Белогвардейцы — новые национальные герои или преступники современной России? – ч.2 .
Преступления белогвардейцев против русского народа
Бывший эсер, член КОМУЧа Д.Ф. Раков (Осецкий) в своём письме Роговскому, опубликованном в Праге 23 декабря 1919 года, описал всю ужасающую картину террористического режима А.В. Колчака, которую имел возможность наблюдать своими глазами.
Помимо иллюстрации тюремной обстановки, жестокого применения карательных мер по отношению к целому ряду заключённых, он отметил следующее:
«Захваченное у большевиков селение подвергалось грабежу, мужское население или выпарывалось поголовно, или расстреливалось; не щадили ни стариков, ни женщин. Наиболее подозрительные по большевизму селения просто сжигались».
Вот как описывали американские разведчики Сайерс и Кан в своей книге «Тайная война против Советской России» ужасы колчаковщины:
«Генерал Гревс (в его обязанности входила охрана Сибирской железной дороги — примечание) не разделял восторга союзников в отношении адмирала Колчака.
Каждый день офицеры его разведки снабжали его новыми сведениями о царстве террора, которое учредил Колчак. В армии адмирала было 100 тыс. солдат, и новые тысячи людей вербовались в неё под угрозой расстрела. Тюрьмы и концентрационные лагеря были набиты до отказа. Сотни русских, осмелившихся не подчиниться новому диктатору, висели на деревьях и телеграфных столбах вдоль Сибирской железной дороги.
Многие покоились в общих могилах, которые им приказывали копать перед тем, как колчаковские палачи уничтожали их пулеметным огнем. Убийства и грабежи стали повседневным явлением. Один из помощников Колчака, бывший царский офицер по фамилии Розанов, издал такой приказ:
1. Занимая деревни, ранее занятые бандитами (советскими партизанами),требовать выдачи вожаков движения, а там, где вожаков не удаётся найти, но имеется достаточно данных, свидетельствующих о их присутствии, расстреливать каждого десятого жителя.
2. Если при прохождении войск через город население не сообщит войскам о присутствии противника, взимать денежную контрибуцию без всякой пощады.
3. Деревни, население которых оказывает нашим войскам вооружённое сопротивление, сжигать, а всех взрослых мужчин расстреливать; имущество, дома, телеги и проч. конфисковать для нужд армии.»
В наибольшей степени отличался командующий колчаковскими частями в Восточной Сибири генерал Иванов-Рынов: «В Восточной Сибири его солдаты истребляли все мужское население в деревнях, где, по их подозрениям, укрывали «большевиков». Женщин насиловали и избивали шомполами. Убивали без разбора — стариков, женщин, детей.»
Политические руководители Чехословацкого корпуса Б. Павлу и В. Гирса в официальном меморандуме в официальном меморандуме «союзникам», направленном в ноябре 1919 года, писали, что действия колчаковских переходят все границы цивилизованных норм:
«Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадёжности составляют обычное явление…»
Генерал Гревс, командующий 10-тысячным американским корпусом в Сибири, писал:
«В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что на каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами».
Откровенные признания американского генерала отнюдь не снимают с него вины за участие в расправах над отвергавшим дореволюционные порядки народом. Террор против него осуществлялся совместными усилиями иностранных интервентов и белых армий.
В дополнении к вышеизложенному приведём выдержку из воспоминаний американского генерала Гревса (курировал деятельность Колчака) «Американская авантюра в Сибири (1918 – 1920 гг.)»:
«Жестокости были такого рода, что они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться среди русского народа и через 50 лет после их совершения».
Разве это не напоминает картину бесчинств, творимых немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны? Разве не тем же самым занимались, например, власовцы?
Таким образом, практика «двойных стандартов» налицо. Предательская и антинародная сущность власовской РОА в данный момент вроде не отрицается.
Но, как уже подчёркивалось, из Колчака и его последователей, которые в общем совершали аналогичные действия, лепят образы «невинно загубленных большевиками людей». И до реабилитации власовцев и бандеровцев здесь рукой подать. Однако антисоветчики стесняются открыто пойти на это.
Вот и создаётся впечатление, что тем самым некоторые пытаются подвести общество к мысли, что есть «правильные» оккупанты и их пособники, а есть те, от которых, напротив, следует держаться подальше. Хотя следует осуждать всех, кто покушается на суверенитет нашей страны, кто в той или иной степени осуществляет геноцид нашего народа.
