Белогвардейцы — новые национальные герои или преступники современной России? – ч.2 .

Бывший эсер, член КОМУЧа Д.Ф. Раков (Осецкий) в своём письме Роговскому, опубликованном в Праге 23 декабря 1919 года, описал всю ужасающую картину террористического режима А.В. Колчака, которую имел возможность наблюдать своими глазами.

Помимо иллюстрации тюремной обстановки, жестокого применения карательных мер по отношению к целому ряду заключённых, он отметил следующее:

«Захваченное у большевиков селение подвергалось грабежу, мужское население или выпарывалось поголовно, или расстреливалось; не щадили ни стариков, ни женщин. Наиболее подозрительные по большевизму селения просто сжигались».

Вот как описывали американские разведчики Сайерс и Кан в своей книге «Тайная война против Советской России» ужасы колчаковщины:

«Генерал Гревс (в его обязанности входила охрана Сибирской железной дороги — примечание) не разделял восторга союзников в отношении адмирала Колчака. Каждый день офицеры его разведки снабжали его новыми сведениями о царстве террора, которое учредил Колчак. В армии адмирала было 100 тыс. солдат, и новые тысячи людей вербовались в неё под угрозой расстрела. Тюрьмы и концентрационные лагеря были набиты до отказа. Сотни русских, осмелившихся не подчиниться новому диктатору, висели на деревьях и телеграфных столбах вдоль Сибирской железной дороги. Многие покоились в общих могилах, которые им приказывали копать перед тем, как колчаковские палачи уничтожали их пулеметным огнем. Убийства и грабежи стали повседневным явлением. Один из помощников Колчака, бывший царский офицер по фамилии Розанов, издал такой приказ: 1. Занимая деревни, ранее занятые бандитами (советскими партизанами),требовать выдачи вожаков движения, а там, где вожаков не удаётся найти, но имеется достаточно данных, свидетельствующих о их присутствии, расстреливать каждого десятого жителя. 2. Если при прохождении войск через город население не сообщит войскам о присутствии противника, взимать денежную контрибуцию без всякой пощады. 3. Деревни, население которых оказывает нашим войскам вооружённое сопротивление, сжигать, а всех взрослых мужчин расстреливать; имущество, дома, телеги и проч. конфисковать для нужд армии.» В наибольшей степени отличался командующий колчаковскими частями в Восточной Сибири генерал Иванов-Рынов: «В Восточной Сибири его солдаты истребляли все мужское население в деревнях, где, по их подозрениям, укрывали «большевиков». Женщин насиловали и избивали шомполами. Убивали без разбора — стариков, женщин, детей.»

Политические руководители Чехословацкого корпуса Б. Павлу и В. Гирса в официальном меморандуме в официальном меморандуме «союзникам», направленном в ноябре 1919 года, писали, что действия колчаковских переходят все границы цивилизованных норм: