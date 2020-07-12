Белогвардейцы — новые национальные герои или преступники современной России? – ч. 3 .

Советские декреты лишили Церковь привилегий, которые при монархии позволяли ей бесконтрольно обогащаться и эксплуатировать население.

А поскольку Церковь являлась такой же естественной частью эксплуататорского класса, как дворяне и помещики, то для борьбы за свою собственность и колоссальные денежные доходы, она нуждалась в союзниках. Таким идеальным союзником стала белогвардейская армия, которую Церковь «благословила» на гражданскую войну.

Наиболее активное противодействие декретам народной власти оказывала та часть церковных деятелей, которая находилась на территориях, подконтрольных интервентам и белогвардейцам. Именно из них и оформилась в эмиграции Русская Православная Церковь За границей (РПЦЗ), которая в июне 1941 года назовёт Гитлера «Христолюбивым Вождём германского народа»

Об этом сказано в книге писателя Р.Ю. Плаксина «Крах церковной контрреволюции 1917—1923 годов».

РПЦ МП, конечно же, всё это отрицает, зато всячески клеймит «большевиков—кровопийцев» [ 11 ].

Почему власть начала движение в сторону «белогвардейщины»

Для русского народа угроза «белогвардейщины», как идеологии, как политической линии властей — прямая и явная. Закавыка вот в чём. Белогвардейщина плавно, незаметно, но неуклонно и непременно перетекает во власовщину (с её сопутствующими посылами, героями, атрибутикой и культурой), а та, в свою очередь, предполагает полное и безоговорочное сотрудничество с Западом.

Естественно, на его условиях, в качестве вассала и проигравшей стороны. Одним словом, белогвардейщина — это капитуляция! Поэтому, не стоит впадать в грёзы, тосковать об утраченном, и тешить себя иллюзиями о благородных «господах» (хоть старых, хоть новых)… на своей шее. Следуя этим путём, никогда не удастся примирить «красных» и «белых».

Многие возразят:ведь всё внешне остаётся таким, как прежде. Не меняется законодательство. В общем, снаружи всё тихо. Но можно судить по косвенным признакам. Потому, что потихоньку началась подготовка. Какая же?

А вот какая. Чтобы внести изменения в юридическое поле, надо подготовить общественное мнение. Но его же не готовят объявлением, что в Думе проголосовали за какой-то ограничивающий демократию закон. Это будет воспринято в штыки. Поэтому подготовка общественного мнения начинается издалека. Со сфер, имеющих к юриспруденции отдалённое отношение.

Юридическое оформление — это только завершающая точка в политическом повороте. А начинается всё с информационной подготовки. Она и началась давно, ещё до присоединения Крыма. Видимо тогда, когда было принято решение о его возможном присоединении.

«Белые» — это очередное, на наш взгляд, вынужденное и несбыточное (как и предыдущее желание «слиться с Западом») желание построить антикрасную Россию с помощью поиска уже не сущностных (с переделкой себя изнутри), а в большей мере — внешнеполитических компромиссов с Западом.

Желание представить нынешних якобы «белых» преемниками тех, исторических «белых» — просто смешно. Это тоже делается по необходимости.

Таким образом, практика «двойных стандартов» налицо. Предательская и антинародная сущность власовской РОА в данный момент вроде не отрицается. Но, как уже подчёркивалось, из Колчака и его последователей, которые в общем совершали аналогичные действия, лепят образы «невинно загубленных большевиками людей». И до реабилитации власовцев и бандеровцев здесь рукой подать. Однако антисоветчики стесняются открыто пойти на это.

Вот и создаётся впечатление, что тем самым некоторые пытаются подвести общество к мысли, что есть «правильные» оккупанты и их пособники, а есть те, от которых, напротив, следует держаться подальше. Хотя следует осуждать всех, кто покушается на суверенитет нашей страны, кто в той или иной степени осуществляет геноцид нашего народа.

А у современной власти есть попытка хоть как-то мимикрировать/легитимизироваться под нечто, что было в истории России. Хотя бы под тех подонков, белогвардейских, изменивших Империи и разваливших её. Но даже в этом попытка абсолютно безнадежная и смехотворная.

