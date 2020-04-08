Белогвардейцы — новые национальные герои современной России??? (2)

Вот как описывали американские разведчики Сайерс и Кан в своей книге «Тайная война против Советской России» ужасы колчаковщины:

«Захваченное у большевиков селение подвергалось грабежу, мужское население или выпарывалось поголовно, или расстреливалось; не щадили ни стариков, ни женщин. Наиболее подозрительные по большевизму селения просто сжигались».

Бывший эсер, член КОМУЧа Д . Ф. Раков (Осецкий) в своём письме Роговскому, опубликованном в Праге 23 декабря 1919 года, описал всю ужасающую картину террористического режима А.В. Колчака, которую имел возможность наблюдать своими глазами. Помимо иллюстрации тюремной обстановки, жестокого применения карательных мер по отношению к целому ряду заключённых, он отметил следующее:

«Генерал Гревс (в его обязанности входила охрана Сибирской железной дороги — примечание) не разделял восторга союзников в отношении адмирала Колчака.



Каждый день офицеры его разведки снабжали его новыми сведениями о царстве террора, которое учредил Колчак. В армии адмирала было 100 тыс. солдат, и новые тысячи людей вербовались в неё под угрозой расстрела. Тюрьмы и концентрационные лагеря были набиты до отказа. Сотни русских, осмелившихся не подчиниться новому диктатору, висели на деревьях и телеграфных столбах вдоль Сибирской железной дороги.



Многие покоились в общих могилах, которые им приказывали копать перед тем, как колчаковские палачи уничтожали их пулеметным огнем. Убийства и грабежи стали повседневным явлением. Один из помощников Колчака, бывший царский офицер по фамилии Розанов, издал такой приказ: 1. Занимая деревни, ранее занятые бандитами (советскими партизанами),требовать выдачи вожаков движения, а там, где вожаков не удаётся найти, но имеется достаточно данных, свидетельствующих о их присутствии, расстреливать каждого десятого жителя. 2. Если при прохождении войск через город население не сообщит войскам о присутствии противника, взимать денежную контрибуцию без всякой пощады. 3. Деревни, население которых оказывает нашим войскам вооружённое сопротивление, сжигать, а всех взрослых мужчин расстреливать; имущество, дома, телеги и проч. конфисковать для нужд армии.» В наибольшей степени отличался командующий колчаковскими частями в Восточной Сибири генерал Иванов-Рынов: «В Восточной Сибири его солдаты истребляли все мужское население в деревнях, где, по их подозрениям, укрывали «большевиков». Женщин насиловали и избивали шомполами. Убивали без разбора — стариков, женщин, детей.»

Политические руководители Чехословацкого корпуса Б. Павлу и В. Гирса в официальном меморандуме в официальном меморандуме «союзникам», направленном в ноябре 1919 года, писали, что действия колчаковских переходят все границы цивилизованных норм:

«Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадёжности составляют обычное явление…»

Американские интервенты

Генерал Гревс, командующий 10-тысячным американским корпусом в Сибири, писал:

«В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что на каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами».

Откровенные признания американского генерала отнюдь не снимают с него вины за участие в расправах над отвергавшим дореволюционные порядки народом. Террор против него осуществлялся совместными усилиями иностранных интервентов и белых армий.

Белые чехословаки вешают русских рабочих

В дополнении к вышеизложенному приведём выдержку из воспоминаний американского генерала Гревса (курировал деятельность Колчака) «Американская авантюра в Сибири (1918 – 1920 гг.)»:

«Жестокости были такого рода, что они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться среди русского народа и через 50 лет после их совершения».

Разве это не напоминает картину бесчинств, творимых немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны? Разве не тем же самым занимались, например, власовцы?

Таким образом, практика «двойных стандартов» налицо. Предательская и антинародная сущность власовской РОА в данный момент вроде не отрицается.



Но, как уже подчёркивалось, из Колчака и его последователей, которые в общем совершали аналогичные действия, лепят образы «невинно загубленных большевиками людей». И до реабилитации власовцев и бандеровцев здесь рукой подать. Однако антисоветчики стесняются открыто пойти на это.



Вот и создаётся впечатление, что тем самым некоторые пытаются подвести общество к мысли, что есть «правильные» оккупанты и их пособники, а есть те, от которых, напротив, следует держаться подальше. Хотя следует осуждать всех, кто покушается на суверенитет нашей страны, кто в той или иной степени осуществляет геноцид нашего народа.

