Белогвардейцы — новые национальные герои или преступники современной России? – ч. 3 .
Советские декреты лишили Церковь привилегий, которые при монархии позволяли ей бесконтрольно обогащаться и эксплуатировать население.
А поскольку Церковь являлась такой же естественной частью эксплуататорского класса, как дворяне и помещики, то для борьбы за свою собственность и колоссальные денежные доходы, она нуждалась в союзниках. Таким идеальным союзником стала белогвардейская армия, которую Церковь «благословила» на гражданскую войну.
Наиболее активное противодействие декретам народной власти оказывала та часть церковных деятелей, которая находилась на территориях, подконтрольных интервентам и белогвардейцам. Именно из них и оформилась в эмиграции Русская Православная Церковь За границей (РПЦЗ), которая в июне 1941 года назовёт Гитлера «Христолюбивым Вождём германского народа»
Об этом сказано в книге писателя Р.Ю. Плаксина «Крах церковной контрреволюции 1917—1923 годов».
РПЦ МП, конечно же, всё это отрицает, зато всячески клеймит «большевиков—кровопийцев» [ 11 ].
Почему власть начала движение в сторону «белогвардейщины»
Для русского народа угроза «белогвардейщины», как идеологии, как политической линии властей — прямая и явная. Закавыка вот в чём. Белогвардейщина плавно, незаметно, но неуклонно и непременно перетекает во власовщину (с её сопутствующими посылами, героями, атрибутикой и культурой), а та, в свою очередь, предполагает полное и безоговорочное сотрудничество с Западом.
Естественно, на его условиях, в качестве вассала и проигравшей стороны. Одним словом, белогвардейщина — это капитуляция! Поэтому, не стоит впадать в грёзы, тосковать об утраченном, и тешить себя иллюзиями о благородных «господах» (хоть старых, хоть новых)… на своей шее. Следуя этим путём, никогда не удастся примирить «красных» и «белых».
Многие возразят:ведь всё внешне остаётся таким, как прежде. Не меняется законодательство. В общем, снаружи всё тихо. Но можно судить по косвенным признакам. Потому, что потихоньку началась подготовка. Какая же?
А вот какая. Чтобы внести изменения в юридическое поле, надо подготовить общественное мнение. Но его же не готовят объявлением, что в Думе проголосовали за какой-то ограничивающий демократию закон. Это будет воспринято в штыки. Поэтому подготовка общественного мнения начинается издалека. Со сфер, имеющих к юриспруденции отдалённое отношение.
Юридическое оформление — это только завершающая точка в политическом повороте. А начинается всё с информационной подготовки. Она и началась давно, ещё до присоединения Крыма. Видимо тогда, когда было принято решение о его возможном присоединении.
«Белые» — это очередное, на наш взгляд, вынужденное и несбыточное (как и предыдущее желание «слиться с Западом») желание построить антикрасную Россию с помощью поиска уже не сущностных (с переделкой себя изнутри), а в большей мере — внешнеполитических компромиссов с Западом.
Желание представить нынешних якобы «белых» преемниками тех, исторических «белых» — просто смешно. Это тоже делается по необходимости.
Таким образом, практика «двойных стандартов» налицо. Предательская и антинародная сущность власовской РОА в данный момент вроде не отрицается. Но, как уже подчёркивалось, из Колчака и его последователей, которые в общем совершали аналогичные действия, лепят образы «невинно загубленных большевиками людей». И до реабилитации власовцев и бандеровцев здесь рукой подать. Однако антисоветчики стесняются открыто пойти на это.
Вот и создаётся впечатление, что тем самым некоторые пытаются подвести общество к мысли, что есть «правильные» оккупанты и их пособники, а есть те, от которых, напротив, следует держаться подальше. Хотя следует осуждать всех, кто покушается на суверенитет нашей страны, кто в той или иной степени осуществляет геноцид нашего народа.
А у современной власти есть попытка хоть как-то мимикрировать/легитимизироваться под нечто, что было в истории России. Хотя бы под тех подонков, белогвардейских, изменивших Империи и разваливших её. Но даже в этом попытка абсолютно безнадежная и смехотворная.
И вот тому подтверждение, как современная власть пытается подстроиться под так называемое течение по обелению зверств Белого движения (наверняка это всё согласуется с Администрацией президента, которая выстраивает внутреннюю политику государства).