И вот тому подтверждение, как современная власть пытается подстроиться под так называемое течение по обелению зверств Белого движения (наверняка это всё согласуется с Администрацией президента, которая выстраивает внутреннюю политику государства).

История интервенции требует анализа и переосмысления, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании оргкомитета по подготовке к проведению научной конференции «Международная интервенция и гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории», 16 марта 2020 года сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Губернатор региона подчеркнул важность того, что будет сказано на конференции. По его мнению, должен состояться «предметный диалог на тему, которая мало освещена, но анализ и переосмысление которой очень важны». Конференция состоится в июне 2020 года.

До настоящего времени процессу переосмысления роли иностранных интервентов, пришедших на Русский Север в годы гражданской войны, мешали памятники той эпохи.

Например, находящийся сейчас в плачевном состоянии концентрационный лагерь на острове Мудьюг в Белом море был живым напоминанием зверств войск Антанты по отношению не только к большевикам, но и к сочувствующим им жителям региона. И сейчас этот остров называется «остров смерти».

Оставление этого памятника в состоянии крайнего упадка и сейчас — фактического уничтожения — свидетельствует о том, что «переосмысление» тех трагических событий будет содержать попытки обеления действий войск Антанты на нашей территории с одновременным переносом вины за многочисленные жертвы среди мирного населения на кого-то другого. Наверно, на большевиков.[ 12 ]

Круглый стол «Александр Васильевич Колчак в памяти Зарубежной России» прошёл 29 ноября в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына.

Мероприятие было приурочено к 100-летию провозглашения Колчака Верховным правителем России. Основным лейтмотивом мероприятия был вопрос героизации Колчака. Собравшиеся с сожалением отмечали, что процесс увековечивания сибирского диктатора идёт с большими трудностями. Одна из этих трудностей состоит в нежелании граждан России предавать забвению советскую историю. [ 14 ]

Напомним, что на государственном уровне в 2017 году проигнорировали 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, но зато показали на федеральных каналах антиисторические фильмы — «Троцкий», «Демон революции» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции на государственном уровне, ответил:

«А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса». [ 13 ]

Для официальной власти больше нет даты 7 ноября, она вычеркнута и заретуширована неоднозначным Днём народного единства 4 ноября. И это на виду у всего мира, который прекрасно осознает, какова роль Октября в мировой истории. Нет Октября — нет прошлого России, значит, нет будущего. Того будущего, которое Россия проектировала и реализовывала по собственному разумению.

Читайте статью ИАЦ «Интервенция в России или неизвестная гражданская, а скорее и Отечественная война 1918 — 1922 годов» [ 15 ] https://inance.ru/2018/09/interventsiya/

Последний шанс ослабить Россию

Единственная либеральная концепция, которая ещё не была испытана всерьёз в новейшей истории России — это реставрация Белого проекта.

C учётом современного восприятия (клиповое мышление) вполне себе совместимого со славословиями «России, которую мы потеряли» в лице Николая II.

Дело в том, что часть населения России уверенно и постоянно считает, что распад СССР — это вовсе не неизбежность, а намеренное деяние, и его можно было избежать. А жалеют о событии ещё большее количество граждан. Согласно иностранному агенту, то есть отнюдь не пророссийской организации — «Левада-центру», свежий опрос показал по данным темам 51% и 56% респондентов соответственно.

Население России в большинстве положительно относится к Советскому Союзу, и на этом фоне либеральная идея нежизнеспособна. Либеральная антироссийская деятельность так называемого либерально-экономического блока в правительстве имеет место, а вот сама идея, несмотря на усилия СМИ, большинство из которых контролируется либеральной интеллигенцией, так и не получила существенной поддержки в народе.

Поэтому врагам России требуется концепция, либеральная и антисоветская, которая имеет какие-либо исторические зацепки. Кроме монархизма и белогвардейщины, уже ничего не осталось.

Программа проста: продвигается связанная с Западом антисоветская российская Белая идея, что инициирует и раздувает конфликт «красных» и «белых», который, казалось бы, должен остаться в прошлом.