Всего на территории России в те годы было более миллиона интервентов — 280 тысяч австро-германских штыков и около 850 тысяч английских, американских, французских и японских.



Совместная попытка белогвардейских армий и их иностранных союзников учинить контрреволюцию обошлась русскому народу, даже по неполным данным, очень дорого: около 8 миллионов убитых, замученных в концлагерях (которых было более 40), умерших от ран, голода и эпидемий.



Материальные же потери страны, по оценкам экспертов, составили астрономическую цифру — 50 миллиардов золотых рублей.

Отдельная история — пропажа золота Российской империи во время «правления» Колчака.

Для сравнения цифры о так называемых сталинских жертвах политических репрессий.

Подлинные данные показывают реальность, которая коренным образом отличается от той, которую со школьной скамьи внедряется в умы людей как на Западе, так и в самой России. Миф о «кровавом СССР» был создан, чтобы оболгать и очернить Россию-СССР и Советскую цивилизацию как главного противника Запада на планете.

Когда председатель КГБ СССР В.А. Крючков в своих выступлениях по телевидению назвал подлинную статистику политических репрессий (он неоднократно приводил данные по учёту в КГБ СССР за 1930—1953 годы — 3 778 234 осуждённых политических, из них 786 098 приговорённых к расстрелу), то многие в буквальном смысле не верили своим ушам, полагая, что ослышались. [ 7, 8 ]

Журналист А. Мильчаков в 1990 году делился с читателями «Вечерней Москвы» своим впечатлением от выступления В.А.Крючкова:

«…И дальше он сказал: таким образом, о десятках миллионов не может быть и речи. Не знаю, сделал ли он это сознательно. Но я знаком с последними широко распространёнными исследованиями, которым верю, и прошу читателей «Вечерней Москвы» ещё раз внимательно прочитать произведение А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», прошу ознакомиться с опубликованными в «Московском комсомольце» исследованиями известнейшего нашего учёного-литературоведа И.Виноградова.



Он называет цифру в 50—60 миллионов человек. Хочу обратить внимание и на исследования американских советологов, которые подтверждают эту цифру. И я в ней глубоко убеждён». [ 9 ]

Комментарии, как говорится, излишни. Недоверие было проявлено только к документально подтверждённой информации и безмерное доверие — к информации противоположного свойства.

Как видно, цифры в период Белого Движения никак не сопоставимы с т.н. жертвами политических репрессий.

«Белый террор в России» — так называется вышедшая в в 2006 году в издательстве «Патриот» книга известного историка, доктора исторических наук П.А. Голуба. [ 10 ]



Как показано в книге, инициаторами Гражданской войны стали именно белогвардейцы, представлявшие интересы свергнутых эксплуататорских классов. А толчком к войне, как признавал один из лидеров Белого движения А. Деникин, был мятеж чехословацкого корпуса, во многом вызванный и поддержанный западными «друзьями» России.



Без помощи этих «друзей» главари белых чехословаков, а затем белогвардейские генералы никогда бы не достигли серьёзных успехов. Да и сами интервенты активно участвовали как в операциях против Красной армии, так и в терроре против восставшего народа.

Система концлагерей, как показано в книге, была широко развёрнута в Сибири и на Дальнем Востоке адмиралом Колчаком — наиболее, пожалуй, жестоким из всех белогвардейских правителей. Они создавались как на базе тюрем, так и в тех лагерях военнопленных, которые были построены ещё Временным правительством.



Более чем в 40 концлагерей режим загнал почти миллион (914.178) человек, отвергавших реставрацию дореволюционных порядков. К этому надо приплюсовать ещё около 75 тысяч человек, томившихся в белой Сибири. Более 520 тысяч узников режим угнал на рабский, почти не оплачиваемый труд на предприятиях и в сельском хозяйстве.

Собранные в книге документы и материалы камня на камне не оставляют от широко циркулирующих в средствах массовой информации и публикациях на историческую тему выдумках и мифах, которые выдают за исторические истины мало осведомлённые российские руководители, для которых истиной в последней инстанции является А. СоЛЖЕницын, столь почитаемый современной властью.

РПЦ в структуре белогвардейских банд карателей на службе интервентов

Советские декреты лишили Церковь привилегий, которые при монархии позволяли ей бесконтрольно обогащаться и эксплуатировать население.