История интервенции требует анализа и переосмысления, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании оргкомитета по подготовке к проведению научной конференции «Международная интервенция и гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории», 16 марта 2020 года сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Губернатор региона подчеркнул важность того, что будет сказано на конференции. По его мнению, должен состояться «предметный диалог на тему, которая мало освещена, но анализ и переосмысление которой очень важны». Конференция состоится в июне 2020 года.
До настоящего времени процессу переосмысления роли иностранных интервентов, пришедших на Русский Север в годы гражданской войны, мешали памятники той эпохи.
Например, находящийся сейчас в плачевном состоянии концентрационный лагерь на острове Мудьюг в Белом море был живым напоминанием зверств войск Антанты по отношению не только к большевикам, но и к сочувствующим им жителям региона. И сейчас этот остров называется «остров смерти».
Оставление этого памятника в состоянии крайнего упадка и сейчас — фактического уничтожения — свидетельствует о том, что «переосмысление» тех трагических событий будет содержать попытки обеления действий войск Антанты на нашей территории с одновременным переносом вины за многочисленные жертвы среди мирного населения на кого-то другого. Наверно, на большевиков.[ 12 ]
Круглый стол «Александр Васильевич Колчак в памяти Зарубежной России» прошёл 29 ноября в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына.
Мероприятие было приурочено к 100-летию провозглашения Колчака Верховным правителем России. Основным лейтмотивом мероприятия был вопрос героизации Колчака. Собравшиеся с сожалением отмечали, что процесс увековечивания сибирского диктатора идёт с большими трудностями. Одна из этих трудностей состоит в нежелании граждан России предавать забвению советскую историю. [ 14 ]
Напомним, что на государственном уровне в 2017 году проигнорировали 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, но зато показали на федеральных каналах антиисторические фильмы — «Троцкий», «Демон революции» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции на государственном уровне, ответил:
«А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса». [ 13 ]
Для официальной власти больше нет даты 7 ноября, она вычеркнута и заретуширована неоднозначным Днём народного единства 4 ноября. И это на виду у всего мира, который прекрасно осознает, какова роль Октября в мировой истории. Нет Октября — нет прошлого России, значит, нет будущего. Того будущего, которое Россия проектировала и реализовывала по собственному разумению.
Читайте статью ИАЦ «Интервенция в России или неизвестная гражданская, а скорее и Отечественная война 1918 — 1922 годов» [ 15 ] https://inance.ru/2018/09/interventsiya/
Последний шанс ослабить Россию
Единственная либеральная концепция, которая ещё не была испытана всерьёз в новейшей истории России — это реставрация Белого проекта.
C учётом современного восприятия (клиповое мышление) вполне себе совместимого со славословиями «России, которую мы потеряли» в лице Николая II.
Дело в том, что часть населения России уверенно и постоянно считает, что распад СССР — это вовсе не неизбежность, а намеренное деяние, и его можно было избежать. А жалеют о событии ещё большее количество граждан. Согласно иностранному агенту, то есть отнюдь не пророссийской организации — «Левада-центру», свежий опрос показал по данным темам 51% и 56% респондентов соответственно.
Население России в большинстве положительно относится к Советскому Союзу, и на этом фоне либеральная идея нежизнеспособна. Либеральная антироссийская деятельность так называемого либерально-экономического блока в правительстве имеет место, а вот сама идея, несмотря на усилия СМИ, большинство из которых контролируется либеральной интеллигенцией, так и не получила существенной поддержки в народе.
Поэтому врагам России требуется концепция, либеральная и антисоветская, которая имеет какие-либо исторические зацепки. Кроме монархизма и белогвардейщины, уже ничего не осталось.
Программа проста: продвигается связанная с Западом антисоветская российская Белая идея, что инициирует и раздувает конфликт «красных» и «белых», который, казалось бы, должен остаться в прошлом.
На этом фоне формируется «белогвардейско-правый сектор», который до поры притворяется конструкторским клубом, а по сигналу готов возглавить «майдан» — методика известная, наблюдаемая неоднократно.
Для того чтобы «в час Х» конфликт разгорелся, а не стал пшиком, как некогда Болотная, требуется заранее раздуть пламя народного негодования, поэтому мы видим чествование Маннергейма, Колчака и прочих. Причём делается это на высоком уровне, но никто ни за что не отвечает.