Всего на территории России в те годы было более миллиона интервентов — 280 тысяч австро-германских штыков и около 850 тысяч английских, американских, французских и японских.
Совместная попытка белогвардейских армий и их иностранных союзников учинить контрреволюцию обошлась русскому народу, даже по неполным данным, очень дорого: около 8 миллионов убитых, замученных в концлагерях (которых было более 40), умерших от ран, голода и эпидемий.
Материальные же потери страны, по оценкам экспертов, составили астрономическую цифру — 50 миллиардов золотых рублей.
Отдельная история — пропажа золота Российской империи во время «правления» Колчака.
Для сравнения цифры о так называемых сталинских жертвах политических репрессий.
Подлинные данные показывают реальность, которая коренным образом отличается от той, которую со школьной скамьи внедряется в умы людей как на Западе, так и в самой России. Миф о «кровавом СССР» был создан, чтобы оболгать и очернить Россию-СССР и Советскую цивилизацию как главного противника Запада на планете.
Когда председатель КГБ СССР В.А. Крючков в своих выступлениях по телевидению назвал подлинную статистику политических репрессий (он неоднократно приводил данные по учёту в КГБ СССР за 1930—1953 годы — 3 778 234 осуждённых политических, из них 786 098 приговорённых к расстрелу), то многие в буквальном смысле не верили своим ушам, полагая, что ослышались. [ 7, 8 ]
Журналист А. Мильчаков в 1990 году делился с читателями «Вечерней Москвы» своим впечатлением от выступления В.А.Крючкова:
«…И дальше он сказал: таким образом, о десятках миллионов не может быть и речи. Не знаю, сделал ли он это сознательно. Но я знаком с последними широко распространёнными исследованиями, которым верю, и прошу читателей «Вечерней Москвы» ещё раз внимательно прочитать произведение А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», прошу ознакомиться с опубликованными в «Московском комсомольце» исследованиями известнейшего нашего учёного-литературоведа И.Виноградова.
Он называет цифру в 50—60 миллионов человек. Хочу обратить внимание и на исследования американских советологов, которые подтверждают эту цифру. И я в ней глубоко убеждён». [ 9 ]
Комментарии, как говорится, излишни. Недоверие было проявлено только к документально подтверждённой информации и безмерное доверие — к информации противоположного свойства.
Как видно, цифры в период Белого Движения никак не сопоставимы с т.н. жертвами политических репрессий.
«Белый террор в России» — так называется вышедшая в в 2006 году в издательстве «Патриот» книга известного историка, доктора исторических наук П.А. Голуба. [ 10 ]
Как показано в книге, инициаторами Гражданской войны стали именно белогвардейцы, представлявшие интересы свергнутых эксплуататорских классов. А толчком к войне, как признавал один из лидеров Белого движения А. Деникин, был мятеж чехословацкого корпуса, во многом вызванный и поддержанный западными «друзьями» России.
Без помощи этих «друзей» главари белых чехословаков, а затем белогвардейские генералы никогда бы не достигли серьёзных успехов. Да и сами интервенты активно участвовали как в операциях против Красной армии, так и в терроре против восставшего народа.
Система концлагерей, как показано в книге, была широко развёрнута в Сибири и на Дальнем Востоке адмиралом Колчаком — наиболее, пожалуй, жестоким из всех белогвардейских правителей. Они создавались как на базе тюрем, так и в тех лагерях военнопленных, которые были построены ещё Временным правительством.
Более чем в 40 концлагерей режим загнал почти миллион (914.178) человек, отвергавших реставрацию дореволюционных порядков. К этому надо приплюсовать ещё около 75 тысяч человек, томившихся в белой Сибири. Более 520 тысяч узников режим угнал на рабский, почти не оплачиваемый труд на предприятиях и в сельском хозяйстве.
Собранные в книге документы и материалы камня на камне не оставляют от широко циркулирующих в средствах массовой информации и публикациях на историческую тему выдумках и мифах, которые выдают за исторические истины мало осведомлённые российские руководители, для которых истиной в последней инстанции является А. СоЛЖЕницын, столь почитаемый современной властью..
Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/belogvardeycy-novye-nacionalnye-geroi-ili-prestupniki-sovremennoy-rossii