А поскольку Церковь являлась такой же естественной частью эксплуататорского класса, как дворяне и помещики, то для борьбы за свою собственность и колоссальные денежные доходы, она нуждалась в союзниках. Таким идеальным союзником стала белогвардейская армия, которую Церковь «благословила» на гражданскую войну.

Донская армия, 1918 год

Наиболее активное противодействие декретам народной власти оказывала та часть церковных деятелей, которая находилась на территориях, подконтрольных интервентам и белогвардейцам. Именно из них и оформилась в эмиграции Русская Православная Церковь За границей (РПЦЗ), которая в июне 1941 года назовёт Гитлера «Христолюбивым Вождём германского народа»

Об этом сказано в книге писателя Р.Ю. Плаксина «Крах церковной контрреволюции 1917—1923 годов».



«С энтузиазмом встретили церковники инспирированный Антантой антисоветский мятеж чехословацкого корпуса, который начался 25 мая 1918 г.



Опорной базой различных мятежников были зачастую монастыри. Они являлись убежищем бывших царских офицеров, юнкеров, скрывавшихся там порой под видом монахов. На территории многих монастырей хранились большие запасы оружия и боеприпасов. Так, в Соловецком монастыре сотрудниками ВЧК были обнаружены 8 трехдюймовых орудий, 2 пулемета, свыше 600 винтовок и берданок, а также большое количество боеприпасов. В киевском Михайловском монастыре были найдены зарытые в навоз 4 пуда динамита, винтовки, 900 патронов. Станковые пулемёты, винтовки, патроны и ручные гранаты были обнаружены и на территории Матрёнинского женского монастыря на Украине.







Офицеры — корниловцы



Колчаковское правительство специальным постановлением признало выбранное томским соборным совещанием (проходило с 1 по 20 ноября 1918 года — прим.) церковное управление временным высшим представительным органом православной церкви.







Деникин на молебне



Временное высшее церковное управление на юго-востоке России было создано проходившим в Ставрополе в мае 1919 года церковным собором. «Необходима борьба, —заявил Деникин,— и я от души приветствую поместный собор юга России, поднимающий меч духовный против врагов родины и церкви».



Для того чтобы добиться от иностранных капиталистов активации и расширения помощи белогвардейщине, представители церковных управлений постоянно ездили за границу. Так в апреле 1920 года из 18 членов и кандидатов в члены Временного высшего церковного управления на юго-востоке России 14 находились в такого рода поездках.



Повседневной агитацией в пользу белых армий занималась церковная печать. В Уфе, например, выпускали журналы «Уфимский церковно-народный голос» и «Заволжский летописец». В Севастополе во времена Врангеля с благословения епископа Вениамина выходила газета «Святая Русь» и т.д.



Постоянно выступало духовенство и на страницах белогвардейских газет. Вот что писал в колчаковском «Правительственном вестнике» епископ уфимский Андрей: «… нет, жив господь! Воссияет на земле правда и погибнет всё зло — рабоче-крестьянское правительство… Всю эту грызню пролетариев с буржуями нужно немедленно остановить и забыть, как скверный сон».



Широко распространялись белогвардейцами и написанные духовенством антисоветские листовки и прокламации. Архангельские церковники сразу же после свержения Советской власти в Архангельске выпустили прокламацию под названием «Довольно алой крови». В ней писалось: «Гоните Советскую власть. Гоните зверя красноармейца. Они своим приходом несут вам кровь, голод, разорение и смерть. Долой кровавую Красную Армию. Да здравствует жизнь! Да будет с нами бог!».



Вступать в белые армии убеждали послания церковного руководства. Так, воззвание сибирского Высшего временного церковного управления в июле 1919 года призывало «идти с крестом на груди и с оружием в руках на предателей и мучителей народа». Духовенству было дано указание прочитать это воззвание всем верующим, разъяснить им значение его и призвать их «к исполнению долга».



Во многих епархиях, расположенных на белогвардейских территориях, осведомительная служба была поставлена очень широко. В Забайкальской епархии существовали осведомительные отделы по благочиниям, кружки и группы по приходам. При самом епархиальном совете был создан осведомительный отдел, непосредственно подчинённый штабу Читинского (Забайкальского) военного округа. В задачи кружков и подотделов входило собирание сведений о политических настроениях населения, выявление неблагонадёжных, списки которых направлялись потом в контрразведку.