Известный факт, что бывших царских офицеров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии было чуть ли не больше, чем в Белой, сейчас замалчивается, что также показательно.
Зато всячески внушается мысль, что-де власть в России — за реставрацию Белой идеи и реабилитацию Николая II, что не может не вызвать низовой протест. Собственно говоря, это последний шанс либералов: попытаться объединить всех недоброжелателей России, вне зависимости от носимых масок, в едином стремлении «противпутина» и присоединить к этому социальный протест «снизу».
Есть у нас общество «Двуглавый орёл». Это — законченные черносотенцы. Они размазывают сопли над «Россией, которую мы потеряли», ратуют за возрождение монархии, прославляют Николая Кровавого и самых реакционных деятелей его эпохи вроде Столыпина. Ну, и конечно, всячески превозносят белогвардейщину и её «героев» — Колчака, Корнилова, Деникина, Каппеля и им подобных.
И вот в 2019 году на Ютубе вышло видео, где эти господа прямо брызжут слюнями, гневаются и негодуют.
А что их так возмутило? То, что недавно в Ульяновске по требованию граждан сняли памятную доску в честь белогвардейского палача, генерала Каппеля, которая была установлена рядом с Ульяновским военным училищем на улице Тухачевского.
Послесловие
В оправдание своих подлых действий современные враги народа приводят то, что Колчак много участвовал в полярных экспедициях, был учёным, воевал с врагами России, словом — то же самое, что и с Маннергеймом, но ещё прибавилось звание учёного-полярника.
Памятник жертвам Белого террора в Красноярске
На это мы можем сказать, что СССР дал миру ничуть не меньше учёных людей, чем царская Россия, напротив, гораздо больше. Более того, в царской России большая часть учёных людей была из богатых сословий и классов, за некоторыми исключениями, из которых буржуазия любит как всегда делать правило (приравнять часть к целому).
В СССР же возможность стать учёным была обеспечена каждому человеку, ведь социализм стремится к тому, чтобы развить все способности у людей, сделать их как можно более умными, сильными и т.д. При капитализме же возможность получать качественное образование есть только у горстки людей.
Потому не стоит буржуям тыкать в глаза учёностью таких предателей и убийц, как Колчак, ибо же из среды пролетариев вышло ничуть не меньше и даже больше учёных, а, например, тот же полярник Амундсен помогал голодающим Поволжья в 1921 году, потому что понимал, что новый социалистический строй гораздо прогрессивнее старого, что он двигает науку вперёд, а не будет тормозить её, как загнивающий капиталистический строй.
Так что, не отрицая возможных заслуг Колчака в науке, всё равно нельзя оправдать его зверство перед народом Советской России, и, следовательно, всего мира.
Для народа СССР/России он навсегда вошёл в историю как палач, угнетатель и враг, как реакционный политический деятель, как агент Запада, который пытался остановить ход истории и повернуть его назад, как это сделали современные великорусские буржуа и буржуа всех постсоветских республик, объявляющие «экстремизмом» всякий прогресс.
Поэтому стоит обратить серьёзное внимание на то, что делает наша власть: она использует любые столетние поводы: начала революции, расстрела царской семьи, Колчака и т.д., чтобы лишний раз плюнуть в советскую историю, <…> в советскую власть, в коммунистов, в большевиков, в Ленина, в Сталина и далее по списку. Какой же наследницей СССР она себя считает после этого !!!!
Вот такая пища для размышлений. Стоит задуматься.
А.Колчак был шансом не для трудового народа России, а лишь для помещиков, буржуев и чиновников.
- «С энтузиазмом встретили церковники инспирированный Антантой антисоветский мятеж чехословацкого корпуса, который начался 25 мая 1918 г.
- Опорной базой различных мятежников были зачастую монастыри. Они являлись убежищем бывших царских офицеров, юнкеров, скрывавшихся там порой под видом монахов. На территории многих монастырей хранились большие запасы оружия и боеприпасов. Так, в Соловецком монастыре сотрудниками ВЧК были обнаружены 8 трехдюймовых орудий, 2 пулемета, свыше 600 винтовок и берданок, а также большое количество боеприпасов. В киевском Михайловском монастыре были найдены зарытые в навоз 4 пуда динамита, винтовки, 900 патронов. Станковые пулемёты, винтовки, патроны и ручные гранаты были обнаружены и на территории Матрёнинского женского монастыря на Украине.
