал, обращаясь к матери Третьякевича:

Разрешите вас поздравить, мама,

Нет, не вам от горя падать ниц…

А из сердца, словно из романа,

Нужно вырвать горький ряд страниц.

Стала прахом злая похоронка,

Воссияли добрые дела.

Клевета взяла у Вас Орленка,

Правда возвратила Вам орла!

Орденом-то посмертно наградили, что-то признали, но многое другое публично не опровергли и широкой огласки не предали. А ведь ложное обвинение в романе нанесло болезненный удар по родственникам героя. Его отца, Иосифа Кузьмича Третьякевича, это преждевременно свело в могилу. Средний из братьев Владимир, кадровый офицер-политработник, был вынужден уволиться с военной службы. Старший Михаил после войны не смог вернуться на партийную работу…

До конца 1980-х годов роман «Молодая гвардия», который в СССР был обязательным в школьной программе, воспринимался как идеологически одобренная история организации. В своем романе писатель не упоминал имени Третьякевича, но создал собирательный образ предателя Евгения Стаховича, прототипом которого считался Виктор. Лишь в 1959 году в ходе судебного процесса над Василием Подтынным, заместителем начальника краснодонской городской полиции в 1942-1943 годах, установили, что предал патриотов Краснодона Геннадий Почепцов. Специальная комиссия, созданная после процесса над Подтынным, пришла к выводу, что Виктора Третьякевича оговорили, и он был реабилитирован.

Переживал ли сам Фадеев, когда узнал, что в своем романе он из героя сделал предателя? 13 мая 1956 года автор «Молодой гвардии», бывший всемогущий председатель Союза писателей СССР 54-летний Александр Александрович Фадеев застрелился из револьвера на своей даче в писательском поселке Переделкино.

Его жене актрисе Ангелине Степановой, находившейся в Югославии на гастролях вместе с театром, не стали рассказывать о случившемся. О трагедии она узнала лишь в Киеве, купив в аэропорту газету, где был помещен портрет мужа в черной рамке и сообщение, что тот покончил жизнь самоубийством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Узнав потом о предсмертном письме мужа, она обратилась к властям с просьбой дать ей возможность с ним ознакомиться. Но ей категорически отказали.

Застрелился же Фадеев вовсе не на почве пьянства, как писала «Правда», хотя в конце жизни он действительно пил крепко. Однако при вскрытии эксперты не нашли в его крови следов алкоголя. Писатель вообще последние дни перед смертью был совершенно трезвым, что отмечали все его знакомые и родственники. Более того, известно, что Фадеев долго и тщательно готовился к тому, чтобы свести счеты с жизнью. Ездил по памятным местам, посещал старых друзей, будто прощаясь с тем, что ему было дорого…

В его предсмертном письме, адресованном ЦК КПСС, говорилось: «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно–невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; всё остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40–50 лет».

И подытожил:

«(…) Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни…»

Александр Фадеев родился в селе Кимры в Тверской области. С самого детства он рос одарённым ребёнком, в четыре года самостоятельно овладел грамотой. Учился во Владивостокском Коммерческом училище, однако обучения не закончил, решив посвятить себя революционной деятельности. Вступил в РКП(б), стал партийным агитатором, а потом вступил в Особый Коммунистический отряд красных партизан. Участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, был ранен. В 1921 году в качестве делегата Х съезда РКП(б) принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания, получив второе ранение. После лечения и демобилизации Фадеев остался в Москве.

Вскоре начал писать, а после успеха первого романа «Разгром» решил стать профессиональным писателем. Гражданской войне посвящён и следующий роман Фадеева «Последний из Удэге».

Талантливого писателя заметил Сталин и скоро Фадеев стал председателем Союза писателей СССР, членом ЦК, занимал многие другие важные посты. Его называли «писательским министром», в течение почти двух десятилетий фактически он руководил литературой в СССР.

В середине февраля 1943 года, после освобождения Краснодона советскими войсками, из шурфа шахты № 5 было извлечено несколько десятков трупов замученных фашистами членов подпольной организации «Молодая гвардия». А через несколько месяцев в «Правде» была опубликована статья Фадеева «Бессмертие», на основе которой он позже и написал свой знаменитый роман «Молодая гвардия». Сделал он это по указанию Сталина, тот сразу после появления статьи заявил, что об этом подвиге должны быть написана книга.

Но как только вышла книга, вокруг «Молодой гвардии» началась нехорошая возня. Глава МГБ Виктор Абакумов подготовил Сталину записку, в которой утверждалось, что роман – фальсификация.

Как считал петербургский писатель Николай Коняев, изучавший эту тему, это была провокация «органов». И тут, как считает Коняев, Фадеева и спас Сталин, заявив, что в романе недостаточно отражена роль партии и поручив Фадееву его переписать. Что тот и сделал, хотя по ходу работы и признавался, что переделывает «Молодую гвардию» в «старую». Зато потом роман получил Сталинскую премию. На этой книге выросло и училось патриотизму не одно поколение советских людей.

А в 1956 году с трибуны XX съезда КПСС деятельность лидера советских литераторов была подвергнута жёсткой критике. Фадеев был снят с поста председателя Союза, не был избран членом, а только кандидатом в члены ЦК КПСС. Фадеева прямо называли одним из виновников репрессий в среде советских писателей.

Прежнего любимца Сталина стали ожесточенно травить коллеги. Кто-то из них организовал против Фадеева анонимное письмо в Центральную ревизионную комиссию КПСС. В анонимке говорилось: «Центральный Комитет воплощает мудрость и чистоту нашей партии. Народ видит в нём любимого вождя коллективного, за которым пойдёт в любой бой. Каждый член ЦК должен быть достоин этого доверия и уважения народа. А член ЦК Фадеев недостоин. Пьянство Фадеева вошло в поговорку. В посёлке Переделкино жители называют закусочную «Фадеевской».

Про Фадеева говорили, будто это он «сдавал» писателей, которые пострадали в годы репрессий. Однако эти наветы опровергают многочисленные копии тех характеристик, писем и записок, которые Фадеев писал Молотову, Ворошилову, Берии, Генеральному прокурору СССР Вышинскому, в Главную военную прокуратуру с просьбами «рассмотреть» или «ускорить рассмотрение дела», учесть, что человек «осужден несправедливо» или что при рассмотрении вопроса был «допущен перегиб». Сохранились письма, в которых он защищал писателей, несправедливо пострадавших от всякого рода «проработок» того времени. Хлопотал о том, чтобы выделить значительную сумму из фондов Союза писателей СССР для оставшегося без копейки Зощенко, проявлял искреннее участие в судьбе многих нелюбимых властями литераторов: Пастернака, Заболоцкого, Льва Гумилёва, потихоньку передавал деньги на лечение Платонова его жене. Между тем на посту председателя Союза писателей Фадеев был вынужден проводить «линию партии», когда подверглись гонениям Зощенко и Анна Ахматова, а потому он тяжело переживал такое раздвоение, страдал бессонницей, впадал в депрессию.

Фадеев остро переживал обвинения и клевету в свой адрес. Он много раз просил, чтобы его приняло руководство партии, пытался оправдаться, но его не слушали.

11 мая 1956 года, за два дня до гибели, опального литератора все-таки позвали к новому вождю. Помимо Фадеева, Хрущёв пригласил к себе и несколько оставшихся в живых членов краснодонской группы «Молодая гвардия». Как утверждает В. Огрызко, похоже, вождь хотел уточнить роль Третьякевича, которого Фадеев в своём романе вывел под другой фамилией в качестве предателя.

Интерес Хрущёва к Третьякевичу был не случаен. Говорили, что до войны Третьякевич дружил с сыном Хрущёва. Но, по свидетельству Валерии Борц, разговор у Хрущёва не сложился. Темпераментный Фадеев в какой-то момент вспылил и назвал генсека бывшим троцкистом. Ясно, что злопамятный Хрущёв такого выпада писателю уже не простил…

Кроме того Фадеев переживал острый творческий кризис. Он никак не мог закончить свой последний роман «Черная металлургия», чувствуя, вероятно, что уже не может создать ничего яркого. Следуя последней воле быть похороненным рядом с матерью, Фадеев был погребен в Москве на Новодевичьем кладбище.

После краха СССР роман Фадеева «Молодая гвардия» снова стал объектом ожесточенных нападок, на этот раз со стороны отечественных либералов, а также украинских националистов, которые стремились уничтожить или оклеветать все символы советского патриотизма.

Стали оплевывать подвиги Зои Космодемьянской, Александра Матросова, а заодно и молодогвардейцев. А на Украине их бессмертный подвиг попытались присвоить себе бандеровцы. Книга Александра Фадеева там была изъята из магазинов. Была запущена фальшивка о том, будто «Молодая гвардия» являлась не комсомольской, а националистической, бандеровской организацией и якобы возглавлял ее функционер ОУН некий Евгений Стахив.

В газете «Літературна Україна» в статье Владимира Покотило «Фадеев и правда. Из записок украинского националиста», было, например, написано буквально следующее: «В первые дни немецкой оккупации на восточные территории Украины двинулись бандеровские походные группы создавать очаги борьбы за освобождение Украины от фашистских орд. Такая группа прибыла и в Краснодон. Стахив – напористый и умный ватаг из этой группы – поселился среди краснодонцев, разыскал норовистых смельчаков и создал из них повстанческий центр с лозунгом «Украина без Сталина и Гитлера!». Сам Стахив, сбежавший в США, явился потом на Украину и объявил, будто Олег Кошевой – это он.

Провокацию убедительно опроверг Владимир Минаев в книге «Молодая гвардия»: опять предательство». Стахив, отмечает он, реализовал указания своих американских покровителей, заинтересованных в том, «чтобы в последующей войне не было “Молодых гвардий”, не было космодемьянских и матросовых». В многонациональном Краснодоне не было даже тончайшего слоя почвы, способного родить украинский национализм. Так, в числе 72 наиболее активных подпольщиков 43 человека были из русских семей, 11 человек были из семей бывшего сословия донских казаков, 8 – имели украинские корни, остальные – белорусы, армяне, евреи, молдаванин и азербайджанец.

И вот теперь в трагической истории «Молодой гвардии», наконец, официально поставлена точка – Виктор Третьякевич удостоен высокого звания Героя. Показательно, что это произошло буквально накануне возвращения Донбасса после проведенного референдума в состав России.

А в Краснодоне после реставрации на днях открыли мемориал «Непокоренные», посвященный подвигу «Молодой гвардии».