В мае 1919 года на одном из принадлежащих Соловецкому монастырю островов с благословения монахов была образована ссыльно-каторжная тюрьма, в которой белогвардейские палачи содержали представителей большевистского подполья, захваченных в плен партизан, а также многочисленных заложников, подвергая их всяческим издевательствам.



Особенно важное место в контрреволюционной деятельности на захваченных белогвардейцами территориях занимала антисоветская работа в белых армиях. Главным образом эту работу выполняло военное духовенство, кадры которого в белых армиях были довольно многочисленны. В армии Колчака насчитывалось около двух тысяч церковников, в армии Деникина более тысячи, а в армии Врангеля — более пятисот.



Для руководства работой военного духовенства в белых армиях, как и в царской армии, существовали специальные должности церковников при штабах армий, корпусов, дивизий. Общее руководство деятельностью военного духовенства в армии Колчака осуществлял протоиерей Русецкий, в армии Деникина — бывший протопресвитер военного и морского духовенства царской армии Георгий Шавельский, в армии Врангеля — епископ Вениамин.



Для борьбы с Советской властью церковники формировали и специальные религиозные военные отряды. Так, духовенство Сибири развернуло активную деятельность по созданию Дружин святого креста.



Помимо этих дружин в Сибири по инициативе архиепископа Сильвестра и английского генерала Нокса формировались и другие подобного рода белогвардейские части: полк Иисуса, полк Богородицы, полк Ильи Пророка и т.п…». [ 6 ]





РПЦ МП, конечно же, всё это отрицает, зато всячески клеймит «большевиков—кровопийцев» [ 11 ].





Почему власть начала движение в сторону «белогвардейщины»

Для русского народа угроза «белогвардейщины», как идеологии, как политической линии властей — прямая и явная. Закавыка вот в чём. Белогвардейщина плавно, незаметно, но неуклонно и непременно перетекает во власовщину (с её сопутствующими посылами, героями, атрибутикой и культурой), а та, в свою очередь, предполагает полное и безоговорочное сотрудничество с Западом.



Естественно, на его условиях, в качестве вассала и проигравшей стороны. Одним словом, белогвардейщина — это капитуляция! Поэтому, не стоит впадать в грёзы, тосковать об утраченном, и тешить себя иллюзиями о благородных «господах» (хоть старых, хоть новых)… на своей шее. Следуя этим путём, никогда не удастся примирить «красных» и «белых».

Многие возразят:ведь всё внешне остаётся таким, как прежде. Не меняется законодательство. В общем, снаружи всё тихо. Но можно судить по косвенным признакам. Потому, что потихоньку началась подготовка. Какая же?

А вот какая. Чтобы внести изменения в юридическое поле, надо подготовить общественное мнение. Но его же не готовят объявлением, что в Думе проголосовали за какой-то ограничивающий демократию закон. Это будет воспринято в штыки. Поэтому подготовка общественного мнения начинается издалека. Со сфер, имеющих к юриспруденции отдалённое отношение.

Юридическое оформление — это только завершающая точка в политическом повороте. А начинается всё с информационной подготовки. Она и началась давно, ещё до присоединения Крыма. Видимо тогда, когда было принято решение о его возможном присоединении.

Естественно, это решение было, как и всё, что делает российская власть при Путине, реактивным действием. То есть ответным. Видимо, разведка сообщила, что на Украине готовятся события, результатом которым будет изгнание из Крыма российского флота и созданием в Севастополе военной базы США или НАТО. Деваться было некуда и пришлось как-то отвечать.

То есть конфликт с коллективным Западом стал для российской элиты горькой реальностью. К которой её принудили с той стороны. Элиту просто заставили конфликтовать с Западом. А раз этот конфликт стал реальностью, то и действовать пришлось в предлагаемых обстоятельствах. Что надо было делать в первую очередь в этих условиях? Готовить общественное мнение.

«Белые» — это очередное, на наш взгляд, вынужденное и несбыточное (как и предыдущее желание «слиться с Западом») желание построить антикрасную Россию с помощью поиска уже не сущностных (с переделкой себя изнутри), а в большей мере — внешнеполитических компромиссов с Западом.

Желание представить нынешних якобы «белых» преемниками тех, исторических «белых» — просто смешно. Это тоже делается по необходимости.

Таким образом, практика «двойных стандартов» налицо. Предательская и антинародная сущность власовской РОА в данный момент вроде не отрицается. Но, как уже подчёркивалось, из Колчака и его последователей, которые в общем совершали аналогичные действия, лепят образы «невинно загубленных большевиками людей». И до реабилитации власовцев и бандеровцев здесь рукой подать. Однако антисоветчики стесняются открыто пойти на это.