- Колчаковское правительство специальным постановлением признало выбранное томским соборным совещанием (проходило с 1 по 20 ноября 1918 года — прим.) церковное управление временным высшим представительным органом православной церкви.
- Временное высшее церковное управление на юго-востоке России было создано проходившим в Ставрополе в мае 1919 года церковным собором. «Необходима борьба, —заявил Деникин,— и я от души приветствую поместный собор юга России, поднимающий меч духовный против врагов родины и церкви».
- Для того чтобы добиться от иностранных капиталистов активации и расширения помощи белогвардейщине, представители церковных управлений постоянно ездили за границу. Так в апреле 1920 года из 18 членов и кандидатов в члены Временного высшего церковного управления на юго-востоке России 14 находились в такого рода поездках.
- Повседневной агитацией в пользу белых армий занималась церковная печать. В Уфе, например, выпускали журналы «Уфимский церковно-народный голос» и «Заволжский летописец». В Севастополе во времена Врангеля с благословения епископа Вениамина выходила газета «Святая Русь» и т.д.
- Постоянно выступало духовенство и на страницах белогвардейских газет. Вот что писал в колчаковском «Правительственном вестнике» епископ уфимский Андрей: «… нет, жив господь! Воссияет на земле правда и погибнет всё зло — рабоче-крестьянское правительство… Всю эту грызню пролетариев с буржуями нужно немедленно остановить и забыть, как скверный сон».
- Широко распространялись белогвардейцами и написанные духовенством антисоветские листовки и прокламации. Архангельские церковники сразу же после свержения Советской власти в Архангельске выпустили прокламацию под названием «Довольно алой крови». В ней писалось: «Гоните Советскую власть. Гоните зверя красноармейца. Они своим приходом несут вам кровь, голод, разорение и смерть. Долой кровавую Красную Армию. Да здравствует жизнь! Да будет с нами бог!».
- Вступать в белые армии убеждали послания церковного руководства. Так, воззвание сибирского Высшего временного церковного управления в июле 1919 года призывало «идти с крестом на груди и с оружием в руках на предателей и мучителей народа». Духовенству было дано указание прочитать это воззвание всем верующим, разъяснить им значение его и призвать их «к исполнению долга».
- Во многих епархиях, расположенных на белогвардейских территориях, осведомительная служба была поставлена очень широко. В Забайкальской епархии существовали осведомительные отделы по благочиниям, кружки и группы по приходам. При самом епархиальном совете был создан осведомительный отдел, непосредственно подчинённый штабу Читинского (Забайкальского) военного округа. В задачи кружков и подотделов входило собирание сведений о политических настроениях населения, выявление неблагонадёжных, списки которых направлялись потом в контрразведку.
- В мае 1919 года на одном из принадлежащих Соловецкому монастырю островов с благословения монахов была образована ссыльно-каторжная тюрьма, в которой белогвардейские палачи содержали представителей большевистского подполья, захваченных в плен партизан, а также многочисленных заложников, подвергая их всяческим издевательствам.
- Особенно важное место в контрреволюционной деятельности на захваченных белогвардейцами территориях занимала антисоветская работа в белых армиях. Главным образом эту работу выполняло военное духовенство, кадры которого в белых армиях были довольно многочисленны. В армии Колчака насчитывалось около двух тысяч церковников, в армии Деникина более тысячи, а в армии Врангеля — более пятисот.
- Для руководства работой военного духовенства в белых армиях, как и в царской армии, существовали специальные должности церковников при штабах армий, корпусов, дивизий. Общее руководство деятельностью военного духовенства в армии Колчака осуществлял протоиерей Русецкий, в армии Деникина — бывший протопресвитер военного и морского духовенства царской армии Георгий Шавельский, в армии Врангеля — епископ Вениамин.
- Для борьбы с Советской властью церковники формировали и специальные религиозные военные отряды. Так, духовенство Сибири развернуло активную деятельность по созданию Дружин святого креста.
- Помимо этих дружин в Сибири по инициативе архиепископа Сильвестра и английского генерала Нокса формировались и другие подобного рода белогвардейские части: полк Иисуса, полк Богородицы, полк Ильи Пророка и т.п…». [ 6 ]
Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/belogvardeycy-novye-nacionalnye-geroi-ili-prestupniki-sovremennoy-rossii