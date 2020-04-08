Белогвардейцы — новые национальные герои современной России???

9 февраля 2020 года из уст ведущего Дмитрия Киселёва в эфире программы «Вести недели» на федеральном канале «Россия 1» прозвучали слова о казни адмирала Колчака «без суда поспешно и трусливо» . Они предваряли семиминутный репортаж-панегирик, хотя даже в нём не получилось не упомянуть о кровавом колчаковском следе в Сибири. Среди большого числа исторических фигур, отметившихся в антисоветской деятельности, фигура так называемого «Верховного правителя России» адмирала А.В.Колчака (18.11.1874 — 07.02.1920) и правда стоит особняком — в том смысле, что тяжесть совершённых им преступлений никогда не вызывала сомнений ни у его соратников, ни у его иностранных союзников, ни даже у современных компетентных органов Российской Федерации, в том числе — судебных.



Вот что заявил господин Киселёв на федеральном канале:

«Исполнилось сто лет, как в Иркутске большевики без суда поспешно и трусливо расстреляли Александра Васильевича Колчака, Верховного правителя России, который мог бы оказаться для нашей страны историческим шансом. Но расстрелян. Это тоже к вопросу о роли личности в отечественной истории». [ 1 ]

Не отстают и другие другие центры антисоветизма. Так, 7 февраля 2020 года в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына состоялось открытие выставки «Адмирал А.В Колчак. Возвращённый архив». [ 2 ]

Попытки нынешней российской власти оправдать и даже героизировать Колчака, Деникина, Краснова и других участников «Белого движения» связаны с желанием навсегда утвердить в России компрадорский, олигархический, неофеодальный режим с сословно-кастовым обществом, где появились «новые дворяне», «хозяева жизни», и есть простой народ — «неудачники», которые не вписались в «рынок».



Отсюда новая историческая мифология с «белыми героями» и «большевиками-кровопийцами», которые разрушили обильную и процветающую Россию, установили рабский строй. К чему ведёт такая мифология и идеология, хорошо видно на примере той же Украины, где десоветизация уже победила.



Неужели история нас ничему не учит? И почему обществу навязывается идеология в виде: ельцинизм — белогвардейщина — власовщина?

Кому выгодно лепить образ национального героя из Александра Колчака? Кто и зачем пытается сегодня обелить кровавого палача, приговор которому ещё сто лет назад вынесли народ, история и судебные власти? Об этом наша статья.

Все последние десятилетия буржуазная пропаганда непрерывно компрометировала всё, что связано с СССР. Выдавая чёрное за белое, а белое за чёрное, информационные и политические рупоры класса капиталистов стремились искусственно слепить их из нашей страны, из коммунистической идеологии в целом образ абсолютно чудовищного монстра, якобы не щадящего ни свой народ, ни всё остальное.



Вполне понятно, что противоположная сторона просто стремится добиться легитимации обанкротившейся системы посредством фальсификации истории. Однако на протяжении последнего времени антикоммунисты зашли настолько далеко, что они фактически не замечают, как в своих нескончаемых наскоках на Советскую власть фактически превращаются в матёрых ненавистников нашего Отечества.

Как уже было отмечено выше, что вся страна была шокирована прозвучавшими из уст одного из ключевых телеведущих заявлениями об А.В. Колчаке как о «невинной жертве Советского режима», якобы необоснованно репрессированного без всяких оснований.



Видите ли, «надругались над горячим русским патриотом», над «народным заступником», над «выдающимся полярником» и т.д. Прямо-таки вселенская драма! От устранения Колчака, по их мнению, Россия потеряла всё, что могла!

Но давайте хоть раз посмотрим на действительность реально. Сперва отметим, что формальное наличие определённых научных /военных/культурных и иных заслуг у того или иного государственного деятеля отнюдь не делает его непогрешимым во всём остальном.



Например, мы что должны закрывать глаза на деструктивный характер последствий действий «прораба перестройки» А.Н. Яковлева на том основании, что он фронтовиком прошёл всю Великую Отечественную войну?



То же самое относится и к рассматриваемому нами деятелю.