Вот и создаётся впечатление, что тем самым некоторые пытаются подвести общество к мысли, что есть «правильные» оккупанты и их пособники, а есть те, от которых, напротив, следует держаться подальше. Хотя следует осуждать всех, кто покушается на суверенитет нашей страны, кто в той или иной степени осуществляет геноцид нашего народа.

А у современной власти есть попытка хоть как-то мимикрировать/легитимизироваться под нечто, что было в истории России. Хотя бы под тех подонков, белогвардейских, изменивших Империи и разваливших её. Но даже в этом попытка абсолютно безнадежная и смехотворная.

И вот тому подтверждение, как современная власть пытается подстроиться под так называемое течение по обелению зверств Белого движения (наверняка это всё согласуется с Администрацией президента, которая выстраивает внутреннюю политику государства).

История интервенции требует анализа и переосмысления, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании оргкомитета по подготовке к проведению научной конференции «Международная интервенция и гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории», 16 марта 2020 года сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Губернатор региона подчеркнул важность того, что будет сказано на конференции. По его мнению, должен состояться «предметный диалог на тему, которая мало освещена, но анализ и переосмысление которой очень важны». Конференция состоится в июне 2020 года.

До настоящего времени процессу переосмысления роли иностранных интервентов, пришедших на Русский Север в годы гражданской войны, мешали памятники той эпохи.

Например, находящийся сейчас в плачевном состоянии концентрационный лагерь на острове Мудьюг в Белом море был живым напоминанием зверств войск Антанты по отношению не только к большевикам, но и к сочувствующим им жителям региона. И сейчас этот остров называется «остров смерти».

Оставление этого памятника в состоянии крайнего упадка и сейчас — фактического уничтожения — свидетельствует о том, что «переосмысление» тех трагических событий будет содержать попытки обеления действий войск Антанты на нашей территории с одновременным переносом вины за многочисленные жертвы среди мирного населения на кого-то другого. Наверно, на большевиков.[ 12 ]

Круглый стол «Александр Васильевич Колчак в памяти Зарубежной России» прошёл 29 ноября в Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына.

Мероприятие было приурочено к 100-летию провозглашения Колчака Верховным правителем России. Основным лейтмотивом мероприятия был вопрос героизации Колчака. Собравшиеся с сожалением отмечали, что процесс увековечивания сибирского диктатора идёт с большими трудностями. Одна из этих трудностей состоит в нежелании граждан России предавать забвению советскую историю. [ 14 ]

Напомним, что на государственном уровне в 2017 году проигнорировали 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, но зато показали на федеральных каналах антиисторические фильмы — «Троцкий», «Демон революции» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции на государственном уровне, ответил:

«А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса». [ 13 ]

Для официальной власти больше нет даты 7 ноября, она вычеркнута и заретуширована неоднозначным Днём народного единства 4 ноября. И это на виду у всего мира, который прекрасно осознает, какова роль Октября в мировой истории. Нет Октября — нет прошлого России, значит, нет будущего. Того будущего, которое Россия проектировала и реализовывала по собственному разумению.

Читайте статью ИАЦ «Интервенция в России или неизвестная гражданская, а скорее и Отечественная война 1918 — 1922 годов» [ 15 ] https://inance.ru/2018/09/interventsiya/



Последний шанс ослабить Россию

Единственная либеральная концепция, которая ещё не была испытана всерьёз в новейшей истории России — это реставрация Белого проекта.

C учётом современного восприятия (клиповое мышление) вполне себе совместимого со славословиями «России, которую мы потеряли» в лице Николая II.



Дело в том, что часть населения России уверенно и постоянно считает, что распад СССР — это вовсе не неизбежность, а намеренное деяние, и его можно было избежать. А жалеют о событии ещё большее количество граждан. Согласно иностранному агенту, то есть отнюдь не пророссийской организации — «Левада-центру», свежий опрос показал по данным темам 51% и 56% респондентов соответственно.

Население России в большинстве положительно относится к Советскому Союзу, и на этом фоне либеральная идея нежизнеспособна. Либеральная антироссийская деятельность так называемого либерально-экономического блока в правительстве имеет место, а вот сама идея, несмотря на усилия СМИ, большинство из которых контролируется либеральной интеллигенцией, так и не получила существенной поддержки в народе.