На этом фоне формируется «белогвардейско-правый сектор», который до поры притворяется конструкторским клубом, а по сигналу готов возглавить «майдан» — методика известная, наблюдаемая неоднократно.

Для того чтобы «в час Х» конфликт разгорелся, а не стал пшиком, как некогда Болотная, требуется заранее раздуть пламя народного негодования, поэтому мы видим чествование Маннергейма, Колчака и прочих. Причём делается это на высоком уровне, но никто ни за что не отвечает.

Известный факт, что бывших царских офицеров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии было чуть ли не больше, чем в Белой, сейчас замалчивается, что также показательно.

Зато всячески внушается мысль, что-де власть в России — за реставрацию Белой идеи и реабилитацию Николая II, что не может не вызвать низовой протест. Собственно говоря, это последний шанс либералов: попытаться объединить всех недоброжелателей России, вне зависимости от носимых масок, в едином стремлении «противпутина» и присоединить к этому социальный протест «снизу».

Есть у нас общество «Двуглавый орёл». Это — законченные черносотенцы. Они размазывают сопли над «Россией, которую мы потеряли», ратуют за возрождение монархии, прославляют Николая Кровавого и самых реакционных деятелей его эпохи вроде Столыпина. Ну, и конечно, всячески превозносят белогвардейщину и её «героев» — Колчака, Корнилова, Деникина, Каппеля и им подобных.

И вот в 2019 году на Ютубе вышло видео, где эти господа прямо брызжут слюнями, гневаются и негодуют.

А что их так возмутило? То, что недавно в Ульяновске по требованию граждан сняли памятную доску в честь белогвардейского палача, генерала Каппеля, которая была установлена рядом с Ульяновским военным училищем на улице Тухачевского.

Послесловие

В оправдание своих подлых действий современные враги народа приводят то, что Колчак много участвовал в полярных экспедициях, был учёным, воевал с врагами России, словом — то же самое, что и с Маннергеймом, но ещё прибавилось звание учёного-полярника.

Памятник жертвам Белого террора в Красноярске

На это мы можем сказать, что СССР дал миру ничуть не меньше учёных людей, чем царская Россия, напротив, гораздо больше. Более того, в царской России большая часть учёных людей была из богатых сословий и классов, за некоторыми исключениями, из которых буржуазия любит как всегда делать правило (приравнять часть к целому).

В СССР же возможность стать учёным была обеспечена каждому человеку, ведь социализм стремится к тому, чтобы развить все способности у людей, сделать их как можно более умными, сильными и т.д. При капитализме же возможность получать качественное образование есть только у горстки людей.

Потому не стоит буржуям тыкать в глаза учёностью таких предателей и убийц, как Колчак, ибо же из среды пролетариев вышло ничуть не меньше и даже больше учёных, а, например, тот же полярник Амундсен помогал голодающим Поволжья в 1921 году, потому что понимал, что новый социалистический строй гораздо прогрессивнее старого, что он двигает науку вперёд, а не будет тормозить её, как загнивающий капиталистический строй.

Так что, не отрицая возможных заслуг Колчака в науке, всё равно нельзя оправдать его зверство перед народом Советской России, и, следовательно, всего мира.

Для народа СССР/России он навсегда вошёл в историю как палач, угнетатель и враг, как реакционный политический деятель, как агент Запада, который пытался остановить ход истории и повернуть его назад, как это сделали современные великорусские буржуа и буржуа всех постсоветских республик, объявляющие «экстремизмом» всякий прогресс.

Поэтому стоит обратить серьёзное внимание на то, что делает наша власть: она использует любые столетние поводы: начала революции, расстрела царской семьи, Колчака и т.д., чтобы лишний раз плюнуть в советскую историю, <…> в советскую власть, в коммунистов, в большевиков, в Ленина, в Сталина и далее по списку. Какой же наследницей СССР она себя считает после этого !!!!

Вот такая пища для размышлений. Стоит задуматься.

А.Колчак был шансом не для трудового народа России, а лишь для помещиков, буржуев и чиновников.