Прославление Колчака — это сигнал, во что превращается страна

Выставка в Доме русского зарубежья им. А.Солженицына, посвящённая Колчаку и примирению в Гражданской войне (таков посыл организаторов выставки) — через считанные дни после никем не замеченного дня рождения комдива Чапаева (28.01.1887 — 05.09.1919) — это ещё один маленький индикатор, сигнал — во что превращается страна.



Предыдущие звоночки почти никто не заметил — возвращение белогвардейских символов, перезахоронение Деникина и почитаемого президентом и другими чиновниками от власти «философа»-фашиста — И. Ильина (28.03.1883 — 21.12.1954).

Что ими движет? Собственность — вот ключевое слово в основе всех данных действий, поэтому стоит запомнить его.

И давайте тогда позаимствуем ещё немного житейской мудрости у философа Ильина. Вот как он описывает поднимание Германии с колен после нескольких лет веймарского унижения и воинствующей дойчефобии.

«То, что происходит в Германии, есть огромный политический и социальный переворот; Это есть движение национальной страсти и политического кипения, сосредоточившееся в течение 12 лет, и годами, да, годами лившее кровь своих приверженцев в схватках с коммунистами. Это есть реакция на годы послевоенного упадка и уныния: реакция скорби и гнева. Когда и где такая борьба обходилась без эксцессов?…



Что cделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Этот процесс в Европе далеко ещё не кончился; червь будет и впредь глодать Европу изнутри.



Но не по-прежнему. Не только потому, что многие притоны коммунизма в Германии разрушены; не только потому, что волна детонации уже идёт по Европе; но главным образом потому, что сброшен либерально-демократический гипноз непротивленчества. Пока Муссолини ведёт Италию, а Гитлер ведёт Германию — европейской культуре даётся отсрочка… И европейские народы должны понять, что большевизм есть реальная и лютая опасность; что демократия есть творческий тупик; что марксистский социализм есть обреченная химера; что новая война Европе не по силам, — ни духовно, ни материально, и что спасти дело в каждой стране может только национальный подъём, который диктаториально и творчески возьмётся за «социальное» разрешение социального вопроса…».[ 3 ]



Заметки на полях

В 1948 году в статье «О фашизме» Ильин вновь повторил свои мысли, изложенные в «Национал-социализме»:

«Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма — это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным.



Такая концентрация будет осуществляться и впредь, даже в самых демократических государствах: в час национальной опасности здоровые силы народа будут всегда концентрироваться в направлении охранительно-диктаториальном. Так было в древнем Риме, так бывало в новой Европе, так будет и впредь». [ 4 ]

Мы сейчас не обсуждаем, прав был Ильин или нет. Для нас важно показать, что власть, которая строго карает за «фашизм», за одно только нейтральное упоминание этого «страшного слова», возвела на пьедестал философа, оправдывающего нацизм, когда он был на взлёте.

Его идеи после Октябрьской революции 1917 года поддержала Русская Православная Церковь и представители Белого лагеря.

Поддержка Русской Православной Церкви за рубежом (РПЦЗ) и «Белого Движения» была очень важна Ильину, а «Белое Движение» с его подачи получило впервые идеологическое обоснование. Опубликованные Ильиным «Девизы Белого Движения» дают некоторое представление об Ильине, как идеологе «Белого Движения».

В 1928 году Ильин пишет чрезвычайно важную статью «О русском фашизме», опубликованную в журнале «Русский колокол. Журнал волевой идеи», где автор являлся главным редактором и издателем.



В этой работе Иван Александрович блестяще доказал идентичность происхождения и схожесть взглядов фашизма и Белой армии. Корень «белой идеи» и фашизма Ильин видел в реакции на разрастание левых революционных течений. Тем самым он чётко обозначил свои взгляды и свою позицию.

Фактически феодальные идеологи 1910-1930 годов являлись лишь вариацией на тему буржуазной реакции. Иван Ильин — один из ярких представителей этого движения.

Подкупает его прямота и честность. Он называет вещи своими именами, хотя и не в состоянии вскрыть сущностное наполнение явлений.