Поэтому врагам России требуется концепция, либеральная и антисоветская, которая имеет какие-либо исторические зацепки. Кроме монархизма и белогвардейщины, уже ничего не осталось.

Программа проста: продвигается связанная с Западом антисоветская российская Белая идея, что инициирует и раздувает конфликт «красных» и «белых», который, казалось бы, должен остаться в прошлом.

На этом фоне формируется «белогвардейско-правый сектор», который до поры притворяется конструкторским клубом, а по сигналу готов возглавить «майдан» — методика известная, наблюдаемая неоднократно.

Для того чтобы «в час Х» конфликт разгорелся, а не стал пшиком, как некогда Болотная, требуется заранее раздуть пламя народного негодования, поэтому мы видим чествование Маннергейма, Колчака и прочих. Причём делается это на высоком уровне, но никто ни за что не отвечает.

Известный факт, что бывших царских офицеров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии было чуть ли не больше, чем в Белой, сейчас замалчивается, что также показательно.

Зато всячески внушается мысль, что-де власть в России — за реставрацию Белой идеи и реабилитацию Николая II, что не может не вызвать низовой протест. Собственно говоря, это последний шанс либералов: попытаться объединить всех недоброжелателей России, вне зависимости от носимых масок, в едином стремлении «противпутина» и присоединить к этому социальный протест «снизу».

Есть у нас общество «Двуглавый орёл». Это — законченные черносотенцы. Они размазывают сопли над «Россией, которую мы потеряли», ратуют за возрождение монархии, прославляют Николая Кровавого и самых реакционных деятелей его эпохи вроде Столыпина. Ну, и конечно, всячески превозносят белогвардейщину и её «героев» — Колчака, Корнилова, Деникина, Каппеля и им подобных.

И вот в 2019 году на Ютубе вышло видео, где эти господа прямо брызжут слюнями, гневаются и негодуют.

А что их так возмутило? То, что недавно в Ульяновске по требованию граждан сняли памятную доску в честь белогвардейского палача, генерала Каппеля, которая была установлена рядом с Ульяновским военным училищем на улице Тухачевского.

Послесловие

В оправдание своих подлых действий современные враги народа приводят то, что Колчак много участвовал в полярных экспедициях, был учёным, воевал с врагами России, словом — то же самое, что и с Маннергеймом, но ещё прибавилось звание учёного-полярника.

Памятник жертвам Белого террора в Красноярске



На это мы можем сказать, что СССР дал миру ничуть не меньше учёных людей, чем царская Россия, напротив, гораздо больше. Более того, в царской России большая часть учёных людей была из богатых сословий и классов, за некоторыми исключениями, из которых буржуазия любит как всегда делать правило (приравнять часть к целому).



В СССР же возможность стать учёным была обеспечена каждому человеку, ведь социализм стремится к тому, чтобы развить все способности у людей, сделать их как можно более умными, сильными и т.д. При капитализме же возможность получать качественное образование есть только у горстки людей.

Потому не стоит буржуям тыкать в глаза учёностью таких предателей и убийц, как Колчак, ибо же из среды пролетариев вышло ничуть не меньше и даже больше учёных, а, например, тот же полярник Амундсен помогал голодающим Поволжья в 1921 году, потому что понимал, что новый социалистический строй гораздо прогрессивнее старого, что он двигает науку вперёд, а не будет тормозить её, как загнивающий капиталистический строй.



Так что, не отрицая возможных заслуг Колчака в науке, всё равно нельзя оправдать его зверство перед народом Советской России, и, следовательно, всего мира.



Для народа СССР/России он навсегда вошёл в историю как палач, угнетатель и враг, как реакционный политический деятель, как агент Запада, который пытался остановить ход истории и повернуть его назад, как это сделали современные великорусские буржуа и буржуа всех постсоветских республик, объявляющие «экстремизмом» всякий прогресс.

Поэтому стоит обратить серьёзное внимание на то, что делает наша власть: она использует любые столетние поводы: начала революции, расстрела царской семьи, Колчака и т.д., чтобы лишний раз плюнуть в советскую историю, <…> в советскую власть, в коммунистов, в большевиков, в Ленина, в Сталина и далее по списку.

Вот такая пища для размышлений. Стоит задуматься.

А.Колчак был шансом не для трудового народа России, а лишь для помещиков, буржуев и чиновников.

Материалы и ссылки »

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ИАЦ



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