Чисто формальные признаки приводят Ильина к верному выводу:

«Фашизм является итальянской светской вариацией Белого движения»

Необходимо запомнить эти слова гуру наших современных властителей дум, газет и пароходов.

Современный возврат Ильина, идеолога «Белого движения» в публичное поле и более того — в официальную риторику властей РФ — пугающий симптом.

Если президент, его главные идеологи и патриарх РПЦ открыто берут на щит откровенного фашиста, замаранного прямым сотрудничеством с врагами России, то это «о чём-то да говорит».



Наращивание полномочий правящих кругов — ставленников финансового капитала уже находится на грани фазового перехода от диктатуры демократической к просто диктатуре.



Для этого есть все условия, начиная с постоянно растущего недовольства в обществе текущей экономической и внутриполитической обстановкой. Мощное «полевение» страны налицо, а значит, власть капитала не может не готовиться к «террористической расправе с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции» — ради сохранения собственного положения.

Для этого как нельзя лучше подходит философия Ильина. «Майн Кампф» и «Доктрину фашизма» цитировать в стране — наследнице СССР, нельзя. Даже намекать на это нельзя. Однако на выручку приходит собственный «белый рыцарь» на деле ничем качественно не отличающийся от Розенберга, Геббельса, Габриеля д`Аннунцио, Леона Дегреля.

В этой связи вовсе циничным выглядит публичное осуждение в СМИ и на ТВ таких персонажей, как Степан Бандера, Евгений Коновалец, Шухевич, Петлюра и др. Чем мы лучше, когда властные рупоры открыто цитируют такого же нацистского коллаборанта и возводят в ранг национальных героев лидеров «Белого движения»?



И если в братской Украине сейчас валят памятники Ленину, то у нас каждое 9 мая не забывают драпировать Мавзолей на Красной площади. Воистину, как говорил товарищ Христос:

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь… Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». (от Матф.Гл. 7:3—5).

Ведь «монархический фашизм» Ильина отличается от фашизма обычного — буржуазного, лишь господствующим субъектом. В условиях тотального господства финансового капитала и эта разница размывается. Ибо вместо «данного богом» наследственного монарха встанет «простолюдин», избранный демократически, или назначенный чрезвычайно.

Стоит запомнить, что Ильин призывал к прямой диктатуре финансового капитала — самой мощной буржуазной структуры своего (и нашего) времени.

* * *

Согласитесь, непростой ребус для нынешнего национал-охранителя, пытающегося скрестить если не серп и молот, то хотя бы Сталина и Победу с двуглавым орлом.



А ведь есть ещё доска Маннергейму, георгиевские ленточки (вместо Гвардейских) и кресты, памятники Столыпину, Врангелю, Колчаку, документальные фильмы о Каппеле или Юдениче. Бесчисленное количество антисоветских сериалов…

Балы, красавицы, лакеи, юнкера. Двуглавые орлы с коронами — на монетах и у мемориала Космодемьянской. Ельцин-центр с одами Власову, Солженицын в школьной программе и его вдовушка на выставке под лозунгом — United and Indivisible Russia. Что бы это всё означало?

United and Indivisible (в переводе — единое и неделимое). Не просто так по-английски-то написано на выставке. Не просто так и партия называется «Единая Россия». United and Indivisible.



Забудем о прочих фактах биографии Колчака. Достаточно того, что для Антанты — не признавшей, как известно, ни Ленина с большевиками, ни приплывшего из Америки Троцкого — Колчак был два года (внимание!) законным Правителем России. Он был чем-то вроде… Хуана Гуайдо в современной Венесуэле. Ну как тут не заподозрить шизофрению?



Зачем же Колчак был нужен Антанте?

Почему разрушитель-Ленин с его атомной бомбой под мышкой категорически не подходил нашим международным партнёрам в друзья? Здесь самое важное, произнесённое «верховным правителем» слово «собственность». Колчак — стальная рука в лайковой перчатке — собственность иностранных партнёров — японских, американских, британских — гарантировал. Это ведь и было поводом для интервенции. А Ленин — наоборот.



Угадайте, как поведут себя наследники Колчака в аналогичных обстоятельствах завтра? И кого будет поддерживать нынешняя Антанта — тех, кто славит Колчака, Маннергейма, Солженицына, Ельцина или тех, кто намеревается вновь поставить вопрос… о собственности?

По их мнению, что пришло время приструнить левых. Потому что, оказывается, в обществе растёт поддержка власти, а вот идеи «Чёрного Передела» — наоборот, вызывают у народа отторжение. Вообще-то «чёрным переделом» занимались «эсеры». Большевики требовали не отобрать и поделить, а отдать в общенародную собственность.



Зачем? Чтобы экономика стала плановой, а не конкурентной и могла — в разгар экономического кризиса — решать сверхзадачи. У большевиков получилось. Народ об этом всё чаще вспоминает. Особенно на фоне по-настоящему важных новостей, которые нет-нет да и проступают сквозь болтовню о боге, конституции, материнских капиталах, коронавирусе и т.д и т.п.

Когда же в основном началась реабилитация Колчака? Сегодняшняя власть, к примеру, как огня боится Островского и Маяковского. Однако стартовая точка реставрации — это 1977-й год, когда в штате Вермонт Солженицын пишет «Март Семнадцатого» и «Апрель Семнадцатого», которым суждено будет впоследствии стать главами трэш-фэнтэзи «Красное Колесо».



Там буйная фантазия американского патриота русского народа сводит Ленина с Чёртом. А дух Колчака является Солженицыну в следующих строчках.

«Став командующим Черноморским флотом, поручение Государя взять Босфор и Дарданеллы Колчак — пишет Солженицын — принял себе в жаркую цель, как свыше посланную историческую задачу».

Напомним, что Омская прокуратура в 2007 году отказалась реабилитировать военного преступника адмирала Колчака [ 5 ].



Заметки на полях

Путин, Солженицын и Колчак

Голос за кадром: Всё-таки хорошо, что наступили времена, когда писателей не вызывают…

Солженицын А.: Так, это один из моих кабинетов… Я вот приглашаю, если вам удобно будет сесть за этим столиком. Тут мы чудесно поговорим…

Путин В.: У меня даже возникло желание подискутировать с вами. Я сейчас уже не помню детали, но помню, что мне хотелось снять трубку и поспорить даже по каким-то вопросам.

Солженицын А.: По телефону … не выходит.

Путин В.: Да, по телефону сложно вообще… Я рад, что вы пригласили…

Солженицын А.: Не за что… Я рад, что вы приехали, спасибо.

Путин В.: А вот…

Солженицын А.: Столыпин — справа, Колчак — слева.

Путин В.: Можно посмотреть?

Солженицын А.: Посмотрите, пожалуйста… Это самые великие деятели в России за весь XX век. За весь.

Путин В.: Знаете, есть идея, мне кажется, неплохая идея поработать над пропагандой его идей и увековечиванием памяти. Потому что у нас почти ничего нет. В Петербурге можно было бы сделать…

Солженицын А.: У меня всё изложено — все его идеи, всё изложено в «Красном колесе». И мы скоро их отдельным изданием издадим. (сентябрь 2000 г.)



Литературный власовец Солженицын знакомит посетившего его Путина со своими кумирами: Столыпиным и Колчаком. Самыми выдающимися, по его мнению, деятелями России ХХ века. А потом мы вдруг удивляемся внезапной героизации и увековечиванию буржуазным правящим классом памяти кровавых палачей русского народа.

Интересно, Путин понимал тогда, в какую компанию он попал? Солженицын, Колчак, Столыпин, «Белое дело», НТС, издательство «Посев», ЦРУ, нацистские коллаборационисты. Там же клейма некуда ставить: палач на палаче, предатель на предателе, нереабилитированные преступники и прочая шваль на службе у Гитлера, а потом и ЦРУ.

В Санкт-Петербурге с большой помпой в 2016 году была открыта посвящённая ему мемориальная доска. Правда, её вскоре демонтировали по обращению общественности. В постановлении суда говорилось, что увековечение произошло «без учёта сведений об учинённых Колчаком массовых репрессиях». Неужели об этом не знали? Да нет, конечно, просто «плохую статистику» проигнорировали.

К слову, такие нехитрые «уловки» всегда были в моде, а нынче — особенно. Всё – предельно просто. Когда надобно воспеть некий персонаж — пришла пора, общественность требует, — то выпячивают его заслуги, черты характера и прочие положительные качества. Образ отмывают от недостатков, очищают от порочащих его фактов и свидетельств. И пожалуйте — герой нашего или прошлого времени готов.

«Колчак не остановил террора в отношении гражданского населения, проводимого его контрразведкой и, как человек, совершивший преступления против мира и человечности, не подлежит реабилитации», — это строки из решения Забайкальского окружного военного суда, вынесенного в 1999 году. Спустя два года отказала в реабилитации Колчака Военная коллегия Верховного суда. Затем такие вердикты вынесли две прокуратуры — Иркутской области и Омска.

Казалось бы, всё ясно. Есть многочисленные факты, которые невозможно опровергнуть. Но от них можно отвлечь громкими словами, демагогическими восклицаниями.

Или — несмотря ни на что, продолжать верить в мифы и не замечать очевидного. Колчак — герой России и баста! И получил Иркутск памятник Колчаку.

В прошлом и нынче салютуют адмиралу люди известные, публичные. И не сказать, что они ничего не знают и знать не хотят. Просто они живут в иллюзорном мире и не хотят возвращаться в реальность.

Бывший министр культуры Владимир Мединский назвал «легендарной страницей в истории Омска» время, когда Колчак занимал пост Верховного правителя России. Он также ратовал за установку памятника адмиралу в этом городе.

Восприятие той или иной известной личности в России зависит не только от её заслуг, но и от времени, политической ситуации, настроений в обществе. Некоторое время назад многие в стране с большим пиететом относились к Белому движению и их лидерам. Мол, они, храбрецы, патриоты, защищали Родину, шли в бой за святое дело. А раз лозунги верны, то и все средства хороши. И самые жестокие и отвратительные деяния белых замалчивались.

* * *

Таким образом, знаменитый полярник, Верховный правитель России и изобретатель «чрезвычайных троек» останется преступником.

Так что пора кончать истеричный визг о якобы невинно убиенном, якобы честном и порядочном адмирале А.В.Колчаке. Предателем он должен оставаться в истории (не отрицая при этом его прежние научные заслуги перед Россией, при этом нельзя не заметить, что он перечеркнул их собственной рукой).



Сейчас окончательно и документально точно установлено, что он был предателем России и таковым должен и останется в её истории ХХ столетия.



В документах британской разведки, Государственного Департамента США, в личной переписке «серого кардинала» американской политики времен Первой мировой войны полковника Хауза А. В. Колчак прямо назван их двойным агентом (эти документы известны историкам).



И именно как их двойной агент он должен был реализовать самые преступные по отношению к России планы Запада. А «звёздный час» этого предателя настал в 1919 году.



Однако тропу для его будущих преступлений против России Запад стал торить ещё в ноябре 1918 года, в момент окончания Первой мировой войны.

И вот в этой связи необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Ещё 15 (28) ноября 1917 года Верховный Совет Антанты принял официальное решение об интервенции в Россию.



Неофициально это решение было согласовано ещё в декабре 1916 года и ждали только, когда превозносимые ныне «временщики-февральщики» всадят свой «революционный топор» в спину вернейшему союзнику Антанты — Николаю II. А в развитие этого решения 10 (23) декабря 1917 года была подписана англо-французская конвенция о разделе территории России.

Согласно этой конвенции союзнички изволили поделить Россию следующим образом: Север России и Прибалтика попадали в зону английского влияния (на этом, конечно, «аппетиты» бриттов не исчерпывались, но это отдельный разговор). Франции доставалась Украина и Юг России. 13 ноября 1918 года те же англо-французские союзнички под патронажем США нагло пролонгировали срок действия этой конвенции. Проще говоря, вторично объявили России, хотя бы и Советской, действительно войну, и действительно мировую, и действительно Вторую по счёту в сценарии «с колёс» Первой мировой.

Судьба страны в целом не могла быть решена без участия России, хотя бы и в лице какого-нибудь предателя. И это гнусное дело Антанта возложила на восхваляемого ныне адмирала Колчака, ставшего к тому времени непосредственным агентом стратегического влияния Антанты.

26 мая 1919 года Верховный Совет Антанты направил полностью контролировавшемуся британской разведкой адмиралу Колчаку (его действиями от имени союзного командования руководили непосредственно британский генерал Нокс и британский военный разведчик-интеллектуал Дж.Хэлфорд Маккиндер) ноту, в которой, сообщая о разрыве отношений с советским правительством, выразил готовность признать своего же двойного агента стратегического влияния в адмиральских погонах за Верховного Правителя России, на что последний также дал своё согласие считаться таким.

И что имеем в итоге этих предательских действий?

В результате какой-то Колчак одним махом перечеркнул все завоевания Петра Великого и сам Ништадский договор от 30 августа 1721 года. Когда же он выполнил возложенные на него задачи и громадные куски территории Российского государства де-юре были отторгнуты, его судьба была решена.



Мавр сделал своё дело — мавр может не просто удалиться, а именно же обязан быть убит, желательно чужими руками. Дабы концы все действительно были бы в воду.

Руками представителя Антанты при Колчаке, генерала Жанена (англосаксы и тут остались верны себе — подставили представителя Франции под это неблаговидное дело) и при содействии чехословацкого корпуса марионеточный адмирал был сдан большевикам.

Остаётся сказать о следующем. На чём англосаксы «взяли» Колчака — на безмерном тщеславии ли, на употреблении ли наркотиков (Колчак был заядлым кокаинистом) или на том и другом одновременно, или ещё на чём-то — теперь уже не установить. Но кое о чём сказать всё-таки можно.



Судя по всему, в Колчаке «разожгли» чувство родовой мести за своего далёкого предка — командующего Хотинской крепостью в 1739 году Илиаса Калчак-пашу, с которого и начался род Колчаков в России. Илиас Калчак-паша — именно так писалось его имя в XVIII в. — вынужден был сдаться русским войскам под командованием Миниха в ходе очередной русско-турецкой войны. Через 180 лет дальний потомок Илиаса Калчак-паши — А.В.Колчак — сдал Западу все завоевания Петра I и его наследников.

То был откровенно иезуитский ход Запада. Руками предателя именно в адмиральских погонах лишить Россию выхода в Балтийское море, за право иметь который, Россия Петра Великого свыше 20 лет вела Северную войну со Швецией.



Все труды Петра Великого, его предшественников и преемников были начисто перечеркнуты, включая и знаменитый Ништадский мирный договор от 30 августа 1721 года, коим было узаконено право России на свободный выход в Балтийское море и далее в Атлантику.

Более того. Вот так Россия и получила головную боль в лице злобно русофобствующих так называемых прибалтийских государств. Так оно было ещё до Второй мировой войны, так оно продолжается и сейчас.

А теперь «господствующие в демократии подонки» — это прелестное по своей сути выражение принадлежит одному из самых уважаемых во всем мире людей, «королю динамита» и основателю всемирно известных нобелевских премий Альфреду Нобелю — воспевают Колчака не только якобы как патриота России, но и как невинно убиенную жертву политических репрессий большевиков?

Можете ли вы после этого найти «десять отличий» от действий власовцев, бандеровцев и троцкистов в годы Великой Отечественной войны? Если вы против реабилитации деятелей, подобных Андрею Власову и Степану Бандере, то на каком основании причисляете Александра Колчака к лику святых?



Какая разница от того, кто захватит нашу страну — гитлеровцы или «западные демократии». И те, и другие в одинаковой степени стремились и к территориальному расчленению нашего государства, и к захвату наших несметных сырьевых богатств, и к истреблению народов нашей страны.



Между прочим, пособники Антанты в годы иностранной интервенции и гражданской войны применяли в отношении захваченных ими русских территорий тактику выжженной земли отнюдь не в меньшей степени, чем нацисты и их прихвостни…

ИАЦ



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